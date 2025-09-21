Con l'odierno trionfo l'Atalanta si proietta a quota 8 punti, resta invariata la situazione del Toro. Uomini di Baroni e Juric che saranno impegnati nella prossima di campionato rispettivamente contro Parma e Juventus.

Cala il sipario all'Olimpico di Torino, termina 0-3 la sfida delle 15:00 di questa domenica di A. Dopo un equilibrato inizio di match, la Dea sale in cattedra e lo fa con Nikola Krstovic, che al minuto 30' si rende protagonista del gol che apre le danze, i bergamaschi approfittano poi del momento favorevole e con altre due reti di Sulemana e dello stesso montenegrino l'Atalanta cala il tris che sembra scuotere molto il Torino. Nella ripresa si mostra un altro Toro, decisamente più arrembante, ma tolta qualche conclusione personale di Simeone la formazione granata non riesce a trovare la via del gol. Termina dopo tre minuti di extra time e senza ulteriori sorprese ed emozioni la gara in terra piemontese, sorride la Dea.

GOL! GOL KRSTOVIC! Torino-ATALANTA: 0-3. Infermabili i nerazzurri bergamaschi, cala il tris la Dea in pochissimi minuti. Anche in questo caso è Krstovic la firma del gol, che sfrutta il suggerimento di un ispirato Sulemana e gonfia la rete alle spalle di Israel. Tre a zero, assist di Sulemana e partita ora in salita per il Toro. Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic 15:43

Si chiude dopo centoventi secondi di recupero il primo tempo all'Olimpico di Torino, parziale che fa più che sorridere i tifosi bergamaschi. Dopo un inizio equilibrato, con due o tre conclusioni granata, la Dea sblocca il match con una rete di Krstovic al minuto 30', rete che risulterà essere solo l'apertura delle danze per la formazione di Juric, al minuto 34' e 38' sono infatti Sulemana e di nuovo Krstovic a siglare un determinante uno-due che cala il tris nerazzuro e blinda il risultato. Momento di difficoltà per il Toro che ha ora diversi minuti per riorganizzarsi, vento che soffia a favore della Dea dopo questi primi 45'.15:53

PREPARTITA

Torino - Atalanta è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Atalanta sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 5° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Torino ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8; l'Atalanta ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Torino ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e il Lecc ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 0-3 mentre L'Atalanta ha incontrato il Lecce vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.

Torino e Atalanta si sono affrontate 112 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 44 volte, l'Atalanta ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Torino-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Atalanta e Torino hanno pareggiato l'ultima sfida in Serie A (1-1, 1 febbraio 2025) e non impattano due match di fila nella competizione dal 2017; inoltre, dopo una vittoria e un pareggio nello scorso campionato, i granata potrebbero restare imbattuti per tre gare di fila contro la Dea per la prima volta dal periodo tra settembre 2018 e settembre 2019 (2V, 1N).

Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l'Atalanta in Serie A (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 14 sfide contro la Dea (5N, 7P); i granata hanno inoltre segnato nel primo tempo in ciascuno degli ultimi due incroci e non ci riescono per tre match di fila contro i nerazzurri dal 1994.

L'Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, dopo aver ottenuto quattro successi esterni di fila; i bergamaschi non perdono più match consecutivi sul campo dei granata nella competizione dal periodo 2008-2014 (serie di quattro).

Il Torino è tornato al successo nell’ultima giornata di Serie A (1-0 contro la Roma), interrompendo una striscia di sette gare senza vittorie e con un solo gol all'attivo (2N, 5P); i granata potrebbero centrare due vittorie di fila in campionato per la seconda volta nel 2025, dopo quelle contro Milan e Monza tra febbraio e marzo.

L'Atalanta ha perso solo una delle 10 trasferte disputate in Serie A nel 2025 (7V, 2N), segnando in media 2.5 gol a partita nel parziale; in questo anno solare nessuna squadra, tra quelle sempre presenti nel torneo, ha perso meno match della Dea fuori casa (un ko anche per Napoli e Roma).

Tra le squadre con cui ha collezionato almeno 10 panchine in Serie A, il Torino (40V, 36N, 38P) è quella alla guida della quale Ivan Juric ha la più alta percentuale di successi (35%) e media punti a partita (1.37); il tecnico croato potebbe restare imbattuto nelle prime quattro gare al timone di una squadra per la prima volta nella competizione (1V, 2N al momento con l'Atalanta).

Il Torino è l’unica squadra in questo campionato a non essere mai arrivata in area di rigore avversaria dopo un’azione composta da almeno 10 passaggi consecutivi mentre l’Atalanta ha registrato 11 sequenze di questo tipo – meno solo di Inter (17) e Napoli (12) – ed è, insieme alla Lazio, una delle due formazioni ad aver già segnato una rete in seguito a questo tipo di sviluppo.

Solo la Roma (sei) ha tentato più tiri a seguito di un attacco in contropiede rispetto all'Atalanta (cinque, come il Sassuolo) in questo campionato; dall'altro lato, il Torino è una delle tre squadre (con Juventus e Udinese) ad aver segnato una rete da questa situazione di gioco, proprio nell'ultima giornata, contro i giallorossi.

Dopo il gol nell'ultima giornata contro la Roma (1-0), Giovanni Simeone potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, quando con la maglia dell'Hellas Verona colpì Venezia e proprio Atalanta; tuttavia, tra le squadre sfidate più di 10 volte nella competizione, la Dea è una delle tre contro cui l'argentino ha segnato di meno (una rete, come contro Empoli e Inter).

Da quando milita nell'Atalanta (2023/24), solo Lautaro Martínez e Dusan Vlahovic (entrambi sei) hanno collezionato più marcature multiple di Charles De Ketelaere (cinque, al pari di Mateo Retegui e Marcus Thuram) in Serie A; tra i giocatori che hanno tentato più di cinque tiri in questo torneo, nessuno ha una percentuale realizzativa più alta del belga finora (33%, al pari di Kevin De Bruyne).

