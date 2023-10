Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

L'Atalanta si porta a 16 punti e aspettando le altre partite si avvicina al quarto posto. Il Genoa rimane a 8 lunghezze a +4 dalla zona retrocessione.19:59

Una partita molto combattuta e con poche occasioni da rete viene sbloccata da Lookman, abile da terra a riuscire a piazzare sotto la traversa un assist di Scamacca. Gol visto e rivisto al VAR per un possibile tocco di mano. Nel finale il Genoa spreca la palla del pareggio con Puscas e in ripartenza Ederson sigilla i tre punti per l'Atalanta.19:55

90'+8' Fine partita: ATALANTA - GENOA 2-0.19:54

90'+7' Cartellino giallo per Bani per proteste.19:53

90'+5' GOL! ATALANTA - Genoa 2-0! Rete di Ederson. Ripartenza dell'Atalanta, Pasalic al limite serve Ederson che calcia in diagonale e trafigge Leali.19:53

90'+5' PUSCAS! Gudmundsson di tacco serve Puscas che solo davanti a Carnesecchi si fa ipnotizzare.19:51

90'+4' Corner per il Genoa, Gudmundsson crossa in area, Bani stacca di testa, commettendo fallo e manda alto sopra la traversa.19:49

90'+3' Sostituzione nel Genoa, entra Vogliacco per Ekuban.19:48

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.19:46

90' Hateboer prende il posto di Zappacosta.19:46

90' Cartellino giallo per Zappacosta, entrata dura su Ekuban.19:45

89' Sostituzione nell'Atalanta, entra Kolasinac per Ruggeri.19:44

88' Prova a velocizzare le giocate il Genoa, l'Atalanta chiude gli spazi.19:43

87' Cambio nel Genoa, entra il diciassettenne Fini per Sabelli.19:42

85' Cartellino giallo per Hateboer durante il riscaldamento.19:44

83' Galdames prende il posto di Thorsby.19:39

83' Sostituzione nel Genoa, esce Malinovskyi per Puscas.19:38

79' Entra anche Muriel per Scamacca.19:34

79' Doppio cambio nell'Atalanta, entra Pasalic per Lookman.19:34

77' GUDMUNDSSON! Conclusione con il destro a giro, la palla sfiora il palo alla sinistra di Carnesecchi.19:33

73' Continua a premere dopo il gol l'Atalanta. Genoa che prova a riorganizzarsi.19:31

68' GOL! ATALANTA - Genoa 1-0! Rete di Lookman. Il gol è regolare! Dopo un check al VAR, Marinelli decide di convalidare la rete. Scamacca dal fondo serve l'attaccante nigeriano in mezzo, da terra si gira e calcia sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman19:30

68' VAR al lavoro per capire se Lookman ha toccato la palla con la mano.19:28

68' Lookman va in rete ma Marinelli ferma tutto per un fallo di mano dell'attaccante dell'Atalanta.19:24

66' DRAGUSIN! Calcio d'angolo Genoa, Dragusin stacca di testa da ottima posizione ma Carnesecchi respinge e allontana in pericolo.19:21

64' Ci prova ancora Lookman dal limite, Leali devia a lato.19:19

62' Costruzionne in velocità dell'Atalanta , Scamacca serve Lookman che entra in area ma al momento della conclusione Dragusin in scivolata recupera.19:18

61' Interessante pallone crossato in area di Thorsby, Ekuban ci prova di testa ma Carnesecchi esce coi pugni e lo anticipa.19:17

56' Cartellino giallo per Gudmundsson, entrata in ritrado su Toloi.19:11

54' Punizione di Malinokskyi, cross in area che finisce dalle parti di Dragusin che impatta di testa ma manda a lato.19:10

53' Cartellino giallo per Tolói, entrata in ritardo su Gudmundsson.19:09

52' Atalanta rientrata in campo con un altro piglio, il Genoa per ora regge l'urto.19:06

48' PALO DI SCALVINI! Cross in area, Scalvini di testa colpisce in pieno il legno.19:04

47' SCAMACCA! Miranchuk dalla destra mette in mezzo per Scamacca che di tacco sorprende tutti ma non Leali che riesce a smanacciara in angolo.19:03

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - GENOA 0-0.19:02

46' Nell'Atalanta entra Miranchuk per De Ketelaere.19:02

Partita bloccata e con poche occasioni da rete. L'Atalanta parte lanciata ma sbatte sul muro eretto dalla squadra genoana, i bergamaschi ci provano anche con conclusioni dalla distanza e con qualche imbucata ma non riescono a trovare il guizzo. Genoa bene in campo ma poco incisivo in attacco.18:45

45' Fine primo tempo: ATALANTA - GENOA 0-0.18:45

42' Cartellino giallo per Lookman, entrata in ritardo su Bani.18:42

38' Pallone in pronfondtà per Lookman che entra in area e riesce a concludere da posizione defilata, Leali è attento e non si fa sorpendere.18:38

37' Sabelli dalla fascia destra mette un pallone in mezzo per Gudmundsson, conclusione al volo ma a lato.18:37

34' Un Genoa molto compatto sta lasciando pochi spazi ai bergamaschi. Ospiti che però non riescono ad arrivare alla conclusione.18:34

29' Conclusione al volo di De Roon da fuori area, Leali smanaccia in angolo.18:30

29' De Katelaere batte velocemente una punizione in profondità per Scamacca, conclusione di prima in diagonale, blocca Leali.18:29

25' Equilibrio in campo, poche conclusioni verso la porta in questa fase di gioco.18:25

21' Punizione dai 25 metri per l'Atalanta dopo uno scontro tra Scamacca e Bani. Calciata corta, la palla si perde poi in mezzo al campo.18:21

16' Dragusin per Ekuban, soluzione dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.18:16

14' Primo calcio d'angolo per l'Atalanta, Lookman per Zappacosta che prova il cross in area ma impatta sulla difesa genoana.18:14

10' Atalanta piú aggressiva in questo avvio, ma il Genoa sta ora prendendo le misure.18:10

6' Punizione calciata rasoterra da Malinovskyi, blocca sicuro Carnesecchi.18:06

5' Fallo di De Katelaere e punizione dai venti metri per il Genoa.18:04

2' Lookman per Scamacca, conclusione a giro dal limite. Blocca Leali.18:02

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - GENOA. Arbitra Marinelli.18:00

Nell'Atalanta tridente pesante con Lookman e De Katelaere alle spalle di Scamacca. Parte dalla panchina Pasalic. Nel Genoa ancora fuori Retegui, quindi spazio a Ekuban che agirà insieme all'islandese Gudmundsson. Davanti a Leali il trio formato d Bani, Dragusin e Vasquez.17:13

Formazione GENOA (3-5-2): Leali - Bani, Dragusin, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Thorsby, Frendrup, Haps - Ekuban, Gudmundsson. A disposizione: Calvani, Sommariva, Martin, De Winter, Vogliacco, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Badelj, Galdames.17:11

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Toloi - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Lookman, De Ketelaere - Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk.17:10

Sfida che negli ultimi due precedenti è terminata con il punteggio di 0-0. Quattro invece i pareggi negli ultimi cinque incroci.17:09

L'Atalanta dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, va alla caccia dei tre punti per avvicinare la zona Europa. A farle visita un Genoa che contro le squadre della parte alta della classifica ha sempre creato problemi quest'anno.17:06