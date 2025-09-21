Cala il sipario all'Olimpico di Torino, termina 0-3 la sfida delle 15:00 di questa domenica di A. Dopo un equilibrato inizio di match, la Dea sale in cattedra e lo fa con Nikola Krstovic, che al minuto 30' si rende protagonista del gol che apre le danze, i bergamaschi approfittano poi del momento favorevole e con altre due reti di Sulemana e dello stesso montenegrino l'Atalanta cala il tris che sembra scuotere molto il Torino. Nella ripresa si mostra un altro Toro, decisamente più arrembante, ma tolta qualche conclusione personale di Simeone la formazione granata non riesce a trovare la via del gol. Termina dopo tre minuti di extra time e senza ulteriori sorprese ed emozioni la gara in terra piemontese, sorride la Dea.
Con l'odierno trionfo l'Atalanta si proietta a quota 8 punti, resta invariata la situazione del Toro. Uomini di Baroni e Juric che saranno impegnati nella prossima di campionato rispettivamente contro Parma e Juventus.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A Enilive.17:01
90'+3'
TRIPLICE FISCHIO DI COLOMBO! Torino-Atalanta termina 0-3.16:56
90'
Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del IV Uomo, si giocherà fino al 93'.16:53
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.16:49
87'
Sostituzione Atalanta: esce dal campo anche Marten de Roon, lo sostituisce Yunus Musah.16:51
87'
Sostituzione Atalanta: fuori Kamaldeen Sulemana, dentro al suo posto Ademola Lookman.16:49
86'
Sostituzione Atalanta: fuori Nikola Krstovic, dentro Daniel Maldini.16:51
86'
Rimessa laterale per l'Atalanta, gioco però interrotto per concedere una sostituzione proprio alla Dea.16:47
84'
Possesso Toro che non trova però spazi vincenti, gioca con il cronometro la Dea che non opta per un pressing forsennato.16:45
81'
Sostituzione Torino: fuori dal campo Nikola Vlasic, dentro al suo posto Tino Anjorin.16:42
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà lasciato spazio al recupero.16:42
77'
CHE COLPO DI BELLANOVA! Conclusione al volo dalla balistica quasi perfetta, sfera che sfiora l'incrocio dei pali.16:38
74'
PILLOLA STATISTICA: ottima media da para-rigori per Carnesecchi, è il secondo tiro dal dischetto respinto in una sola seetimana, il primo ai danni del PSG in Champions League.16:36
73'
PARA CARNESECCHI! Neutralizzato il penalty di Zapata, rimane invariato il parziale a Torino.16:35
72'
CHECK OVER: RIGORE TORINO! Fallo di Kossounou in area di rigore, a terra Coco e sarà penalty.16:34
71'
A terra Coco in area atalantina, Colombo concede soltanto un corner. Contatto dubbio in area bergamasca.16:32
70'
Subito un forte mancino di Zapata, Carnesecchi devia in corner.16:31
69'
Sostituzione Torino: fuori tra gli applausi Giovanni Simeone, lo sostituisce Duván Zapata.16:30
69'
PARATA PAZZESCA DI ISRAEL! Conclusione perfetta di Sulemana, riflesso altrettanto ottimo dell'estremo granata che nullifica la chance del poker.16:29
67'
Ancora Simeone! Altro tentativo a tu per tu con Carnesecchi, ancora una volta l'estremo atalantino alza un muro e respinge.16:29
66'
Squadre lunghe ora in questi ultimi venticinque di gara, Simeone sembra non mollare mai e costringe la retroguardia atalantina a raddoppiare le marcature su di lui.16:28
64'
SIMEONE DALLA DISTANZA! Gran destro del Cholito dai trenta metri, Carnesecchi non avrebbe potuto nulla ma la sfera termina di poco oltre la traversa, applausi da parte della tribuna granata per il figlio d'arte.16:26
63'
Conclusione forte di Casadei che colpisce al volto Djimsiti, gioco interrotto che ora puo però riprendere.16:25
61'
Altro atteggiamento della squadra di Baroni in questo secondo tempo, attacchi che finora però non portano frutti determinanti.16:24
58'
Sulemana scatta lungo l'out di sinistra ma non trova soluzioni, verticalizza poi per krstovic ma il suggerimento è impreciso.16:20
57'
Verticalizzazione di De Roon, Ismajili interviene di testa e sventa la minaccia.16:19
55'
Palla restituita alla Dea, gesto di fair play da parte del Toro e gioco che riprende.16:17
52'
Possesso che dall'inizio di questa ripresa è a favore del Toro, Atalanta che attende senza fretta nella propria metà campo.16:15
49'
Punizione battuta profondamente da Samardzic, esce bene Israel che fa sua la sfera e subisce fallo in attacco.16:12
46'
Sostituzione Torino: fuori anche Ivan Ilic, dentro al suo posto Cesare Casadei.16:11
46'
Sostituzione Torino: esce dal campo Zakaria Aboukhlal, lo sostituisce Ché Adams.16:11
46'
Sostituzione Torino: fuori Guillermo Maripán, dentro Adrien Tamèze.16:11
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:10
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:53
Si chiude dopo centoventi secondi di recupero il primo tempo all'Olimpico di Torino, parziale che fa più che sorridere i tifosi bergamaschi. Dopo un inizio equilibrato, con due o tre conclusioni granata, la Dea sblocca il match con una rete di Krstovic al minuto 30', rete che risulterà essere solo l'apertura delle danze per la formazione di Juric, al minuto 34' e 38' sono infatti Sulemana e di nuovo Krstovic a siglare un determinante uno-due che cala il tris nerazzuro e blinda il risultato. Momento di difficoltà per il Toro che ha ora diversi minuti per riorganizzarsi, vento che soffia a favore della Dea dopo questi primi 45'.15:53
45'+2'
FISCHIO DI COLOMBO: termina il primo tempo.15:50
45'
Sono 2' i minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.15:49
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi si attenderà il recupero.15:48
42'
Egemonia dell'Atalanta, continuo possesso dei nerazzurri, altra conclusione di Sulemana che stavolta però termina sul fondo.15:45
40'
Ultimi cinque minuti del primo tempo, poi possibile recupero.15:44
38'
GOL! GOL KRSTOVIC! Torino-ATALANTA: 0-3. Infermabili i nerazzurri bergamaschi, cala il tris la Dea in pochissimi minuti. Anche in questo caso è Krstovic la firma del gol, che sfrutta il suggerimento di un ispirato Sulemana e gonfia la rete alle spalle di Israel. Tre a zero, assist di Sulemana e partita ora in salita per il Toro.
GOL! GOL SULEMANA! Torino-ATALANTA: 0-2. Prima rete per Kamaldeen Sulemana, raddoppio rapido della Dea! Dopo una prima conclusione di Krstovic che si stampa sul legno, il rimpallo giunge dalle parti di Zappacosta che serve orizzontalmente Sulemana e crea il presupposto per il piattone ad incrociare. Momento più che positivo per l'Atalanta, Torino che deve ora reagire.
Prosegue ora la spinta dell'Atalanta che sembra aver acquisito fiducia, Toro che si deve riposizionare.15:35
30'
GOL! GOL KRSTOVIC! Torino-ATALANTA: 0-1. La sblocca la Dea al minuto 30', firma del montenegrino Krstovic! Azione che parte da una soluzione personale di Samardzic, che scorre lungo la destra dell'area di rigore e al centro della stessa pesca Krstovic che di prima intenzione, con una girata, batte Israel. Vantaggio Dea, assist a cura di Lazar Samardzic.
Tentativo dalla distanza di Vlasic, forte conclusione che si infrange però sui cartelloni pubblicitari.15:15
10'
Sostituzione Atalanta: non ce la fa Nicola Zalewski, dentro Raoul Bellanova.15:13
9'
Tegola per la formazione ospite, Zalewski lamenta un forte dolore dopo l'intervento di Coco, pronta la sostituzione per l'ex Roma ed Inter.15:13
8'
Coco ferma Zalewski commettendo un intervento irregolare, altra chance da punizione per l'Atalanta, posizione ora però molto lontana.15:12
8'
Lento giropalla dei bergamaschi nella propria metà campo, attende il Toro.15:11
6'
Buona la percussione di Aboukhlal che spacca in due il centrocampo, poi nel tentativo di servire Vlasic viene intercettato da Zappacosta che recupera il possesso.15:09
4'
Samardzic batte direttamente verso Krstovic, pallone che si spegne però sul fondo.15:06
3'
Intervento in ritardo di Biraghi ai danni di Zappacosta, primo calcio di punizione del match per i bergamaschi.15:06
1'
Il primo pallone del match è giostrato dalla Dea.15:03
1'
PARTITI! Al via Torino-Atalanta.15:03
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:30
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:28
FORMAZIONI UFFICIALI: ATALANTA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Carnesecchi; Kossounou-Hien-Djimsiti; Bellanova-Pasalic-Musah-Zalewski; Sulemana-Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Zappacosta, Bernasconi, Brescianini, De Roon, Maldini, Samardzic.14:28
FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-4-2-1). Scendono in campo: Israel; Coco-Maripan-Ismajili; Lazaro-Asslani-Casadei-Biraghi; Ngonge-Vlasic; Simeone. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Anjorin, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Pedersen, Nkounkou, Tameze, Aboukhlal, Adams, Zapata, Dembelé, Nije.14:28
A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti di linea Zingarelli-Bianchini; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Arena; postazione VAR presidiata dal Sig. Guida, ausiliato dall'A.VAR Maresca di Napoli.14:27
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Colombo, della sezione di Como.14:27
Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino, è tempo di Torino-Atalanta! Nell'odierno scontro del massimo campionato italiano, i Granata aprono le porte ai nerazzurri bergamaschi, momentaneamente fissi in 9^ posizione a 5 punti: nelle prime tre la Dea ha ottenuto due pareggi ed una massiccia vittoria contro il Lecce, Toro che proviene invece da una difficile vittoria tra le mura dell'Olimpico contro la Roma, che contribuisce a confermare l'11^ posto con 4 punti.14:27
Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Atalanta, gara valida per il turno numero 4 del Campionato di Serie A Enilive.14:27
Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori14:27
Sostituzione: esce Nicola Zalewski ed entra Raoul Bellanova (Atalanta)
27'
Sostituzione: esce Isak Hien ed entra Honest Ahanor (Atalanta)
30'
Gol di Nikola Krstovic (Atalanta)
34'
Gol di Kamaldeen Sulemana (Atalanta)
38'
Gol di Nikola Krstovic (Atalanta)
45'
Sostituzione: esce Ivan Ilic ed entra Cesare Casadei (Torino)
69'
Sostituzione: esce Giovanni Simeone ed entra Duván Zapata (Torino)
81'
Sostituzione: esce Nikola Vlasic ed entra Tino Anjorin (Torino)
86'
Sostituzione: esce Nikola Krstovic ed entra Daniel Maldini (Atalanta)
87'
Sostituzione: esce Kamaldeen Sulemana ed entra Ademola Lookman (Atalanta)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Torino - Atalanta?
La gara tra Torino e Atalanta si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Torino - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Atalanta sarà Marco Guida
Dove si gioca Torino - Atalanta?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Atalanta?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Atalanta?
La gara tra Torino e Atalanta si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Atalanta?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Nikola Krstovic al 30', Kamaldeen Sulemana al 34' e 38'
PREPARTITA
Torino - Atalanta è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Atalanta sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 5° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Torino ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; l'Atalanta ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Torino ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 0-3 mentre L'Atalanta ha incontrato il Lecce vincendo 4-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.
Torino e Atalanta si sono affrontate 112 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 44 volte, l'Atalanta ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Torino-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Atalanta e Torino hanno pareggiato l'ultima sfida in Serie A (1-1, 1 febbraio 2025) e non impattano due match di fila nella competizione dal 2017; inoltre, dopo una vittoria e un pareggio nello scorso campionato, i granata potrebbero restare imbattuti per tre gare di fila contro la Dea per la prima volta dal periodo tra settembre 2018 e settembre 2019 (2V, 1N).
Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l'Atalanta in Serie A (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 14 sfide contro la Dea (5N, 7P); i granata hanno inoltre segnato nel primo tempo in ciascuno degli ultimi due incroci e non ci riescono per tre match di fila contro i nerazzurri dal 1994.
L'Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, dopo aver ottenuto quattro successi esterni di fila; i bergamaschi non perdono più match consecutivi sul campo dei granata nella competizione dal periodo 2008-2014 (serie di quattro).
Il Torino è tornato al successo nell’ultima giornata di Serie A (1-0 contro la Roma), interrompendo una striscia di sette gare senza vittorie e con un solo gol all'attivo (2N, 5P); i granata potrebbero centrare due vittorie di fila in campionato per la seconda volta nel 2025, dopo quelle contro Milan e Monza tra febbraio e marzo.
L'Atalanta ha perso solo una delle 10 trasferte disputate in Serie A nel 2025 (7V, 2N), segnando in media 2.5 gol a partita nel parziale; in questo anno solare nessuna squadra, tra quelle sempre presenti nel torneo, ha perso meno match della Dea fuori casa (un ko anche per Napoli e Roma).
Tra le squadre con cui ha collezionato almeno 10 panchine in Serie A, il Torino (40V, 36N, 38P) è quella alla guida della quale Ivan Juric ha la più alta percentuale di successi (35%) e media punti a partita (1.37); il tecnico croato potebbe restare imbattuto nelle prime quattro gare al timone di una squadra per la prima volta nella competizione (1V, 2N al momento con l'Atalanta).
Il Torino è l’unica squadra in questo campionato a non essere mai arrivata in area di rigore avversaria dopo un’azione composta da almeno 10 passaggi consecutivi mentre l’Atalanta ha registrato 11 sequenze di questo tipo – meno solo di Inter (17) e Napoli (12) – ed è, insieme alla Lazio, una delle due formazioni ad aver già segnato una rete in seguito a questo tipo di sviluppo.
Solo la Roma (sei) ha tentato più tiri a seguito di un attacco in contropiede rispetto all'Atalanta (cinque, come il Sassuolo) in questo campionato; dall'altro lato, il Torino è una delle tre squadre (con Juventus e Udinese) ad aver segnato una rete da questa situazione di gioco, proprio nell'ultima giornata, contro i giallorossi.
Dopo il gol nell'ultima giornata contro la Roma (1-0), Giovanni Simeone potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, quando con la maglia dell'Hellas Verona colpì Venezia e proprio Atalanta; tuttavia, tra le squadre sfidate più di 10 volte nella competizione, la Dea è una delle tre contro cui l'argentino ha segnato di meno (una rete, come contro Empoli e Inter).
Da quando milita nell'Atalanta (2023/24), solo Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic (entrambi sei) hanno collezionato più marcature multiple di Charles De Ketelaere (cinque, al pari di Mateo Retegui e Marcus Thuram) in Serie A; tra i giocatori che hanno tentato più di cinque tiri in questo torneo, nessuno ha una percentuale realizzativa più alta del belga finora (33%, al pari di Kevin De Bruyne).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: