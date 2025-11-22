Partita emozionante all'Unipol Domus. Quattro gol già nel primo tempo con Vitinha che sblocca la gara in avvio, Borrelli pareggia su assist di Palestra prima del nuovo vantaggio ligure con la rete siglata da Ostigard. Pochi secondi dopo il Cagliari risponde con Esposito, mentre nel secondo tempo sono i padroni di casa a portarsi avanti nel punteggio ancora con Borrelli, abile ad insaccare di testa il cross di Zappa. Il Genoa spinge, e nel finale trova la rete del 3-3 in modo rocambolesco: punizione di Martin, nessuno interviene e Caprile si fa beffare dal rimbalzo. Un punto a testa in una partita da montagne russe
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:04
90'+5'
FINISCE QUI! Cagliari-Genoa termina 3-3!16:57
90'+3'
ESPULSO NORTON CUFFY! Intervento in ritardo su Folorunsho e secondo giallo per lui!16:54
90'+1'
SALVA TUTTO LEALI! Gaetano raccoglie un cross sul secondo palo e conclude di potenza a botta sicura, respinta provvidenziale del portiere del Genoa!16:54
90'+1'
Cinque minuti di recupero16:52
90'
Intervento in scivolata di Vasquez che ferma l'avanzata in area di Luvumbo16:52
88'
Quinto cambio nel Genoa: esce Colombo, entra Ellertsson16:49
88'
Quarto cambio nel Genoa: esce Malinovskyi, entra Masini16:49
87'
PALO DEL GENOA! Punizione del solito Martin, la palla arriva sul secondo palo a Ostigard che di testa colpisce il legno! C'era però posizione di fuorigioco16:49
86'
Cartellino giallo per Mina, che allarga il braccio su Colombo16:47
85'
Qualche problema per Vasquez che resta a terra16:47
83'
GOL! Cagliari-GENOA 3-3! Rete di Martin! Punizione da centrocampo di Martin che scodella la palla al centro, Caprile legge malissimo la traiettoria e si fa beffare goffamente dal rimbalzo del pallone!
Ammonito Luperto, intervento falloso su Colombo16:47
82'
Prova ad accendersi in velocità Luvumbo, azione fermata dal successivo fallo in attacco di Palestra16:44
78'
ANNULLATO IL GOL DI COLOMBO! Gran tiro dell'attaccante del Genoa che insacca con l'ausilio della traversa, La Penna punisce però una posizione irregolare di Ekuban che, pur non toccando il pallone, secondo il direttore di gara ha impattato sull'azione16:41
78'
Terzo cambio nel Genoa: esce Marcandalli, entra Valentín Carboni16:39
78'
Secondo cambio nel Genoa: esce Vitinha, entra Ekuban16:39
76'
Quinto cambio nel Cagliari: esce proprio Deiola, entra Gaetano16:37
75'
Problemi per Deiola. probabilmente crampi per lui16:37
72'
Spreca una palla inattiva il Genoa, non riesce lo schema voluto da Malinovskyi16:34
71'
Quarto cambio nel Cagliari: esce Esposito, entra Luvumbo16:32
71'
Terzo cambio nel Cagliari: esce Borrelli, entra Pavoletti16:32
68'
Subito ammonito Grønbæk, punito per simulazione16:30
66'
Primo cambio nel Genoa: esce Thorsby, entra Grønbæk16:32
62'
Per la prima volta in questa gara il Genoa si trova ad inseguire16:25
60'
GOL! CAGLIARI-Genoa 3-2! Rete di Borrelli! Cross dalla destra di Zappa, incornata perfetta di Borrelli che batte Leali e porta avanti il Cagliari!
Secondo cambio nel Cagliari: esce Prati, entra Adopo16:19
57'
Primo cambio nel Cagliari: esce Felici, entra Idrissi16:19
52'
Ancora Ostigard! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Martin la palla carambola tra le parti di Ostigard che tenta la deviazione sottoporta di tacco, blocca Caprile!16:15
49'
COLOMBO! Botta improvvisa dalla distanza, vola e respinge in tuffo Caprile!16:11
48'
Proprio Prati carica il destro di prima intenzione da fuori, tiro alle stelle16:09
46'
Fallo su Vitinha, ammonito Prati16:08
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di Cagliari-Genoa!16:07
Terzo gol consecutivo per Leo Ostigard. L'ultimo difensore rossoblù a riuscirci era stato Domenico Criscito15:54
Gara ricca di emozioni in questi primi 45 minuti. Parte meglio il Genoa con Colombo che serve Vitinha per il gol dell'1-0. Lo stesso Colombo si divora successivamente il raddoppio, reagisce allora il Cagliari con il colpo di testa vincente di Borrelli. Sul finale di frazione Thorsby regala a Ostigard il pallone del nuovo vantaggio, vantaggio che dura pochissimo perché subito dopo il calcio d'inizio Sebastiano Esposito trova l'immediato 2-2 su suggerimento di Prati15:54
45'+1'
DUPLICE FISCHIO! Un primo tempo spettacolare all'Unipol Domus!15:51
45'
Un minuto di recupero15:51
44'
Ammonito Deiola15:49
43'
GOL! CAGLIARI-Genoa 2-2! Rete di Esposito! Botta e risposta immediato, Borrelli spizza verso Prati che appoggia al centro per Sebastiano Esposito, il quale calcia di esterno e insacca la sfera sotto alla traversa!
GOL! Cagliari-GENOA 1-2! Rete di Ostigard! Sventagliata di Malinovskyi per Thorsby che è bravissimo a mettere al volo il pallone al centro per Ostigard. Il centrale del Genoa colpisce di prima intenzione e batte Caprile!
Prati carica la botta dalla distanza, palla fuori15:44
39'
Continua a spingere il Cagliari, dopo il gol subìto è andato in difficoltà il Genoa15:44
36'
Ancora Cagliari! Leali respinge in qualche modo un traversone dalla destra, Esposito prova a ribadire in rete di testa ma non inquadra la porta!15:41
33'
GOL! CAGLIARI-Genoa 1-1! Rete di Borrelli! Cross dalla destra di Palestra sugli sviluppi di un corner battuto corto, Borrelli salta di testa e anticipa Martin. Leali respinge la sfera quando però ha già superato la linea di porta!
Vitinha controlla a centrocampo e lancia Colombo, La Penna ravvisa però un fallo di mano dell'attaccante portoghese15:34
26'
SE LO DIVORA COLOMBO! Altra bella combinazione tra Vitinha e Colombo, quest'ultimo viene servito a pochi passi da Caprile ma il suo tiro d'esterno viene bloccato dall'estremo difensore del Cagliari!15:32
23'
Anticipo di Ostigard che devia in corner un cross destinato a Borrelli15:28
21'
Prova a reagire il Cagliari dopo lo svantaggio, la squadra di Pisacane spinge con più convinzione15:27
18'
GOL! Cagliari-GENOA 0-1! Rete di Vitihna! Azione sviluppata sulla destra con Norton Cuffy che serve al limite dell'area Colombo. Gran lavoro spalle alla porta del centravanti rossoblù che riesce a girarsi e ad imbucare per Vitinha, il quale fulmina Caprile e sblocca la gara!15:24
17'
Cross basso e teso di Felici a cercare Folorunsho, il quale arriva leggermente in ritardo sull'invito del compagno15:22
16'
Fallo in attacco di Borrelli su Vasquez, riparte dalla sua area il Genoa15:20
13'
Cross tagliato di Felici, difesa del Genoa un po' in affanno con Ostigard che alla fine si rifugia in corner15:17
9'
Cartellino giallo per Norton-Cuffy15:14
9'
OCCASIONE GENOA! Vitinha con uno slalom si libera di due difensori e incrocia di potenza, gran risposta di Caprile. Sulla ribattuta a botta sicura di Norton Cuffy invece è decisivo il salvataggio di Luperto!15:15
8'
Sugli sviluppi di una punizione calciata da Martin, il pallone arriva tra i piedi di Colombo che calcia di potenza trovando la deviazione di un difensore. L'attaccante ex Empoli era però in posizione irregolare15:13
6'
Tiro cross di Malinovskyi da posizione decentrata, il pallone gira verso l'esterno e termina direttamente sul fondo15:11
4'
Cross profondo da corner di Esposito, dalla parte opposta Deiola impatta al volo col piattone. Blocca Leali15:09
2'
Prime scintille tra Mina e Vitinha, che alla fine sembrano chiarirsi dopo l'intervento di La Penna15:07
SI PARTE! È iniziata Cagliari-Genoa!15:04
Le scelte di De Rossi: l'ex allenatore della Roma vara il 3-5-2 con Leali in porta e il terzetto Marcandalli, Ostigard, Vasquez a protezione. Martin e Norton Cuffy sono gli esterni a tutta fascia, mentre il centrocampo è composto da Malinovskyi, Frendrup e Thorsby. Davanti conferma per Colombo dopo il primo gol trovato prima della sosta contro la Fiorentina, il suo partner è Vitinha.11:01
Le scelte di Pisacane: probabile ritorno alla difesa a tre per il tecnico rossoblù, che sceglie Mina, Luperto e Zappa davanti a Caprile con Felici e Palestra sulle corsie. In mediana sarà Prati il vertice basso, il rientrante Deiola e Folorunsho le due mezzali mentre Borrelli ed Esposito formano il tandem offensivo.15:02
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Leali - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin - Vitinha, Colombo.10:57
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i sardi si schierano con un 3-5-2: Caprile - Zappa, Mina, Luperto - Palestra, Prati, Folorunsho, Deiola, Felici - S.Esposito - Borrelli.14:18
La direzione di gara è affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1 e ai suoi due assistenti Palermo e Bianchini. Il quarto ufficiale è Mariani, mentre al Var ci sono Abisso e Piccinini.10:54
La sosta ha certamente permesso a Daniele De Rossi di conoscere la squadra e imprimere le sue idee su un gruppo reduce da una sola vittoria (arrivata con Criscito in panchina) in undici giornate. Quattro i punti raccolti dai rossoblù nelle ultime due, i liguri arrivano in Sardegna con l'imperativo di smuovere una classifica che li vede al terzultimo posto con 7 punti all'attivo.10:52
Sfida salvezza all'Unipol Domus, il Cagliari di Pisacane vuole ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 19 settembre. Nel mentre i sardi hanno conquistato tre punti in sette partite, frutto di tre pareggi e quattro k.o.10:49
Benvenuti alla diretta di Cagliari-Genoa, gara valida per la 12' giornata del campionato di Serie A!10:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori10:45
La gara tra Cagliari e Genoa si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Genoa?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Genoa sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Cagliari - Genoa?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Genoa?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Mattia Felici con 2 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Genoa?
La gara tra Cagliari e Genoa si è conclusa con il risultato di 3-3
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Genoa?
I marcatori del Cagliari sono stati Gennaro Borrelli al 33', Sebastiano Esposito al 43' e 60' mentre i marcatori del Genoa sono stati Vítinha al 18', Leo Østigård al 41' e Aarón Martín al 83'
PREPARTITA
Cagliari - Genoa è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Genoa sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
84
Fuorigioco
17
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
10
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Genoa si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Genoa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 19.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Sassuolo e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato la Fiorentina pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 3 gol.
Cagliari e Genoa si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 17 volte, il Genoa ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Cagliari-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cagliari e Genoa hanno pareggiato negli ultimi due incroci di Serie A, tante volte quante nei precedenti 30; le due squadre rossoblù non pareggiano tre incontri di fila nella competizione dal periodo tra il 1991 e il 1992 quando alla guida dei sardi c'erano Claudio Ranieri prima e Carlo Mazzone poi, mentre sulla panchina dei liguri Osvaldo Bagnoli.
Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie A dal Cagliari, il Genoa è una delle due, insieme alla Sampdoria, contro cui i sardi vantano la miglior percentuale di successi interni nella competizione: 56% di successi contro il Grifone, cioè 14 su 25 incontri, con cinque pareggi e sei sconfitte a completare il quadro.
Il Cagliari non ha vinto nelle ultime sette partite di Serie A (3N, 4P); i sardi non registrano una serie più lunga senza successi all'interno di una singola stagione della competizione dall'inizio del campionato 2023/24 (nove con Claudio Ranieri allenatore); il Cagliari, inoltre, non ha trovato la rete nelle ultime due gare di campionato e non ne conta tre di fila senza segnare in Serie A da agosto-settembre 2024.
Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A e nella competizione solo Catanzaro, Monza (entrambe quattro) e Pistoiese (sette) hanno una striscia di sconfitte interne più lunga dei sardi; inoltre i rossoblù solo una volta sono arrivati a quattro partite perse di fila in casa nel massimo campionato, tra maggio e settembre 2019.
Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di Serie A (1V, 1N), uno in più di quanti ne aveva raccolti nelle precedenti nove (3N, 6P); i liguri non rimangono senza sconfitte per tre gare di fila nel massimo campionato dal marzo 2025, quando sotto la guida di Patrick Vieira ottennero un successo e due pareggi.
Tutti gli ultimi tre allenatori del Genoa prima di Daniele De Rossi hanno vinto la loro prima trasferta di Serie A: un successo per Alberto Gilardino, Patrick Vieira e Domenico Criscito, mentre nei precedenti otto esordi in trasferta non c'era stata neanche una vittoria (3N, 5P).
Il Cagliari è, con Bologna, Hellas Verona e Torino, una delle quattro squadre a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A; tuttavia, il club sardo è quello che ha realizzato la percentuale più alta di gol (il 44% - quattro su nove totali) nei 15 minuti finali di gara nella Serie A in corso.
Il Cagliari è la squadra che conta meno recuperi offensivi in questo campionato: 37, ben 28 in meno del Genoa a quota 65; sia i liguri che i sardi non hanno ancora trovato un gol da questa situazione di gioco nella Serie A in corso.
Mattia Felici è il giocatore del Cagliari che ha preso parte a più reti nel campionato in corso: tre (due reti e un assist) in nove match, ovvero le stesse partecipazioni al gol (tre, tutti assist) dell'intera scorsa stagione di Serie A, ma in 20 partite; il calciatore dei sardi è uno dei tre che in questo campionato ha già trovato due gol da subentrato, insieme a Konan N’Dri e Dusan Vlahovic.
Per la prima volta in carriera Leo Østigård ha segnato più di un gol in una singola stagione di Serie A (due) – il calciatore norvegese è il primo difensore del Genoa a trovare la rete in due presenze consecutive del torneo da Koni De Winter, tra gennaio e febbraio scorsi, mentre l'ultimo ad arrivare a tre è stato Domenico Criscito nel settembre 2021.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: