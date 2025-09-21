Vince l'Inter una partita che vede la squadra di casa passare in vantaggio con Dimarco nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri controllano e nel finale trovano il raddoppio con una conclusione di Carlos Augusto deviata da Muharemovic. Cheddira accorcia subito le distanze e riaccende la gara, con gli emiliani che si spingono in avanti nel recupero, ma non trovano il gol del pareggio.
L'Inter sale a sei punti in classifica, il Sassuolo rimane fermo a tre. Nel prossimo turno i nerazzurri faranno visita al Cagliari, mentre gli emiliani ospiteranno l'Udinese.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44
90'+7'
Fine partita: INTER - SASSUOLO 2-1.22:43
90'+5'
Cartellino giallo per Muharemovic, fallo su Bonny.22:41
90'+3'
Conclusione improvvisa di Berardi dalla distanza, J. Martinez blocca a terra.22:39
90'+2'
Nel Sassuolo entra Pierini per Coulibaly.22:38
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.22:37
86'
Va in rete l'Inter con Frattesi, ma dopo un lungo check al VAR viene annullata la rete per fuorigioco.22:35
84'
GOL! Inter - SASSUOLO 2-1! Rete di Cheddira. Palla illuminante di Berardi che imbuca per Cheddira dopo un uno due, l'attaccante si ritrova solo davanti a J. Martinez e lo batte con una conclusione angolata.
GOL! INTER - Sassuolo 2-0! Autorete di Muharemovic. Percussione di Carlos Augusto che dopo un dribbling fa partire dal limite una conclusione angolata, la palla viene deviata da Muharemovic e finisce in rete.
Sostituzione nell'Inter, entra Bonny per Esposito.22:24
76'
CARLOS AUGUSTO! Azione in velocità dei nerazzurri, Laurato Martinez d'esterno serve il compagno in area che calcia di prima, ma Muric riesce a deviare la sfera.22:24
74'
Ritmi leggermente calati negli ultimi minuti, ma è l'Inter in controllo del gioco.22:21
69'
Finisce la partita di Vranckx, al suo posto Volpato.22:16
68'
Fadera prende il posto di Lauriente.22:16
68'
Nel Sassuolo entra Thorstvedt per Kone.22:14
67'
ESPOSITO! Dimarco riesce a tenere un pallone in campo dal fondo e a servire a centro area, Esposito sotto porta ci prova in acrobazia ma Muric gli dice di no.22:14
65'
Finisce la partita di Calhanoglu, entra Frattesi.22:11
65'
Dentro Luis Henrique per Dumfries.22:11
64'
Tre cambi nell'Inter, entra Lautaro Martínez per Thuram.22:10
62'
PINAMONTI! Doig scappa sulla fascia sinistra e crossa un ottimo pallone in area, Pinamonti stacca di testa ma J. Martinez ci mette una pezza e devia in angolo.22:10
61'
Azione in velocità dell'Inter, tocco di Sucic per Esposito che calcia di prima dal limite, palla non di molto alta sopra la traversa.22:08
58'
Cartellino giallo per Dimarco per aver fermato una ripartenza.22:05
57'
Punizione Inter, Dimarco crossa in area, Acerbi ci prova di testa ma manda sul fondo. Marinelli ferma tutto per fuorigioco del difensore.22:04
52'
Ripartenza veloce del Sassuolo, Kone serve Lauriente che arriva al limite, rientra sul destro e calcia, Martinez blocca sicuro.21:58
50'
Partita ripresa con lo stesso copione del primo tempo e con l'Inter che attacca.21:56
46'
Inizia il secondo tempo di INTER - SASSUOLO. Si riparte senza sostituzioni.21:51
Primo tempo con l'Inter che controlla la gara e trova il gol poco prima del quarto d'ora di gioco con Dimarco. Il Sassuolo non riesce a farsi vedere in avanti, mentre i nerazzurri in più occasioni, con Thuram e Esposito, sfiorano il raddoppio.21:34
45'+2'
Fine primo tempo: INTER - SASSUOLO 1-0.21:34
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:32
40'
Esposito riceve palla in area, difende il pallone, riesce a girarsi e a calciare con il mancino. Palla alta sopra la traversa.21:27
36'
Il Sassuolo prova a guadagnare qualche metro, ma l'Inter non concede spazi.21:23
31'
Cartellino giallo per Calhanoglu per un'antrata dura a metà campo.21:19
29'
THURAM! Dumfries libera Thuram in area di rigore, il francese cerca l'angolo alla destra di Muric, ma non lo trova di poco.21:17
24'
Lauriente dalla trequarti alza la testa e prova un cross in area, Pinamonti in spaccata non ci arriva.21:12
22'
Pressione alta dell'Inter che sta andando alla ricerca del secondo gol.21:12
19'
Kone strappa un pallone a metà campo e serve Berardi sulla destra, l'attaccante con una finta si libera e fa partire una conclusione da posizione defilata, ma non trova la porta.21:07
18'
Continua la pressione dell'Inter, gli emiliani sembrano in difficoltà.21:06
14'
GOL! INTER - Sassuolo 1-0! Rete di Dimarco. Ripartenza veloce dell'Inter, Barella pesca Sucic sulla sinistra, il centrocampista serve Dimarco che calcia di prima e infila Muric.
Palla tesa in area di Dimarco, non ci arriva Thuram, da dietro prova la conclusione al volo Esposito ma la palla va alta sopra la traversa.20:59
9'
Conclusione con il mancino di Berardi da fuori area, J. Martinez è attento nonostante una deviazione.20:56
7'
CARLOS AUGUSTO! Il brasiliano parte palla al piede dalla trequarti, ne salta tre e in area prova con il mancino a beffare Muric che si distende e devia in angolo.20:54
3'
Subito Inter che prova a dettare i ritmi della partita, il Sassuolo si difende.20:50
1'
FISCHIO D’INIZIO DI INTER - SASSUOLO. Arbitra Marinelli.20:46
Turnover in casa Inter a partire dalla porta dove gioca J. Martinez, in difesa riposo per Bastoni, c'è Carlos Augusto, mentre in avanti novità P.Esposito, il giovane attaccante affiancherà Thuram. Nel Sassuolo tutto confermato in avanti dove ai lati di Pinamonti giocano Berardi e Lauriente. Con Matic a centrocampo giocano Vranckx e Kone.20:02
Formazione INTER (3-5-2): J. Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Thuram, Esposito. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni.19:58
L'Inter ha bisogno di reagire e ripartire in campionato dopo la buona prova, 2-0, contro l'Ajax in Champions League. Il Sassuolo invece è reduce dalla vittoria di misura contro la Lazio.19:01
Appaiate a tre punti in classifica, Inter e Sassuolo si incrociano nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A.18:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 80018 spettatori18:59
Sostituzione: esce Marcus Thuram ed entra Lautaro Martínez (Inter)
65'
Sostituzione: esce Hakan Çalhanoglu ed entra Davide Frattesi (Inter)
68'
Sostituzione: esce Armand Laurienté ed entra Alieu Fadera (Sassuolo)
69'
Sostituzione: esce Aster Vranckx ed entra Cristian Volpato (Sassuolo)
77'
Sostituzione: esce Francesco Pio Esposito ed entra Ange-Yoan Bonny (Inter)
78'
Sostituzione: esce Andrea Pinamonti ed entra Walid Cheddira (Sassuolo)
81'
Autogol di Tarik Muharemovic (Sassuolo)
84'
Gol di Walid Cheddira (Sassuolo)
92'
Sostituzione: esce Woyo Coulibaly ed entra Nicholas Pierini (Sassuolo)
95'
Ammonito Tarik Muharemovic (Sassuolo)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Inter - Sassuolo?
La gara tra Inter e Sassuolo si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Inter - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Sassuolo sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Inter - Sassuolo?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Sassuolo?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Sassuolo?
La gara tra Inter e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Sassuolo?
I marcatori dell'Inter sono stati Federico Dimarco al 14' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Tarik Muharemovic(A) (autogol) al 81' e Walid Cheddira al 84'
PREPARTITA
Inter - Sassuolo è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Sassuolo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente l'Inter si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). L'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.
In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Lazio vincendo 1-0.
Inter e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 10 volte, il Sassuolo ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Inter-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi; nello specifico, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri e potrebbero arrivare a tre per la prima volta dal periodo tra maggio 2017 e agosto 2018 (quattro di fila in quel caso).
Il Sassuolo ha pareggiato solo due delle 22 sfide contro l’Inter in Serie A (10V, 10P): tra le squadre affrontate almeno 20 volte nella competizione, è quella contro cui i neroverdi hanno registrato il minor numero di pareggi.
Dopo aver perso le prime due trasferte contro l'Inter in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle successive nove, vincendone cinque, inclusa la più recente (2-1, 27 settembre 2023); in generale, la squadra nerazzurra è l'avversaria contro cui i neroverdi hanno vinto più gare esterne nella massima serie (cinque).
In caso di mancato successo, l’Inter chiuderebbe con quattro o meno punti le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e la prima dal 2018/19, sotto la guida di Luciano Spalletti.
L'Inter è reduce da due sconfitte di fila in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023; solo una volta, inoltre, i nerazzurri hanno perso tre delle prime quattro gare giocate in un massimo campionato, nel 1983/84 sotto la guida di Luigi Radice.
Il Sassuolo ha vinto l'ultima gara in Serie A (1-0 contro la Lazio) e potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023, quando conquistò una vittoria prima contro la Juventus e poi proprio in trasferta contro l'Inter (2-1, 27 settembre 2023).
Inter e Sassuolo sono due squadre che fanno un utilizzo opposto dei cross su azione: i nerazzurri guidano questa graduatoria a quota 56, mentre i neroverdi sono ultimi in questa speciale classifica con soli 19 traversoni tentati su azione in questo torneo; nessuna squadra, inoltre, ha segnato più gol a seguito di un cross rispetto ai meneghini (tre, al pari di Cremonese e Juventus).
L'Inter ha segnato ben 4.48 gol in più rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals (4.52 xG, nove gol realizzati), soltanto il Bayern Monaco (+5.43) ha una differenza del genere superiore rispetto ai nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 2025/26; inoltre, per la terza volta nelle ultime cinque stagioni l'Inter potrebbe segnare almeno 10 gol dopo le prime quattro gare giocate in Serie A, dopo il 2021/22 (15) e il 2023/24 (13).
Da quando è approdato in Serie A (2017/18), Hakan Çalhanoglu (52G + 58A) è uno dei quattro centrocampisti con più di 50 gol e più di 50 assist collezionati nei maggiori cinque tornei europei, insieme a Bruno Fernandes (63G + 51A), Kevin De Bruyne (61G + 91A) e Vincenzo Grifo (61G + 57A); in particolare, da quando milita nell'Inter (2021/22) il turco ha segnato 10 gol da fuori area, tra i pari ruolo solo Kevin De Bruyne (13) ha fatto meglio nei big-5 campionati continentali.
Domenico Berardi ha realizzato sette gol nello stadio Giuseppe Meazza nella sua carriera in Serie A - di cui quattro contro l'Inter - e soltanto allo stadio Olimpico di Roma (nove) e al Luigi Ferraris di Genova (otto) ha fatto meglio in trasferta nella massima serie; il classe '94, inoltre, ha preso parte attiva a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato, di cui le ultime tre disputate fuori casa.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: