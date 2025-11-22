Dopo un primo tempo a tinte prevalentemente bianconere, il Bologna rientra in campo nella ripresa con uno spirito più combattivo e nel giro di cinque minuti mette un sigillo alla gara. Protagonista Tommaso Pobega, che al 54’ segna un rigore in movimento su assist di Orsolini e al 59’ approfitta di un errore di Okoye in disimpegno e firma la doppietta personale. I friulani non riescono a reagire e rischiano di subire la terza rete, ma Fabbian mette a lato dopo una grande azione di Zortea. Nel finale Bernardeschi prima ci prova con un tiro sul primo palo, poi segna la rete dello 0-3 definitivo con un tocco a porta vuota dopo un altro pasticcio della difesa friulana.
L’Udinese subisce la seconda sconfitta consecutiva. I friulani, dopo un ottimo primo tempo, devono recriminare soprattutto sui propri errori: disimpegni leggeri in fase difensiva che sono costati la partita. La squadra di Runjaic nel prossimo turno sarà impegnata a Parma.
Il Bologna sale a 24 punti e raggiunge Inter e Roma in vetta alla classifica. Secondo tempo da applausi per la squadra di Vincenzo Italiano, che non smette di stupire e conquista il nono risultato utile consecutivo in campionato. Prossima gara in casa per i felsinei, che ospiteranno la Cremonese.
90'+7'
Finisce la partita! UDINESE-BOLOGNA 0-3 (54’, 59’ Pobega, 94' Bernardeschi)!17:01
90'+4'
GOL! Udinese-BOLOGNA 0-3 Altro disimpegno leggero della squadra friulana con Dallinga che recupera palla, Bertola serve involontariamente Bernardeschi nel tentativo di anticipare un avversario ed il numero dieci bolognese segna la rete del 3-0!
GOL! Udinese-BOLOGNA 0-1! POBEGA! Solet perde palla sulla trequarti avversaria, i giocatori del Bologna ribaltano l'azione, prende palla Orsolini che si accentra e serve Pobega all'altezza del dischetto: stop e sinistro preciso che non lascia scampo a Okoye!
Dominguez salta Bertola ed entra in area: recupera poi il difensore friulano.16:16
49'
Dalla bandierina Ekkelenkamp, allontana Ravaglia.16:14
49'
Ancora Atta imprendibile a sinistra: il francese guadagna un calcio d'angolo.16:13
48'
Mette in mezzo un pallone Orsolini, allontana Solet.16:12
45'
Inizia il secondo tempo! UDINESE-BOLOGNA 0-0!16:21
Pronte a rientrare in campo le squadre. Non sembrano esserci cambi in vista.16:08
Primo tempo bello e vivace al Bluenergy Stadium di Udine. Partono forte i friulani, che nella prima mezz’ora sono riusciti ad imbrigliare le trame di gioco degli ospiti e si sono resi pericolosi più volte grazie soprattutto alle invenzioni di Atta, fin qui tra i migliori in campo. Ma al 35’ un tiro di Pobega trova il braccio alto di Ehizibue: richiamato dal Var, Sacchi assegna il penalty al Bologna. Dal dischetto Orsolini si lascia ipnotizzare da Okoye. Nel recupero ancora emozioni con la rete annullata ad Orsolini per fuorigioco e le occasioni friulane con Davis ed Ekkelenkamp.15:59
45'+7'
Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-BOLOGNA 0-0!16:21
45'+6'
EKKELENKAMP! Punizione diretta dell'olandese, Ravaglia mette in corner!15:53
45'+5'
Cartellino giallo per Lorenzo De Silvestri, che interviene fallosamente su Atta, incontenibile fino ad ora.15:52
45'+4'
ORSOLINI! Il bolognese viene lanciato da Heggem, vince un contrasto con Kamara e batte Okoye! Il guardalinee alza però la bandierina: gol annullato!15:51
45'+1'
RISPOSTA UDINESE! Davis sulla sinistra mette una palla che Heggem salva quasi sulla linea!15:48
45'
Cinque minuti di recupero.15:48
44'
ORSOLINI! Altro spunto sulla sinistra, palla in mezzo che Okoye respinge con il pugno!15:46
43'
Brutto fallo di Ekkelenkamp su Dominguez: l'arbitro redarguisce il centrocampista dell'Udinese.15:45
42'
Anche l'Udinese protesta per un tocco di De Silvestri su cross di Atta!15:44
41'
PARA OKOYE! Orsolini apre il sinistro ma il portiere friulano blocca in due tempi!15:43
40'
CALCIO DI RIGORE BOLOGNA! Sacchi assegna il penalty per fallo di mano di Ehizibue. Proteste dei tifosi friulani.15:42
38'
Il direttore di gara Sacchi va a rivedere l'azione al monitor.15:40
37'
In corso check del Var.15:39
36'
Pobega prova il sinistro dal limite: deviato, sarà calcio d'angolo. Il bolognese reclama un tocco con il braccio da parte di Ehizibue.15:38
35'
Bel recupero in pressing su Heggem da parte di Zaniolo.15:37
34'
Ritmo spezzato da molti falli in questa fase della gara.15:36
31'
Tensione tra i giocatori dopo un fallo di Zaniolo su Miranda.15:33
30'
Dopo mezz'ora di gioco la partita è ancora 0-0.15:32
28'
Ancora Atta: sinistro deviato in corner.15:30
28'
Discesa di Atta che poi serve Kamara: non riesce il triangolo.15:29
25'
ORSOLINI! Primo spunto dell'esterno rossoblu, che trova spazio per un tiro cross velenoso: il bolognese era però in fuorigioco.15:27
23'
Cross di Miranda dalla sinistra, esce bene Okoye.15:25
22'
Ehizibue lanciato bene in area non riesce a trovare il tempo giusto per calciare: interviene Ravaglia.15:24
17'
Scontro tra le teste di Atta e Heggem: i giocatori vengono soccorsi dai sanitari.15:19
16'
Prova a prendere campo il Bologna, che fin qui ha patito la maggiore fisicità degli avversari.15:17
13'
ANCORA UDINESE! Gioco di prestigio di Atta che sulla sinistra salta Castro e poi mette in mezzo un rasoterra d'esterno: Ravaglia anticipa provvidenzialmente Ekkelenkamp!15:16
11'
Pobega falloso su Ekkelenkamp: punizione dalla trequarti per l'Udinese.15:14
9'
Pressing molto alto del Bologna, con l'Udinese costretta al lancio dalla difesa.15:10
7'
KAMARA! Tiro da fuori area dell'sterno sinistro: Ravaglia para in due tempi!15:08
4'
OCCASIONE UDINESE! Lampo di Davis: cross dalla sinistra di Kamara, acrobazia dell'attaccante. Palla che esce di poco!15:06
3'
Rinvio da brividi di Okoye, che calcia addosso a Dominguez: la palla esce sul fondo.15:05
3'
Le squdre si studiano in questi primi minuti.15:04
In sostegno alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i calciatori scendono in campo con un segno rosso sul volto. I giocatori dell'Udinese, in particolare, hanno inoltre stampato un nome femminile sulla casacca al posto del cognome.15:03
Allo stadio Friuli – Bluenergy Stadium di Udine è tutto pronto. Comincia la sfida UDINESE-BOLOGNA!15:02
Arbitra la sfida Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Zezza e dal quarto uomo Chiffi. Camplone e Serra rispettivamente al Var e Avar.14:52
Il Bologna deve fare a meno degli infortunati Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe, Holm, Immobile. Italiano ne cambia sette rispetto alla formazione che ha battuto il Napoli: spazio a Ravaglia, De Silvestri, Casale, Moro, Fabbian, Dominguez e Castro.14:50
L’Udinese deve rinunciare all’indisponibile Kristensen. Due cambi per Runjaic rispetto alla gara di Roma: Davis riferimento in attacco ed Ehizibue sulla destra al posto di Zanoli.14:50
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Ravaglia – De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda – Moro, Pobega – Orsolini, Fabbian, Dominguez – Castro. A disposizione: Happonen, Pessina, Lucumi, Zortea, Vitik, Lykogiannis, Sulemana, Ferguson, Odgaard, Dallinga, Bernardeschi. All. Italiano.14:29
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con il 3-5-1-1: Okoye – Bertola, Kabasele, Solet – Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara – Zaniolo – Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Zanoli, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Piotrowski, Miller, Gueye, Iker Bravo, Bayo, Buksa. All. Runjaic.14:27
Il Bologna invece non perde in campionato dalla terza giornata (1-0 contro il Milan): la squadra di Italiano nell’ultimo turno ha sconfitto il Napoli per 2-0 ed ora si trova al quinto posto in classifica con 21 punti, a tre lunghezze dalle prime della classe Inter e Roma.14:12
L’Udinese occupa il decimo posto con quindici punti in classifica. Due vittorie, due sconfitte ed un pari nelle ultime cinque gare per la squadra di Runjaic, che nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali è stata sconfitta all’Olimpico dalla Roma (2-0).14:12
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Bologna, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di serie A.14:05
Udinese - Bologna è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Bologna sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
26
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
13.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bologna si trova 3° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). L'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20; il Bologna ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8.
In casa l'Udinese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Parma e il Napoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Napoli vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.
Udinese e Bologna si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 26 volte, il Bologna ha vinto 28 volte mentre i pareggi sono stati 26.
Udinese-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dal 2020 in avanti la sfida tra Udinese e Bologna è una delle due che hanno visto più pareggi in Serie A, ben otto su 11 confronti (come i segni X tra Juventus e Atalanta, ma in 12 sfide), con un successo bianconero e due rossoblù a completare il bilancio.
L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (1V, 1N) e in generale contro i rossoblù non è mai arrivato a tre clean sheet interni di fila nella competizione.
L'Udinese non è riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro squadre nelle prime cinque posizioni di classifica a inizio giornata (1V, 1N, 3P), mentre aveva mancato il gol in sole quattro delle precedenti 21 gare di questo tipo nella competizione.
Dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte interne, l'Udinese ha ottenuto due successi nelle ultime due gare casalinghe di Serie A; prima della serie negativa, i bianconeri avevano vinto tre gare di fila in casa nella competizione, tra febbraio e marzo 2025.
Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Bologna ha collezionato 21 punti nelle prime 11 gare stagionali; nell'era dei tre punti a vittoria, dal 1994/95 in avanti, il record di punti dei rossoblù dopo 12 gare è attualmente 22, raggiunto nel 2002/03.
Il Bologna ha ottenuto due successi nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti quanti nelle precedenti 13 (5N, 6P); inoltre, dopo aver mancato il gol in quattro trasferte su sei tra aprile e settembre, gli emiliani hanno realizzato almeno due reti in tutte le ultime quattro (2V, 2N).
Il Bologna è la squadra che in questo campionato di Serie A ha realizzato più reti a seguito di azioni con almeno 10 passaggi (tre), nonostante si trovi al nono posto per numero di azioni totali di questo tipo (107, 32 in più dell'Udinese al 10° posto).
Da una parte il Bologna ha la miglior difesa nel primo tempo in questo campionato, con sole due reti concesse, dall'altra solamente il Torino (11) ha subito più gol dell'Udinese (otto) nei primi 45 minuti di gioco nella Serie A in corso.
Nicolò Zaniolo ha realizzato tre gol in nove presenze in questo campionato e in una singola stagione di Serie A ha fatto meglio solo due volte, nel 2018/19 e nel 2019/20 con la Roma (rispettivamente quattro e sei gol); in particolare, ha realizzato le tre reti nelle sue ultime cinque partite, tante marcature quante nelle precedenti 49 gare disputate nella competizione.
L'Udinese è una delle due uniche avversarie contro cui Riccardo Orsolini vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+3A contro i friulani), insieme alla Fiorentina (4G+3A). Il classe '97 è il miglior marcatore della Serie A nell'anno solare 2025: 14 reti in 27 match.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: