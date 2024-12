La Juventus supera 2-1 il Monza e ritrova la vittoria in campionato. Il risultato si sblocca al 14', in gol McKennie. Al 22' il pareggio di Birindelli, Nico Gonzalez al 39' riporta in vantaggio i bianconeri. Poche occasioni nella ripresa.

Nel prossimo turno di campionato per il Monza impegno in trasferta sul campo del Parma, la Juventus affronterà in casa la Fiorentina.