L'Inter piega 1-0 il Genoa e ottiene tre punti preziosi per la corsa scudetto. Il risultato si sblocca al 78', Lautaro Martinez in gol sugli sviluppi di un corner. Liguri pericolosi al 76' con Ekuban, salva Josep Martinez. Infortunio per Correa.

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo del Napoli, il Genoa affronterà in casa l'Empoli.