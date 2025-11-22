Dopo una sosta burrascosa per entrambe, Napoli e Atalanta si trovano in campo al Diego Armando Maradona per tornare a fare punti dopo le sconfitte subite due settimane fa. In casa partenopea Conte ha provato a dare uno scossone all'ambiente per invertire la rotta, a Bergamo c'è stato l'avvicendamento in panchina tra Juric e Palladino per cercare di tornare a una vittoria che manca, in campionato, dal 21 settembre. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:24

Dirige il match Di Bello con Dei Giudici e Bahri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Rapuano mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Gariglio.20:24

Conte sfodera il tridente davanti con Lang e Neres ai lati dell'unica punta Hojlund. Senza Anguissa, c'è McTominay al fianco di Lobotka in mediana con Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni. Inedita difesa a tre dietro con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a difesa di Milinkovic-Savic. 20:35

La prima Atalanta di Palladino è con le due punte: De Ketelaere e Lookman. A supporto c'è Pasalic, con Ederson e De Roon a coprirlo. Sugli esterni ci sono Bellanova e Zappacosta mentre dietro tocca a Djimsiti, Hien e Ahanor. Tra i pali confermato Carnesecchi.20:40

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Atalanta? La gara tra Napoli e Atalanta si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Atalanta? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Atalanta sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Napoli - Atalanta? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Atalanta? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Atalanta? La gara tra Napoli e Atalanta si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Atalanta? I marcatori del Napoli sono stati David Neres al 17', 38' e Noa Lang al 45' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Gianluca Scamacca al 52'

PREPARTITA

Napoli - Atalanta è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Atalanta sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 105 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 17 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 19 gol e ne ha subiti 11; l'Atalanta ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Napoli ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Sassuolo perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Charles De Ketelaere con 2 gol.

Napoli e Atalanta si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 49 volte, l'Atalanta ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Napoli-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al 30 ottobre 2019 e da allora ci sono state sei vittorie dei partenopei contro le cinque dei bergamaschi; inoltre, l'Atalanta ha trovato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide contro il Napoli e non ha mai fatto meglio (tre anche nel 2020 e nel 1958).

L’Atalanta ha vinto 3-0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli e non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i partenopei nella competizione; solo contro il Sassuolo i bergamaschi hanno registrato almeno tre vittorie esterne consecutive con almeno tre gol di scarto nel massimo campionato (quattro, tra il 2016 e il 2019).

Il Napoli ha mancato l'appuntamento con il gol in tre delle ultime cinque partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 33; in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non arrivano a tre gare di fila senza reti da dicembre 2023-gennaio 2024.

Il Napoli è imbattuto da 16 partite casalinghe in Serie A (12V, 4N); considerando il periodo dall'ultimo weekend del 2024 è l’unica squadra presente in entrambe le stagioni dei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso una gara interna; i partenopei non arrivano ad almeno 17 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A da gennaio-novembre 2021 (18 in quel caso).

Dopo aver vinto due delle prime quattro partite dell'attuale Serie A (2N), l'Atalanta non ha ottenuto alcun successo nelle successive sette (5N, 2P) – la peggior serie senza vittorie per la Dea dal 2018. L'ultima volta che la squadra bergamasca ha registrato una striscia più lunga senza successi nel massimo campionato è stata tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 partite).

Nelle prime cinque trasferte di questo campionato l'Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e subito una sconfitta; è dal 2017/18 che i bergamaschi non ottengono meno di due successi nelle prime sei gare esterne di Serie A (zero in quel caso).

Napoli (4.5) e Atalanta (4.3) sono due delle quattro squadre, insieme a Inter e Milan (4.4), con la media più alta di passaggi per sequenza in questo campionato; infatti, il Napoli si trova anche in prima posizione per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi (172, alla pari dell'Inter).

Da una parte, l'Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti nei 15 minuti prima dell'intervallo in questo campionato (cinque); dall'altra, il Napoli è quella che ha segnato di più nel quarto d'ora dopo il rientro dagli spogliatoi (cinque).

Scott McTominay non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime tre presenze di Serie A; nello scorso campionato in due occasioni è arrivato a quattro gare di fila senza partecipazioni attive: sei tra febbraio e aprile 2025, quattro tra ottobre e novembre 2024, quando la quarta fu proprio contro i bergamaschi.

Il Napoli è, con l'Empoli, una delle due squadre contro cui Ademola Lookman ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti per l'attaccante dei bergamaschi contro i partenopei, inclusa una doppietta allo Stadio Diego Armando Maradona il 3 novembre 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: