Missione compiuta per il Napoli che, dopo il 3-0 del primo tempo, resiste al rientro dell'Atalanta, in rete con Scamacca al 52', e porta a casa tre punti preziosi davanti ai propri tifosi. Agli ospiti non basta un secondo tempo di spessore per riacciuffare il risultato già ampiamente compromesso durante la prima frazione.
Gli uomini di Conte, in attesa delle gare di domani, si portano in vetta al campionato con 25 punti, uno più di Inter e Roma, quelli di Palladino restano a quota 13 a centro classifica.
Nel prossimo turno il Napoli avrà il big match dell'Olimpico con la Roma, l'Atalanta ospiterà invece la Fiorentina alla New Balance Arena. Per entrambe ci sarà, nel mezzo, l'impegno di Champions: Qarabag al Maradona per gli campani, Eintracht a Francoforte per i bergamaschi.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Atalanta 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.22:47
90'+5'
Triplice fischio di Di Bello. Napoli-Atalanta termina 3-1. Doppietta di Neres e gol di Lang per i campioni d'Italia, nella ripresa accorcia Scamacca per gli ospiti.22:39
90'+5'
Chiude in attacco l'Atalanta ma non c'è praticamente più tempo per riaprire il match.22:38
90'+4'
Zalewski si accentra dalla sinistra e calcia col destro dal limite. Palla ampiamente a lato.22:37
90'+2'
Lucca lotta con Kossounou e calcia in porta trovando però la deviazione in corner dell'avversario.22:36
90'+2'
Cross di Zalewski col destro dalla sinistra, Milinkovic-Savic blocca in presa alta.22:35
90'
Lucca ferma Ederson sulla propria trequarti, poi difende palla e subisce fallo dallo stesso brasiliano. Lavoro perfetto dell'ex Udinese che fa scorrere altri secondi che avvicinano il Napoli al traguardo.22:34
90'
Cinque minuti di recupero.22:32
89'
DI LORENZO! Spizzata quasi impercettibile di Di Lorenzo sul primo palo, Carnesecchi salva tutto con un gran riflesso.22:32
88'
Corner per il Napoli che guadagna secondi preziosi in questo finale in affanno.22:31
87'
SCAMACCA! Cross di Samardzic a rientrare dalla destra, Scamacca gira di testa ma non trova lo specchio.22:30
84'
Sembra essersi esaurita la spinta dell'Atalanta, ora il Napoli fa girare palla per congelare il risultato.22:27
82'
Sostituzione Atalanta: fuori Ademola Lookman, dentro Daniel Maldini.22:25
82'
Scamacca prova a innescare Lookman col tacco, la palla viene intercettata da Beukema che salva i suoi.22:25
81'
Destro di Lookman dalla distanza, Milinkovic-Savic blocca centralmente.22:24
80'
Attacca ancora l'Atalanta che sta cercando di approfittare del black-out napoletano, ormai prolungato.22:23
77'
Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.22:20
77'
Fallo in attacco dell'Atalanta che vanifica la possibilità su azione di calcio d'angolo.22:20
76'
Azione confusa in area partenopea, la difesa di casa si salva in calcio d'angolo.22:19
75'
Fallo plateale di Juan Jesus su Bellanova e giallo per il difensore brasiliano.22:18
74'
Sostituzione Napoli: problema muscolare per Rasmus Hojlund, al suo posto entra Lorenzo Lucca.22:18
74'
Lookman non trova spazio in area avversaria e perde palla, McTominay guida la ripartenza azzurra facendosi atterrare fallosamente. Respira il Napoli dopo un lungo momento di difficoltà.22:17
72'
Sembrano mancare energie al Napoli in questa fase, l'Atalanta sta provando in tutti i modi ad approfittarne per rifarsi sotto nel punteggio.22:15
71'
Destro di Lookman da dentro l'area, respinto dal muro di maglie azzurre.22:13
69'
Sostituzione Napoli: esce anche Miguel Gutierrez, entra Pasquale Mazzocchi.22:12
69'
Sostituzione Napoli: fuori David Neres, dentro Matteo Politano.22:12
69'
Sostituzione Napoli: fuori Noa Lang, dentro Eljif Elmas.22:11
68'
Punizione di Zalewski, svetta Djimsiti in area ma non riesce a dare forza al proprio colpo di testa. Palla fuori.22:11
67'
E' decisamente un'altra Atalanta ora rispetto a quella vista nel primo tempo. Le mosse di Palladino all'intervallo sembrano aver influito ma il risultato è ancora molto negativo per i suoi.22:10
66'
SCAMACCA! Sinistro dal limite del numero 9, Milinkovic-Savic deve fare gli straordinari per togliere la palla dall'angolino alla propria sinistra.22:09
65'
OCCASIONE ATALANTA! Collo sinistro di De Ketelaere dal limite, palla fuori di un soffio con Milinkovic-Savic immobile.22:08
64'
Sostituzione Napoli: Conte toglie Amir Rrahmani, dentro Juan Jesus al suo posto.22:07
63'
Gioco fermo: Rrahmani ha bisogno dei sanitari dopo il colpo subito da Zappacosta.22:07
62'
Sostituzione Atalanta: fuori Davide Zappacosta, Palladino si gioca la carta Nicola Zalewski.22:05
62'
Ammonito anche Zappacosta che travolge Rrahmani al limite dell'area napoletana.22:05
59'
Ammonito De Roon dopo un'entrata scomposta su McTominay sotto gli occhi di Di Bello.22:02
57'
Corner per il Napoli, respinto coi pugni da Carnesecchi.22:00
54'
Gran lancio di De Ketelaere per Lookman, anticipato all'ultimo da Di Lorenzo. Grande intervento del capitano azzurro.21:57
52'
GOL! Napoli-ATALANTA 3-1! Rete di Scamacca. Cross dalla destra di Bellanova, girata perfetta di Scamacca che non lascia scampo a Milinkovic-Savic sul primo palo col destro.
OCCASIONE ATALANTA! Dialogo nello stretto tra Lookman e De Ketelaere, il belga prova il piazzato rasoterra a incrociare col mancino ma non trova lo specchio per poco.21:55
51'
Bellanova prova il cross dalla destra ma tocca per ultimo nel contrasto con Gutierrez. Sarà rimessa dal fondo per il Napoli.21:54
48'
McTominay calcia il piazzato forte e basso ma Carnesecchi blocca centralmente la conclusione dell'avversario.21:51
47'
Mischia in area atalantina, nessun giocatore del Napoli trova la zampata giusta, poi Lookman stende Lobotka al limite regalando un'altra opportunità da fermo agli uomini di Conte.21:50
46'
OCCASIONE NAPOLI! Rimpallo in area nerazzurra, McTominay calcia forte in porta col destro incrociato ma Carnesecchi risponde alla grande deviando la palla in corner.21:49
46'
Si ricomincia!21:49
45'
Sostituzione Atalanta: fuori anche Mario Pasalic, dentro Gianluca Scamacca.21:48
45'
Sostituzione Atalanta: fuori Honest Ahanor, dentro Odilon Kossounou.21:48
Napoli avanti di tre reti all'intervallo su un'Atalanta estremamente passiva. I partenopei capitalizzano al massimo le uniche occasioni create in zona offensiva e chiudono tutti gli spazi agli avversari. Gara sin qui perfetta dunque da parte degli uomini di Conte. L'uno-due di Neres manda al tappeto i bergamaschi, nel finale di tempo Lang arrotonda e ora serve un miracolo agli ospiti per riacciuffare il risultato.21:37
45'+2'
Fine primo tempo. La doppietta di Neres e il primo gol in A di Lang decidono per ora la gara del Diego Armando Maradona.21:33
45'
Un minuto di recupero.21:33
45'
GOL! NAPOLI-Atalanta 3-0! Rete di Lang. Hojlund tocca per Di Lorenzo che sterza in area e crossa sul secondo palo col mancino dove Lang anticipa Bellanova insaccando di testa. Inutile il tentativo di Carnesecchi che arriva sul pallone ma già dentro la propria porta.
Più Atalanta che Napoli negli ultimi dieci minuti del match ma i bergamaschi non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Milinkovic-Savic.21:23
36'
Magia di Lookman al limite dell'area avversaria e tocco orizzontale per Pasalic che spreca tutto aprendo troppo il destro. Palla alle stelle.21:21
34'
Continuano le sportellate tra Hien e Hojlund, duello molto fisico tra il difensore svedese e l'attaccante danese.21:21
33'
Tiro-cross di De Ketelaere dalla destra col sinistro, palla direttamente sul fondo.21:19
32'
De Ketelaere si gira al limite sul sinistro ma calcia altissimo sopra la traversa.21:18
32'
Manovra ancora l'Atalanta senza però trovare spazi sulla trequarti offensiva, si chiude bene il Napoli a difesa della propria area.21:18
30'
Destro improvviso di McTominay dalla distanza, completamente sballato.21:15
29'
Palla persa in uscita dall'Atalanta, Lang cerca Buongiorno al limite dell'area avversaria ma la linea di passaggio viene chiusa da Ederson che poi subisce fallo dal difensore azzurro.21:15
26'
Ora è l'Atalanta a far girare palla col Napoli che sembra voler rifiatare.21:12
24'
Hien vince un duello fisico con Hojlund ma poi sbaglia un facile appoggio per Ederson nel cerchio di centrocampo. Il possesso torna al Napoli che sta cercando di far uscire l'Atalanta per infilarla nello spazio, come accaduto in occasione del vantaggio di Neres.21:10
22'
Milinkovic-Savic viene costretto a uscire dalla propria area per respingere un lancio verso De Ketelaere ma non sbaglia e spazza in sicurezza.21:08
19'
Prova a reagire l'Atalanta che porta tanti uomini a ridosso dell'area avversaria ma non trova sbocchi verso Milinkovic-Savic.21:05
17'
GOL! NAPOLI-Atalanta 1-0! Rete di Neres. Gran palla in profondità di Hojlund per Neres che brucia Ahanor in velocità e insacca col piatto mancino a tu per tu con Carnesecchi.
Lang pennella morbido sul primo palo ma la difesa ospite respinge, poi De Ketelaere guadagna una preziosa rimessa laterale facendo rimbalzare la palla addosso allo stesso Lang.21:01
14'
Prosegue il giropalla del Napoli, poi arriva la verticalizzazione per Hojlund che viene fermato fallosamente sul lato corto dell'area da Hien. Sarà una sorta di corner corto quello a disposizione dei padroni di casa.21:00
11'
Riparte il Napoli dopo il tiro dalla bandierina dell'Atalanta, l'azione si chiude però con un fallo di Hojlund su Ederson, bravo nel ripiegare in difesa a chiudere il danese.20:57
10'
Primo corner per l'Atalanta, lo batterà Zappacosta dalla sinistra.20:56
10'
Lookman prova a crearsi uno spazio sulla trequarti offensiva, lo chiude bene Lobotka che poi alleggerisce su Milinkovic-Savic.20:56
8'
Ritmo basso in questo avvio di match, caratterizzato da un maggiore possesso del Napoli con l'Atalanta chiusa e pronta a ripartire.20:54
5'
Zappacosta perde la presa sul pallone al momento della rimessa in campo, il possesso torna al Napoli.20:51
4'
Neres pesca Di Lorenzo in area dalla destra, il capitano azzurro prova la girata di prima da dentro l'area ma non inquadra lo specchio.20:50
3'
Nulla di fatto sul corner battuto da Lang, la palla rimane però tra i piedi dei giocatori di Conte.20:49
3'
Buongiorno corre sulla sinistra e viene chiuso in corner da Djimsiti. Il primo tiro dalla bandierina del match è per il Napoli.20:49
Primi istanti di gara con molta energia in campo da parte di entrambe le formazioni, ma è il Napoli a gestire il possesso nel campo nerazzurro.20:48
Si comincia!20:46
Squadre in campo, tra pochissimo il via alla gara.20:44
La prima Atalanta di Palladino è con le due punte: De Ketelaere e Lookman. A supporto c'è Pasalic, con Ederson e De Roon a coprirlo. Sugli esterni ci sono Bellanova e Zappacosta mentre dietro tocca a Djimsiti, Hien e Ahanor. Tra i pali confermato Carnesecchi.20:40
Conte sfodera il tridente davanti con Lang e Neres ai lati dell'unica punta Hojlund. Senza Anguissa, c'è McTominay al fianco di Lobotka in mediana con Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni. Inedita difesa a tre dietro con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a difesa di Milinkovic-Savic. 20:35
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: Palladino debutta col 3-4-1-2. Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Ahanor - Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta - Pasalic - De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Manzoni, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.20:33
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 3-4-3 inedito per i padroni di casa. Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez - Lang, Hojlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.20:30
Dirige il match Di Bello con Dei Giudici e Bahri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Rapuano mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Gariglio.20:24
Dopo una sosta burrascosa per entrambe, Napoli e Atalanta si trovano in campo al Diego Armando Maradona per tornare a fare punti dopo le sconfitte subite due settimane fa. In casa partenopea Conte ha provato a dare uno scossone all'ambiente per invertire la rotta, a Bergamo c'è stato l'avvicendamento in panchina tra Juric e Palladino per cercare di tornare a una vittoria che manca, in campionato, dal 21 settembre. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Atalanta, gara valida per il 12esimo turno del campionato di Serie A 2025/26.20:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori20:19
La gara tra Napoli e Atalanta si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Atalanta sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Napoli - Atalanta?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Atalanta?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Atalanta?
La gara tra Napoli e Atalanta si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Atalanta?
I marcatori del Napoli sono stati David Neres al 17', 38' e Noa Lang al 45' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Gianluca Scamacca al 52'
PREPARTITA
Napoli - Atalanta è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Atalanta sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Marco Di Bello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
105
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
17
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Palermo-Frosinone 0-0
21-09-2025
Serie B
Pescara-Empoli 4-0
27-09-2025
Serie A
Como-Cremonese 1-1
17-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
29-10-2025
Serie A
Juventus-Udinese 3-1
08-11-2025
Serie A
Parma-Milan 2-2
22-11-2025
Serie A
Napoli-Atalanta 3-1
Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Il Napoli ha segnato 19 gol e ne ha subiti 11; l'Atalanta ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Napoli ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Sassuolo perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Charles De Ketelaere con 2 gol.
Napoli e Atalanta si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 49 volte, l'Atalanta ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Napoli-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al 30 ottobre 2019 e da allora ci sono state sei vittorie dei partenopei contro le cinque dei bergamaschi; inoltre, l'Atalanta ha trovato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide contro il Napoli e non ha mai fatto meglio (tre anche nel 2020 e nel 1958).
L’Atalanta ha vinto 3-0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli e non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i partenopei nella competizione; solo contro il Sassuolo i bergamaschi hanno registrato almeno tre vittorie esterne consecutive con almeno tre gol di scarto nel massimo campionato (quattro, tra il 2016 e il 2019).
Il Napoli ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 33; in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non arrivano a tre gare di fila senza reti da dicembre 2023-gennaio 2024.
Il Napoli è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12V, 4N); considerando il periodo dall'ultimo weekend del 2024 è l’unica squadra presente in entrambe le stagioni dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso una gara interna; i partenopei non arrivano ad almeno 17 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A da gennaio-novembre 2021 (18 in quel caso).
Dopo aver vinto due delle prime quattro partite dell'attuale Serie A (2N), l'Atalanta non ha ottenuto alcun successo nelle successive sette (5N, 2P) – la peggior serie senza vittorie per la Dea dal 2018. L'ultima volta che la squadra bergamasca ha registrato una striscia più lunga senza successi nel massimo campionato è stata tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 partite).
Nelle prime cinque trasferte di questo campionato l'Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e subito una sconfitta; è dal 2017/18 che i bergamaschi non ottengono meno di due successi nelle prime sei gare esterne di Serie A (zero in quel caso).
Napoli (4.5) e Atalanta (4.3) sono due delle quattro squadre, insieme a Inter e Milan (4.4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in prima posizione per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi (172, alla pari dell'Inter).
Da una parte, l'Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti prima dell'intervallo in questo campionato (cinque); dall'altra, il Napoli è quella che ha segnato di più nel quarto d'ora dopo il rientro dagli spogliatoi (cinque).
Scott McTominay non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre presenze di Serie A; nello scorso campionato in due occasioni è arrivato a quattro gare di fila senza partecipazioni attive: sei tra febbraio e aprile 2025, quattro tra ottobre e novembre 2024, quando la quarta fu proprio contro i bergamaschi.
Il Napoli è, con l'Empoli, una delle due squadre contro cui Ademola Lookman ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti per l'attaccante dei bergamaschi contro i partenopei, inclusa una doppietta allo Stadio Diego Armando Maradona il 3 novembre 2024.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: