Prima frazione non particolarmente emozionante tra Lazio e Roma, con i giallorossi che ritornano però negli spogliatoi con un gol di vantaggio. La squadra di Gasperini conduce per 1-0 grazie al solito Lorenzo Pellegrini, sempre presente e decisivo nei Derby della Capitale. Lazio leggermente più pimpante e pericolosa, ma è la Roma ad essere più concreta. All'intervallo è 0-1.13:23

PREPARTITA

Lazio - Roma è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Roma sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente la Lazio si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Lazio ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; la Roma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

In casa la Lazio ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Verona e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Torino perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Valentín Castellanos con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Wesley con 1 gol.

Lazio e Roma si sono affrontate 162 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, la Roma ha vinto 58 volte mentre i pareggi sono stati 62.

Lazio-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il 163° derby di Roma in Serie A: i giallorossi conducono con 58 vittorie a fronte delle 42 dei biancocelesti, con 62 pareggi a completare il bilancio; in generale, nessuna sfida si è chiusa più volte in equilibrio nella storia della Serie A: 62, anche Roma contro Fiorentina.

La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby contro la Lazio in campionato (2V, 2N), subendo un solo gol; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più derby con i biancocelesti in Serie A risale al periodo tra l'aprile 2013 e il dicembre 2016 (otto in quel caso - 5V, 3N).

La Lazio non ha perso nessuno degli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma in Serie A (4V, 4N) - già striscia record per i biancocelesti in queste sfide (l'ultimo successo dei giallorossi in trasferta risale al 4 dicembre 2016, 2-0 con gol di Strootman e Nainggolan) - pareggiando però i due più recenti; solo due volte le due formazioni hanno registrato tre segni X di fila in casa della Lazio nel torneo: tra il 1990 e il 1992 e tra il 1964 e il 1966.

La Lazio ha vinto l'unico precedente derby contro la Roma in Serie A disputato alle ore 12:30: 3-1 il 30 aprile 2017 (doppietta di Keita Baldé e una rete di Dusan Basta per i biancocelesti e un gol di Daniele De Rossi per i giallorossi); quello è stato l'ultimo derby di Roma giocato da Francesco Totti in carriera.

La Lazio potrebbe perdere tre delle prime quattro partite in un singolo campionato solo per la terza volta nelle ultime 50 stagioni di Serie A, dopo il 2023/24 e il 2024/25. In più, considerando anche l'ultima parte della scorsa stagione, i biancocelesti hanno perso tre delle quattro gare più recenti in campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 (8V, 10N, 3P).

A partire dalla scorsa stagione, solo l'Everton (10) ha pareggiato più partite casalinghe della Lazio (nove, al pari di Brighton, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Wolfsburg) nei maggiori cinque campionati europei.

La Roma ha perso il match più recente contro il Torino e nell'anno solare 2025 non ha mai registrato due sconfitte di fila in Serie A; l'ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro sconfitte consecutive in quel caso, due con Juric e due con Ranieri).

Solo Barcellona (60), PSG e Real Madrid (entrambi 56) hanno guadagnato più punti della Roma (55, al pari del Bayern Monaco) nell'anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; nel periodo i giallorossi hanno registrato il maggior numero di clean sheet in questi tornei (13 in 23 match).

Dall'arrivo di Valentín Castellanos in Italia nel 2023/24, la Lazio ha vinto il 51% delle partite con lui in campo in Serie A (34/67), segnando 1.6 gol di media; senza l'attaccante argentino, invece, sia la percentuale di successi (25% - 3/12) che la media gol (0.8) dei biancocelesti si dimezza.

Dopo il gol decisivo per l'1-1 finale nel derby contro la Lazio dello scorso 13 aprile, Matías Soulé potrebbe diventare solo il terzo giocatore della Roma a segnare in entrambi i suoi primi due derby contro la Lazio in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Vincenzo Montella (tre tra il 1999 e il 2002) e Edin Dzeko (nel 2015/16).

