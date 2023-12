Grazie per aver seguito la diretta di Sassuolo-Genoa 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24.20:25

Sabato 30 dicembre 2023, dalle ore 18:00, il Sassuolo sarà ospite del Milan a San Siro. Genoa che invece giocherà la giornata 18 di Serie A un giorno prima, venerdì 29 dicembre: alle ore 20:45, a Marassi, arriverà infatti l'Inter. 20:24

Il Genoa torna a vincere in trasferta dopo quattro mesi e scavalca proprio il Sassuolo in classifica, salendo a 19 punti contro i 16 dei neroverdi. Risultato incredibile, specie per il modo in cui è maturato il 2-1 siglato da Ekuban, visto che i padroni di casa stavano attaccando con continuità e pericolosità, andando più volte vicini al nuovo vantaggio con Pinamonti. 20:23

90'+6' FINISCE QUI. Sassuolo-Genoa 1-2. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Guida. Vittoria numero cinque in campionato per il Grifone di mister Gilardino.20:22

90'+2' Ekuban fa respirare il Genoa, andando a conquistare un calcio di punizione sulla trequarti avversaria con tanta scaltrezza. Sassuolo che cerca il gol in extremis per evitare un k.o. potenzialmente pesantissimo in ottica classifica. 20:19

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Sassuolo e Genoa. Grifone che ha ribaltato lo 0-1 della prima metà di gara, grazie ai gol di Gudmundsson ed Ekuban.20:17

90' CAMBIO GENOA. Gilardino ritorna a tre centrali di difesa, richiamando Malinovskyi per dare spazio ad Alessandro Vogliacco.20:16

87' GOL! Sassuolo-GENOA 1-2! Rete di Caleb Ansha Ekuban. Super assolo del numero 18 rossoblu, che raccoglie uno stupendo tacco di Gudmundsson, scappa via a Erlic e, una volta entrato in area, trafigge Consigli con un sinistro preciso a incrociare sul secondo palo. Epilogo incredibile di questa sfida!



Guarda la scheda del giocatore Caleb Ekuban20:15

86' Sugli sviluppi di un corner, palla che spiove al limite e viene raccolta da Laurentié. Il talento francese riesce a coordinarsi tutto sommato bene, ma col destro non trova lo specchio della porta difesa da Martinez. Soltanto il Sassuolo è adesso pericoloso. 20:13

85' Forcing continuo del Sassuolo, con Volpato attivissimo sul fronte offensivo, mentre il Genoa sembra essere uscito mentalmente da questa partita, tenendo ora un baricentro davvero troppo basso. 20:12

84' CAMBIO SASSUOLO. Esce anche Pinamonti, autore del provvisorio 1-0, al suo posto c'è spazio per Samuele Mulattieri.20:10

81' CHE OCCASIONE PER PINAMONTI. Altro contropiede micidiale del Sassuolo, con Bajrami che scappa centralmente e poi apre per Toljan sulla sinistra. Il numero 22 mette al centro con un cross a mezza altezza, su cui Pinamonti si avventa con la girata mancina da posizione interessante, ma senza trovare lo specchio. 20:08

79' Ci prova Pinamonti, Martinez attento. Altra ottima giocata di Volpato, il quale mette in mezzo un cross morbido e preciso su cui si avventa Pinamonti. L'attaccante neroverde non riesce però a girare di testa con forza, così l'estremo difensore del Genoa può bloccare a terra senza problemi. 20:06

76' Ci prova Toljan, ma il suo destro è da dimenticare. Altro corss interessante di Pedersen dalla destra, con Pinamonti che non riesce nella deviazione aerea. La palla arriva comunque al limite sui piedi di Toljan, che stoppa e cerca il destro a giro. Conclusione sballata. 20:03

74' CAMBIO GENOA. Badelj, stremato, viene rimpiazzato da Kevin Strootman. Questa la decisione di mister Gilardino. 20:01

71' Contropiede del Sassuolo, ma Volpato è troppo egoista. Il neo-entrato arriva al limite, tentenna troppo non servendo Laurentié nello spazio e, quando prova la conclusione, viene murato, facendo adirare mister Dionisi nella sua area tecnica. 19:58

70' Genoa ora padrone del campo, col Sassuolo che resta molto rinunciatario e sembra voler proseguire nell'idea di fare male in contropiede, sebbene ora il punteggio sia in parità. 19:57

68' Cartellino rosso per uno dei preparatori atletici del Sassuolo, il quale si lamentava per un presunto tocco di mano nell'area di rigore del Genoa. 19:56

66' Settimo gol in 15 presenze stagionali in Serie A per Gudmundsson: l'islandese è indubbiamente il giocatore-chiave di questa annata rossoblu. Con questa rete, soltanto tre giocatori hanno realizzato più gol di Gudmundsson in campionato: Lautaro Martinez (15), Domenico Berardi (nove) e Olivier Giroud (8). 19:54

64' GOL! Sassuolo-GENOA 1-1! Rete di Albert Gudmundsson. Rigore perfetto del calciatore islandese, che calcia forte all'angolino di destra spiazzando Consigli. Tutto da rifare per i padroni di casa: comincia un'altra partita.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson19:51

64' RIGORE PER IL GENOA. Il tocco di mano di Erlic è punito dopo on-field review da parte del direttore di gara. C'è Gudmundsson dagli undici metri contro Consigli. 19:50

63' Attenzione però, perché il signor Guida viene richiamato al VAR per un possibile tocco di mano di Erlic nella propria area di rigore. 19:49

62' ANCORA CONSIGLI. Altra azione prolungata del Genoa, con palla che spiove al limite per il sinistro al volo di Malinovskyi. L'estremo difensore del Sassuolo non vede partire la palla ma si salva in due tempi con ottimo intervento plastico. 19:48

60' DOPPIO CAMBIO ROSSOBLU. Esce ache Bani, al suo posto spazio per Morten Thorsby.19:47

60' CAMBIO GENOA. Aaron Martin Caricol prende il posto di Vasquez.19:47

60' ALTRO CAMBIO NEROVERDE. Thorstvedt non ce la fa a proseguire (problemi respiratori) e viene rimpiazzato da Cristian Volpato. 19:46

60' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Castillejo lascia il posto a Nedim Bajrami.19:46

58' Problemi fisici per Thorstvedt, Sassuolo costretto al cambio. Dovrebbe essere duplice, visto che anche Castillejo dovrebbe lasciare il terreno di gioco. 19:45

57' Pinamonti ci prova in acrobazia. Cross interessante dalla destra da parte di Castillejo, con l'autore del provvisorio 1-0 che s'inventa una mezza rovesciata spettacolare ma poco efficace, visto che non trova la porta difesa da Martinez. 19:44

55' CONSIGLI SI SUPERA. Brutta palla persa del Sassuolo praticamente a metà campo, il Genoa riparte in velocità e De Winter trova in profondità Gudmundsson. L'islandese entra in area e, sebbene da posizione un po' defilata, prova il destro sul primo palo. Consigli gli nega il gol respingendo coi piedi. 19:43

54' Genoa che continua a fare la partita, ma il Sassuolo è molto compatto davanti alla propria area e continua a sfruttare la velocità di Laurentié per contropiedi potenzialmente decisivi. 19:41

53' OCCASIONE GENOA. Sabelli trovato benissimo in area dal cross di un compagno: sponda aerea precisa per il rimorchio di Badelj, ma quest'ultimo, all'altezza del dischetto, spreca tutto con un colpo di testa impreciso e debole. 19:39

52' Il Sassuolo è sia la squadra che ha perso più punti (11) da situazione di vantaggio, sia quella che ne ha guadagnati di più (nove) una volta andata sotto nel punteggio in questo campionato.19:38

50' Trama offensiva prolungata, l'ennesima, per il Genoa. Gudmundsson si libera sulla sinistra e tenta un cross, sbagliando però completamente le misure e concedendo rimessa dal fondo a Consigli. 19:37

48' Tanti contatti, ai limiti di entrambe le aree, ma il direttore di gara non fischia e lascia proseguire. Castillejo resta però a terra per un problema alla gamba sinistra. Gioco momentaneamente interrotto.19:34

47' COMINCIA LA RIPRESA. Sassuolo-Genoa 1-0. Si riparte al Mapei Stadium, manovrano i padroni di casa. Nessun cambio per mister Gilardino. 19:32

46' CAMBIO SASSUOLO. A sorpresa esce Ferrari (anche perché ammonito) e mister Dionisi dà spazio a Ruan Tressoldi. 19:31

Sul finale di primo tempo, Castillejo ha accusato qualche problema muscolare e potrebbe essere sostituito prima dell'inizio della ripresa. Da valutare anche le condizioni fisiche di Boloca, il quale ha perso un dente nello scontro aereo con Badelj del 14'. Genoa che non ha invece moltissime alternative in attacco, stante le assenze forzate di Messias e Retegui, perciò il Grifone dovrà fare di necessità virtù.19:21

Prima metà di gara con due soli squilli, con protagonista Laurentié in entrambe le occasioni. Oltre al già ricordato gol di Pinamonti, anche la strepitosa parata di Martinez su Henrique, quest'ultimo innescato proprio da Laurentié. Ai punti vince meritatamente il Sassuolo, anche se la partita resta totalmente aperta a qualsiasi risultato. 19:20

45'+1' FINE 1° TEMPO. Sassuolo-Genoa 1-0. Padroni di casa in vantaggio grazie al gol realizzato da Pinamonti. Partita non bellissima, ma molto equilibrata.19:18

45' STREPITOSO MARTINEZ. Pinamonti non demorde e, in area del Genoa, ruba palla in scivolata a Dragusin, andando poi al cross morbido. Palla che arriva a Laurentié, il quale salta due avversari con una grande finta e apparecchia per Henrique. Sinistro a botta sicura di quest'ultimo, praticamente dall'altezza del dischetto, ma il portiere del Genoa è clamoroso nel dire di no coi piedi. 19:18

44' Possesso palla che premia nettamente il Genoa di Gilardino (60-40%) ma, come già scritto, è una circolazione di palla abbastanza sterile, che non porta a conclusioni pericolose verso la porta di Consigli. Mancano idee e qualità negli ultimi 20-25 metri per il Grifone. 19:14

41' Sassuolo che adesso accetta di lasciare il pallino del gioco agli avversari. Il Genoa ha alzato il proprio baricentro, ma per ora non sta riuscendo a impensierire effettivamente Consigli. 19:11

39' AMMONITO FERRARI. Il difensore neroverde interrompe un potenziale contropiede interessante del Genoa e viene punito col cartellino giallo per il fallo tattico. 19:09

38' Il Sassuolo non ha collezionato alcun clean sheet nelle prime 16 partite di questo campionato (a quota zero anche la Salernitana); soltanto sei squadre nella storia della Serie A non sono riuscite a tenere la porta inviolata neanche una volta nelle prime 17 sfide stagionali: Benevento (2017/18), Novara (2011/12 e 1936/37), Napoli (1997/98), Verona (1996/97), Como (1981/82) e Bologna (1955/56). L’unica di queste a non retrocedere a fine campionato è stata il Bologna nel 1955/56.19:08

35' Sta crescendo l'intensità di gioco del Genoa, con la squadra di mister Gilardino che non sembra aver subito il contraccolpo psicologico derivante dal gol di Pinamonti e, anzi, intensifica la propria pressione verso l'area neroverde. 19:05

33' Gudmundsson vicino al pari. Ecco la risposta del Genoa: lancio lungo per Ekuban, col numero 18 che accomoda palla per il rimorchio del compagno. L'islandese non ci pensa su due volte e calcia di prima intenzione, seppur da posizione defilata sulla destra. Palla vicina al palo alla destra di Consigli e primo squillo di Gudmundsson. 19:03

29' Sesto gol in questo campionato per Pinamonti, il quale arriva alla marcatura numero 35 (in 155 presenze) in Serie A. 12° gol con la maglia del Sassuolo per l'ex attaccante dell'Inter. 19:02

28' GOL! SASSUOLO-Genoa 1-0! Rete di Andrea Pinamonti. Contropiede perfetto dei padroni di casa, con Laurentié che scappa via sulla sinistra, entra in area, mette a sedere Martinez e serve Pinamonti all'altezza del dischetto. Quest'ultimo stoppa, salta il recupero di un avversario e infila praticamente a porta vuota non senza qualche brivido.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti19:00

26' Ci prova il Sassuolo. Altra azione prolungata dei padroni di casa, con Boloca che riceve dal limite e calcia col destro a incrociare. Idea a metà tra una conclusione e un tiro-cross, ma nessun compagno riesce nella deviazione verso la porta di Martinez e così la palla sfila oltre la linea di fondo. 18:57

24' Gara bloccata e tanta densità a centrocampo per entrambe le formazioni, col Sassuolo che sta comunque tentando di alzare il proprio baricentro e cercare uno sbocco offensivo dopo prolungato possesso palla. 18:54

22' AMMONITO LAURENTIÉ. Intervento in ritardo e scomposto su Malinovskyi: il francese è il secondo calciatore gravato di un cartellino giallo in questa partita. 18:53

21' Ekuban liscia dal limite. Altro break di Badelj, finora molto ispirato, e palla che arriva a Gudmundsson praticamente sul vertice destro dell'area avversaria. Il talento islandese cerca Ekuban con un buon passaggio in orizzontale, ma l'attaccante non trova il pallone col destro di prima intenzione. 18:52

19' Bello spunto di Badelj, che innesca in verticale Ekuban e poi riceve nuovamente palla al limite, non riuscendo però ad aprire sulla destra. Può ripartire allora il Sassuolo. 18:49

17' Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite giocate al Mapei Stadium in campionato (due pari, tre k.o.) e potrebbe restare senza successi per più gare casalinghe di fila nel massimo torneo per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2018 (sette in quel caso, con Roberto De Zerbi in panchina).18:47

15' Ferita al labbro per Boloca, il quale deve così uscire momentaneamente per farsi medicare. Sassuolo temporaneamente in 10, ma il numero 24 sembra già pronto a rientrare in campo. 18:45

14' Brutto scontro aereo tra Boloca e Badelj. Il giocatore del Sassuolo ha la peggio con un colpo al volto e resta a terra. Necessario l'intervento dello staff sanitario del Sassuolo. 18:44

13' AMMONITO BANI. Intervento con piede a martello e troppo alto su Castillejo, per il signor Guida pochi dubbi. 18:43

12' Sassuolo che sembra voler aumentare ritmo ed efficacia del proprio possesso palla, mentre attualmente il Genoa tenta più le giocate in contropiede per sfruttare anche l'esplosività di Ekuban e la rapidità di Gudumdsson.18:42

9' Altra trama offensiva interessante per il Sassuolo. Thorstvedt recupera un gran pallone sul tentativo di uscita palla al piede di Malinovskyi, poi Henrique ci prova col sinistro dal limite, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa del Genoa. 18:40

7' Accelerazione bruciante di Laurentié sulla sinistra, col francese che arriva sul fondo e mette in mezzo un interessante cross rasoterra su cui Thorstvedt non arriva per questione di centimetri. 18:38

6' A terra Gudmundsson proprio nei pressi del limite dell'area di rigore neroverde. Mister Gilardino si lamenta per un contatto irregolare, ma il direttore di gara Guida non è della stessa opinione. 18:36

4' Frendrup inventa una grande verticalizzazione in profondità a lanciare Ekuban, ma l'attaccante del Genoa arriva al limite e incespica sul pallone, perdendo così il tempo per calciare verso la porta di Consigli. Quando poi riesce nel tiro, la sua conclusione viene smorzata da un avversario. 18:36

3' GENOA PERICOLOSO. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, il pallone resta nell'area piccola per un istante, ma De Winter non riesce a deviare in rete. Consigli esce in presa e sventa il pericolo, non senza qualche difficoltà. 18:33

2' Ekuban già molto attivo sul fronte offensivo del Genoa: è lui il punto di riferimento nell'attacco del Grifone, stanti le assenze di Messias e Retegui, con Gudmundsson libero invece di svariare molto di più. 18:32

1' INIZIA Sassuolo-Genoa. Fischio del direttore di gara, il signor Guida, e allora si parte qui al Mapei Stadium. Meteo parzialmente nuvoloso, temperatura di 12°. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Consueta maglia a righe verticali nero-verdi con calzoncini neri per il Sassuolo; maglia rossoblu e calzoncini bianchi per gli ospiti.18:30

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Mapei Stadium. A dirigere questo Sassuolo-Genoa sarà Marco Guida (sezione di Torre Annunziata), coadiuvato da Luigi Rossi (Rovigo) e Federico Fontani (Siena). IV Ufficiale Marco Monaldi (Macerata), VAR Paolo Valeri (Roma2) e AVAR Valerio Marini (Roma1).18:12

Il Sassuolo non perde da cinque sfide contro il Genoa in campionato (due vittorie, tre pari); il Grifone è il club contro cui i neroverdi hanno vinto più sfide casalinghe (sei su nove) nella loro storia in Serie A. Nei 12 precedenti in gare dirette dal signor Guida, il Sassuolo ha vinto soltanto tre volte: l’ultima risale all’aprile 2018 (1-0 a Verona contro l’Hellas).18:12

Il Genoa non può ancora contare su Mateo Retegui, così mister Gilardino offre a Caleb Ansah Ekuban un’occasione nell’undici titolare dopo il grande impatto in uscita dalla panchina nella sfida contro la Juve. Ruslan Malinovskyi nuovamente mezzala in un 5-3-2 che poi si adatterà effettivamente come 3-5-2.18:11

Il Sassuolo deve fare a meno di Domenico Berardi, fermato da un attacco influenzale, ed ecco allora una maglia da titolare per Samu Castillejo. Per il resto, mister Dionisi conferma lo stesso schieramento tattico (4-2-3-1) e identici interpreti rispetto al pareggio (2-2) contro l’Udinese.18:08

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde invece con un 5-3-2 formato da: Martinez - Sabelli, Dragusin, Bani, De Winter, Vasquez - Malinovskyi, Badelj, Frendrup - Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva; Haps, Hefti, Martin, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiello, Strootman, Thorsby; Fini, Puscas.18:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un modulo 4-2-3-1 in cui figurano: Consigli - Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen - Boloca, Henrique - Laurentié, Thorstvedt, Castillejo - Pinamonti. All Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi; Bajrami, Lipani, Volpato; Ceide, Mulattieri. 18:03

Il Genoa allenato da Alberto Gilardino non incamera i tre punti dal 10 novembre 2023 (1-0 contro il Verona) ed è reduce dal buon pareggio (1-1) contro la Juventus. In trasferta, il Grifone vanta però una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive e ha conquistato soltanto quattro punti nelle otto sfide giocate lontano dal Ferraris: nel dettaglio, l’ultima vittoria risale alla seconda giornata (1-0 contro la Lazio).17:59

Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi non vince in campionato da quasi un mese, visto che l’ultimo successo (4-3 a Empoli) risale al 26 novembre scorso. Da allora, due sconfitte e il pareggio (2-2) contro l’Udinese nella scorsa giornata. Situazione di classifica che non sorride certo ai neroverdi, attualmente al 15° posto e con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione.17:57

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Genoa, gara valida per la Giornata 17 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore.18:33