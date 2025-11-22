Partita emozionante all'Unipol Domus. Quattro gol già nel primo tempo con Vitinha che sblocca la gara in avvio, Borrelli pareggia su assist di Palestra prima del nuovo vantaggio ligure con la rete siglata da Ostigard. Pochi secondi dopo il Cagliari risponde con Esposito, mentre nel secondo tempo sono i padroni di casa a portarsi avanti nel punteggio ancora con Borrelli, abile ad insaccare di testa il cross di Zappa. Il Genoa spinge, e nel finale trova la rete del 3-3 in modo rocambolesco: punizione di Martin, nessuno interviene e Caprile si fa beffare dal rimbalzo. Un punto a testa in una partita da montagne russe

La direzione di gara è affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1 e ai suoi due assistenti Palermo e Bianchini. Il quarto ufficiale è Mariani, mentre al Var ci sono Abisso e Piccinini.10:54

Le scelte di Pisacane: probabile ritorno alla difesa a tre per il tecnico rossoblù, che sceglie Mina, Luperto e Zappa davanti a Caprile con Felici e Palestra sulle corsie. In mediana sarà Prati il vertice basso, il rientrante Deiola e Folorunsho le due mezzali mentre Borrelli ed Esposito formano il tandem offensivo.15:02

Le scelte di De Rossi: l'ex allenatore della Roma vara il 3-5-2 con Leali in porta e il terzetto Marcandalli, Ostigard, Vasquez a protezione. Martin e Norton Cuffy sono gli esterni a tutta fascia, mentre il centrocampo è composto da Malinovskyi, Frendrup e Thorsby. Davanti conferma per Colombo dopo il primo gol trovato prima della sosta contro la Fiorentina, il suo partner è Vitinha.11:01

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Genoa? La gara tra Cagliari e Genoa si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cagliari - Genoa? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Genoa sarà Rosario Abisso Dove si gioca Cagliari - Genoa? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Genoa? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Mattia Felici con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Genoa? La gara tra Cagliari e Genoa si è conclusa con il risultato di 3-3 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Genoa? I marcatori del Cagliari sono stati Gennaro Borrelli al 33', Sebastiano Esposito al 43' e 60' mentre i marcatori del Genoa sono stati Vítinha al 18', Leo Østigård al 41' e Aarón Martín al 83'

PREPARTITA

Cagliari - Genoa è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Genoa sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 84 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Genoa si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Genoa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato la Fiorentina pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.

Cagliari e Genoa si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 17 volte, il Genoa ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Cagliari-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cagliari e Genoa hanno pareggiato negli ultimi due incroci di Serie A, tante volte quante nei precedenti 30; le due squadre rossoblù non pareggiano tre incontri di fila nella competizione dal periodo tra il 1991 e il 1992 quando alla guida dei sardi c'erano Claudio Ranieri prima e Carlo Mazzone poi, mentre sulla panchina dei liguri Osvaldo Bagnoli.

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie A dal Cagliari, il Genoa è una delle due, insieme alla Sampdoria, contro cui i sardi vantano la miglior percentuale di successi interni nella competizione: 56% di successi contro il Grifone, cioè 14 su 25 incontri, con cinque pareggi e sei sconfitte a completare il quadro.

Il Cagliari non ha vinto nelle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P); i sardi non registrano una serie più lunga senza successi all'interno di una singola stagione della competizione dall'inizio del campionato 2023/24 (nove con Claudio Ranieri allenatore); il Cagliari, inoltre, non ha trovato la rete nelle ultime due gare di campionato e non ne conta tre di fila senza segnare in Serie A da agosto-settembre 2024.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A e nella competizione solo Catanzaro, Monza (entrambe quattro) e Pistoiese (sette) hanno una striscia di sconfitte interne più lunga dei sardi; inoltre i rossoblù solo una volta sono arrivati a quattro partite perse di fila in casa nel massimo campionato, tra maggio e settembre 2019.

Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di Serie A (1V, 1N), uno in più di quanti ne aveva raccolti nelle precedenti nove (3N, 6P); i liguri non rimangono senza sconfitte per tre gare di fila nel massimo campionato dal marzo 2025, quando sotto la guida di Patrick Vieira ottennero un successo e due pareggi.

Tutti gli ultimi tre allenatori del Genoa prima di Daniele De Rossi hanno vinto la loro prima trasferta di Serie A: un successo per Alberto Gilardino, Patrick Vieira e Domenico Criscito, mentre nei precedenti otto esordi in trasferta non c'era stata neanche una vittoria (3N, 5P).

Il Cagliari è, con Bologna, Hellas Verona e Torino, una delle quattro squadre a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A; tuttavia, il club sardo è quello che ha realizzato la percentuale più alta di gol (il 44% - quattro su nove totali) nei 15 minuti finali di gara nella Serie A in corso.

Il Cagliari è la squadra che conta meno recuperi offensivi in questo campionato: 37, ben 28 in meno del Genoa a quota 65; sia i liguri che i sardi non hanno ancora trovato un gol da questa situazione di gioco nella Serie A in corso.

Mattia Felici è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più reti nel campionato in corso: tre (due reti e un assist) in nove match, ovvero le stesse partecipazioni al gol (tre, tutti assist) dell'intera scorsa stagione di Serie A, ma in 20 partite; il calciatore dei sardi è uno dei tre che in questo campionato ha già trovato due gol da subentrato, insieme a Konan N’Dri e Dusan Vlahovic.

Per la prima volta in carriera Leo Østigård ha segnato più di un gol in una singola stagione di Serie A (due) – il calciatore norvegese è il primo difensore del Genoa a trovare la rete in due presenze consecutive del torneo da Koni De Winter, tra gennaio e febbraio scorsi, mentre l'ultimo ad arrivare a tre è stato Domenico Criscito nel settembre 2021.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: