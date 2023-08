Da Torino è tutto, grazie per aver seguito con noi Torino-Cagliari, arrivederci e alla prossima di Serie A! 20:34

Con la prima partita di Serie A quasi archiviata, è tempo di pensare alla prossima: appuntamento a San Siro sabato 26 agosto, il Torino incontrerà il Milan, al debutto stagionale questa sera contro il Bologna. Anche il Cagliari sfiderà una milanese: ospiterà l'Inter.20:33

Partita molto accesa nel primo tempo tra Torino e Cagliari, tante occasioni create da entrambe le formazioni, specie con Sanabria da una parte e Oristanio dall'altra. Ritmo e intensità elevato nei primi 45 minuti, non lo stesso nel secondo tempo con le squadre decisamente più stanche. È Radonjic l'uomo più insidioso nella seconda metà della partita della formazione granata con tanti guizzi ma mai decisivi. Finisce a reti inviolate il match all'Olimpico di Torino.20:32

90'+6' Finisce qua! Termina 0-0 la sfida tra Torino e Cagliari.20:28

90'+5' Cartellino giallo per Leonardo Pavoletti per uno scontro con Linetty.20:26

90'+2' Doppio tentativo del Torino! Entrambe le occasioni di Radonjic! Prima con un tiro diagonale respinto, poi ancora il serbo con un colpo di testa. La palla finisce fuori di poco. 20:24

90' Saranno 6 i minuti di recupero. 20:22

90' Crampi per Jankto, l'ex Sampdoria si accascia a terra.20:21

88' Ancora Ranodjic questa volta dalla destra. Il serbo non riesce a superare la linea difensiva del Cagliari.20:19

87' Esce Arnaldo Antonio Sanabria, entra Simone Verdi.20:20

87' Finisce anche la partita di Adam Obert, al suo posto Alessandro Deiola.20:20

85' Dribbling di Radonjic che si dirige verso la porta, Dossena intuisce tutto e blocca l'iniziativa.20:17

81' Scontro duro tra Bellanova e Obert. Entrambi i giocatori a terra.20:14

79' Ritmo calato all'Olimpico. Entrambe le formazioni sembrano essere stanche rispetto al primo tempo.20:11

78' Corner a favore del Torino: sbaglia tutto Ilic che la manda lontana dopo il secondo palo dove non c'è nessuno. 20:10

77' Uno-due tra Pavoletti e Jankto, l'attaccante carica il mancino ma la palla finisce fuori con una deviazione, sarà angolo. Aggressivo ora il Cagliari. 20:09

75' Ricardo Iván Rodríguez lascia il campo per Araya David Zima.20:07

75' Si riparte.20:07

74' Sanabria sbaglia un passaggio in area per Radonjic. Confusione in area. 20:07

73' Ancora cooling break all'Olimpico.20:05

72' Finisce la partita di Nahitan Michel Nández Acosta, dentro Leonardo Pavoletti.20:04

68' Samuele Ricci lascia il campo al posto di Karol Linetty.19:59

68' Finisce anche la partita di Nikola Vlašić, dentro Pietro Pellegri.19:59

67' Rapido Shomurodov, duello con Buongiorno che ha la meglio sulla ripartenza dell'ex Roma e Spezia.19:58

64' Subito protagonista Jankto! Si fa notare l'ex Sampdoria che si gira e colpisce la palla a due passa dalla porta. Facile però per Milinkovic.19:57

62' Esordio con la maglia del Cagliari per Jakub Jankto, esce Gaetano Pio Oristanio.19:55

62' Inizia la partita di Eldor Shomurodov, al posto di Zito André Sebastião Luvumbo.19:54

61' Ancora un tentativo del Torino! Da un contropiede, Ilic serve sulla fascia Bellanova, cross respinto, Vojvoda lontano ma centrale calcia di diagonale con il pallone che non esce di molto.19:56

57' Contatto Luvumbo-Schuurs in area di rigore. L'attaccante a terra chiede l'intervento dell'arbitro che però decide di proseguire.19:49

54' Duello tra Schuurs e Luvumbo in area, l'attaccante scivola. Si riparte da Milinkovic-Savic.19:45

50' Chiusura di Obert! Grande intervento del difensore del Cagliari che chiude in scivolata Ranodjic diretto tutto solo verso l'area. 19:43

48' Punizione di Ricci in area, Schuurs, che era riuscito a smarcarsi, non arriva a colpire il pallone che finisce sul fondo.19:41

46' Cambia anche Ranieri: entra Alessandro Di Pardo, fuori Edoardo Goldaniga.19:37

46' Finisce la partita di Yann Dorgelès Isaac Karamoh, al suo posto Nemanja Radonjić.19:37

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Cagliari.19:38

Sia Juric che Ranieri possono ancora contare sui tanti cambi a disposizione in panchina: l'esperienza di Pavoletti potrebbe sostituire i giovani Luvumbo e Oristanio, così come Augello pronto a subentrare a partita in corso. Anche per i granata sono pronti Radonjic, inizialmente in panchina, così come Verdi, Linetty e Tameze. L'ex Verona potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Torino. 19:33

Partita con zero gol ma tante emozioni nei primi 45 minuti di gioco tra Torino e Cagliari. Entrambe le squadre aggressive e pericolose, il Torino dopo appena un minuto vicino al gol con Sanabria, ma Nandez una decina dopo richiede un grande intervento di Milinkovic-Savic. 5 tiri totali sia dai granata che dalla squadra di Ranieri che, in attacco, può contare sul giovane talento, molto agguerrito, Oristanio al suo esordio in Serie A. 19:28

45' Finisce il primo tempo allo Stadio Olimpico Grande Torino. 0-0 tra Torino e Cagliari.19:21

45' Due minuti di recupero concessi dall'arbitro. 19:19

44' Oristanio con il mancino! Fa tutto da solo l'attaccante che si libera da Schuurs e tira in diagonale evitando Buongiorno che stava arrivando. La palla finisce fuori di poco. 19:18

43' Vojvoda al volo! Si coordina con il destro il numero 27 granata che tenta la giocata su un pallone alto. 19:16

37' Punizione battuta da Oristanio, tiro potente ma non preciso che finisce alto sopra la traversa. 19:10

36' Primo cartello giallo per Alessandro Buongiorno che trattiene Oristanio diretto verso la porta in velocità.19:09

32' Karamoh prende velocità che si dirige verso la porta. Azzi non riesce a recuperare ma l'esterno la alza troppo e finisce lontana dalle parti di Radunovic.19:06

27' Si riprende a giocare. 19:00

25' Cooling Break a Torino. 18:58

24' Tentativo dalla distanza di Ricci. Stop e tiro con il mancino del centrocampista che però non trova lo specchio della porta.18:58

22' Stop e tiro in controbalzo di Luvumbo, la palla finisce alta. 18:56

18' SCHUURS! Ancora Torino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tentativo del difensore di testa che non riesce a indirizzare bene il pallone: fuori di poco. 18:52

17' Ancora il Torino che si rende pericoloso con Karamoh diretto verso l'area: Vlasic in area, infastidito dalla difesa avversaria, non colpisce il pallone.18:51

16' Il Torino chiede l'intervento dell'arbitro per un fallo di Nandez su Buongiorno nell'azione precedente al tiro. Tutto regolare per Cosso.18:50

16' NANDEZ! Reagisce subito il Cagliari con un tiro a giro pericolosissimo di Nandez: Milinkovic Savic compie un miracolo e la manda in corner. 18:49

14' OCCASIONE TORINO! Passaggio filtrante di Vlasic per Sanabria che ha la meglio su Dossena. Cross in area per Ricci. Il Centrocampista non riesce a colpirla. 18:48

10' Grande intervento di Buongiorno che recupera un pallone insidioso in area con Oristanio verso la porta. 18:43

6' Tentativo a giro di Azzi da fuori area: la palla gira bene ma finisce sopra la traversa. 18:39

2' SANABRIA! Subito pericoloso il Torino con l'attaccante paraguaiano che sfrutta un corner e con il destro mira la porta. Respinge prontamente Radunovic. 18:37

2' Gran duello sulla fascia destra: è Azzi contro Bellanova, con l'ex Inter che parte subito veloce verso la porta. Il Cagliari chiude e manda in calcio d'angolo.18:36

FISCHIO D'INIZIO! Comincia Torino-Cagliari, dirige il match l'arbitro Francesco Cosso.18:32

Nel Cagliari non gioca Pavoletti, in panchina, la coppia d'attacco formata dai giovani Luvumbo e Oristanio, entrambi 2002. Sulle fasce Zappa e Azzi con a centrocampo Sulemana con Makoumbou e Azzi. Tridente difensivo composto da Dossena, Obert e Goldaniga, in porta Radunovic. 18:21

Juric punta subito su Bellanova, ex della partita, che parte titolare come esterno destro al posto di Singo volato a Monaco. Sul lato opposto ci sarà Vojvoda che insieme a Ilic e Ricci comporranno il centrocampo. Dietro solito tridente difensivo formato da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Davanti alle spalle di Sanabria, Vlasic e Karamoh al posto di Radonjic. 18:20

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Oristanio; Luvumbo. All. Ranieri.A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Capradossi, Augello, Pavoletti, Kourfalidis, Shomurodov, Di Pardo. 17:53

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria All. Juric.A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan Dembele, Tameze, Gineitis, Linetty, Nguessan, Ange, Verdi. 17:54

Il Cagliari torna in Serie A dopo un anno di assenza. Ranieri riparte dalla trasferta a Torino con qualche assenza e i nuovi rinforzi arrivati dal mercato. 17:45

"Affrontare Ranieri sarà molto difficile", così Ivan Juric in conferenza stampa parlando della prima giornata di Serie A che li vede impegnati contro il Cagliari. Il Torino riparte dallo stadio di casa dopo aver chiuso la scorsa stagione al decimo posto. 17:37

Si riparte dallo Stadio Olimpico Grande Torino: buon pomeriggio e benvenuti alla prima giornata di Serie A, in campo Torino-Cagliari. 17:33