Finisce zero a zero tra Cremonese e Parma: ci provano più volte gli ospiti che hanno effettuato 15 tiri totali di cui 3 nello specchio della porta. Ancora una volta è fondamentale Emil Audero, deciviso nella resistenza del club grigiorosso. Meno offensiva la squadra di Cremona ferma a 1 tiro in porta.
Secondo pareggio consecutivo per la Cremonese che va a quota 8 punti come l'Atalanta e si avvicina a Roma e Milan attualmente a +1. Imbattuta la squadra di Davide Nicola. Secondo pareggio anche per il Parma, che sommato alle altre due sconfitte è a quota 2 punti.
La Cremonese torna in campo sabato 27 settembre per la sfida contro il Como alle ore 15.00. Il Parma avrà prima la sfida di Coppa Italia mercoledì contro lo Spezia, poi torna in campionato per affrontare il Torino nel posticipo di lunedì sera.
90'+6'
Fine partita! Cremonese-Parma 0-0!17:02
90'+2'
Si arrabbia tantissimo Davide Nicola! Cremonese tutta scoperta sul finale di partita! Calcia Løvik che però non trova lo specchio della porta!16:56
90'
Saranno 5 i minuti di recupero!16:55
89'
Suzuki in allungo!! Tiro-cross di Vazquez che arriva in area, Suzuki costretto a mandare in calcio d'angolo! 16:54
88'
Esce Patrick Cutrone per Milan Djuric.16:54
87'
Rimane in attacco il Parma con il duo Moumbagna-Johnsen! Concedono nulla gli avversari sempre molto attenti in fase difensiva!16:51
85'
Si fa vedere subito Moumbagna! Conclusione parata con la testa da Baschirotto! Il difensore salva la Cremonese!16:49
84'
Lascia il campo anche Adrián Bernabé per Christian Ordóñez.16:48
84'
Crampi per Pontus Almqvist: al suo posto Mathias Løvik.16:47
76'
Fuori anche Antonio Sanabria per Faris Moumbagna.16:40
76'
Cambi per la Cremonese: fuori Alessio Zerbin per Dennis Johnsen.16:39
72'
Squadre di nuovo in campo! Si riparte!16:35
70'
Secondo cooling break a Cremona. 16:33
69'
Rimane in attaco il Parma: con i pugni allontana Audero, poi Sorensen arriva sul pallone ma la sua conclusione termina fuori! 16:33
68'
Per il Parma cambio in attacco: fuori Mateo Pellegrino per Gaetano Oristanio.16:30
66'
Il primo ammonito del match è Giuseppe Pezzella.16:30
63'
Sponda di Pellegrino in area, nessuno dei compagni riesce nelle deviazione vincente! 16:27
62'
Accelerata di Almqvist che punta Checcherini e tenta di andare al cross: palla deviata in calcio d'angolo! 16:26
58'
Per la Cremonese esce Jari Vandeputte, al suo posto Romano Floriani Mussolini.16:22
56'
Audero para! Bernabé dalla distanza tenta il tiro, un po' debole la conclusione del centrocampista, in tuffo il portiere della Cremonese allunga in calcio d'angolo!16:19
54'
Pellegrino ruba palla ad Almqvist, poi Sorensen si trova in area e tenta la conclusione, uscita decisa di Ceccherini che blocca la traiettoria.16:17
53'
Pellegrino tenta nuovamente la conclusione di testa, l'attaccante è un po' troppo in anticipo non riesce a impattare il pallone.16:15
51'
Ottima intuizione di Vazquez che con un velo distrae gli avversari, alle sue spalle Sanabria in accelerata verso la porta, il suo tiro-cross termina fuori.16:15
50'
Gioco molto spezzettato in questa ripresa: tanti falli obbligano l'arbitro a interrompere il gioco. 16:13
47'
Calcio di punizione battuto da Vandeputte, vola Baschirotto che conclude di testa ma spara alto!16:10
46'
La Cremonese costruisce una bellissima azione con tanti tocchi di prima fino all'arrivo in area di rigore: intuisce Valeri che riesce a recuperare ed evitare la conclusione.16:09
46'
Subito un altro cambio per la Cremonese: fuori Matteo Bianchetti per Federico Ceccherini16:07
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Parma!16:07
Da segnalare l'infortunio di Collocolo che ha costretto al primo cambio obbligato Davide Nicola. Dopo uno scontro di gioco anche Pellegrino è rimasto a terra per una botta in testa con Bianchetti. Al momento non sembrano esserci problemi per entrambi.16:02
Zero a zero il primo tempo tra Cremonese e Parma. Si sono visti poco i padroni di casa, sempre ben chiusi dagli avversari. Diverso l'atteggiamento del Parma in due occasioni vicino al gol: prima il palo di Pellegrino dopo una conclusione di testa e poi sempre il numero 9 si gira e calcia, parato però da Audero. 16:01
45'+4'
Fine primo tempo! Cremonese-Parma 0-0!15:51
45'+3'
Proteste del Parma per un contatto tra Bianchetti e Valeri in area: regolare l'intervento di testa del difensore della Cremonese che serve il proprio portiere.15:51
45'+1'
Rischio del Parma: Almqvist non riesce a fermare Pezzella in scivolata che poi va al cross: dopo una serie di rimpalli è Mandela Keita a rubare palla agli avversari.15:49
45'
Segnalati quattro minuti di recupero.15:47
44'
Corsa di Sanabria verso la porta, l'ex Torino serve poi Zerbin che va alla conclusione deviata. Tutto fermo, si alza la bandierina per posizione di fuorigioco.15:46
40'
Continua a pressare la Cremonese, nulla di pericoloso finora.15:44
36'
Alta la Cremonese in questi minuti di gioco: il club di Nicola ha provato in due occasione ad andare al cross, bloccato dai difensori avversari. 15:38
32'
Tiro in porta del Parma! Cutrone serve Pellegrino in area, il 9 riesce a girarsi velocemente e va alla conclusione, para in tuffo Audero!15:34
30'
Rimessa lunga di Valeri a cercare Pellegrino, esce Audero con i tempi giusti e blocca il pallone in area.15:32
28'
Si riparte allo Zini!15:30
27'
Cooling break a Cremona. Gli allenatori ne approfittano per dare qualche indicazione.15:29
26'
Calcio di punizione per il Parma battuto da Valeri sul secondo palo, dopo una serie di rimpalli Delprato si trova solo davanti ad Audero, poi però l'arbitro fischia fallo in attacco di Delprato che appoggia il braccio sul portiere della Cremonese, ostacolando la sua parata.15:28
22'
Cerca di avanzare anche la Cremonese: lancio lungo di Baschirotto per Zerbin, palla troppo profonda che finisce sul fondo.15:24
20'
Calcio d'angolo per il Parma battuto lungo sul secondo palo da Valeri: esce Bianchetti che anticipa tutti gli avversari. 15:21
16'
Primo cambio obbligato per la Cremonese: Michele Collocolo lascia il posto ad Alberto Grassi.15:17
14'
Infortunio per Collocolo: in seguito a un'accelerata, si ferma il giocatore della Cremonese che chiede immediatamente il cambio. 15:17
10'
Interviene lo staff medico. 15:12
9'
Palo di Pellegrino!! Cross di Valeri dalla parte sinistra del campo, l'attaccante del Parma impatta bene di testa, colpendo però il palo! Rimane poi a terra Pellegrino a seguito di uno scontro con Bianchetti. 15:11
6'
Si fa ancora vedere il Parma: tutto nasce da un calcio di punizione battuto da Bernabé sul secondo palo, dopo una serie di rimpalli Circati imbuca per Cutrone che tenta una conclusione complicata, la palla finisce fuori. 15:07
3'
Va con il sinistro Emanuele Valeri, calcia male il giocatore del Parma, la palla termina fuori. 15:04
2'
Parte molto alto il Parma, bravo Almqvist a procurare calcio di punizione al limite dell'area dopo uno scontro con Vandeputte.15:05
1'
Si parte! Comincia Cremonese-Parma!15:01
Delprato indietreggia e torna nel terzetto difensivo invece a Ndiaye e Circati. Sulle fasce Almqvist e Valeri, mentre per l'attacco Cuesta conferma la coppia Pellegrino-Cutrone. 15:05
Solo un cambio rispetto all'ultima di campionato per la Cremonese: confermati gli stessi 10 a partire dalla porta, difesa e centrocampo. Nicola decide però di far partire dal primo minuto Vazquez insieme a Sanabria. Inizialmente in panchina Bonazzoli, non recuperato invece Vardy che in settimana si era sottoposto agli esami muscolari per un lieve fastidio muscolare. 14:23
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (3-5-2): Suzuki - Deprato, Circati, Ndiaye - Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri - Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta.15:05
Diverso invece l'inizio del Parma che sta ancora facendo fatica in questo avvio di campionato. La squadra di Cuesta è attualmente ferma a 1 punto grazie al pareggio contro l'Atalanta. Due sconfitte invece contro Juventus e Cagliari. 14:13
Ottima partenza della Cremonese di Davide Nicola, che in tre partite ha collezionato due vittorie contro Milan e Sassuolo e un pareggio contro il Verona. Il club grigiorosso è attualmente in quinta posizione dietro a Milan e Roma con due punti in più. 14:12
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Parma, match valido per la quarta giornata di Serie A!14:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giovanni Zini Città: Cremona Capienza: 22000 spettatori14:11
Sostituzione: esce Michele Collocolo ed entra Alberto Grassi (Cremonese)
45'
Sostituzione: esce Matteo Bianchetti ed entra Federico Ceccherini (Cremonese)
58'
Sostituzione: esce Jari Vandeputte ed entra Romano Floriani Mussolini (Cremonese)
66'
Ammonito Giuseppe Pezzella (Cremonese)
68'
Sostituzione: esce Mateo Pellegrino ed entra Gaetano Oristanio (Parma)
76'
Sostituzione: esce Antonio Sanabria ed entra Faris Moumbagna (Cremonese)
84'
Sostituzione: esce Adrián Bernabé ed entra Christian Ordóñez (Parma)
88'
Sostituzione: esce Patrick Cutrone ed entra Milan Djuric (Parma)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Cremonese - Parma?
La gara tra Cremonese e Parma si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Parma?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Parma sarà Valerio Marini
Dove si gioca Cremonese - Parma?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Parma?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Manuel De Luca con 1 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Patrick Cutrone con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Parma?
La gara tra Cremonese e Parma si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Cremonese - Parma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Parma sarà Benito Carbone. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente la Cremonese si trova 6° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). La Cremonese ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Parma ha incontrato il Cagliari perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Patrick Cutrone con 1 gol.
Cremonese e Parma si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, il Parma ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Cremonese-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Parma in campionato (1N, 1P), dopo che in altrettante gare precedenti contro i crociati tra Serie A e B aveva raccolto un solo punto; le due squadre torneranno a sfidarsi nella massima serie per la prima volta dal 10 aprile 1996, quando il Parma di Nevio Scala si impose in trasferta per 2-0 contro i grigiorossi di Luigi Simoni.
Nelle ultime quattro sfide in campionato tra Cremonese e Parma disputate in Lombardia il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e cinque reti segnate per parte; l'ultimo precedente del genere ha visto trionfare i gialloblù in Serie B (2-1, 1 ottobre 2023).
La Cremonese ha vinto le ultime due gare casalighe disputate in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie del genere nella competizione: tre successi di fila in casa, registrati tra aprile e maggio 1995 e tra ottobre e dicembre 1993, in entrambe le occasioni nella gestione Luigi Simoni.
Il Parma ha raccolto un solo punto dopo le prime tre gare stagionali in Serie A e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza nella massima serie dopo quattro match giocati: un punto nel 2006/07, quando segnò una sola rete, lo stesso bottino realizzativo attuale dei crociati.
In caso di sconfitta, Carlos Cuesta sarebbe il primo allenatore del Parma a perdere ciascuna delle sue prime tre trasferte in Serie A alla guida dei gialloblù da Mario Beretta all'inizio della stagione 2005/06; a nessun tecnico dei crociati, inoltre, è mai successo in precedenza di perdere le prime tre gare esterne con il club nella massima serie senza segnare alcun gol.
Mateo Pellegrino è uno dei soli due attaccanti di questo campionato ad aver collezionato tutti i minuti disponibili (270') senza partecipare ad alcuna rete, assieme a Moise Kean; l'ultimo coinvolgimento attivo dell'argentino in Serie A risale alla rete segnata il 23 aprile scorso contro la Juventus (otto prensenze senza gol e assist da allora).
La Cremonese ha collezionato due vittorie e un pareggio in questo campionato e l'ultima squadra neopromossa ad essere rimasta imbattuta nelle prime quattro gare giocate in una stagione in Serie A è stata la Sampdoria nel 2012/13 (tre successi e un pareggio in quel caso).
La Cremonese è la squadra che ha nettamente giocato meno palloni in area di rigore avversaria in questo campionato: 27, almeno nove in meno rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo e in particolare 28 in meno rispetto al Parma (55).
Il Parma è tra le squadre con il pressing offensivo più efficace in questo campionato, con 24 recuperi palla entro 40 metri dalla porta avversaria – meno solo di Como (33) e Roma (26). La Cremonese, al contrario, ne conta appena nove, più soltanto del Cagliari (otto).
Jamie Vardy ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre presenze da titolare in campionato, con la maglia del Leicester; in particolare, l'attaccante inglese è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare casalinghe e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta da dicembre 2019 in un torneo di massima serie (striscia arrivata a cinque in quel caso).
