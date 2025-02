Ad un passo dal gol il Bologna con Fabbian che di testa non inquadra la porta per centimetri.16:54

Buona occasione per il Parma con Sohm che serve Man con i tempi giusti, quest'ultimo non riesce però a scavalcare Ravaglia con uno scavetto di destro.16:53

Ci prova il Bologna con Beukema che non riesce però ad arrivare sul pallone in area piccola.16:23

Occhio a Orsolini e Dominguez in casa Bologna per la ripresa, nel Parma ovviamente scalpita Man.15:49

La prima frazione di Parma-Bologna non è divertentissima. Gli ospiti tentano spesso la conclusione dalla lunga distanza, il Parma si difende con ordine e prova a colpire in contropiede affidandosi soprattutto ad un ispirato Bonny. E' proprio quest'ultimo a sbloccare il risultato al 37' su calcio di rigore.15:49

Cross di Miranda e spizzata di Lucumì: Castro non arriva sul pallone per pochi centimetri.15:30

Problemi fisici per Bernabé, costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Parma.15:04

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 10 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N) – l’ultimo successo dei gialloblù contro i rossoblù nel massimo campionato risale al 22 dicembre 2012: 2-1 al Dall’Ara in rimonta con gol di Jaime Valdés e Nicola Sansone per i crociati dopo la rete iniziale di Frederik Sörensen per i felsinei.11:25