I bergamaschi, sconfitti in Champions a Dortmund, in campionato sono reduci dalla vittoria in casa della Lazio e non perdono da fine dicembre. I partenopei hanno pareggiato in casa contro la Roma nell'ultimo turno. 14:29

Palladino è senza De Ketelaere e Raspadori, dentro Sulemana e Zalewski alle spalle di Krstovic; in difesa spazio a Scalvini, panchina per Ederson. Conte in emergenza, scelte obbligate: tandem Vergara-Santos a sostegno di Hojlund, corsie esterne affidate a Mazzocchi e Gutierrez. 14:41

E' successo molto nella prima frazione di gioco al ''New Balance Arena''. Il Napoli conduce grazie al colpo di testa di Beukema su assist di Gutierrez. Gli azzurri si sono visti revocare dal VAR un rigore assegnato da Chiffi in un primo momento per fallo di Hien su Hojlund e hanno sfiorato il raddoppio con Santos. L'Atalanta ha impegnato Milinkovic-Savic con tre conclusioni di Sulemana. 15:55

PREPARTITA

Atalanta - Napoli è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Napoli sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 226 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 25 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 50 punti (frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 36 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 39 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Napoli - Atalanta si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e la Lazio ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Genoa e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Roma pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 8 gol.

Atalanta e Napoli si sono affrontate 109 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 31 volte, il Napoli ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Atalanta-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime 21 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A c'è stato appena un pareggio, con otto successi della Dea e 12 dei partenopei a completare il parziale; nello specifico, i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto gare contro la Dea nel torneo (2P), segnando sempre almeno due reti in queste vittorie.

Dalla stagione 2018/19, ossia nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita, per una media di 3.7 ad incontro. In più, dopo il successo per 3-1 nel match di andata, i partenopei potrebbero vincere contro la Dea in entrambe le gare stagionali di campionato per la prima volta dal 2022/23.

L'Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, le stesse sconfitte incassate nel quadruplo delle sfide interne precedenti contro i campani nella competizione (8V, 4N, 4P).

In una classifica che considera solo il rendimento nel 2026, l'Atalanta sarebbe seconda con 20 punti, alle spalle dell'Inter a quota 25 (con una partita in più disputata rispetto alla Dea); inoltre, quella bergamasca è una delle tre squadre (con Inter e Milan) ancora imbattute in questo anno solare in Serie A.

Da inizio 2026 nessuna squadra ha pareggiato più gare del Napoli in Serie A (quattro, come Milan, Genoa e Pisa); nelle ultime quattro partite, i partenopei hanno incassato otto reti (media di due a match), mentre nelle precedenti 10 uscite di campionato i gol subiti sono stati soltanto sette (0.7 di media a incontro).

Considerando solo gli scontri tra le prime sette squadre attualmente in classifica, soltanto il Milan ha raccolto più punti (16) rispetto al Napoli (15) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Atalanta ne conta sette (come il Como) in questi incroci: più solo della Roma (cinque).

Da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina della Dea (12° turno proprio contro il Napoli), i bergamaschi hanno effettuato 24 tiri a seguito di contropiede, meno solo del Torino (25) nel periodo - nell'ultimo match casalingo (vs Cremonese), l'Atalanta ha collezionato quattro ripartenze del genere, tutte terminate con un tiro.

Il Napoli è la squadra che ha subito più rigori a sfavore (otto) e incassato più reti dagli 11 metri (sei) in questo campionato; nelle ultime 20 edizioni di Serie A (2006/07), in nessuna stagione i partenopei hanno mai affrontato più tiri dal dischetto: otto anche nel 2009/10 e nel 2019/20.

Gianluca Scamacca ha realizzato tre gol contro il Napoli in Serie A, di cui due nelle ultime due sfide contro i partenopei - solo contro Cagliari ed Empoli (entrambe quattro) ne ha segnati di più; il classe '99 è andato a segno in tre presenze di fila contro una singola squadra nella massima serie soltanto in un'occasione, tra il 2022 e il 2025 contro l'Hellas Verona.

L'Atalanta è la squadra contro cui Eljif Elmas ha segnato più gol in Serie A: tre, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze alla New Balance Arena. Da quando il macedone ha debuttato nella competizione (2019/20), solo Edin Dzeko e Lautaro Martínez (entrambi quattro) hanno segnato più reti sul campo della Dea in campionato (a quota tre anche Vlahovic, Berardi e Belotti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: