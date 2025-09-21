Secondo tempo totalmente ribaltato, con la Fiorentina che non è riuscita a mettere la stessa pressione vista nel primo tempo. Tra le linee è venuta fuori la qualità del Como che è riuscito prima a pareggiarla e poi a siglare il gol vittoria. Prima Kempf di testa, poi Addai con una giocata individuale, senza dimenticare le reti che si è mangiata la squadra di Fabregas. E, zitto zitto, Nico Paz ha piazzato anche un assist nonostante una partita difficilissima. Insomma, Como gagliardo, sulla Fiorentina c'è ancora molto da lavorare.

Non un buon inizio di stagione per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo il passaggio del turno, via preliminari, alla League Phase di Conference League, la Viola sta ancora cercando il suo primo successo in campionato. 1-1 col Cagliari, 0-0 col Torino e ko 3-1 in casa col Napoli: questi i risultati fin qui ottenuti da Moise Kean e compagni.15:28

Nel Como fuori per infortunio Diao, Dossena e Van der Brempt. E fuori per squalifica Jacobo Ramon dopo il rosso col Genoa: il centrale spagnolo viene sostituito da Diego Carlos. Oltre al cambio forzato, per squalifica, Fabregas sposta Vojvoda, per Jesus Rodriguez, davanti e cambia tutto il centrocampo. Dentro Sergi Roberto e Perrone per Caqueret e Da Cunha sulla mediana.17:50

Sono 26 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Como, con un bilancio in parità: 10 successi per la Viola, 10 successi per i lariani e 6 pareggi. Una delle vittorie del Como, però, è arrivata a tavolino. Era l'aprile del 1976, con la Fiorentina che conquistò il match per 4-1. Dagli spalti fu lanciato un bullone sulla testa del portiere Rigamonti e, successivamente, fu assegnata la vittoria a tavolino al Como (0-2). L'ultimo precedente è il 2-0 Como al Franchi dello scorso anno grazie ai gol di Assane Diao e Nico Paz.15:36

A dirigere l'incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Politti dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. Alla sala VAR di Lissone sono presenti Davide Ghersini (VAR) e Gianluca Aureliano (AVAR).15:44

Si riparte... Fiorentina momentaneamente in 10. Lamptey si è rialzato, comunque, è già questa è una buona notizia.18:24

NIENTE RIGORE!!! L'intervento di Nicolussi Caviglia su Perrone non è avvenuto in area di rigore, ma appena fuori dall'area e sarà quindi calcio di punizione per il Como.18:55

Il Como è cresciuto proprio in questo finale di tempo, ma per il resto ottima partita della Fiorentina in risposta alla costruzione dei lariani. Altissime le linee della squadra di Pioli che puntava ad aggressione e recupero palla, tanto che il Como ha fatto fatica a risalire il campo. È arrivato il gol di Mandragora, ma la Viola è anche andata vicina al raddoppio con Moise Kean e Piccoli. Dall'altra parte un Como che faticava a tessere le sue solite trame di gioco. Lavoro personalizzato su Nico Paz? Neanche, il pallone neanche arrivava dalle parti di Nico Paz.19:00

Piano tattico quasi perfetto per la Fiorentina fino ad adesso. La squadra di Pioli, però, deve essere molto più concreta sotto porta perché la Viola poteva avere anche un distacco più ampio a fine primo tempo se non avesse avuto troppa fretta. Dall'altra parte il Como spera di non avere la stessa pressione ricevuta nel primo tempo. Perché se no diventa difficile saltare la linea di pressing da un reparto all'altro. Nico Paz deve entrare più nel gioco, così come Morata che è stato anonimo nei primi 54 minuti (considerando il lunghissimo recupero).19:10

CAMBIO NEL COMO!!! Fabregas si gioca un cambio all'inizio della ripresa con l'ingresso di Jesus Rodriguez per Vojvoda. Sia per animare l'attacco, sia perché Vojvoda è già ammonito e ha rischiato in qualche occasione il secondo cartellino.19:18

OCCASIONE COMO!!! Numero di Jesus Rodriguez su Dodò, palla per Valle che calcia però a lato da buona posizione. Sta crescendo la squadra ospite, ma ci vuole quella precisione che ancora non ha avuto in questa partita.19:35

PREPARTITA

Fiorentina - Como è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Como sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente la Fiorentina si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Como si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Como ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Bologna e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 1-2 mentre Como ha incontrato il Genoa pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Rolando Mandragora con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 2 gol.

Fiorentina e Como si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 10 volte, Como ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Fiorentina-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha vinto l'ultima partita contro la Fiorentina in Serie A mantenendo la porta inviolata (2-0 lo scorso febbraio) e potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet contro la Viola per la seconda volta nella sua storia nella massima serie (la prima nel 1950).

Il bilancio tra Como e Fiorentina in Serie A è in perfetto equilibrio: 10 successi per parte e sei pareggi a completare il quadro. La Viola, inoltre, è la formazione contro cui i lariani hanno ottenuto più successi nella massima serie (10, appunto).

Dopo la sconfitta subita nell'ultima sfida casalinga contro il Como in Serie A (0-2, 16 febbraio 2025), la Fiorentina potrebbe perdere due match in casa di fila contro i lariani per la prima volta nella massima serie; inoltre, la Viola non è mai rimasta senza segnare in due sfide di fila contro questa avversaria al Franchi in Serie A.

Considerando anche la precedente gestione, la Fiorentina ha perso le ultime due sfide casalinghe sotto la guida di Stefano Pioli in Serie A (contro Frosinone nel 2019 e Napoli nell'ultima giornata) e con l'attuale tecnico in panchina non è mai arrivata a tre sconfitte interne di fila nella competizione.

La Fiorentina ha raccolto due punti finora in campionato e in ciascuna delle precedenti cinque stagioni in Serie A è sempre arrivata con almeno tre punti conquistati dopo le prime quattro gare giocate - l'ultima volta che ciò non è accaduto risale alla stagione 2019/20, con due punti all'attivo in quel caso.

Dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Genoa, il Como potrebbe impattare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione in campionato, dopo il periodo novembre-dicembre 2024 (contro Monza e Venezia in quel caso).

Solo l’Atalanta (zero) ha concesso meno tiri agli avversari della Fiorentina (uno) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie A – stesso dato del Como, che però guida la classifica di recuperi palla entro 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo: 33, ben 20 in più proprio dei viola (13).

La Fiorentina è la squadra che ha subito finora di più in termini di Expected Goals Against (5.44, incassando quattro reti); dall'altro lato, il Como ha incassato 1.69 gol in meno rispetto a quanto previsto da questo modello (3.69 xGa, due gol subiti), soltanto Cagliari (2.53) e Cremonese (1.71) hanno una differenza di questo tipo superiore ai lariani finora in questo torneo.

Moise Kean - ad un passo dalle 150 presenze in Serie A - non ha trovato la rete nelle ultime tre presenze in campionato e potrebbe eguagliare il suo più lungo stop realizzativo con la maglia della Fiorentina nella massima serie: quattro gare di fila senza gol, come tra febbraio e marzo 2025 e tra settembre e ottobre 2024; il classe 2000 ha tuttavia segnato nella sua unica sfida al Como in Serie A, nel successo esterno dello scorso novembre (2-0).

Nico Paz è uno dei tre giocatori in questo campionato a contare più di 10 tiri tentati (11), più di cinque occasioni create su azione (sette) e più di cinque dribbling riusciti (sette), assieme a Matías Soulé e Marcus Thuram; l'argentino potrebbe, inoltre, andare a segno per due gare di fila per la seconda volta in Serie A, dopo lo scorso gennaio contro Udinese e Atalanta.

