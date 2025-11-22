Nella Fiorentina coppia inedita con il tandem offensivo formato da Kean e Piccoli, parte dalla panchina Gudmundsson. In difesa davanti a De Gea giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Nella Juventus gioca Vlahovic in attacco, accanto a lui c'è Yildiz. In mezzo al campo con Locatelli e Thuram c'è McKennie. Partono dalla panchina Openda e David.17:38

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Juventus? La gara tra Fiorentina e Juventus si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Juventus? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Juventus sarà Marco Guida Dove si gioca Fiorentina - Juventus? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Juventus? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Albert Gudmundsson con 2 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Juventus? La gara tra Fiorentina e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Juventus? Il marcatore della Fiorentina è stato Rolando Mandragora al 48' mentre il marcatore della Juventus è stato Filip Kostic al 50'

PREPARTITA

Fiorentina - Juventus è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Juventus sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 117 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 20 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19; la Juventus ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e il Genoa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 2-2 mentre La Juventus ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Dusan Vlahovic con 3 gol.

Fiorentina e Juventus si sono affrontate 172 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 36 volte, la Juventus ha vinto 82 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Fiorentina-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro la Juventus in Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N), in cui ha anche realizzato un totale di cinque reti; i viola non rimangono imbattuti in almeno tre gare consecutive contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra il 2006 e il 2008, sotto la guida di Cesare Prandelli.

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19 gare interne di campionato contro i bianconeri (10N, 7P); inoltre, la Viola ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo incrocio interno con i piemontesi e non arriva a due clean sheet di fila dal 1998, prima con Alberto Malesani e poi con Giovanni Trapattoni in panchina.

La Fiorentina è ancora senza vittorie dopo 11 partite di Serie A (5N, 6P); l'ultima squadra che ha evitato la retrocessione dopo essere rimasta senza successi in tutte le prime 11 giornate di un campionato è stata la Reggina nel 2007/08, mentre nell'era dei tre punti, l'unica a salvarsi senza successi nelle prime 12 giornate è stata il Cagliari nel 2005/06.

La Fiorentina ha perso quattro delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (1N) e potrebbe superare il proprio record negativo di sconfitte nelle prime sei gare interne di Serie A: quattro nel 1977/78 al momento.

La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime sei partite di campionato (0.8 reti a partita nel periodo), tante volte quante nelle precedenti 38 (media gol di 1.6); tuttavia, nelle ultime quattro gare i bianconeri non sono mai andati sotto a uno per valore di Expected Goals a incontro, fatto capitato tre volte nelle precedenti sette gare.

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Juventus nelle prime cinque trasferte di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, nelle prime sei gare esterne di Serie A, solo tre volte la Juventus ha perso in più occasioni: tre sconfitte nel 1995/96, nel 1998/99 e nel 2015/16.

Nonostante sia seconda in questa Serie A per numero di conclusioni arrivate dopo un recupero offensivo (18, dietro solo all’Inter con 19), la Juventus non ha ancora segnato da questa situazione di gioco; la Fiorentina, invece, ha trovato un gol con appena nove tiri arrivati in seguito a recuperi offensivi - la metà di quelli dei bianconeri.

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Fiorentina nel primo tempo in questo campionato (tre), mentre la Juventus è, con l'Inter, una delle due ad aver realizzato più reti negli ultimi 15 minuti di gara (cinque ciascuna).

A partire dalla stagione del suo primo gol in Serie A (2020/21) Roberto Piccoli è il giocatore che ha trovato la rete con più maglie diverse nei cinque maggiori campionati europei (sei – Atalanta, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Lecce e Spezia); l'attaccante della Viola ha già trovato un gol contro i bianconeri nel massimo campionato, il 22 maggio 2023 con la maglia dell'Empoli, e finora solo contro quattro squadre ha realizzato due marcature nella competizione (Bologna, Fiorentina, Genoa e Inter).

Kenan Yildiz (26 conclusioni e 24 occasioni per i compagni) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 20 tiri totali e almeno 20 occasioni create in questa stagione di Serie A, insieme a Nico Paz (37+27). Il fantasista turco solo contro due squadre non ha ancora giocato titolare in Serie A: contro Fiorentina (58 minuti in due sfide) e Bologna (68 minuti in tre match).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: