L'Inter ha bisogno di reagire e ripartire in campionato dopo la buona prova, 2-0, contro l'Ajax in Champions League. Il Sassuolo invece è reduce dalla vittoria di misura contro la Lazio.19:01

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Sassuolo? La gara tra Inter e Sassuolo si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Inter - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Sassuolo sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Inter - Sassuolo? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Sassuolo? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Sassuolo? La gara tra Inter e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Sassuolo? I marcatori dell'Inter sono stati Federico Dimarco al 14' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Tarik Muharemovic(A) (autogol) al 81' e Walid Cheddira al 84'

PREPARTITA

Inter - Sassuolo è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Sassuolo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente l'Inter si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

L'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Inter ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Lazio vincendo 1-0.

Inter e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 10 volte, il Sassuolo ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Inter-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi; nello specifico, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri e potrebbero arrivare a tre per la prima volta dal periodo tra maggio 2017 e agosto 2018 (quattro di fila in quel caso).

Il Sassuolo ha pareggiato solo due delle 22 sfide contro l’Inter in Serie A (10V, 10P): tra le squadre affrontate almeno 20 volte nella competizione, è quella contro cui i neroverdi hanno registrato il minor numero di pareggi.

Dopo aver perso le prime due trasferte contro l'Inter in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle successive nove, vincendone cinque, inclusa la più recente (2-1, 27 settembre 2023); in generale, la squadra nerazzurra è l'avversaria contro cui i neroverdi hanno vinto più gare esterne nella massima serie (cinque).

In caso di mancato successo, l’Inter chiuderebbe con quattro o meno punti le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e la prima dal 2018/19, sotto la guida di Luciano Spalletti.

L'Inter è reduce da due sconfitte di fila in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023; solo una volta, inoltre, i nerazzurri hanno perso tre delle prime quattro gare giocate in un massimo campionato, nel 1983/84 sotto la guida di Luigi Radice.

Il Sassuolo ha vinto l'ultima gara in Serie A (1-0 contro la Lazio) e potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023, quando conquistò una vittoria prima contro la Juventus e poi proprio in trasferta contro l'Inter (2-1, 27 settembre 2023).

Inter e Sassuolo sono due squadre che fanno un utilizzo opposto dei cross su azione: i nerazzurri guidano questa graduatoria a quota 56, mentre i neroverdi sono ultimi in questa speciale classifica con soli 19 traversoni tentati su azione in questo torneo; nessuna squadra, inoltre, ha segnato più gol a seguito di un cross rispetto ai meneghini (tre, al pari di Cremonese e Juventus).

L'Inter ha segnato ben 4.48 gol in più rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals (4.52 xG, nove gol realizzati), soltanto il Bayern Monaco (+5.43) ha una differenza del genere superiore rispetto ai nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 2025/26; inoltre, per la terza volta nelle ultime cinque stagioni l'Inter potrebbe segnare almeno 10 gol dopo le prime quattro gare giocate in Serie A, dopo il 2021/22 (15) e il 2023/24 (13).

Da quando è approdato in Serie A (2017/18), Hakan Çalhanoglu (52G + 58A) è uno dei quattro centrocampisti con più di 50 gol e più di 50 assist collezionati nei maggiori cinque tornei europei, insieme a Bruno Fernandes (63G + 51A), Kevin De Bruyne (61G + 91A) e Vincenzo Grifo (61G + 57A); in particolare, da quando milita nell'Inter (2021/22) il turco ha segnato 10 gol da fuori area, tra i pari ruolo solo Kevin De Bruyne (13) ha fatto meglio nei big-5 campionati continentali.

Domenico Berardi ha realizzato sette gol nello stadio Giuseppe Meazza nella sua carriera in Serie A - di cui quattro contro l'Inter - e soltanto allo stadio Olimpico di Roma (nove) e al Luigi Ferraris di Genova (otto) ha fatto meglio in trasferta nella massima serie; il classe '94, inoltre, ha preso parte attiva a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato, di cui le ultime tre disputate fuori casa.

