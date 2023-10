Grazie per aver seguito la diretta di questo match, arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.17:11

Con l'odierno pareggio, entrambe le formazioni guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Inzaghi e Ranieri che saranno impegnati nella 10^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Genoa, e tra le mura domestiche contro il Frosinone.17:11

Cala il sipario allo Stadio Arechi di Salerno! Daniele Chiffi manda i titoli di coda di un match dai due volti, esploso nell'ultima fase di gioco. Dopo una prima frazione opaca, con le formazioni poste in fase di studio, la ripresa sembra apparentemente non offrire ritmi differenti. La scossa decisiva, preludio di numerose reti, arriva al minuto 79' con Luvumbo Zito che si fa trovare libero sulla sinistra dell'area di rigore granata e sfrutta il filtrante di Jankto per battere Costil. Il vantaggio ospite ha però breve durata, ed al minuto 86' Boulaye Dia raccoglie il suggerimento preciso del classe 2001 Ikwuemesi per scagliare un forte rasoterra che si insacca alle spalle di Scuffet; le sorprese non terminano qui, e nella frenesia generale del match il subentrato Nicolas Viola svetta in area avversaria trasformando il traversone calibrato di un fresco Shomurodov, gonfiando la rete difesa da Costil. Lo schieramento casalingo resta però in partita, e Legowski in area di rigore rossoblù protegge la sfera con il petto dalla pressione di Viola, che si rende protagonista di un tocco di mano decisivo ai fini del risultato finale: chance dagli 11 metri per i campani, concretizzata lucidamente da un ispirato Dia che riporta l'equilibrio per la seconda volta consecutiva in questa gara. Match che termina dopo ben 12' addizionali, tra le proteste generali dei giocatori, con un equo pareggio.17:11

90'+12' TRIPLICE FISCHIO DI CHIFFI! Salernitana-Cagliari termina 2-2.17:01

90'+11' AMMONITO Norbert Gyömbér: atterrato Viola dal limite dell'area.17:00

90'+8' Occasione per Dia che ha l'opportunità di completare la rimonta, intervento decisivo di Prati che rinvia profondo.17:00

90'+5' AMMONITO Antoine Makoumbou: fallo tattico del centrocampista rossoblù.16:56

90'+5' GOL! GOL DIA! SALERNITANA-Cagliari: 2-2. Finale pazzesco all'Arechi, segna di nuovo Boulaye Dia! Calcio di rigore segnalato dal VAR, che richiama Chiffi per valutare l'intervento in area di rigore di Viola. Il direttore di gara assegna il penalty ai granata, dal dischetto si presenta il numero 10 che rimane freddo e spedisce la palla sotto l'incrocio dei pali.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia16:56

90'+2' CHECK OVER: fallo di mano di Viola, calcio di rigore per la Salernitana!16:53

90' Sono 5' i minuti di recupero segnalati dalla lavagnetta del Sig. Prontera. Si giocherà fino al 95'.16:51

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'assegnazione del recupero.16:50

89' AMMONITO Alessandro Deiola: fallo tattico speso dalla mezzala rossoblù.16:49

88' GOL! GOL VIOLA! Salernitana-CAGLIARI: 1-2. Succede di tutto a Salerno, di nuovo avanti il Cagliari! Stavolta la pesante firma è del subentrato numero 10, che si fa trovare pronto sul preciso cross di Shomurodov e con una forte torsione beffa l'intervento di Costil. Cagliari che torna in vantaggio, assist a cura di Eldor Shomurodov.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola16:49

86' GOL! GOL DIA! SALERNITANA-Cagliari: 1-1. Di nuovo tutto pari all'Arechi di Salerno, riporta l'equilibrio Boulaye Dia! Spunto vincente del centravanti francese, che sfrutta il calibrato suggerimento del subentrato Ikwuemesi spedendo la sfera oltre la linea della porta difesa da Scuffet. Pareggio a poco dalla fine, assist di Ikwuemesi.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia16:47

84' Sostituzione Cagliari: fuori l'autore del gol Zito André Sebastião Luvumbo, dentro al suo posto Eldor Shomurodov.16:43

83' Sostituzione Salernitana: fuori Federico Julián Fazio, dentro il classe 2001 Chukwubuikem Ikwuemesi.16:42

83' Luvumbo prova ancora una volta a scorrere lungo l'out di sinistra, poi frena il contropiede perché non trova alcun compagno a sostenere la manovra. Possesso paziente del Cagliari che coinvolge tutto il proprio centrocampo.16:42

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.16:41

80' AMMONITO Gabriele Zappa: punite da Chiffi le eccessive proteste del numero 28.16:41

79' AMMONITO Agustín Alberto Martegani: fallo tattico del subentrato.16:40

79' GOL! GOL LUVUMBO ZITO! Salernitana-CAGLIARI: 0-1. Arriva al minuto 79' la rete che sancisce il momentaneo vantaggio sardo! La firma è quella di Luvumbo Zito, che riceve un prezioso invito da Jakub Jankto e con freddezza apre il piattone mancino battendo il muro eretto fino a questo momento da Costil. Esplode il settore ospiti, assist a cura di Jankto.



Guarda la scheda del giocatore Zito Luvumbo16:40

77' Jankto compie un generoso recupero su Dia, poi da via al contropiede cagliaritano ma viene abbattuto dallo stesso centravanti francese. Punizione Cagliari dalla metà campo.16:37

76' Sostituzione Salernitana: fuori anche Antonio Candreva, dentro al suo posto Loum Tchaouna.16:35

76' Sostituzione Salernitana: fuori Lassana Coulibaly, dentro Mateusz Łęgowski.16:35

75' Calcio d'angolo a favore dello schieramento granata, batte Antonio Candreva verso la torre di Stewart, che non riesce però ad impattare. Si riparte da Scuffet.16:35

74' Sostituzione Cagliari: fuori per crampi muscolari Alberto Dossena, lo sostituisce Adam Obert.16:33

71' AMMONITO Matteo Prati: inevitabile la sanzione per il mediano, che abbraccia irregolarmente Maggiore.16:30

70' CHIUDE TUTTO FAZIO! Luvumbo si dimostra sempre il più insidioso dei suoi, stavolta chiama Fazio all'uno contro uno, lo sfida sull'esterno ma il centrale argentino ex-Roma intuisce il colpo e devia in fallo laterale.16:29

68' Spinta evidente del Cagliari, altro giro dalla bandierina per la formazione ospite. Batte Nicolas Viola.16:27

66' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, si riparte dal possesso granata con Gyomber.16:26

66' Da uno spunto efficace di Zito Luvumbo, arriva il primo corner della ripresa a favore dei rossoblù. Batte Augello.16:25

65' Ritmi ancora non scoppiettanti in questa prima metà della ripresa, squadre che non trovano la via del gol.16:25

64' Sostituzione Cagliari: fuori dal campo Gaetano Pio Oristanio, subentra al suo posto Jakub Jankto.16:24

64' Scontro di gioco tra Goldaniga e Stewart, fallo dell'attaccante granata che compie un'eccessiva pressione sul difensore alla corte di Ranieri.16:23

63' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Salernitana, batte Mazzocchi.16:23

58' Ripartenza di Stewart che elude tutto il centrocampo sardo, poi il subentrato appoggia per Candreva che rientra sul sinistro e fa partire una debole conclusione che si infrange sul fondo. Evapora il contropiede granata, rinvio dal fondo con Scuffet.16:18

57' Bradaric procede ad una lunga rimessa laterale verso l'area avversaria, Augello svetta ed anticipa la torsione di Stewart.16:16

56' Sostituzione Salernitana: fuori anche Jovane Eduardo Borges Cabral, al suo posto subentra Trivante Vincent Stewart.16:15

55' Sostituzione Salernitana: fuori Grigoris Kastanos, dentro Agustín Alberto Martegani.16:14

52' AMMONITO Grigoris Kastanos: primo ammonito del match, fallo ai danni di Makoumbou.16:11

50' Maggiore effettua un profondissimo suggerimento per Candreva, che capisce le intenzioni del mediano ma viene anticipato dalla sicura uscita di Scuffet. Possesso per il Cagliari.16:10

47' Subito un corner a favore dei padroni di casa, batte Candreva.16:06

47' La prima manovra della ripresa è a favore della Salernitana.16:05

46' Sostituzione Cagliari: fuori anche Nahitan Michel Nández, dentro al suo posto Acosta Gabriele Zappa.16:05

46' Sostituzione Cagliari: fuori Marco Mancosu, dentro Benito Nicolas Viola.16:05

46' SI RIPARTE! Via alla ripresa del match.16:04

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:52

Si chiude sullo 0-0 la prima frazione di gioco all'Arechi di Salerno, Chiffi con un duplice fischio mette la parola 'fine' ad un primo tempo conclusosi a reti bianche. I primi 45' sono stati caratterizzati da una prevalente impronta granata, che sin dai primi minuti di gioco tenta di trovare la via del gol con una lunga serie di corner, dai quali non arriva però alcuna occasione. La vera chance del match si manifesta al minuto 27', con Luvumbo Zito che sfrutta il filtrante di Mancosu battendo Costil: Chiffi ferma il gioco, l'angolano era in posizione di outside. All'occasione rossoblù risponde Boulaye Dia, che con uno scatto fulminante elude la marcatura di Dossena e tenta un tocco-sotto che non impensierisce però Scuffet. Nessuna ammonizione, gara finora equilibrata.15:52

45'+1' FISCHIO DI CHIFFI: termina il primo tempo.15:48

45' Soltanto 1' il minuto addizionale segnalato dal direttore di gara, si gioca fino al 46'.15:47

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.15:45

43' Gesto tecnico elegante ma non efficace effettuato da Antonio Candreva, che sul cross di Mazzocchi impatta con il tacco del piede destro non centrando però lo specchio. Altro rinvio dal fondo per Scuffet.15:45

41' Posizione di fuorigioco di Goldaniga che viene prontamente segnalata da Chiffi, dopo la conclusione al volo di Naithan Nandez. Punizione da posizione arretrata per lo schieramento campano.15:43

40' Terzo calcio d'angolo per il Cagliari, batte Augello con il mancino.15:41

39' Coulibaly velocizza la manovra granata, serve lungo l'out di destra Candreva che tenta il cross al centro dell'area sarda ma colpisce in maniera imprecisa spedendo la sfera sugli spalti. Si riparte da Simone Scuffet.15:41

37' CONCLUSIONE DI PRATI! Il centrocampista rossoblù calcia di prima intenzione verso Costil, trovando un'immediata risposta del numero 56 che concede soltanto il calcio d'angolo.15:39

36' ECCO DIA! Accelerazione fulminante di Boulaye Dia, che lascia sul posto Dossena e con uno scavetto da posizione defilata prova a battere Scuffet. L'estremo difensore sardo copre efficacemente il primo palo, rinvio dal fondo a favore del Cagliari.15:37

35' Anche questa volta il traversone del numero 20 alla corte di Inzaghi non porta ad alcuno sviluppo, Scuffet abbraccia la sfera e fa riordinare i suoi.15:36

34' Quarta chance dalla bandierina per i granata, batte il solito Kastanos.15:35

32' Luvumbo cerca la soluzione personale da distanza siderale, sinistro che termina di molto oltre la traversa difesa da Costil.15:34

30' Apertura panoramica di Dossena per Nandez, poi l'uruguayano controlla e serve un cross al centro dell'area che viene allontanato da Gyomber. Primo corner della partita anche per il Cagliari, batte Augello.15:31

27' GOL ANNULLATO AL CAGLIARI! Giocata sontuosa di Mancosu, che alza lo sguardo e trova il corridoio vincente per Luvumbo Zito, che resta freddo davanti a Costil e trova l'angolo giusto per batterlo. Chiffi segnala però l'outside, si resta sullo 0-0.15:30

25' Palla inattiva dai 35 metri a favore della Salernitana, batte Candreva.15:26

23' Luvumbo crea scompiglio nella retroguardia avversaria, finta il cross su Bradaric e poi lo effettua per la torre di Mancosu: fuorigioco del numero 5 cagliaritano segnalato da Chiffi, si riparte da Costil.15:24

20' Cross morbido di Deiola per lo stacco di Oristanio, Fazio svetta ed allontana il pericolo.15:21

17' CI PROVA LUVUMBO! L'esterno angolano è decisamente il più pericoloso dei sardi, sterza su Gyomber fintando il tiro, poi perde l'equilibrio e scaglia un debole rasoterra che non impegna eccessivamente Costil.15:19

14' Maggiore resta a terra dopo un contrasto con Goldaniga, interrotta da Chiffi la ripartenza dei rossoblù, quest'oggi in maglia bianca.15:16

14' Deviazione decisiva di Deiola sulla rasoiata di Dia, altro calcio d'angolo concesso alla Salernitana.15:15

12' Secondo giro dalla bandierina a favore dei Cavallucci, sul punto di battuta c'è Kastanos.15:13

11' Gyomber tenta la soluzione profonda verso Candreva, Augello è attento e recupera la posizione addomesticando la sfera. Possesso Cagliari.15:13

8' OCCASIONE CAGLIARI! La formazione sarda sfrutta la rapidità di Luvumbo, che raccoglie il suggerimento profondo di Dossena e serve un morbido filtrante su cui Oristano non impatta bene. Rinvio dal fondo per Costil.15:09

5' Lo schema su palla inattiva effettuato da Candreva non porta alcun frutto, si riparte da Scuffet.15:07

4' Luvumbo ripiega generosamente su Mazzocchi ma commette un fallo a ridosso dell'area di rigore rossoblù, punizione Salernitana dai 20 metri con Candreva.15:06

3' Parte subito forte la formazione granata, primo corner del match a favore dei padroni di casa. Batte Mazzocchi.15:04

1' Il primo pallone della gara è giocato dal Cagliari.15:02

1' PARTITI! Via a Salernitana-Cagliari.15:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:24

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:24

All'assetto dei padroni di casa, Mister Ranieri risponde con un 4-3-1-2, Scuffet tra i pali, coppia centrale composta da Dossena e Goldaniga con Nandez ed Augello sulle fasce, in cabina di regia siede Prati supportato dalle mezzali Makoumbou e Deiola, in zona di trequarti gravita Mancosu, davanti scelto il tandem offensivo Luvumbo-Oristano.14:23

Le scelte del neo-tecnico granata Inzaghi delineano un ampio 3-4-2-1, Costil chiamato a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 con Gyomber a supporto di Fazio e Bradaric, in mediana scelto l'asse Coulibaly-Maggiore, lungo le bande laterali spazio alla velocità di Mazzocchi e Kastanos, sulla trequarti tandem Candreva-Cabral alle spalle dell'unico centravanti Dia.14:21

FORMAZIONI UFFICIALI: CAGLIARI (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Scuffet; Nandez-Dossena-Goldaniga-Augello; Deiola-Prati-Makoumbou; Mancosu; Oristano-Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri. A disposizione: Wieteska, Zappa, Di Pardo, Obert, Azzi, Sulemana, Viola, Jankto, Lapadula, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Pereiro, Radunovic, Velizar.14:18

FORMAZIONI UFFICIALI: SALERNITANA (3-4-2-1). Scendono in campo: Costil; Fazio-Gyomber-Bradaric; Kastanos-Coulibaly-Maggiore-Mazzocchi; Candreva-Cabral; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione: Lovato, Pirola, Daniliuc, Legowski, Sambia, Bohinen, Martegani, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna, Ochoa, Fiorillo.14:16

A coadiuvare il fischietto veneto sono chiamati gli assistenti di campo Tolfo di Pordenone-Ceccon di Lovere; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera di Bologna; postazione VAR affidata al Sig. Marini di Roma 1, ausiliato dall'A.VAR Serra di Torino.14:12

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Chiffi, della sezione di Padova.14:10

Tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno, è tempo di Salernitana-Cagliari! Nel nono turno di Serie A, Granata e Rossoblù tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno e mezzo dall'ultima volta: le due formazioni vantano soltanto 4 precedenti nella loro storia nel massimo torneo italiano, con un bilancio che pende notevolmente a favore del Cagliari (2 le vittorie dei sardi, altrettanti gli incroci terminati in pareggio). Lo schieramento di Claudio Ranieri approda in terra campana con alle spalle due soli pareggi nelle prime 8 gare, 3 punti invece per la compagine di Filippo Inzaghi, chiamato nell'odierno incrocio al proprio esordio sulla panchina dei Cavallucci.14:09

Benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Cagliari, gara valida per il turno numero 9 del Campionato di Serie A TIM.14:04