Nella diciottesima giornata, la squadra di Andreazzoli è attesa dallo scontro salvezza in casa del Cagliari mentre i ragazzi di Sarri ospiteranno il Frosinone.20:31

I biancocelesti perdono Immobile e Luis Alberto per infortunio ma con un gol per tempo firmato da Guendouzi e Zaccagni regolano gli azzurri ritrovando il successo; partita giocata a viso aperto, i toscani hanno creato diverse occasioni, con Maldini, Grassi e Cambiaghi ma hanno trovato davanti l'ex Provedel in forma sontuosa.20:30