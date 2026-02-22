L'Atalanta vince la terza gara consecutiva rimontando il Napoli nella ripresa. All'intervallo azzurri avanti grazie al colpo di testa di Beukema, risposta nerazzurra firmata Pasalic-Samardzic di testa. In classifica, gli orobici salgono a 45 punti, a -5 dai campani che restano fermi a quota 50.
Traversone di Bernasconi che attraversa tutta l'area azzurra e sfila oltre dove riparte Gutierrez. 16:23
57'
TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Scamacca, esce Krstovic. 16:21
57'
SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Bernasconi, esce Bellanova. 16:20
56'
Sventagliata di Pasalic per Bellanova, che svetta su Gutierrez, colpo di testa bloccato da Milinkovic-Savic. 16:19
54'
Pressing del Napoli, Atalanta costretta a tornare indietro fino a Carnesecchi. 16:17
52'
VERGARA! Sinistro da posizione centrale che non va affatto lontano dall'incrocio dei pali. 16:15
51'
Pochi secondi dopo è Lobotka a avere la chance, tiro che colpisce la figura di Hojlund e termina a fondo campo. 16:15
51'
Santos si accentra e calcia, destro da fuori area largo sul fondo. 16:13
50'
Krstovic prova il filtrante spalle alla porta, non c'è nessuno a seguire. 16:12
48'
Spunto di Vergara che lascia sul posto Kolasinac, poi il difensore recupera e l'azione si perde sul fondo. 16:11
48'
Traversone di Bellanova, uscita in presa del portiere serbo. 16:10
46'
GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Hojlund salta Hien e serve a Gutierrez l'assist per lo 0 a 2 ma Chiffi ravvisa un fallo dell'attaccante danese. 16:09
46'
PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Samardzic, esce Sulemana. 16:08
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA-NAPOLI! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:08
Squadre negli spogliatoi: Palladino deve studiare le mosse per recuperare lo svantaggio, Conte può gestire il punteggio alla ricerca del raddoppio. 15:56
E' successo molto nella prima frazione di gioco al ''New Balance Arena''. Il Napoli conduce grazie al colpo di testa di Beukema su assist di Gutierrez. Gli azzurri si sono visti revocare dal VAR un rigore assegnato da Chiffi in un primo momento per fallo di Hien su Hojlund e hanno sfiorato il raddoppio con Santos. L'Atalanta ha impegnato Milinkovic-Savic con tre conclusioni di Sulemana. 15:55
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! ATALANTA-NAPOLI 0-1! Rete di Beukema al 18'. 15:52
45'+2'
SANTOS! Scatto in profondità, ingresso in area e conclusione, respinge Carnesecchi che poi para anche il tap in di Vergara. 15:51
45'
Tre minuti di recupero. 15:48
44'
REVOCATO IL PENALTY PER IL NAPOLI E IL CARTELLINO GIALLO A HIEN: non c'è fallo di Hien! 15:48
43'
Check del VAR in corso. 15:46
41'
CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo di Hien su Hojlund. 15:45
40'
ANCORA SULEMANA AL TIRO! Destro rasoterra da dentro l'area, l'estremo difensore azzurro dice ancora di no. 15:44
37'
AMMONITO JUAN JESUS: proteste. 15:40
37'
Scalvini scappa a Buongiorno ma il difensore orobico tocca di mano. 15:40
35'
DESTRO DI SULEMANA! Assist di Krstovic per il tiro di Sulemana, Milinkovic-Savic devia in corner. 15:38
34'
Carnesecchi rilancia la sfera verso Krstovic. 15:37
32'
L'Atalanta perde palla, il Napoli attacca con Hojlund che è costretto a calciare da posizione decentrata: sinistro alto. 15:36
30'
CROSS DI SULEMANA! Traversone da posizione defilata, Milinkovic-Savic deve alzare in corner. 15:33
28'
Buongiorno commette fallo su Sulemana a centrocampo. 15:31
26'
Check del VAR, confermata la decisione del direttore di gara. 15:30
25'
Azione verticale dei padroni di casa, triangolazione Pasalic-Zalewski: il croato va a terra, tutto regolare per Chiffi. 15:29
23'
Metà della prima frazione di gioco, parziale di 0 a 1. 15:27
22'
Santos scatta, salta Carnesecchi e insacca ma è partito da evidente posizione di fuorigioco sul passaggio di Vergara. 15:26
20'
L'Atalanta prova a reagire appoggiandosi a Krstovic il quale, però, è nella morsa dei tre difensori centrali di Conte. 15:24
18'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 31 azzurro. 15:23
18'
GOL! Atalanta-NAPOLI 0-1! Rete di Beukema. Ospiti in vantaggio: assist di Gutierrez su punizione, colpo di testa vincente di Beukema.
Hojlund punta Scalvini sul vertice dell'area di rigore, fallo del difensore nerazzurro. 15:20
15'
Cross di Bellanova sul secondo palo, prolunga Mazzocchi di testa. 15:19
13'
Destro da fuori area di Beukema, tiro altissimo in curva. 15:16
12'
Offside di Krstovic. 15:14
11'
Filtrante di de Roon un po' troppo lungo per Krstovic, pallone fuori. 15:14
9'
Bellanova mette in area, Milinkovic-Savic si allunga con i guantoni e fa sua la sfera. 15:13
7'
Rilancio del portiere ospite per Hojlund, uscita fuori dai pali di Carnesecchi, che mette in fallo laterale. 15:12
6'
Cross di Zappacosta, colpo di testa di Bellanova a metà tra il tiro e la conclusione, blocca Milinkovic-Savic. 15:11
4'
Traversone di Gutierrez che si perde direttamente sul fondo. 15:09
3'
Colpo di testa di Pasalic, buona la scelta di tempo ma la conclusione è alta sopra la traversa. 15:08
3'
Primo tiro dalla bandierina del match, è in favore degli orobici. 15:07
2'
Schieramenti strettissimi, pressione molto alta sui portatori di palla. 15:06
1'
INIZIA ATALANTA-NAPOLI! Primo pallone giocato da Vergara. 15:05
Squadre in campo agli ordini di Chiffi: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo bianco. 14:59
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:50
All'andata, disputata al ''Maradona'' lo scorso 22 novembre, vittoria dei campioni d'Italia per 3 a 1. 14:43
Palladino è senza De Ketelaere e Raspadori, dentro Sulemana e Zalewski alle spalle di Krstovic; in difesa spazio a Scalvini, panchina per Ederson. Conte in emergenza, scelte obbligate: tandem Vergara-Santos a sostegno di Hojlund, corsie esterne affidate a Mazzocchi e Gutierrez. 14:41
FORMAZIONE NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Juan Jesus, Buongiorno - Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez - Vergara, Santos - Hojlund.A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Politano, Giovane, Spinazzola, Prisco, De Chiara. 15:00
I bergamaschi, sconfitti in Champions a Dortmund, in campionato sono reduci dalla vittoria in casa della Lazio e non perdono da fine dicembre. I partenopei hanno pareggiato in casa contro la Roma nell'ultimo turno. 14:29
Dirige l'incontro il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Moro. Quarto Ufficiale Luca Zufferli. Al VAR Aureliano di Bologna, AVAR Di Paolo di Avezzano.13:38
Il match del ''New Balance Arena'' oppone i padroni di casa, al 7° posto con 42 punti, agli ospiti, al 3° posto a quota 50. 11:57
Benvenuti alla diretta di Atalanta-Napoli, gara valida per il 26° turno di Serie A. 11:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori11:54
La gara tra Atalanta e Napoli si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Napoli?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Napoli sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Atalanta - Napoli?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Napoli?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Napoli?
La gara tra Atalanta e Napoli si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Napoli?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Mario Pasalic al 61' e Lazar Samardzic al 81' mentre il marcatore del Napoli è stato Sam Beukema al 18'
PREPARTITA
Atalanta - Napoli è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Napoli sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
226
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
25
Espulsioni
2
Cartellini per partita
2.7
Falli per cartellino
8.3
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026
Serie A
Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026
Coppa Italia
Bologna-Lazio 1-1
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 36 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 39 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Napoli - Atalanta si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa l'Atalanta ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Roma pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol.
Atalanta e Napoli si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 31 volte, il Napoli ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Atalanta-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime 21 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A c'è stato appena un pareggio, con otto successi della Dea e 12 dei partenopei a completare il parziale; nello specifico, i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto gare contro la Dea nel torneo (2P), segnando sempre almeno due reti in queste vittorie.
Dalla stagione 2018/19, ossia nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita, per una media di 3.7 ad incontro. In più, dopo il successo per 3-1 nel match di andata, i partenopei potrebbero vincere contro la Dea in entrambe le gare stagionali di campionato per la prima volta dal 2022/23.
L'Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, le stesse sconfitte incassate nel quadruplo delle sfide interne precedenti contro i campani nella competizione (8V, 4N, 4P).
In una classifica che considera solo il rendimento nel 2026, l'Atalanta sarebbe seconda con 20 punti, alle spalle dell'Inter a quota 25 (con una partita in più disputata rispetto alla Dea); inoltre, quella bergamasca è una delle tre squadre (con Inter e Milan) ancora imbattute in questo anno solare in Serie A.
Da inizio 2026 nessuna squadra ha pareggiato più gare del Napoli in Serie A (quattro, come Milan, Genoa e Pisa); nelle ultime quattro partite, i partenopei hanno incassato otto reti (media di due a match), mentre nelle precedenti 10 uscite di campionato i gol subiti sono stati soltanto sette (0.7 di media a incontro).
Considerando solo gli scontri tra le prime sette squadre attualmente in classifica, soltanto il Milan ha raccolto più punti (16) rispetto al Napoli (15) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Atalanta ne conta sette (come il Como) in questi incroci: più solo della Roma (cinque).
Da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina della Dea (12° turno proprio contro il Napoli), i bergamaschi hanno effettuato 24 tiri a seguito di contropiede, meno solo del Torino (25) nel periodo - nell'ultimo match casalingo (vs Cremonese), l'Atalanta ha collezionato quattro ripartenze del genere, tutte terminate con un tiro.
Il Napoli è la squadra che ha subito più rigori a sfavore (otto) e incassato più reti dagli 11 metri (sei) in questo campionato; nelle ultime 20 edizioni di Serie A (2006/07), in nessuna stagione i partenopei hanno mai affrontato più tiri dal dischetto: otto anche nel 2009/10 e nel 2019/20.
Gianluca Scamacca ha realizzato tre gol contro il Napoli in Serie A, di cui due nelle ultime due sfide contro i partenopei - solo contro Cagliari ed Empoli (entrambe quattro) ne ha segnati di più; il classe '99 è andato a segno in tre presenze di fila contro una singola squadra nella massima serie soltanto in un'occasione, tra il 2022 e il 2025 contro l'Hellas Verona.
L'Atalanta è la squadra contro cui Eljif Elmas ha segnato più gol in Serie A: tre, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze alla New Balance Arena. Da quando il macedone ha debuttato nella competizione (2019/20), solo Edin Dzeko e Lautaro Martínez (entrambi quattro) hanno segnato più reti sul campo della Dea in campionato (a quota tre anche Vlahovic, Berardi e Belotti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: