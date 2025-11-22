Il Bologna sale a 24 punti e raggiunge Inter e Roma in vetta alla classifica. Secondo tempo da applausi per la squadra di Vincenzo Italiano, che non smette di stupire e conquista il nono risultato utile consecutivo in campionato. Prossima gara in casa per i felsinei, che ospiteranno la Cremonese.

Dopo un primo tempo a tinte prevalentemente bianconere, il Bologna rientra in campo nella ripresa con uno spirito più combattivo e nel giro di cinque minuti mette un sigillo alla gara. Protagonista Tommaso Pobega, che al 54’ segna un rigore in movimento su assist di Orsolini e al 59’ approfitta di un errore di Okoye in disimpegno e firma la doppietta personale. I friulani non riescono a reagire e rischiano di subire la terza rete, ma Fabbian mette a lato dopo una grande azione di Zortea. Nel finale Bernardeschi prima ci prova con un tiro sul primo palo, poi segna la rete dello 0-3 definitivo con un tocco a porta vuota dopo un altro pasticcio della difesa friulana.

Arbitra la sfida Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Zezza e dal quarto uomo Chiffi. Camplone e Serra rispettivamente al Var e Avar.14:52

Primo tempo bello e vivace al Bluenergy Stadium di Udine. Partono forte i friulani, che nella prima mezz’ora sono riusciti ad imbrigliare le trame di gioco degli ospiti e si sono resi pericolosi più volte grazie soprattutto alle invenzioni di Atta, fin qui tra i migliori in campo. Ma al 35’ un tiro di Pobega trova il braccio alto di Ehizibue: richiamato dal Var, Sacchi assegna il penalty al Bologna. Dal dischetto Orsolini si lascia ipnotizzare da Okoye. Nel recupero ancora emozioni con la rete annullata ad Orsolini per fuorigioco e le occasioni friulane con Davis ed Ekkelenkamp.15:59

Quale è stato il risultato finale di Udinese - Bologna? La gara tra Udinese e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-3 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Bologna? I marcatori del Bologna sono stati Tommaso Pobega al 54', 59' e Federico Bernardeschi al 94'

Udinese - Bologna è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Bologna sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 13.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bologna si trova 3° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20; il Bologna ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8.

In casa l'Udinese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Parma e il Napoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.

Udinese e Bologna si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 26 volte, il Bologna ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Udinese-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dal 2020 in avanti la sfida tra Udinese e Bologna è una delle due che hanno visto più pareggi in Serie A, ben otto su 11 confronti (come i segni X tra Juventus e Atalanta, ma in 12 sfide), con un successo bianconero e due rossoblù a completare il bilancio.

L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (1V, 1N) e in generale contro i rossoblù non è mai arrivato a tre clean sheet interni di fila nella competizione.

L'Udinese non è riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni di classifica a inizio giornata (1V, 1N, 3P), mentre aveva mancato il gol in sole quattro delle precedenti 21 gare di questo tipo nella competizione.

Dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte interne, l'Udinese ha ottenuto due successi nelle ultime due gare casalinghe di Serie A; prima della serie negativa, i bianconeri avevano vinto tre gare di fila in casa nella competizione, tra febbraio e marzo 2025.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Bologna ha collezionato 21 punti nelle prime 11 gare stagionali; nell'era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95 in avanti, il record di punti dei rossoblù dopo 12 gare è attualmente 22, raggiunto nel 2002/03.

Il Bologna ha ottenuto due successi nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti quanti nelle precedenti 13 (5N, 6P); inoltre, dopo aver mancato il gol in quattro trasferte su sei tra aprile e settembre, gli emiliani hanno realizzato almeno due reti in tutte le ultime quattro (2V, 2N).

Il Bologna è la squadra che in questo campionato di Serie A ha realizzato più reti a seguito di azioni con almeno 10 passaggi (tre), nonostante si trovi al nono posto per numero di azioni totali di questo tipo (107, 32 in più dell'Udinese al 10° posto).

Da una parte il Bologna ha la miglior difesa nel primo tempo in questo campionato, con sole due reti concesse, dall'altra solamente il Torino (11) ha subito più gol dell'Udinese (otto) nei primi 45 minuti di gioco nella Serie A in corso.

Nicolò Zaniolo ha realizzato tre gol in nove presenze in questo campionato e in una singola stagione di Serie A ha fatto meglio solo due volte, nel 2018/19 e nel 2019/20 con la Roma (rispettivamente quattro e sei gol); in particolare, ha realizzato le tre reti nelle sue ultime cinque partite, tante marcature quante nelle precedenti 49 gare disputate nella competizione.

L'Udinese è una delle due uniche avversarie contro cui Riccardo Orsolini vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+3A contro i friulani), insieme alla Fiorentina (4G+3A). Il classe '97 è il miglior marcatore della Serie A nell'anno solare 2025: 14 reti in 27 match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: