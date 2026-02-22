Le scelte di De Rossi. Bijlow saldo tra i pali del Genoa. Difesa a 3 composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez; Otoa fermo ai box per un problema alla caviglia. Malinovskyi e Frendrup impostano il gioco a centrocampo e larghi sulle fasce agiscono Norton-Cuffy ed Ellertsson. Parte titolare Baldanzi, fortemente voluto dal tecnico romano, al fianco di Ekuban a sostenere la manovra offensiva di Colombo.12:40

Le scelte di Baroni. Difesa a 3 anche per il Toro con Ebosse, Maripan e Coco che proteggono Paleari. Noie fisiche per Anjorin che non viene convocato per la sfida di oggi. Il centrocampo viene quindi affidato al solito Vlasic, ad Ilkhan ed a Gineitis. Lazaro e Obrador liberi di correre a tutta fascia. Forfait anche per Che Adams con l'attacco che sarà composto dall'inedito duo Simeone-Kulenovic.11:59

GOOL!! GENOA-Torino 2-0!! Rete di Caleb Ekuban! Raddoppia ancora col tap-in il Grifone. Giocata meravigliosa di Baldanzi che va via in tunnel a Maripan, conduce palla, entra in area da destra e prova a piazzarla sul secondo palo. Paleari respinge ancora centralmente e per Ekuban, liberissimo, è facile depositare in fondo alla rete. Guarda la scheda del giocatore Caleb Ekuban 13:14

Il Genoa non ha fretta di attaccare, avendo un vantaggio di due reti da amministrare e trovandosi in superiorità numerica.13:39

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Torino? La gara tra Genoa e Torino si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Genoa - Torino? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Torino sarà Fabio Maresca Dove si gioca Genoa - Torino? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Torino? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Torino? La gara tra Genoa e Torino si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Torino? I marcatori del Genoa sono stati Brooke Norton-Cuffy al 21', Caleb Ekuban al 40' e Junior Messias al 83'

PREPARTITA

Genoa - Torino è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Torino sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 45 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2

Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece il Torino si trova 15° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 32 gol e ne ha subiti 37; il Torino ha segnato 25 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Torino - Genoa si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Genoa ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre Il Torino ha incontrato il Bologna perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 6 gol.

Genoa e Torino si sono affrontate 105 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 31 volte, il Torino ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Genoa-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite (9V, 5N) giocate contro il Genoa in Serie A, perdendo nel parziale quella del 18 marzo 2022, per 1-0, firmato da Manuel Portanova. Nel periodo (dal 2017/18), i granata hanno strappato più successi nel massimo campionato soltanto contro l'Udinese (10) che contro la squadra ligure (nove).

Dopo quattro sconfitte interne consecutive, il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide giocate contro il Torino in Serie A al Ferraris (1V, 2N), tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste; i rossoblù potrebbero collezionare quattro clean sheet di fila tra le mura amiche per la prima volta nel massimo campionato contro la squadra granata.

Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati dai rossoblù in tutte le precedenti 19 sfide di questa Serie A; inoltre, dopo lo 0-0 nell'ultima sfida contro la Cremonese, i liguri potrebbero chiudere due match di fila sullo 0-0 per la prima volta nel torneo dal dicembre 2024 (il primo dei due proprio contro il Torino).

A partire da dopo la sosta della Nazionale italiana (metà novembre), il Torino è una delle due squadre che hanno subito più sconfitte (nove, come l'Hellas Verona) e più reti (28, al pari del Pisa) in Serie A.

Nelle ultime tre trasferte di campionato, il Torino ha subito una media di 3.3 reti a partita (10 nel complesso): più del doppio rispetto alla media di gol incassati in tutte le precedenti nove gare esterne di questa Serie A: 1.3 a match (12 marcature totali al passivo).

Il Torino ha una differenza reti di -19 (25 gol segnati e 44 subiti) in questo campionato: la terza peggiore dopo quelle di Pisa (-22) e Hellas Verona (-24); soltanto in due occasioni la squadra granata ha registrato una differenza peggiore dopo 26 match di Serie A: nel 2002/03 (-26) e nel 1958/59 (-27).

Si affrontano la squadra che in percentuale ha segnato più gol su svliluppi di palla inattiva in questa Serie A (il Genoa con il 48%, ovvero 14 sui 29 totali) e quella che invece ha incassato più reti dalla situazione di gioco opposta, su azione (il Torino con 34 sui 44 complessivi).

Il Genoa è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nel 2026 in Serie A: sette; in generale, nel torneo in corso, quella ligure è seconda soltanto alla Fiorentina (22) per punti lasciati per strada una volta sopra nel punteggio (20, esattamente il doppio rispetto ai 10 degli avversari di giornata).

Junior Messias è l'unico giocatore presente nella rosa del Genoa ad avere trovato la rete contro il Torino in Serie A, nella sfida dell'ottobre 2022, persa per 2-1, quando giocava con la maglia del Milan. Nel dettaglio, sono tre le partecipazioni al gol del brasiliano contro i granata (un centro, due assist): contro nessun'altra avversaria ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro la sua attuale squadra, l'Hellas Verona e la Roma).

Nikola Vlasic ha già registrato la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A con sei marcature in 24 partite, superando così le cinque reti in 30 gare dello scorso campionato. L'unico centrocampista dei granata ad avere messo a referto più gol in una singola stagione del massimo torneo nell'era dei tre punti a vittoria è stato Alessandro Rosina (nove nel 2006/07 e otto nel 2007/08).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: