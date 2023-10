Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bologna-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:02

Nella prossima giornata il Frosinone sarà ospite del Cagliari, mentre il Bologna dovrà vedersela con il Sassuolo.17:01

Partita divertente tra Bologna e Frosinone, ricca di azioni pericolose e con ben tre reti messe a referto: Ferguson e De Silvestri per il Bologna, il solito Soulé per il Frosinone. Ai gialloblù non basta la rete dal dischetto del proprio miglior giocatore contro un Bologna comunque ben organizzato e concreto nel momento decisivo.17:01

90'+5' Fine partita: BOLOGNA-FROSINONE 2-1 (19' Ferguson, 22' De Silvestri, 63' Soulé).16:56

90'+3' Doppia ammonizione e cartellino rosso per Luca Mazzitelli.16:52

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.16:49

87' Cartellino giallo per Luca Mazzitelli.16:51

87' Cartellino giallo per Joshua Zirkzee.16:47

85' Sostituzione Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Kaio Jorge.16:44

84' Sostituzione Bologna: esce Remo Freuler, entra Oussama El Azzouzi.16:42

84' Sostituzione Bologna: esce Alexis Saelemaekers, entra Nikola Moro.16:42

84' Sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Tommaso Corazza.16:42

80' Il Frosinone manca di concretezza negli ultimi metri, il Bologna si difende e intanto prova a colpire in contropiede. Il risultato resta invariato, ma il gol sembrerebbe essere nell'area.16:41

75' Sostituzione Frosinone: esce Enzo Barrenechea, entra Marco Brescianini.16:34

75' Sostituzione Frosinone: esce Reinier Jesus Carvalho, entra Arijon Ibrahimović.16:34

74' Sostituzione Bologna: esce Charalampos Lykogiannis, entra Victor Kristiansen.16:34

74' Sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Dan Ndoye.16:33

67' Si rivede il Bologna in attaco, questa volta con Orsolini: doppio passo del numero 7 che si allarga sul sinistro e conclude incrociando, non trovando però lo specchio della porta.16:28

63' GOL! Bologna-FROSINONE 2-1! Rete di Matias SOULE'! L'attaccante del Frosinone non sbaglia dal dischetto: l'argentino conclude in maniera fredda, spiazzando Skorupski e riaprendo la partita.



60' Cartellino giallo per Michel Aebischer.16:18

58' Occasione per il Frosinone. Bravo Soulè a recuperare palla dopo un'indecisione di Calafiori e a servire Mazzitelli: il centrocampista degli ospiti non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta da buona posizione16:17

55' Sostituzione Frosinone: esce Luca Garritano, entra Jaime Báez.16:15

55' Sostituzione Frosinone: esce Walid Cheddira, entra Marvin Çuni.16:15

50' Il Frosinone rientra in campo con un atteggiamento più convincente rispetto a quello emerso nella prima frazione. L'intenzione sembra chiara, ma di fronte c'è un Bologna che si difende con ordine.16:13

46' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-FROSINONE!16:04

Nella seconda frazione ci si aspetta ovviamente un netto cambio di marcia da parte del Frosinone, troppo sterile dal punto di vista offensivo: in tal senso potrebbero rendersi utili Cuni e Kvernadze per provare a far scattare la scintilla mancata fino a questo punto.15:51

Il primo tempo è tutt'altro che noioso, ma soprattutto per merito del Bologna. Gli uomini di Thiago Motta riescono a creare con continuità pericoli per la porta di Turati, fino a quando, nel giro di 4 minuti, non arriva l'uno-due che sblocca il match e stordisce il Frosinone. Prima Ferguson e poi De Silvestri: sono loro i protagonisti delle due reti segnate per il doppio vantaggio che si concretizza prima dell'intervallo.15:50

45'+2' Termina il primo tempo di BOLOGNA-FROSINONE. In rete Ferguson e De Silvestri.15:48

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.15:47

42' Ancora Mazzitelli pericoloso, questa volta sugli sviluppi di un calcio di punizione, ben neutralizzato da Skorupski che respinge in fallo laterale.15:43

40' Primo calcio d'angolo a favore del Frosinone che si rende pericoloso con una conclusione dalla distanza provata da Mazzitelli: attento Skorupski in presa bassa.15:41

36' Dopo più di mezz'ora di gioco, il conto totale dei corner è di 3: tutti a favore del Bologna.15:39

32' Finalmente Soulé! Il gioiello argentino del Frosinone si accende e prova a suonare la carica con una conclusione dalla distanza molto potente, ma decisamente imprecisa e che si perde di parecchio sopra la traversa.15:35

27' Dopo un uno-due pesantissimo inflitto dal Bologna, il contraccolpo psicologico subito dal Frosinone ha di fatto bloccato gli uomini di Di Francesco nella ricerca di una reazione istantanea. Manovra offensiva più sterile del solito per i ciociari.15:36

22' GOL! BOLOGNA-Frosinone 2-0! Rete di Lorenzo DE SILVESTRI! Respinta imprecisa in uscita di Turati che favorisce il colpo di testa di De Silvestri, preciso nella conclusione a porta praticamente sguarnita.



19' GOL! BOLOGNA-Frosinone 1-0! Rete di Lewis FERGUSON! Azione insistita ma confusa del Bologna che porta però al cross di Saelemaekers: quest'ultimo, anche con l'aiuto di una leggera deviazione, riesce a trovare Ferguson, freddo nella conclusione ravvicinata a porta vuota.



16' Anche il Frosinone si iscrive alla partita per quel che concerne la manovra offensiva: iniziativa personale di Oyono sulla destra, bravo a rientrare sul sinistro, ma colpevole di una conclusione lenta e centrale che non impensierisce Skorupski.15:18

12' Spunto di Orsolini che si accentra, partendo dalla destra, e libera il sinistro concludendo centralmente verso la porta di Turati. Attento quest'ultimo a bloccare senza grossi problemi.15:16

7' Il primo corner della partita è a favore del Bologna, ma nulla di pericoloso emerge da questa situazione.15:11

5' Il copione appare chiaro fin dai primi minuti: entrambe le squadre sembrano propense ad affrontarsi a viso aperto, lasciando parecchi spazi e provando a conquistare la supremazia in termini di possesso palla.15:07

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-FROSINONE!15:01

Il Frosinone ha registrato due successi contro il Bologna in Serie A, a fronte di un pareggio e una sconfitta – i ciociari hanno vinto più gare nella competizione solo contro il Verona (tre).14:03

Il Bologna ha vinto appena una delle quattro sfide in Serie A contro il Frosinone (1N, 2P) e a bilancio conta appena una rete all’attivo, cioè 0.25 a partita, la media più bassa in assoluto per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.14:03

Le scelte di Di Francesco: confermato Reinier nel ruolo di mezzala, mentre in avanti gioca ancora Garritano al fianco di Soulé e Cheddira. In difesa panchina per Monterisi a favore di Romagnoli e Okoli.14:02

Le scelte di Thiago Motta: a sorpresa vanno in panchina sia Ndoye che Karlsson, con Saelemaekers che completerà la trequarti dal 1' al fianco di Ferguson e Orsolini. In mediana c'è Aebischer, mentre è confermato Calafiori come centrale.14:01

Panchina Frosinone: Cerofolini, Frattali, Bidaoui, Bourabia, Brescianini, Cuni, Ibrahimovic, Kaio Jorge, Kvernadze, Lirola, Lulic, Lusuardi, Monterisi.14:06

Panchina Bologna: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Fabbian, Karlsson, Kristiansen, Moro, Ndoye, Urbanski, van Hooijdonk.14:04

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza - Mazzitelli, Barrenechea, Reinier - Soulé, Cheddira, Garritano.13:57

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis - Aebischer, Freuler - Saelemaekers, Ferguson, Orsolini - Zirkzee.13:56

Il Bologna arriva dal pareggio scoppiettante per 2-2 con l'Inter a San Siro, mentre il Frosinone è reduce dalla vittoria casalinga ai danni del Verona maturata per 2-1.13:54

Benvenuti alla diretta della partita della 9^ giornata di Serie A, si affrontano Bologna e Frosinone.13:52