22:45

La Fiorentina si porta momentaneamente al quarto posto a 30 punti, scavalcando Bologna e Napoli impegnate domani. Il Monza rimane fermo a 21 lunghezze. Nel prossimo turno i viola in casa contro il Torino, mentre i brianzoli faranno visita al Napoli.22:44

La Fiorentina grazie ad un gol in apertura di Beltran, su errore di Di Gregorio, porta a casa la vittoria e si lancia in classifica. Il Monza conclude poco verso la porta e fa molta fatica in avanti, i viola dopo il gol gestiscono bene e riescono a contenere i brianzoli.22:41

90'+6' Fine partita: MONZA - FIORENTINA 0-1.22:41

90'+4' Ci prova Ciurria dalla distanza, conclusione che termina alla sinistra di Terracciano.22:40

90'+3' Cartellino giallo per Ranieri, fallo a metà campo.22:39

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:36

88' Cartellino giallo per D'Ambrosio per una reazione scorrretta su Sottil.22:34

86' Ci prova Sottil, scambio veloce al limite e conclusione da posizione defilata. Esterno della rete.22:32

86' Cartellino giallo per Kayode, strattonata a Birindelli.22:31

85' Entra Amatucci per Duncan.22:30

84' Due cambi nella Fiorentina, Sottil per Ikone.22:30

83' Sostituzione nel Monza, entra Birindelli per Kyriakopoulos.22:29

79' Dentro Vignato nel Monza, prende il posto di Mota.22:25

77' Sostituzione nella Fiorentina, entra Mandragora per Arthur.22:22

73' Punizione dai 20 metri per la Fiorentina, parte Biraghi ma sbatte sulla barriera.22:19

72' Cartellino giallo per Akpa Akpro, intervento duro in scivolata su Milenkovic.22:34

68' Cartellino giallo per Mina, intervento duro a metà campo su Mota.22:18

66' Giro palla del Monza, la Fiorentina non concede spazi.22:12

61' Sostituzione nel Monza, entra Carboni per Colpani.22:07

60' Un'ora di gioco, dopo un buon avvio di ripresa da parte del Monza, ora è la Fiorentina che sta ricominciando a guadagnare campo.22:06

56' Sostituzione nella Fiorentina, fuori Barák dentro Mina.22:02

52' Decisamente più nel vivo della partita il Monza in questo avvio rispetto al primo tempo.22:00

49' Ciurria scodella in area dalla destra, la palla arriva a Kyriakopoulos che prova ad arrivarci ma manda alto sopra la traversa.21:55

46' Inizia il secondo tempo di MONZA - FIORENTINA.21:51

46' Staffetta in attacco per la Fiorentina, entra Nzola per Beltran.21:51

46' Dentro anche Ciurria per Gagliardini.21:51

46' Due cambi nel Monza, entra Colombo pee Pereira.21:51

Partita che vive un avvio con molte occasioni per la Fiorentina, che prima sfiora la rete con Ikone e poi, dopo un errore di Di Gregorio, lo trova con Beltran. Il Monza da quel momento fa molta fatica e non riesce quasi mai a concludere verso la porta, mentre la Fiorentina gestisce il vantaggio.21:34

45'+1' Ci saranno Fine primo tempo: MONZA - FIORENTINA 0-1.21:33

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:32

41' Molto gioco in mezzo al campo e pochi spazi.21:29

36' Ci prova Barak dalla distanza. Nessun problema per Di Gregorio.21:23

33' Cartellino giallo per Beltran per uno scontro con Pablo Mari.21:21

33' Stesso trattamento per Pablo Mari. Cartellino giallo per lui.21:20

31' Controllo e conclusione con il mancino di Colpani. Blocca Terracciano.21:18

30' Contropiede Monza, Colpani parte in velocità sulla sinistra, palla per Kyriakopoulos che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.21:17

28' Ci prova Kayode dal limite dell'area, conclusione centrale, nessun problema per Di Gregorio.21:14

24' Ritmo della gara un po' calato rispetto al primo quarto d'ora.21:10

20' Venti minuti di gioco, Fiorentina in vantaggio e che continua a gestire la palla.21:07

17' Prova a riorganizzarsi il Monza ma la Fiorentina non sembra voler concedere.21:04

13' Monza in grossa difficoltà in questa prima parte di gara.20:59

9' CLAMOROSO ERRORE DI IKONE! Il francese parte in contropiede, arriva solo davanti a Di Gregorio, lo salta e a porta vuota prova a saltare il rientrante D'Ambrosio, ma al momento del tiro gli calcia addosso e la palla va a lato.20:56

7' GOL! Monza - FIORENTINA 0-1! Rete di Beltran. Clamoroso errore di Di Gregorio che sbaglia il rinvio e calcia addosso a Beltran, l'attaccante d'astuzia devia in rete.



Guarda la scheda del giocatore Lucas Beltrán20:54

6' Ikone a giro da fuori area, Di Gregorio si allunga e manda a lato.20:52

3' Primo brivido della gara, Ikone stoppa a centro area e calcia di prima, palla alta sopra la traversa.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI MONZA - FIORENTINA. Arbitra Sacchi.20:47

Mossa a sorpresa nell'attacco del Monza dove Colombo parte dalla panchina, in avanti gioca Mota con Colpani e Pessina alle sue spalle. In mezzo al campo c'è Akpa Akpro con Gagliardini, mentre Pereira e Kyriakopoulos agiranno sulle fasce. Nella Fiorentina chance per Barak sulla trequarti, con lui Kouame e Ikone. Davanti gioca Beltran. Parte fuori Nzola.20:07

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Kayode - Duncan, Arthur - Barak, Kouame, Ikone - Beltran. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Sottil Lopez, Nzola, Infantino, Mina, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Amatucci, Brekalo.19:58

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola - Pereira, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos - Colpani, Pessina - Mota. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, Colombo, F. Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, V, Cittadini, Vignato, Ciurria.21:21

Due pareggi nei primi incroci nella massima serie durante la scorsa stagione. Scoppiettante quello di Monza, con la partita terminata per 3-3.18:45

Il Monza va alla ricerca di una scossa dopo la sconfitta per 3-0 a San Siro contro il Milan, la Fiorentina di conferme visto l'ottimo momento in campionato e un quarto posto distante una sola lunghezza.18:44