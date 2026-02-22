Vittoria rotonda per il Genoa grazie alle reti nel primo tempo di Norton-Cuffy (21°) e di Ekuban (40°). Nel secondo tempo, al minuto 83, arriva la rete di Junior Messias a fissare il risultato sul 3-0. Torino assente nel corso della prima frazione, meglio nel secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica.
Torna alla vittoria il Grifone dopo tre giornate a secco. I rossoblu si allontanano dalla zona retrocessione agganciando proprio il Torino a 27 punti. Nel prossimo turno di campionato, il Genoa andrà in scena a San Siro contro la capolista Inter.
Un solo punto per il Torino nelle ultime quattro partite disputate. I granata ospiteranno la Lazio nel corso della 27° giornata di campionato.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+2'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Genoa-Torino 3-014:23
90'
2 minuti di recupero.14:22
85'
5° sostituzione Genoa. Esce Ruslan Malinovskyi ed entra Jean Onana.14:16
83'
GOOL!! GENOA-Torino 3-0!! Rete di Junior Messias. L'errore di Pedersen, al primo pallone toccato, manda l'attaccante del Genoa da solo davanti a Paleari. Junior Messias sistema palla sul sinistro e incrocia sul secondo palo sigillando la partita.
5° sostituzione Torino. Esce Rafa Obrador ed entra Marcus Pedersen.14:14
82'
Scambio in velocità tra Njie e Zapata che prova a sfidare in velocità Vasquez. Vince il duello il centrale del Genoa, permettendo a Bijlow si arrivare sul pallone.14:13
79'
Malinovskyi va dalla bandierina. Zapata, ben appostato sul primo palo, allontana.14:10
78'
Il Genoa sembra aver assorbito il buon momento del Torino che non attacca concretamente da una decina di minuti.14:09
75'
Palla lunga di Sabelli a cercare Malinovskyi. Paleari esce fino al limite dell'area di rigore e afferra con i guantoni.14:06
72'
EKHATOR! Occasione per Ekhator che riceve al limite, smarcato, ed entra in area sistemando palla sul destro. Conclusione violenta ma fuori misura.14:04
71'
4° sostituzione Genoa. Esce Brooke Norton-Cuffy ed entra Stefano Sabelli.14:02
69'
Il Torino si è reso molto più pericoloso nel secondo tempo da quando si è ritrovato in 10 uomini. Vlasic sugli scudi.14:03
68'
4° sostituzione Torino. Esce Giovanni Simeone ed entra Alieu Njie.14:01
68'
SPRECA ZAPATA! Ancora Vlasic disegna calcio e serve in area per Zapata che colpisce di prima intenzione col piatto destro. Bijlow respinge scivolando a chiudere lo specchio.14:01
67'
Obrador trovato bene sulla sinistra va per il cross col mancino. Marcandalli svetta e allontana di testa.13:58
65'
3° sostituzione Genoa. Esce Tommaso Baldanzi ed entra Alexsandro Amorim.13:57
65'
2° sostituzione Genoa. Esce Caleb Ekuban ed entra Junior Messias.13:56
65'
1° sostituzione Genoa. Esce Lorenzo Colombo ed entra Jeff Ekhator.13:56
64'
Obrador prova a scappare sulla sinistra. Regge il duello in velocità Ostigard e contiene l'avversario guadagnando la rimessa dal fondo.13:56
62'
BALDANZI! Ekuban riceve al limite e manda dentro per Baldanzi che, saltata la linea difensiva, si trova a tu per tu con Paleari. Uscita determinante dell'estremo difensore granata che chiude lo specchio e respinge il tentativo di Baldanzi.13:55
61'
Subito cercato Zapata al centro dell'area di rigore. Bijlow esce e anticipa il colombiano.13:52
60'
3° sostituzione Torino. Esce Sandro Kulenovic ed entra Duván Zapata.13:51
59'
Torna ad attaccare il Genoa. Sponda di Colombo a destra per Norton-Cuffy che affretta il cross col mancino. Palla irraggiungibile.13:51
57'
Palleggio piuttosto piatto del Genoa che, con l'uomo in più, sta faticando a contenere la manovra granata.13:48
56'
Ancora un'azione pericolosa per la formazione ospite. Vlasic, sempre lui, da destra appoggia al limite dove Prati impatta malissimo col destro. Palla sul fondo.13:48
54'
IL TORO PROVA A RIAPRIRLA! Ancora Vlasic a creare i presupposti per attaccare. Palla con i giri contati per Gineitis che prende la mira da sinistra e incrocia verso il palo lontano mandando a lato di pochi centimetri.13:46
53'
Buon break di Vlasic che crea una situzione di 4 contro 3 a ridosso dell'area rossoblu. Palla per Simeone che, dall'interno dell'area, manda in profondità Lazaro. L'esterno ex-Inter va per la porta piuttosto di mettere palla al centro ma non centra lo specchio.13:45
50'
Ekuban attacca il primo palo dopo la sponda di testa di Colombo. Paleari anticipa l'attaccante rossoblu mettendo il pugno e, nel rimpallo, la palla esce in rinvio dal fondo.13:43
50'
Prova Baldanzi a involarsi sulla fascia sinistra. Chiusura in tackle di Coco.13:41
48'
Il Genoa non ha fretta di attaccare, avendo un vantaggio di due reti da amministrare e trovandosi in superiorità numerica.13:39
46'
2° sostituzione Torino. Esce Enzo Ebosse ed entra Matteo Prati.13:38
46'
1° sostituzione Torino. Esce Guillermo Maripán ed entra Ardian Ismajli.13:37
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Genoa.13:37
Si è visto veramente poco Torino fino a questo momento. Toro che dovrà affrontare tutto il secondo tempo in 10 uomini. Ilkhan sbaglia completamente i tempi entrando in tackle su Colombo e viene espulso da Guida.13:23
Due le reti di vantaggio per il Grifone alla fine dei primi 45 minuti. Sblocca la partita al 21° Norton-Cuffy sulla respinta di Paleari sul tentativo di Ekuban. Al 40° arriva il raddoppio, questa volta è Ekuban a raccogliere la respinte del portiere granata al termine della percussione di Baldanzi.13:22
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Genoa-Torino 2-013:21
45'+2'
TORINO IN 10! ESPULSO ILKHAN! Rosso diretto estratto da Guida per l'intervento in scivolata del turco che colpisce duramente la caviglia di Colombo lasciandolo a terra molto dolorante.13:20
45'+1'
Baldanzi scappa via a centrocampo. Una trattenuta evidente di Simeone ferma l'azione e porta Guida ad estrarre il primo cartellino giallo della partita.13:19
45'
2 minuti di recupero.13:17
43'
Check terminato. Guida assegna la rimessa laterale al Genoa tra lo scontento dei giocatori granata.13:16
42'
Check in corso per un tocco di mano nell'area di rigore del Genoa.13:15
40'
GOOL!! GENOA-Torino 2-0!! Rete di Caleb Ekuban! Raddoppia ancora col tap-in il Grifone. Giocata meravigliosa di Baldanzi che va via in tunnel a Maripan, conduce palla, entra in area da destra e prova a piazzarla sul secondo palo. Paleari respinge ancora centralmente e per Ekuban, liberissimo, è facile depositare in fondo alla rete.
Angolo da sinistra per il Torino. Vlasic cerca Kulenovic sul primo palo, anticipato dalla difesa rossoblu.13:10
35'
OCCASIONE TORINO! Tocco corto di Vlasic per Obrador che si mette in proprio, porta palla verso il limite dell'area e libera il sinistro. Bijlow respinge lateralmente.13:08
34'
Gineitis ruba palla nella metà campo avversaria, avanza e viene atterrato da Ellertsson. Calcio di punizione per il Toro dalla trequarti.13:06
33'
Malinovskyi vuole andare direttamente in porta ma la conclusione si infrange sulla barriera. La palla schizza a sinistra dove parte il cross di Frendrup verso il secondo palo. Vasquez stacca ma di testa manda a lato.13:06
32'
Manovra prolungata del Genoa al limite dell'area granata. Malinovskyi prova a liberare il suo sinistro micidiale ma non trova spazio. Palla a Colombo quindi, sul vertice destro, che subisce fallo da Ebosse. Calcio piazzato molto interessante per il Grifone.13:04
28'
Nonostante la rete trovata da Genoa non si è alzato il ritmo della gara. Il Torino fraseggia nella propria metà campo alla ricerca di spazi, non concessi dall'undici rossoblu.13:02
25'
Norton-Cuffy protagonista anche in fase difensiva. Lazaro fermato a sinistra e fallo conquistato dall'inglese.12:58
22'
Il Genoa trova il vantaggio nel momento in cui il Torino sembrava aver trovato le misure agli avversari.12:56
21'
GOOL!! GENOA-Torino 1-0!! Gol di Brooke Norton-Cuffy! Seconda rete in campionato per Norton-Cuffy che si avventa sulla respinta centrale di Paleari sul tiro di Ekuban e mette in rete.
Tentativo di Malinovskyi che da sinistra cambia campo sull'inserimento di Ellertsson. Palla bellissima ma appena alta.12:53
19'
Ritmo molto lento a Marassi. Partita bloccata.12:52
15'
Alza il ritmo il Torino dopo un avvio di gara compassato. Ancora nessun pericolo creato su entrambi i fronti.12:48
14'
Scambio tra Ilkhan e Simeone con il turco che si getta tra la linee per ricevere il pallone di ritorno. Chiude Vasquez.12:46
12'
Colombo riceve a centrocampo e si gira in un attimo trovando l'intervento falloso di Maripan. Solo richiamo verbale da parte di Guida, con i calciatori rossoblu che chiedevano a gran voce il cartellino.12:45
12'
Il Torino si presente nei pressi dell'area di rigore avversaria. Lazaro non riesce a trovare lo spazio per mettere il cross da sinistra.12:44
10'
Giro palla ordinato per i rossoblu con Bijlow che partecipa alla manovra per eludere il pressing del Torino.12:42
7'
Continua la pressione offensiva del Grifone. L'imbucata di Malinovskyi per Colombo è leggermente lunga e finisce oltre la linea di fondo campo.12:39
5'
Si sta giocando solo nella metà campo del Torino. Colombo tenta la girata col mancino sul cross di Ellertsson ma viene murato dalla difesa granata.12:38
2'
Ottima trama di Baldanzi e Colombo, con quest'ultimo che prova a mandare in profondità per Ekuban. Chiusura perfetta di Maripan.12:35
INIZIA LA PARTITA! Fischia Guida e il Torino muove il primo pallone del match.12:32
Squadre schierate al centro del campo e inno della Serie A che risuona al Ferraris. E' tutto pronto per l'inizio di Genoa-Torino!12:28
Le scelte di Baroni. Difesa a 3 anche per il Toro con Ebosse, Maripan e Coco che proteggono Paleari. Noie fisiche per Anjorin che non viene convocato per la sfida di oggi. Il centrocampo viene quindi affidato al solito Vlasic, ad Ilkhan ed a Gineitis. Lazaro e Obrador liberi di correre a tutta fascia. Forfait anche per Che Adams con l'attacco che sarà composto dall'inedito duo Simeone-Kulenovic.11:59
Le scelte di De Rossi. Bijlow saldo tra i pali del Genoa. Difesa a 3 composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez; Otoa fermo ai box per un problema alla caviglia. Malinovskyi e Frendrup impostano il gioco a centrocampo e larghi sulle fasce agiscono Norton-Cuffy ed Ellertsson. Parte titolare Baldanzi, fortemente voluto dal tecnico romano, al fianco di Ekuban a sostenere la manovra offensiva di Colombo.12:40
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-5-2. Paleari; Ebosse, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic.11:45
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA. 3-4-2-1. Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo.12:40
Dirige la gara il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.11:43
Il Torino è posizionato in 14° posizione a quota 27 punti, con un margine di 6 sulla zona retrocessione. Sconfitta per i granata nella precedente giornata di campionato, il gol di Vlasic non è bastato a fermare il Bologna.11:43
Il Genoa arriva dal pareggio a reti inviolate di Cremona e si trova a 24 punti, al pari di Cremonese e Lecce. Solo 3 punti separano il Grifone dalla Fiorentina che occupa la terz'ultima posizione in classifica.10:28
Siamo allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi! Il Genoa di Daniele De Rossi ospita il Torino di Marco Baroni.10:21
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Torino, launch match della 26° giornata di Serie A Enilive.10:19
PREPARTITA
Genoa - Torino è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Torino sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 27 punti (frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece il Torino si trova 15° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). Il Genoa ha segnato 32 gol e ne ha subiti 37; il Torino ha segnato 25 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Torino - Genoa si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Genoa ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e la Cremones ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Fiorentina e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre Il Torino ha incontrato il Bologna perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 6 gol.
Genoa e Torino si sono affrontate 105 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 31 volte, il Torino ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 32.
Genoa-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite (9V, 5N) giocate contro il Genoa in Serie A, perdendo nel parziale quella del 18 marzo 2022, per 1-0, firmato da Manuel Portanova. Nel periodo (dal 2017/18), i granata hanno strappato più successi nel massimo campionato soltanto contro l'Udinese (10) che contro la squadra ligure (nove).
Dopo quattro sconfitte interne consecutive, il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide giocate contro il Torino in Serie A al Ferraris (1V, 2N), tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste; i rossoblù potrebbero collezionare quattro clean sheet di fila tra le mura amiche per la prima volta nel massimo campionato contro la squadra granata.
Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati dai rossoblù in tutte le precedenti 19 sfide di questa Serie A; inoltre, dopo lo 0-0 nell'ultima sfida contro la Cremonese, i liguri potrebbero chiudere due match di fila sullo 0-0 per la prima volta nel torneo dal dicembre 2024 (il primo dei due proprio contro il Torino).
A partire da dopo la sosta della Nazionale italiana (metà novembre), il Torino è una delle due squadre che hanno subito più sconfitte (nove, come l'Hellas Verona) e più reti (28, al pari del Pisa) in Serie A.
Nelle ultime tre trasferte di campionato, il Torino ha subito una media di 3.3 reti a partita (10 nel complesso): più del doppio rispetto alla media di gol incassati in tutte le precedenti nove gare esterne di questa Serie A: 1.3 a match (12 marcature totali al passivo).
Il Torino ha una differenza reti di -19 (25 gol segnati e 44 subiti) in questo campionato: la terza peggiore dopo quelle di Pisa (-22) e Hellas Verona (-24); soltanto in due occasioni la squadra granata ha registrato una differenza peggiore dopo 26 match di Serie A: nel 2002/03 (-26) e nel 1958/59 (-27).
Si affrontano la squadra che in percentuale ha segnato più gol su svliluppi di palla inattiva in questa Serie A (il Genoa con il 48%, ovvero 14 sui 29 totali) e quella che invece ha incassato più reti dalla situazione di gioco opposta, su azione (il Torino con 34 sui 44 complessivi).
Il Genoa è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio nel 2026 in Serie A: sette; in generale, nel torneo in corso, quella ligure è seconda soltanto alla Fiorentina (22) per punti lasciati per strada una volta sopra nel punteggio (20, esattamente il doppio rispetto ai 10 degli avversari di giornata).
Junior Messias è l'unico giocatore presente nella rosa del Genoa ad avere trovato la rete contro il Torino in Serie A, nella sfida dell'ottobre 2022, persa per 2-1, quando giocava con la maglia del Milan. Nel dettaglio, sono tre le partecipazioni al gol del brasiliano contro i granata (un centro, due assist): contro nessun'altra avversaria ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro la sua attuale squadra, l'Hellas Verona e la Roma).
Nikola Vlasic ha già registrato la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A con sei marcature in 24 partite, superando così le cinque reti in 30 gare dello scorso campionato. L'unico centrocampista dei granata ad avere messo a referto più gol in una singola stagione del massimo torneo nell'era dei tre punti a vittoria è stato Alessandro Rosina (nove nel 2006/07 e otto nel 2007/08).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: