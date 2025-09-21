Secondo tempo totalmente ribaltato, con la Fiorentina che non è riuscita a mettere la stessa pressione vista nel primo tempo. Tra le linee è venuta fuori la qualità del Como che è riuscito prima a pareggiarla e poi a siglare il gol vittoria. Prima Kempf di testa, poi Addai con una giocata individuale, senza dimenticare le reti che si è mangiata la squadra di Fabregas. E, zitto zitto, Nico Paz ha piazzato anche un assist nonostante una partita difficilissima. Insomma, Como gagliardo, sulla Fiorentina c'è ancora molto da lavorare.
Como che sale al 7° posto della classifica, con 7 punti in 4 giornate, in compagnia di Cagliari e Udinese. Fiorentina che è terzultima con soli 2 punti in questo inizio di stagione.
La Fiorentina tornerà in campo domenica 28 nel derby toscano contro il Pisa. Il Como aprirà invece il 5° turno con la gara casalinga contro la Cremonese che è ancora imbattuta.
90'+10'
FINISCE QUI!!! A Firenze vince il Como che la ribalta nella ripresa grazie ai gol di Kempf e Addai dopo il vantaggio iniziale di Mandragora. Crisi per la Viola che ha racimolato solo 2 punti nelle prime 4 giornate.20:12
90'+10'
Anche de Gea nell'area del Como, palla per Moise Kean che non riesce però a calciare verso la porta.20:11
90'+9'
Dzeko guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria. Ultima chance per pareggiarla.20:10
90'+8'
Contropiede Como, ma spreca tutto Addai che invece di calciare dentro l'area cerca un passaggio che viene intercettato da Fagioli20:10
90'+6'
ULTIMO CAMBIO COMO!!! Dentro Goldaniga che prende il posto dell'infortunato Sergi Roberto.20:08
90'+5'
Sergi Roberto a terra per infortunio. Intanto litigano Moise Kean e Jesus Rodriguez20:07
90'+5'
1° gol nel nostro campionato per Addai20:06
90'+4'
GOL! Fiorentina-COMO 1-2. Rete di Addai. Fantastico capovolgimento di fronte dei lariani con Addai che tiene palla sull'out di destra sul servizio di Nico Paz, entra in area, mette a sedere Pongracic e batte de Gea sul primo palo.
6 minuti di recupero in questo secondo tempo...20:02
89'
Fallo di Sohm su Diego Carlos. Giallo per il centrocampista della Fiorentina20:01
88'
OCCASIONE SPRECATA DAL COMO!!! Vicinissimo al vantaggio la squadra di Fabregas, ma Sergi Roberto sbaglia la misura da dentro l'area dopo la sponda di Douvikas.20:00
88'
Proteste di Dodò per un fallo non chiamato a suo favore. Il brasiliano viene ammonito.20:00
86'
Addai si accentra sul sinistro e prova la conclusione, ma non inquadra per nulla la porta di de Gea. Si resta sul risultato di 1-1 a 4' dalla fine.19:58
84'
OCCASIONE FIORENTINA!!! Transizione di Sohm che vince un rimpallo e poi fa partire il destro dai 25 metri, non andando tanto lontano dal palo alla sinistra di Butez.19:56
82'
Quarto cambio per Fabregas che si gioca la carta Posch sulla fascia. Lascia il campo Valle.19:54
81'
Gosens per Dzeko che dà una palla d'oro per Moise Kean che viene però chiuso dalla difesa del Como. Ci prova a quel punto Nicolussi Caviglia da fuori, ma palla che finisce altissima.19:53
79'
Transizione offensiva di Nico Paz che commette fallo su Fagioli per un braccio largo. Niente giallo però per l'argentino perché non prende l'avversario sulla faccia.19:51
78'
Sinistro al volo di Valle che però non è preciso e non trova la porta di de Gea19:51
78'
Tocca anche a Dzeko per tenere su la palla. L'attaccante bosniaco prende il posto di Piccoli.19:49
77'
CAMBIA PIOLI!!! Fiorentina troppo dietro e allora cambia qualcosa Pioli: fuori Ranieri che lascia il campo per Viti.19:49
77'
Giallo per Kempf che interviene in ritardo su Sohm19:48
76'
Ancora una conclusione di Jesus Rodriguez dopo un lunghissimo giro palla del Como: si immola col corpo Pongracic.19:47
74'
OCCASIONE COMO!!! Nico Paz per Jesus Rodriguez che prende il tempo a Dodò, poi prova il destro a giro, ma non trova il giro giusto. Sta spingendo il Como che però sta sprecando ora.19:46
71'
Si riprende al Franchi. 19 minuti più recupero per provare a vincerla questa partita.19:44
69'
Cooling break del secondo tempo.19:41
67'
GIALLO PER RANIERI!!! Il capitano della Fiorentina cerca l'anticipo su Douvikas ma commette fallo e si prende il giallo.19:39
66'
1° gol in campionato per Kempf. E primo gol in Serie A per il difensore tedesco che ha realizzato in carriera 3 gol in Bundesliga.19:39
65'
GOL! Fiorentina-COMO 1-1. Rete di Marc Oliver Kempf. Arriva il pareggio dei comaschi col colpo di testa di Kempf che non lascia scampo a de Gea sul calcio di punizione battuto da Nico Paz.19:37
65'
ANCORA COMO!!! Addai si libera sulla destra, palla dentro per Douvikas che manca però l'appuntamento con il pallone a centro area.19:36
63'
OCCASIONE COMO!!! Numero di Jesus Rodriguez su Dodò, palla per Valle che calcia però a lato da buona posizione. Sta crescendo la squadra ospite, ma ci vuole quella precisione che ancora non ha avuto in questa partita.19:35
63'
Dentro anche Sohm che prende il posto di Fazzini che, tra le linee, ha dato fastidio al Como quest'oggi.19:34
62'
FUORI MANDRAGORA!!! Nella Fiorentina esce invece Mandragora infortunato. Dentro Fagioli per palleggiare di più a centrocampo.19:34
62'
FUORI MORATA!!! Ed esce anche l'attaccante spagnolo che ha dato davvero poco al Como questa sera. Fabregas si gioca la carte Douvikas.19:33
61'
CAMBIA FABREGAS!!! Il tecnico del Como ha capito che deve cambiare: dentro Addai che prende il posto di Kuhn.19:33
59'
Altra giocata sbagliata totalmente dal Como. Kuhn ha cercato Morata che sbaglia il controllo e perde anche un rimpallo, dando il tempo alla difesa della Fiorentina di recuperar palla.19:32
55'
Gioco fermo dopo un intervento subito da Mandragora, l'autore dell'1-019:28
54'
ANCORA SERGI ROBERTO!!! L'ex Barcellona vede un'altra occasione di tiro e ci riprova dopo la sponda di Morata, ma non trova la porta di de Gea.19:26
52'
SUPER PARATA DI DE GEA!!! Movimento di Nico Paz che serve per Sergi Roberto: destro di prima intenzione e de Gea vola a mandare in angolo.19:24
51'
Calcio d'angolo battuto da Nico Paz che da un cross si trasforma quasi in un tiro verso il palo più lontano, ma solo spavento per de Gea. Pallone che esce.20:28
50'
Intervento brutto di Sergi Roberto su Fortini. Arriva il giallo per l'ex Barcellona.19:21
49'
Il Como rischia di buttarsela dentro da solo con Sergi Roberto che mette palla all'indietro senza vedere che Butez fosse fuori dalla porta.19:20
48'
Kuhn cerca la spizzata per Morata che è ad un passo dall'area di rigore, ma arriva la grande chiusura di Dodò.20:28
46'
SI RIPARTE AL FRANCHI!!!19:18
46'
CAMBIO NEL COMO!!! Fabregas si gioca un cambio all'inizio della ripresa con l'ingresso di Jesus Rodriguez per Vojvoda. Sia per animare l'attacco, sia perché Vojvoda è già ammonito e ha rischiato in qualche occasione il secondo cartellino.19:18
Piano tattico quasi perfetto per la Fiorentina fino ad adesso. La squadra di Pioli, però, deve essere molto più concreta sotto porta perché la Viola poteva avere anche un distacco più ampio a fine primo tempo se non avesse avuto troppa fretta. Dall'altra parte il Como spera di non avere la stessa pressione ricevuta nel primo tempo. Perché se no diventa difficile saltare la linea di pressing da un reparto all'altro. Nico Paz deve entrare più nel gioco, così come Morata che è stato anonimo nei primi 54 minuti (considerando il lunghissimo recupero).19:10
Il Como è cresciuto proprio in questo finale di tempo, ma per il resto ottima partita della Fiorentina in risposta alla costruzione dei lariani. Altissime le linee della squadra di Pioli che puntava ad aggressione e recupero palla, tanto che il Como ha fatto fatica a risalire il campo. È arrivato il gol di Mandragora, ma la Viola è anche andata vicina al raddoppio con Moise Kean e Piccoli. Dall'altra parte un Como che faticava a tessere le sue solite trame di gioco. Lavoro personalizzato su Nico Paz? Neanche, il pallone neanche arrivava dalle parti di Nico Paz.19:00
45'+10'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Prima frazione di gioco infinita tra VAR e altre scelte e si va alla pausa sul risultato di 1-0 per la Fiorentina sul Como. Al momento, decide il gol di Mandragora.18:58
45'+9'
GOL COMO, ANZI NO!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, palla che arriva a Diego Carlos che batte de Gea da due passi. Ma l'arbitro annulla subito per fuorigioco del difensore del Como. Si resta sull'1-0 Fiorentina.18:57
45'+8'
Ci prova NICO PAZ ma l'argentino calcia direttamente sulla barriera18:56
45'+6'
NIENTE RIGORE!!! L'intervento di Nicolussi Caviglia su Perrone non è avvenuto in area di rigore, ma appena fuori dall'area e sarà quindi calcio di punizione per il Como.18:55
45'+5'
C'è comunque un check del VAR per capire se l'intervento è avvenuto dentro l'area di rigore o poco fuori il limite.18:53
45'+4'
RIGORE PER IL COMO!!! Nico Paz lancia Perrone che si inserisce perfettamente in area di rigore e va giù sul contatto con Nicolussi Caviglia. Il sig. Bonacina comanda il penalty per gli ospiti.18:52
45'+3'
Buona palla di Fortini per Piccoli che cerca subito Moise Kean a centro area, ma l'attaccante della Nazionale viene anticipato da Diego Carlos.18:50
45'
4 minuti di recupero...18:48
44'
Fallo di Morata su Pongracic. Tutti i giocatori della Fiorentina chiedono il giallo per l'attaccante spagnolo. Così come Pioli in panchina che è molto arrabbiato.18:47
43'
ALTRO ERRORE COMO!!! Buon recupero di Nico Paz su Nicolussi Caviglia appena fuori dall'area, l'argentino poi prova uno scavetto per lanciare Morata, ma sbaglia totalmente il servizio.18:47
41'
Como ancora in zona d'attacco, ma viene fischiata una carica sul portiere di Perrone.19:08
39'
OCCASIONE COMO!!! Nico Paz lancia per Morata che invece di calciare prova a dribblare de Gea: si allarga troppo e ci riprova, ma questa volta la sua conclusione viene deviata in angolo. Poteva fare molto meglio qui Morata.18:42
38'
Perrone serve Nico Paz che ci prova dalla distanza, ma non c'è potenza. Para facile de Gea. Per ora il Como non riesce ad entrare in area e ci può provare solo da fuori.18:41
36'
MOISE KEAN MANCA IL RADDOPPIO!!! Gran movimento di Moise Kean che prende il tempo su Kempf, ma la sua conclusione viene respinta da Butez in uscita.18:40
35'
Proteste di Pioli per un intervento precedente, non fischiato, su Moise Kean. Arriva il giallo ai danni dell'allenatore della Fiorentina.18:38
34'
CI PROVA MORATA!!! Kuhn scambia con lo spagnolo che è spalle alla porta: Morata prova a girarsi e a calciare da fuori, ma palla che va molto distante dallo specchio della porta di de Gea.18:37
31'
64% di possesso palla per il Como in questa prima mezz'ora ma, come abbiamo visto, per ora è molto sterile.18:36
30'
Morata prende il tempo a Pongracic e lo costringe al fallo. Arriva anche il giallo per il difensore della Fiorentina18:35
28'
Ci prova PICCOLI sugli sviluppi del corner, ma l'ex Cagliari non trova la porta di Butez col suo colpo di testa18:31
27'
Che rischio che si prende Kempf con un retropassaggio che mette in difficoltà Butez. Regalato un calcio d'angolo alla Fiorentina19:07
26'
Si ricomincia. Si è giocato davvero pochissimo in questi ultimi 10 minuti.18:30
24'
Altra interruzione. Questa volta per il cooling break del primo tempo.19:07
22'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Niccolò Fortini che fa il suo debutto in Serie A: prende il posto dell'infortunato Lamptey.18:26
22'
Di nuovo gioco fermo. Lamptey era rientrato, ma l'ex Brighton finisce di nuovo a terra18:25
21'
CI PROVA PERRONE!!! Cross in mezzo di Valle da sinistra: Perrone si inserisce e va di testa non trovando però la porta di de Gea.18:24
20'
Si riparte... Fiorentina momentaneamente in 10. Lamptey si è rialzato, comunque, è già questa è una buona notizia.18:24
19'
Di nuovo gioco fermo. Si è fatto male Lamptey nel cadere a terra dopo uno stacco aereo. Pioli manda Fortini a scaldarsi perché l'infortunio sembra serio.18:23
18'
Proteste di Ranieri per il fallo di Vojvoda che rifila un pestone a Gosens. Soprattutto perché Vojvoda è già ammonito.18:22
15'
LA FIORENTINA SI MANGIA IL 2-0!!! Difesa del Como altissima, prova ad approfittarne Piccoli che però sbaglia nel cercare a tutti i costi Kean che viene anticipato da Diego Carlos. C'era libero sul secondo palo Fazzini...18:19
13'
Lamptey vede il movimento di Piccoli in area e cerca la verticalizzazione, ma sbaglia la misura del passaggio. Recupera la retroguardia del Como.18:16
11'
CI PROVA MOISE KEAN!!! Perrone perde un pallone velenoso a centrocampo, ruba palla Moise Kean che si difende dalla prima pressione poi brucia sullo scatto Smolcic prima di calciare appena alto sopra la traversa.18:14
7'
E da questo caos arriva anche un giallo per Vojvoda che aveva rifilato una spinta a Dodò18:11
7'
Parapiglia in mezzo al campo con il Como che era ripartito subito mentre la Fiorentina stava ancora esultanto. Qualche spinta, poi, tra i giocatori delle due squadre.18:11
7'
Secondo gol in campionato per Mandragora dopo quello realizzato al Cagliari alla prima giornata18:10
6'
GOL! FIORENTINA-Como 1-0. Rete di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Viola sbatte sulla barriera col suo mancino, ha una seconda chance e infila in rete con Butez che non la vede neanche partire.
Buon calcio di punizione conquistato da Moise Kean che viene messo a terra da Smolcic. E ora ci può provare la Fiorentina appena fuori dall'area di rigore.18:08
3'
Per ora il Como mantiene sempre il possesso, come al suo solito, ma la Fiorentina fa grande pressione sui portatori di palla dei lariani.19:05
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti in questo primo tempo...18:03
A dirigere l'incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Politti dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. Alla sala VAR di Lissone sono presenti Davide Ghersini (VAR) e Gianluca Aureliano (AVAR).15:44
Sono 26 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Como, con un bilancio in parità: 10 successi per la Viola, 10 successi per i lariani e 6 pareggi. Una delle vittorie del Como, però, è arrivata a tavolino. Era l'aprile del 1976, con la Fiorentina che conquistò il match per 4-1. Dagli spalti fu lanciato un bullone sulla testa del portiere Rigamonti e, successivamente, fu assegnata la vittoria a tavolino al Como (0-2). L'ultimo precedente è il 2-0 Como al Franchi dello scorso anno grazie ai gol di Assane Diao e Nico Paz.15:36
Nel Como fuori per infortunio Diao, Dossena e Van der Brempt. E fuori per squalifica Jacobo Ramon dopo il rosso col Genoa: il centrale spagnolo viene sostituito da Diego Carlos. Oltre al cambio forzato, per squalifica, Fabregas sposta Vojvoda, per Jesus Rodriguez, davanti e cambia tutto il centrocampo. Dentro Sergi Roberto e Perrone per Caqueret e Da Cunha sulla mediana.17:50
4 cambi per Stefano Pioli rispetto al ko col Napoli. Dentro Lamptey come braccetto di destra al posto di Comuzzo. Nicolussi Caviglia e Fazzini dal 1' a centrocampo al posto di Sohm e Fagioli, mentre in attacco c'è Piccoli ad affiancare Moise Kean. Fiorentina ancora senza Kouamé infortunato al ginocchio.17:47
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alex Valle - Sergi Roberto, Perrone - Vojvoda, Nico Paz, Kuhn - Morata. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina - Posch, Alberto Moreno, Goldaniga - Caqueret, Da Cunha, Baturina - Jesus Rodriguez, Addai, Cerri, Douvikas.17:53
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: de Gea - Lamptey, Pongracic, Ranieri - Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens - Moise Kean, Piccoli. All. Stefano Pioli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli - Comuzzo, Fortini, Pablo Marì, Parisi, Viti - Richardson, Sabiri, Sohm, Fagioli, Ndour, Gudmundsson - Dzeko.17:55
Dall'altra parte il Como arriva dal pareggio beffa contro il Genoa. Dominio totale della partita dei comaschi, 1-0 nel primo tempo con gol di Nico Paz, ma nel finale rosso a Jacobo Ramon e pareggio in extremis di Ekuban. Un Como che ha ottenuto solo una vittoria in questo inizio di stagione: quello contro la Lazio al debutto.15:28
Non un buon inizio di stagione per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo il passaggio del turno, via preliminari, alla League Phase di Conference League, la Viola sta ancora cercando il suo primo successo in campionato. 1-1 col Cagliari, 0-0 col Torino e ko 3-1 in casa col Napoli: questi i risultati fin qui ottenuti da Moise Kean e compagni.15:28
Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Como, gara valida per la Giornata 4 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze.15:28
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori15:28
La gara tra Fiorentina e Como si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Como?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Como sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Fiorentina - Como?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Como?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Luca Ranieri con 1 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Como?
La gara tra Fiorentina e Como si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Como?
Il marcatore della Fiorentina è stato Rolando Mandragora al 6' mentre i marcatori Como sono stati Marc Oliver Kempf al 65' e Jayden Addai al 94'
PREPARTITA
Fiorentina - Como è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Como sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente la Fiorentina si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Como si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Como ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Bologna e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 1-2 mentre Como ha incontrato il Genoa pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 2 gol.
Fiorentina e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 10 volte, Como ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Fiorentina-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha vinto l'ultima partita contro la Fiorentina in Serie A mantenendo la porta inviolata (2-0 lo scorso febbraio) e potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet contro la Viola per la seconda volta nella sua storia nella massima serie (la prima nel 1950).
Il bilancio tra Como e Fiorentina in Serie A è in perfetto equilibrio: 10 successi per parte e sei pareggi a completare il quadro. La Viola, inoltre, è la formazione contro cui i lariani hanno ottenuto più successi nella massima serie (10, appunto).
Dopo la sconfitta subita nell'ultima sfida casalinga contro il Como in Serie A (0-2, 16 febbraio 2025), la Fiorentina potrebbe perdere due match in casa di fila contro i lariani per la prima volta nella massima serie; inoltre, la Viola non è mai rimasta senza segnare in due sfide di fila contro questa avversaria al Franchi in Serie A.
Considerando anche la precedente gestione, la Fiorentina ha perso le ultime due sfide casalinghe sotto la guida di Stefano Pioli in Serie A (contro Frosinone nel 2019 e Napoli nell'ultima giornata) e con l'attuale tecnico in panchina non è mai arrivata a tre sconfitte interne di fila nella competizione.
La Fiorentina ha raccolto due punti finora in campionato e in ciascuna delle precedenti cinque stagioni in Serie A è sempre arrivata con almeno tre punti conquistati dopo le prime quattro gare giocate - l'ultima volta che ciò non è accaduto risale alla stagione 2019/20, con due punti all'attivo in quel caso.
Dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Genoa, il Como potrebbe impattare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione in campionato, dopo il periodo novembre-dicembre 2024 (contro Monza e Venezia in quel caso).
Solo l’Atalanta (zero) ha concesso meno tiri agli avversari della Fiorentina (uno) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie A – stesso dato del Como, che però guida la classifica di recuperi palla entro 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo: 33, ben 20 in più proprio dei viola (13).
La Fiorentina è la squadra che ha subito finora di più in termini di Expected Goals Against (5.44, incassando quattro reti); dall'altro lato, il Como ha incassato 1.69 gol in meno rispetto a quanto previsto da questo modello (3.69 xGa, due gol subiti), soltanto Cagliari (2.53) e Cremonese (1.71) hanno una differenza di questo tipo superiore ai lariani finora in questo torneo.
Moise Kean - ad un passo dalle 150 presenze in Serie A - non ha trovato la rete nelle ultime tre presenze in campionato e potrebbe eguagliare il suo più lungo stop realizzativo con la maglia della Fiorentina nella massima serie: quattro gare di fila senza gol, come tra febbraio e marzo 2025 e tra settembre e ottobre 2024; il classe 2000 ha tuttavia segnato nella sua unica sfida al Como in Serie A, nel successo esterno dello scorso novembre (2-0).
Nico Paz è uno dei tre giocatori in questo campionato a contare più di 10 tiri tentati (11), più di cinque occasioni create su azione (sette) e più di cinque dribbling riusciti (sette), assieme a Matías Soulé e Marcus Thuram; l'argentino potrebbe, inoltre, andare a segno per due gare di fila per la seconda volta in Serie A, dopo lo scorso gennaio contro Udinese e Atalanta.
