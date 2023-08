Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Milan 0-2 valida per la 1° giornata e arrivederci alla prossima stagione di Serie A.22:47

Il Milan risponde dunque a Inter, Napoli, Juventus, Fiorentina, Atalanta e le aggancia a 3 punti, completando il gruppo formato anche da Lecce ed Hellas Verona. La prossima sfida vedrà i rossoneri in casa contro il Torino, mentre i rossoblù in trasferta contro la Juventus.22:47

Ai rossoneri basta un tempo per portare a casa la vittoria: all'11esimo Pulisic serve Reijnders sul secondo palo, il quale fa sponda al centro per Giroud che con il destro batte Skorupski. La rete del raddoppio arriva dieci minuti più tardi: Pulisic, scatenato nel primo tempo, chiede ed ottiene l'uno-due da Giroud al limite dell'area, poi scarica un destro verso il palo lontano e la infila dove il portiere rossoblù non può nulla. Nella ripresa i rossoneri gestiscono palla e nel finale Leao viene fermato dal palo.22:45

Il Milan parte con il piede giusto e batte il Bologna per 2 a 0 grazie alle reti di Giroud e Pulisic.22:42

90'+5' Finisce qui. Bologna-Milan 0-2.22:41

90'+5' Punizione dalla trequarti per il Bologna battuta da Posch direttamente verso la porta. Dopo una deviazione Ndoye lascia sfilare sul fondo convinto del corner, ma l'arbitro Pairetto assegna rinvio dal fondo.22:41

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:36

90' Palo clamoroso di Leao! Solita sgasata del portoghese sulla fascia mancina, rientra e al limite dell'area manda due difensori al bar con una finta, poi conclude con il sinistro stampando la palla sul palo di destra.22:36

88' Entra Simon Kjær, esce Malick Thiaw. Quinta e ultima sostituzione per il Milan.22:34

87' Entra Kacper Urbański, esce Lewis Ferguson. Quinta e ultima sostituzione per il Bologna.22:34

87' Entra Tommaso Corazza, esce Charalampos Lykogiannis. Quarta sostituzione per il Bologna.22:33

87' Entra Sydney van Hooijdonk, esce Joshua Zirkzee. Terza sostituzione per il Bologna.22:33

85' Pobega prova la conclusione dalla lunga distanza, ma non impensierisce Skorupski che blocca senza problemi.22:31

84' Ennesimo cross di Ndoye dalla sinistra, ennesima uscita alta di Maignan che blocca in presa alta e la fa sua.22:30

82' Sugli sviluppi del corner è ancora Posch a spizzare di testa togliendo la palla dalla disponibilità di Leao e concedendo un nuovo calcio d'angolo.22:28

81' Azione veloce del Milan che cambia fronte da destra a sinistra e arriva sul fondo con Leao. Posch si impegna e in scivolata chiude in angolo.22:27

77' Cartellino giallo per Zirkzee, per aver commesso un intervento in ritardo ai danni di Thiaw. Secondo ammonito per il Bologna.22:23

76' Cartellino giallo per Krunić, che ha commesso un fallo tattico ai danni di Ndoye dopo il calcio d'angolo battuto. Secondo ammonito per il Milan.22:22

76' Subito un errore da parte di El Azzouzi che con un retropassaggio regala un calcio d'angolo al Milan.22:21

74' Entra Samuel Chukwueze, esce Christian Pulišić. Quarta sostituzione per il Milan.22:21

74' Entra Pierre Kalulu , esce Davide Calabria. Terza sostituzione per il Milan.22:20

74' Entra Tommaso Pobega, esce Ruben Loftus-Cheek. Seconda sostituzione per il Milan.22:21

74' Entra Noah Okafor, esce Olivier Giroud. Prima sostituzione per il Milan.22:19

73' Entra Oussama El Azzouzi, esce Nicolás Domínguez. Seconda sostituzione per il Bologna.22:18

70' Ennesimo spunto sulla corsia mancina di Ndoye che crossa e dopo una deviazione ottiene un calcio d'angolo. Sugli sviluppi di quest'ultimo esce in presa Maignan che la fa sua.22:16

68' Potenziale occasione di 3 contro 3 per il Milan con Reijnders che serve in area Giroud, il quale non riesce a superare Beukema e perde il pallone.22:14

63' Reijnders prova a mettersi in proprio e conclude dal limite dell'area: il tiro è però telefonato ed è facile la presa per Skorupski.22:09

61' Maignan dice no prima a Aebischer poi a Posch! Imbucata di Zirkzee per il centrocampista del Bologna che si allarga leggermente e cerca l'incrocio di destra, trovando la pronta risposta di Maignan in angolo. Sugli sviluppi del corner sempre Aebischer crossa rasoterra al centro dove Posch colpisce con il tacco, trovando ancora la risposta del portiere francese, che questa volta blocca a terra.22:08

60' Ndoye colpisce il palo esterno! L'esterno rossoblù si inserisce area palla al piede dalla sinistra, finta il passaggio al centro e conclude verso il primo palo, scheggiandolo e mandando sul fondo.22:06

59' Serie di interventi al limite da entrambe le parti con l'arbitro Pairetto che ha deciso però di mantenere uno stile alla "inglese", non fischiando nessuno di questi contatti.22:05

55' Ndoye non riesce a stoppare un pallone in area, ma la traiettoria favorisce Ferguson che prova la conclusione di prima intenzione con il mancino, sparando però alle stelle.22:01

52' Un attimo prima dell'ammonizione di Theo Hernandez, proteste del Bologna per un intervento in area ai danni di Orsolini da parte di Tomori. Pairetto ha valutato l'entità dell'intervento non fallosa e ha lasciato giocare.21:59

51' Cartellino giallo per Theo Hernández in seguito a proteste per un fallo non fischiato ai suoi danni. Primo ammonito per il Milan.21:57

49' Loftus-Cheek fa tutto da solo sulla destra, poi dopo uno scontro con Lykogiannis la palla termina sul fondo. L'arbitro assegna un rinvio dal fondo al Bologna.21:56

46' Via alla ripresa. Possesso per il Milan.21:51

46' Entra Riccardo Orsolini, esce Nikola Moro. Prima sostituzione per il Bologna.21:51

Ottimo esordio fin qui di Pulisic, sicuramente è il nuovo acquisto del Milan che si è messo più in mostra in questo primo tempo. Molto bene anche Giroud che con le sue sponde sta favorendo le azioni offensive del Milan. Dalla parte opposta Zirkzee sta avendo grosse difficoltà contro Tomori e Thiaw.21:45

Un ottimo Milan chiude il primo tempo con un doppio vantaggio ai danni del Bologna. La partita inizia però con la traversa colpita da Lykogiannis dopo appena 20 secondi che dalla lunga distanza sorprende la difesa rossonera e conclude verso la porta di Maignan, colpendo in pieno il montante sopra il portiere francese. La squadra di Pioli non ci sta e all'11esimo minuto trova la rete del vantaggio: incursione centrale di Pulisic che con uno scavetto serve Reijnders sul secondo palo, il quale a sua volta la mette al centro per Giroud che con il destro batte Skorupski e porta il Milan in vantaggio. Al 21esimo i rossoneri trovano il raddoppio: Pulisic si mette in proprio centralmente, scambia con Giroud e conclude con il destro verso il palo di sinistra, senza dare scampo al portiere del Bologna. Pochi minuti più tardi Skorupski mette una pezza su un grande tiro al volo di Giroud, respingendo in angolo. Nel finale il Milan gestisce il palleggio, con il Bologna che prova ad impensierire Maignan, senza trovare il varco giusto.21:42

45'+4' Finisce qui il primo tempo. Milan in vantaggio sul Bologna per 2 a 0.21:36

45'+3' Azione avvolgente del Bologna che passa da destra a sinistra dove Lykogiannis raccoglie e crossa al centro per Posch che, tutto solo, colpisce male di testa e spreca una buona occasione per accorciare le distanze.21:35

45'+1' Lykogiannis si occupa della battuta ma il suo tiro è solo potente, completamente impreciso: palla altissima sulla traversa e rinvio dal fondo per il Milan.21:33

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:33

44' Tomori perde una palla in una posizione pericolosa del campo. Scambiano Dominguez, Zirkzee e Ndoye, con quest'ultimo che prova ad imbucare per Ferguson che viene travolto da Leao al limite dell'area. Punizione per il Bologna.21:31

40' Skorupski salva tutto in uscita! Ripartenza fulminea del Milan con Leao largo sulla sinistra che serve la sovrapposizione centrale di Theo Hernandez che vede la palla con un secondo di ritardo e viene anticipato dalla scivolata di Skorupski fuori dall'area: il portiere polacco colpisce prima la palla poi, sullo slancio, il terzino del Milan. L'arbitro ferma poi il gioco per verificare le condizioni dei giocatori a terra.21:28

37' Buona ripartenza del Bologna con Zirkzee che serve sul fronte mancino Ferguson, il quale restituisce verso il centro, ma Tomori si piazza davanti con il fisico e accompagna la palla sul fondo.21:24

34' Maignan risponde con i pugni a Ferguson! Il centrocampista scozzese viene invitato al tiro dal limite dell'area, lo prova con il destro e trova la risposta sicura con i pugni di Maignan che allontana in tuffo verso la sua destra.21:21

32' Il corner rossonero termina direttamente tra le mani di Skorupski.21:19

32' Un incontenibile Pulisic va via a Lykogiannis con un tunnel, poi crossa al centro trovando la deviazione di Lucumì. Nuovo calcio d'angolo per il Milan.21:18

30' Cartellino giallo per Aebischer. Il numero 20 del Bologna ferma con un fallo tattico Leao che era partito palla al piede. Primo ammonito del match.21:17

28' Skorupski risponde a Giroud! Ennesima azione manovrata del Milan, con Pulisic che sulla trequarti di destra ha tutto il tempo per alzare la testa e servire l'attaccante francese sul secondo palo. Il numero 9 colpisce al volo con il sinistro, trovando una grande risposta di Skorupski. Calcio d'angolo per il Milan.21:16

25' Tempo di cooling break: qualche attimo di riposo per i giocatori. Nonostante le temperature molto elevate, i ritmi in questa prima fase di match sono buoni.21:13

25' Leao si mette in mostra recuperando una palla in difesa vicino alla propria bandierina e andando via di prepotenza a due giocatori: il numero 10 però esagera e sul pressing di Posch perde la palla.21:11

21' GOL! Bologna-MILAN 0-2! Rete di Pulišić! Grande gol del Milan che continua a creare gioco palla a terra, con Pulisic che opta per una serpentina centrale, scambiando poi al limite dell'area con Giroud e concludendo con il destro verso il palo lontanto, quello di sinistra, mettendo la palla vicina all'incrocio e siglando la rete del raddoppio.



18' Sugli sviluppi del corner nascono una serie di cross da parte dei rossoneri sempre respinti dalla difesa di casa. L'azione si conclude con Leao che non riesce a tenere in campo una palla che supera la linea di fondo.21:06

17' Calcio di punizione battuto dalla trequarti campo da Theo Hernandez verso il centro dove Beukema spizza di testa e concede il primo calcio d'angolo per il Milan.21:04

15' Ci prova Ferguson! Prima il tentativo di Zirkzee viene murato dalla difesa rossonera, sulla respinta arriva il giocatore scozzese che colpisce di prima intenzione con il destro, sfiorando il palo di sinistra.21:02

14' Prova a rispondere subito il Bologna con Ndoye ma il suo tiro non impensierisce Maignan e termina sul fondo.21:01

11' GOL! Bologna-MILAN 0-1! Rete di Giroud! Pulisic si libera sulla trequarti, si accentra e disegna una palombella di mancino verso il secondo palo dove si smarca Reijnders che a sua volta fa sponda al centro per Giroud: l'attaccante francese prende la mira e con il destro batte Skorupski sul palo di destra.



10' Intervento in ritardo di Ferguson ai danni di Calabria all'interno del cerchio di centrocampo: calcio di punizione per il Milan.20:57

7' Prima sgasata di Leao che va via alla difesa rossoblù, si allarga sulla sinistra dell'area e prova a servire al centro Reijnders, che è però posizionato male con il corpo e perde il pallone.20:54

3' Dalle prime indicazioni tattiche, Moro gioca alto vicino a Zirkzee, con Aebischer nella linea mediana vicino a Dominguez. Ferguson parte largo a sinistra, con Ndoye sul fronte opposto.20:51

2' Sugli sviluppi del calcio d'angolo esce Maignan in presa alta e la fa sua.20:49

Traversa clamorosa di Lykogiannis! Dopo appena venti secondi il terzino sinistro rossoblu prende la mira dalla lunga distanza e calcia fortissimo con il sinistro, colpendo la traversa piena con Maignan battuto. La difesa chiude poi in calcio d'angolo. Brivido per i rossoneri.20:48

Inizia ora il match. Primo possesso per il Bologna20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Pairetto, della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Berti e Cipressa. Il quarto uomo Volpi. Al Var, invece, ci sarà Marini mentre l’AVar sarà Maggioni.19:55

Pioli conferma Maignan tra i pali, Thiaw e Tomori centrali, con Calabria e Theo Hernandez ai loro lati. Centrocampo a 3 formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Davanti il tridente composto da Pulisic, Giroud e dal nuovo numero 10 rossonero, Rafa Leao.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si dispone con un 4-3-3: Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez – Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.19:55

Thiago Motta schiera Skorupski tra i pali, con Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis a formare il muro difensivo. In mediana ci saranno Dominguez e Moro. Sulla trequarti: Aebischer, Ferguson e Ndoye agiranno alle spalle di Zirkzee. Panchina per Orsolini. Ancora indisponibile, invece, Barrow.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis – Dominguez, Moro – Aebischer, Ferguson, Ndoye – Zirkzee.19:54

Gli ultimi 10 precedenti al Dall’Ara tra le due squadre sono privi di vittorie rossoblù, con 7 vittorie rossonere e 3 pareggi. L’ultimo incontro risale allo scorso aprile, con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Sansone e Pobega.19:54

Il Milan di Stefano Pioli inizia la stagione dopo un mercato movimentato: rispetto alla scorsa stagione mancano giocatori importanti come Tonali (ceduto al Newcastle) e Brahim Diaz (tornato al Real Madrid). I nuovi acquisti, però, hanno tutte le carte in regola per non far rimpiangere le importanti cessioni. La rivoluzione maggiore è avvenuta a centrocampo, con l’inserimento di Loftus-Cheek e Reijenders, e sulle fasce, con Pulisic e Chukwueze.19:54

Il Bologna di Thiago Motta riparte da quanto di buono fatto nella scorsa stagione, confermando alcuni dei suoi uomini più importanti, ma perdendo una pedina fondamentale in attacco: Marko Arnautovic si è infatti trasferito a Milano, sponda nerazzurra, dove nella serata di sabato ha esordito nella ripresa e fornito un assist decisivo. Manca sicuramente qualcosa nel reparto offensivo rossoblù ma, ad oggi, il peso dell’attacco rimane sulle spalle di Zirkzee, che questa stagione più esplodere definitivamente.19:53

Quest’oggi, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, verranno inaugurate le stagioni di Bologna e Milan, con un match che si prospetta elettrizzante.19:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna-Milan, gara valida per la 1a giornata del campionato di Serie A.19:52