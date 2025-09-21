Secondo pareggio consecutivo per la Cremonese che va a quota 8 punti come l'Atalanta e si avvicina a Roma e Milan attualmente a +1. Imbattuta la squadra di Davide Nicola. Secondo pareggio anche per il Parma, che sommato alle altre due sconfitte è a quota 2 punti.

Finisce zero a zero tra Cremonese e Parma: ci provano più volte gli ospiti che hanno effettuato 15 tiri totali di cui 3 nello specchio della porta. Ancora una volta è fondamentale Emil Audero, deciviso nella resistenza del club grigiorosso. Meno offensiva la squadra di Cremona ferma a 1 tiro in porta.

Ottima partenza della Cremonese di Davide Nicola, che in tre partite ha collezionato due vittorie contro Milan e Sassuolo e un pareggio contro il Verona. Il club grigiorosso è attualmente in quinta posizione dietro a Milan e Roma con due punti in più. 14:12

Diverso invece l'inizio del Parma che sta ancora facendo fatica in questo avvio di campionato. La squadra di Cuesta è attualmente ferma a 1 punto grazie al pareggio contro l'Atalanta. Due sconfitte invece contro Juventus e Cagliari. 14:13

Solo un cambio rispetto all'ultima di campionato per la Cremonese: confermati gli stessi 10 a partire dalla porta, difesa e centrocampo. Nicola decide però di far partire dal primo minuto Vazquez insieme a Sanabria. Inizialmente in panchina Bonazzoli, non recuperato invece Vardy che in settimana si era sottoposto agli esami muscolari per un lieve fastidio muscolare. 14:23

Delprato indietreggia e torna nel terzetto difensivo invece a Ndiaye e Circati. Sulle fasce Almqvist e Valeri, mentre per l'attacco Cuesta conferma la coppia Pellegrino-Cutrone. 15:05

Zero a zero il primo tempo tra Cremonese e Parma. Si sono visti poco i padroni di casa, sempre ben chiusi dagli avversari. Diverso l'atteggiamento del Parma in due occasioni vicino al gol: prima il palo di Pellegrino dopo una conclusione di testa e poi sempre il numero 9 si gira e calcia, parato però da Audero. 16:01

PREPARTITA

Cremonese - Parma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Parma sarà Benito Carbone. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Attualmente la Cremonese si trova 6° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Parma ha incontrato il Cagliari perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol.

Cremonese e Parma si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, il Parma ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Cremonese-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Parma in campionato (1N, 1P), dopo che in altrettante gare precedenti contro i crociati tra Serie A e B aveva raccolto un solo punto; le due squadre torneranno a sfidarsi nella massima serie per la prima volta dal 10 aprile 1996, quando il Parma di Nevio Scala si impose in trasferta per 2-0 contro i grigiorossi di Luigi Simoni.

Nelle ultime quattro sfide in campionato tra Cremonese e Parma disputate in Lombardia il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e cinque reti segnate per parte; l'ultimo precedente del genere ha visto trionfare i gialloblù in Serie B (2-1, 1 ottobre 2023).

La Cremonese ha vinto le ultime due gare casalighe disputate in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie del genere nella competizione: tre successi di fila in casa, registrati tra aprile e maggio 1995 e tra ottobre e dicembre 1993, in entrambe le occasioni nella gestione Luigi Simoni.

Il Parma ha raccolto un solo punto dopo le prime tre gare stagionali in Serie A e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza nella massima serie dopo quattro match giocati: un punto nel 2006/07, quando segnò una sola rete, lo stesso bottino realizzativo attuale dei crociati.

In caso di sconfitta, Carlos Cuesta sarebbe il primo allenatore del Parma a perdere ciascuna delle sue prime tre trasferte in Serie A alla guida dei gialloblù da Mario Beretta all'inizio della stagione 2005/06; a nessun tecnico dei crociati, inoltre, è mai successo in precedenza di perdere le prime tre gare esterne con il club nella massima serie senza segnare alcun gol.

Mateo Pellegrino è uno dei soli due attaccanti di questo campionato ad aver collezionato tutti i minuti disponibili (270') senza partecipare ad alcuna rete, assieme a Moise Kean; l'ultimo coinvolgimento attivo dell'argentino in Serie A risale alla rete segnata il 23 aprile scorso contro la Juventus (otto prensenze senza gol e assist da allora).

La Cremonese ha collezionato due vittorie e un pareggio in questo campionato e l'ultima squadra neopromossa ad essere rimasta imbattuta nelle prime quattro gare giocate in una stagione in Serie A è stata la Sampdoria nel 2012/13 (tre successi e un pareggio in quel caso).

La Cremonese è la squadra che ha nettamente giocato meno palloni in area di rigore avversaria in questo campionato: 27, almeno nove in meno rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo e in particolare 28 in meno rispetto al Parma (55).

Il Parma è tra le squadre con il pressing offensivo più efficace in questo campionato, con 24 recuperi palla entro 40 metri dalla porta avversaria – meno solo di Como (33) e Roma (26). La Cremonese, al contrario, ne conta appena nove, più soltanto del Cagliari (otto).

Jamie Vardy ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre presenze da titolare in campionato, con la maglia del Leicester; in particolare, l'attaccante inglese è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare casalinghe e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta da dicembre 2019 in un torneo di massima serie (striscia arrivata a cinque in quel caso).

