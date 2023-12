Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A TIM.22:52

Con l'odierno pareggio, entrambi gli schieramenti guadagnano un punto a testa in classifica. Uomini di Inzaghi e Pioli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Verona, e tra le mura domestiche contro il Sassuolo.22:51

Cala il sipario allo Stadio Arechi di Salerno! Doveri manda i titoli di coda di un match dai ritmi molto elevati, nonché dal deciso tono agonistico. Apre le danze Fikayo Tomori, che al minuto 17' con una forte incornata spedisce la palla oltre la linea di porta, complice l'assist preciso di Rafael Leao; segue una serie di attacchi granata, prontamente neutralizzati da un ispiratissimo Maignan, che culminano però con la meritata rete di Federico Fazio al minuto 42' dagli sviluppi del corner battuto da Candreva. Dopo la pausa negli spogliatoi, la ripresa offre una gara apparentemente più stazionaria, ma al minuto 63' è Candreva a dare la scossa al secondo tempo: progressione rapida, palla ricevuta da Kastanos e rasoiata sul primo palo che batte Maignan nel suo unico errore di questa equilibrata gara. Il Milan non demorde, e la chance del nuovo pareggio arriva proprio dalla panchina, con Jovic che allo scadere del minuto 90' scarica in porta la sponda precisa di Olivier Giroud. Nei secondi finali, serie di tumulti che vede costretto il Sig. Doveri a prolungare di 1' il recupero, ciò però non muta ulteriormente il risultato. Finale fisso sul 2-2 e pareggio che fa più comodo ai granata che ai rossoneri.22:50

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI DOVERI! Salernitana-Milan termina 2-2.22:43

90'+5' Finale dagli animi molto caldi a Salerno, Doveri costretto ad arrestare il gioco.22:41

90'+2' COSTIL DETERMINANTE! Risposta decisiva del portiere granata che respinge la torsione ravvicinata di Calabria. Brivido per la Salernitana.22:40

90' GOL! GOL JOVIC! Salernitana-MILAN: 2-2. Finale pazzesco all'Arechi, pareggia il Milan con Jovic! Sostituzione di Pioli che porta i propri frutti: il subentrato si libera in area di rigore avversaria, sfrutta la sponda aerea perfetta di Giroud e con un forte collo mancino trova l'angolo lontano. Di nuovo tutto pari e finale di fuoco, assist a cura di Olivier Giroud.



Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic22:38

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Camplone. Si giocherà fino al 96'.22:36

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà extra-time.22:35

87' Al minuto 87', sono 9 le sostituzioni effettuate. Resta un possibile cambio soltanto al tecnico rossonero Stefano Pioli.22:34

85' Ikwuemesi aumenta i giri della propria falcata e spedisce in avanti per Bradaric, che dapprima salta Florenzi poi viene rimontato da un instancabile Theo Hernandez. Possesso Milan e ripartenza granata che svanisce.22:33

82' PAZZESCO COSTIL! Doppia parata dell'estremo difensore alla corte di Inzaghi, che con reattività neutralizza entrambi i tap-in di Jovic esultando come un gol fatto. Salernitana che resta in avanti.22:30

82' Calabria prova a sorprendere la retroguardia granata con un profondo suggerimento per Giroud, Costil svetta ed allontana con i pugni.22:29

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'assegnazione del recupero.22:27

78' Sostituzione Salernitana: esce dal campo Loum Tchaouna, dentro al suo posto Jovane Eduardo Borges Cabral.22:27

78' Sostituzione Salernitana: fuori anche Grigoris Kastanos, lo sostituisce Agustín Alberto Martegani.22:27

78' Sostituzione Salernitana: fuori un esausto Pasquale Mazzocchi, dentro Dylan Daniel Mahmoud Bronn.22:26

77' Cross profondo del numero 87 granata, Maignan accompagna fuori con lo sguardo.22:24

76' Ikwuemesi con una finta di corpo lascia sul posto Florenzi, che è così costretto ad abbatterlo. Punizione Salernitana dai 35 metri, se ne incarica Candreva.22:23

74' AMMONITO Norbert Gyömbér: contatto irregolare effettuato su Simic.22:21

73' La traiettoria disegnata dal subentrato è imprecisa, Mazzocchi respinge senza troppa difficoltà.22:19

72' Chukwueze suona la carica tentando il rasoterra, Tchaouna respinge in corner. Batte Florenzi.22:19

71' AMMONITO Pasquale Mazzocchi: fallo tattico speso dal difensore granata ai danni di Chukwueze.22:18

70' Sostituzione Milan: fuori anche Ismaël Bennacer, dentro Luka Jović.22:18

70' Sostituzione Milan: abbandona il campo Christian Mate Pulišić, lo sostituisce Samuel Chimerenka Chukwueze.22:18

68' Dagli sviluppi del corner, Coulibaly pregusta la conclusione ma viene anticipato da Simic che spazza via il pericolo.22:16

67' Candreva batte corta la palla inattiva, servendo la sponda per Mazzocchi che calcia verso lo specchio trovando una decisiva risposta del solito Maignan. Dalla bandierina batterà lo stesso Candreva.22:15

65' Sostituzione Milan: non ce la fa nemmeno Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, subentra al suo posto Alessandro Florenzi.22:12

63' GOL! GOL CANDREVA! SALERNITANA-Milan: 2-1. Cambia ancora il parziale all'Arechi, Salernitana in vantaggio! Tomori resta a terra, i granata proseguono verso la porta avversaria con Kastanos che illumina la strada per Candreva, poi l'ex-Lazio carica la conclusione e la scaglia sul primo palo beffando Maignan. Salernitana che ora conduce la gara, assist servito da Grigoris Kastanos.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva22:12

62' Sostituzione Salernitana: fuori Lorenzo Pirola, dentro al suo posto Norbert Gyömbér.22:10

61' LOFTUS-CHEEK AL TIRO! Il centrocampista rossonero si libera bene dalla marcatura di Bradaric, poi rientra sul mancino e lo scaglia verso lo specchio trovando una decisa risposta di Costil.22:07

60' RISCHIO DI PIROLA! Retropassaggio velenoso del giocatore granata, che impegna Costil in un rilancio in spaccata. 22:07

59' Leao resta a terra dopo un contatto con Mazzocchi, gioco che prosegue ma il portoghese che non accenna a rialzarsi.22:05

56' Reijnders riceve da Calabria in area di rigore avversaria, poi compie un tocco di troppo e non riesce a calciare verso lo specchio. Recupera Mazzocchi ottenendo anche la rimessa laterale con un rimpallo su Leao.22:04

54' Ikwuemesi si libera dalla marcatura di Simic ed attende il traversone di un compagno, Tchaouna procede al cross ma le chance per lo stacco svaniscono a causa di una traiettoria fuori portata. Rumoreggia l'Arechi che voleva di più in questo frangente.22:02

51' Cross impreciso di Bradaric, che voleva lo stacco di Coulibaly ma Hernandez svetta anticipando il mediano granata.21:58

48' Sostituzione Salernitana: non ce la fa Boulaye Dia, al suo posto subentra Chukwubuikem Ikwuemesi.21:56

47' Corner del Milan che non porta alcun frutto, palla recuperata dai campani.21:53

47' Il primo pallone del secondo tempo è giocato dalla Salernitana.21:52

46' Sostituzione Milan: fuori Simon Thorup Kjær, dentro Jan-Carlo Šimić.21:53

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:52

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:39

Si chiude dopo 2' addizionali la prima frazione allo Stadio Arechi di Salerno, risultato parziale fisso sull'1-1. I primi 45' hanno visto una gara perfettamente equilibrata, giocata a viso aperto da entrambi gli schieramenti, e ciò è testimoniato dalla ingente quantità di occasioni create. Determinanti sono le palle inattive durante questo primo tempo, da cui si sviluppano le due reti. Apre le danze Tomori, che al minuto 17' sfrutta il preciso assist di Reijnders per Leao, poi ricambiato dal portoghese, per siglare lo 0-1. Dal momento del vantaggio rossonero, seguono ben tre azioni pericolose dei campani, mandate tutte in fumo da riflessi prodigiosi di un decisivo Maignan. Al minuto 42', però, l'estremo difensore non può nulla sulla forte incornata di Federico Fazio, che sfrutta il cross di Candreva per pareggiare i conti. Termina dopo 120'' di recupero il primo tempo.21:39

45'+2' FISCHIO DI DOVERI: termina il primo tempo.21:34

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.21:31

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.21:31

44' AMMONITO Grigoris Kastanos: fallo tattico speso ai danni di Pulisic.21:30

42' GOL! GOL FAZIO! SALERNITANA-Milan: 1-1. Di nuovo tutto pari all'Arechi, pareggia Federico Fazio! Candreva serve un suggerimento ben calibrato dalla bandierina, sul traversone svetta e giganteggia Fazio che con una martellata aerea riporta in equilibrio il match. Azzera le distanze il capitano granata, assist a cura di Antonio Candreva.



Guarda la scheda del giocatore Federico Fazio21:38

42' ANCORA MAIGNAN! Altra parata determinante del portiere rossonero, che con un riflesso decisivo allontana in calcio d'angolo la spaccata di Mazzocchi.21:28

40' Bradaric eccede in veemenza nell'anticipo su Giroud, punizione Milan dalla metà campo. Reijnders batte corto per Bennacer e continua il possesso rossonero.21:58

39' Battuta eccessivamente corta di Kastanos, che concede di fatto il rinvio dal fondo a Myke Maignan.21:25

38' Calcio d'angolo battuto troppo sul portiere da Reijnders, capovolgimento di fronte e corner che ora sarà a favore dei campani.21:24

37' STREPITOSO LEAO! Nonostante l'iniziale svantaggio, il numero 10 rossonero compie un allungo con cui lascia sul posto Fazio, poi scarica per Bennacer che calcia in porta trovando la deviazione di Coulibaly. Corner per il Milan.21:24

36' Altra sportellata tra Leao e Mazzocchi, ha ancora la meglio il giocatore granata che recupera il possesso. Si torna dalle parti di Tchaouna.21:57

35' AMMONITO Rafael Alexandre da Conceição Leão: Mazzocchi soffia la sfera al numero 10, riparte ma poi viene atterrato irregolarmente.21:21

34' AMMONITO Filippo Inzaghi: giallo per proteste ai danni del tecnico della Salernitana.21:20

32' Brivido per la difesa ospite, con Dia che serve un difficile filtrante su cui Candreva giunge calciando con il mancino. Palla di poco oltre la traversa e risultato che non cambia.21:19

30' MAIGNAN! Riflesso prodigioso dell'estremo difensore, che evita l'autogol di Calabria respingendo con i palmi il fuoco amico.21:16

29' Sulla lunga rimessa di Bradaric colpisce con la testa Fazio, Kjaer devia in calcio d'angolo. Batte Candreva.21:16

29' Rimessa con le mani da posizione avanzata a favore dei granata, batte profondamente Bradaric.21:15

27' DECISIVO COSTIL! Costruzione perfetta lungo l'asse sinistro rossonero, con Theo Hernandez che tramite un rapido uno-due con Leao si ritrova a tu-per-tu con Costil: uscita determinante del portiere francese che devia in out evitando il calcio di rigore.21:14

25' Tchaouna riceve in libertà il pallone lungo l'out di sinistra, poi orienta il traversone alla ricerca di Dia ma Maignan è sicuro in uscita ed abbraccia la sfera. Si riparte da Theo Hernandez.21:11

22' Calabria vuole velocizzare la ripartenza e lo fa lanciando profondo per Giroud, il francese mantiene la posizione ma viene sormontato da Fazio che recupera la sfera. Possesso casalingo al minuto 22'.21:57

20' Granata che provano subito a reagire, Kjaer spende il fallo per arrestare l'avanzata di Dia. Batte il calcio di punizione Coulibaly.21:08

17' GOL! GOL TOMORI! Salernitana-MILAN: 0-1. Si sblocca il match al minuto 17', la firma è quella del centrale Fikayo Tomori! Dagli sviluppi di una palla inattiva, Reijnders pesca in maniera precisa Leao, che stoppa il pallone e di controbalzo suggerisce un filtrante per Tomori che di prima intenzione incorna la sfera e sigla lo 0-1. Terza rete stagionale per il centrale di difesa inglese, assist servito da Rafael Leao.



Guarda la scheda del giocatore Fikayo Tomori21:04

16' Sportellata fallosa di Mazzocchi ai danni di Leao, punizione Milan dai 30 metri. Batterà Reijnders.21:02

15' Kastanos recupera un prezioso pallone lungo l'out di destra, poi alza lo sguardo e tenta la sventagliata verso Candreva. Traiettoria fuori misura, rimessa laterale spendibile dai rossoneri.21:01

13' Pirola sfida Loftus-Cheek e lo salta, l'inglese è costretto al fallo concedendo la palla inattiva ai campani. Batte Bradaric.20:59

10' Giroud si presenta al tiro, conclusione però imprecisa che termina di molto oltre la traversa.21:57

9' Pirola e Legowski non si intendono, sarà calcio d'angolo per il Milan. Batte Reijnders.20:55

7' Corner che non produce alcun effetto, sarà rinvio dal fondo per Maignan.20:54

7' OCCASIONE SALERNITANA! Dia calcia male e Maignan respinge in angolo. Batte Candreva.20:53

6' Ancora una conclusione di Leao, il portoghese apre il piatto destro e disegna un rasoterra che viene accompagnato sul fondo da Costil con il solo sguardo.20:52

5' Efficace disimpegno di Kjaer su Dia, il centrale finta il lancio profondo mandando a vuoto il centravanti e la sfera torna dalle parti di Maignan.20:51

2' Leao tenta la conclusione a giro dal limite dell'area, Legowski devia in corner. Batte Reijnders.20:49

1' Subito un contatto falloso di Loftus Cheek ai danni di Legowski, punizione per i campani dalla metà campo.20:48

1' Il primo possesso della gara è amministrato dal Milan.20:47

1' PARTITI! Via a Salernitana-Milan.20:46

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:32

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:32

Al tecnico dei campani, Mister Pioli risponde con un assetto praticamente a specchio, Maignan a difesa dello specchio, retroguardia affidata ai centrale Tomori e Kjaer ed agli esterni Calabria e Theo Hernandez, in cabina di regia siedono Bennacer e Reijnders, densità sulla trequarti con Loftus-Cheek in posizione centrale attorno al quale gravitano Pulisic e Rafa Leao, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Olivier Giroud.20:32

Pippo Inzaghi condivide ancora una volta il rettangolo di gioco con i Rossoneri, stavolta da allenatore e della Salernitana. Delinea un contenitivo 4-2-3-1, con Costil tra i pali, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Fazio-Pirola a supporto dei terzini Mazzocchi e Bradaric, in mediana collaborano Coulibaly e Legowski, zona di trequarti affidata al tridente composto da Candreva e Tchaouna a supporto di Kastanos, in avanti scelta l'unica punta Boulaye Dia.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: MILAN (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Maignan; Calabria-Kjaer-Tomori-Theo Hernandez; Reijnders-Bennacer; Pulisic-Loftus Cheek-Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Simic, Makengo, Florenzi, Jimenez, Bartesaghi, Romero, Zeroli, Krunic, Adli, Jovic, Chukwueze, Nava, Mirante.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: SALERNITANA (4-2-3-1). Scendono in campo: Costil; Mazzocchi-Fazio-Pirola-Bradaric; Coulibaly-Legowski; Candreva-Kastanos-Tchaouna; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione: Daniliuc, Bronn, Lovato, Gyomber, Sambia, Bohinen, Martegani, Cabral, Simy, Botheim, Ikwuemesi, Fiorillo, Gregorio.20:25

A coadiuvare il fischietto capitolino sono designati gli assistenti di linea Rocca-Moro; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Camplone; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Paolo, ausiliato dall'A. VAR Meraviglia.20:22

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Doveri, della sezione di Roma 1.20:20

Luci accese allo Stadio Arechi di Salerno: è tempo di Salernitana-Milan! Nell'odierno anticipo di A, ospite di lusso per i Granata, chiamati ad aprire le porte di casa ai Rossoneri di Stefano Pioli. L'ultimo incrocio tra Cavallucci e Diavoli risale allo scorso 13 Marzo, gara che terminò con un equo pareggio per 1-1 tra le mura dello Stadio San Siro. Quest'oggi, la situazione in classifica tra i due schieramenti è certamente differente: i campani sono fissi al 20^ tassello, con 8 punti totali, e mancano la vittoria dalla 13^ giornata in cui hanno ottenuto un trionfo per 2-1 ai danni della Lazio; 3^ posto invece per il Milan, che custodisce un bottino di 32 punti collezionati nelle prime 1620:19

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Milan, gara valida per il turno numero 17 del Campionato di Serie A TIM.20:15