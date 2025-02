YEBOAH! L'attaccante non serve Busio e calcia ma il destro è centrale, blocca Mandas. 16:53

VENEZIA PERICOLOSO! Azione insistita che infine porta Zerbin alla conclusione, destro deviato da Marusic in corner. 16:51

Scatto di Yeboah che entra in area da posizione defilata, sinistro fuori. 16:49

Colpo di testa in mischia di Gila, blocca Radu. 16:47

Azione prolungata della Lazio, cross di Lazzari che non trova nessuno alla deviazione. 16:42

Pedro per Zaccagni che punta Schingtienne, rimpallo favorevole al difensore arancioneroverde16:37

Marusic intercetta un filtrante per Doumbia. 16:33

Traversone di Oristanio, Guendouzi si rifugia in corner. 16:27

MARIC! Punizione di Zerbin, colpo di testa di Maric in anticipo su Mandas: fuori di pochissimo. 16:26

Maric controlla in area e si gira, sinistro sul primo palo parato dall'estremo difensore ospite. 16:24

Uscita di Mandas fuori dall'area, colpo di testa in fallo laterale. 16:23

Giocata di Isaksen che però è scattato in posizione di offside. 16:22

Assist di Oristanio, Maric si avvita di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio di porta. 16:21

Cross insidioso di Zaccagni, chiusura difensiva in corner. 16:18

Secondo tiro dalla bandierina per la Lazio. 16:14

TIRO DI ISAKSEN! Sinistro centrale, Radu devia in corner. 16:14

Oristanio punta Romagnoli, stop in calcio d'angolo. 16:12

Squadre negli spogliatoi: Di Francesco e Baroni studiano le mosse in vista della ripresa. 15:53

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Venezia e Lazio. Unica grande occasione da gol per gli ospiti, fallita da Dia. Infortunio a Dele-Bashiru. 15:52

Pressione di Marcandalli in anticipo, pallone ricacciato nella metà campo capitolina. 15:44

INFORTUNIO NELLA LAZIO! Dele Bashiru calcia fuori ma va ancora a terra: non può proseguire, esce dal campo zoppicando. 15:42

Tiro dalla bandierina in favore della Lazio. 15:37

Anticipo di Idzes su Isaksen in fallo laterale. 15:36

Cross di Zerbin contrastato da Gila, la sfera non esce in calcio d'angolo e la Lazio riparte con Zaccagni. 15:35

Non passa il filtrante di Perez per Maric, chiude la retroguardia biancoceleste. 15:30

Apertura sbagliata di Noslin per Isaksen, rimessa laterale per il Venezia. 15:27

OCCASIONE COLOSSALE PER LA LAZIO! Grande assist di Zaccagni che manda in porta Dia, sinistro fuori solo davanti a Radu. 15:25

Romagnoli spezza la trama dei lagurani in fallo laterale. 15:23

Oristanio prova a fare da collante tra mediana e attacco per innescare Maric. 15:21

Sventagliata di Nicolussi Caviglia troppo profonda per Zerbin. 15:20

Attacco della Lazio condotto e concluso da Isaksen dopo uno scambio con Dele-Bashiru: tiro murato in corner. 15:18

Sinistro dalla distanza di Tavares, sfera alta in curva. 15:16

Gioco fermo a causa di un fumogeno in campo. 15:14

Ci prova Isaksen, conclusione centrale facile per Radu. 15:13

Noslin si abbassa per ricevere un pallone giocabile. Fase ancora di studio tra le due compagini. 15:11

Squadre in campo agli ordini di Marchetti: padroni di casa in maglia nera con bordi arancioverdi, ospiti in completo bianco. 14:58