Seconda sconfitta in campionato per il Milan dopo quella all'esordio contro la Cremonese. Decide Troilo con un colpo di testa revisionato anche al Var. Il Parma con questo risultato fa un enorme passo in avanti in ottica salvezza.
Prossima giornata: Parma-Cagliari e Cremonese-Milan.
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Strefezza, dentro Ondrejka. 19:44
75'
Bartesaghi al cross morbido e profondo, Pavlovic di testa non inquadra lo specchio. 19:43
72'
Cross di Bartesaghi, Corvi indeciso e in ritardo ma Tomori non aggancia. 19:40
68'
Nicolussi Caviglia con il destro da calcio di punizione, palla alta sopra la traversa.19:35
64'
OCCASIONE MILAN! Palo interno colpito da Leao con un bel destro al volo su invito al bacio di Rabiot. 19:32
63'
Fullkrug, al primo pallone toccato, guadagna un prezioso calcio d'angolo. 19:31
62'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Estupinan, dentro Pavlovic. 19:30
62'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Pulisic, dentro Fullkrug. 19:30
62'
Incursione di Saelemaekers sulla destra, chiusura di Sorensen in angolo. 19:29
59'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Bernabé, dentro Nicolussi Caviglia. 19:28
59'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Ordonez, dentro Sorensen. 19:27
58'
Destro di Saelemaekers, uno dei migliori in casa Milan: palla ribattuta dalla difesa avversaria. 19:26
58'
Cross tagliato nel mezzo, Valeri non tocca e Maignan non si fa sorprendere. 19:25
57'
Cross lungo di Rabiot, di testa Estupinan riesce solo a sfiorare. 19:24
55'
Calcio d'angolo per il Milan, che insiste in questa fase.19:23
54'
OCCASIONE MILAN! Invito in verticale di Saelemaekers per Leao, esce Corvi e Pulisic non ne approfitta a causa della risposta di Troilo. 19:22
52'
CARTELLINO GIALLO PER IL MILAN. Ammonito Leao per reazione eccessiva su Troilo. 19:20
50'
Rabiot stringe con il sinistro, palla sul fondo. 19:18
48'
CARTELLINO GIALLO PER IL PARMA. Ammonito Troilo per un fallo su Leao. 19:16
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI MILAN-PARMA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 19:13
Le due squadre stanno rientrando in campo: nessun cambio previsto. 19:12
Settimo primo tempo bianco, senza gol fatti, negli ultimi dieci match giocati dal Milan. 19:00
Qualche conclusione non insidiosa di Jashari e due ottime opportunità sui piedi di Pulisic non bastano per regalare il vantaggio agli uomini di Allegri. Il primo tempo è nel complesso piuttosto bloccato. Maignan praticamente inoperoso. 18:55
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO: MILAN-PARMA 0-0. Meglio il Milan ai punti, ma il gol non arriva. 18:54
45'+1'
Fallo di Bernabé su Leao, punizione da buona posizione per il Milan. 18:49
45'
Quattro minuti di recupero. 18:49
45'
Sinistro altissimo di Bernabé. 18:49
42'
OCCASIONE MILAN! Lancio di Bartesaghi e sponda di testa di Rabiot per il destro a fil di palo di Pulisic. 18:46
38'
Sinistro dal limite di Saelemaekers, palla fuori. 18:42
38'
Gran numero di Strefezza e tiro da fuori, tutto facile per Maignan. 18:42
36'
OCCASIONE MILAN! Inserimento perfetto in area di Pulisic, che impegna Corvi. 18:40
32'
CARTELLINO GIALLO PER IL MILAN. Ammonito Saelemaekers per un fallo su Strefezza.18:36
30'
Cross di Modric da punizione, colpo di testa debole di Leao. 18:34
26'
Grande anticipo di Troilo su Leao, con Corvi rimasto attardato. 18:31
26'
Primo sprint di Pulisic sulla sinistra, ma si porta la palla sul fondo. 18:30
22'
Altro sinistro di Jashari, favorito da un recupero di Leao: trattiene un attentissimo Corvi. 18:26
21'
Destro di Pulisic, Corvi blocca in due tempi. 18:25
18'
Altro tentativo di Jashari, mancino ampiamente sul fondo. 18:22
17'
Tocco di Estupinan per Jashari, sinistro debole e centrale. 18:21
13'
Il copione del match è per ora chiaro: il Milan palleggia e cerca il varco, il Parma prova a pungere in contropiede. 18:17
11'
SOSTITUZIONE PER IL MILAN. Fuori Loftus-Cheek, portato via in barella, dentro Jashari. 18:15
8'
Staff medico in campo per Loftus-Cheek. 18:12
7'
Rabona di Saelemaekers, scontro in area tra Corvi e Loftus-Cheek. 18:12
2'
Cross di Valeri da sinistra, Pellegrino al volo da dentro l'area trova la deviazione: subito angolo per il Parma. 18:06
INIZIA MILAN-PARMA. Prima palla per gli ospiti. 18:04
La gara di andata terminò con un pareggio, 2-2. 18:00
In casa Milan confermato Bartesaghi sugli esterni, torna Rabiot dopo la squalifica. Nel Parma c'è Strefezza a supporto di Pellegrino, Ondrejka e Oristanio partono dalla panchina. 17:58
La gara tra Milan e Parma si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Milan - Parma?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Parma sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Milan - Parma?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Parma?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Parma?
La gara tra Milan e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Parma?
Il marcatore del Parma è stato Mariano Troilo al 80'
PREPARTITA
Milan - Parma è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Parma sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
139
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
17
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026
Serie A
Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026
Serie A
Milan-Parma 0-1
Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). Il Milan ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 19 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Parma - Milan si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Milan ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Bologna e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato il Verona vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 7 gol.
Milan e Parma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 30 volte, il Parma ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Milan-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo) - fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019.
Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.
Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri.
Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.
Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione.
Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2).
Il Parma è la squdra che ha segnato meno gol nei primi tempi (sette); in aggiunta, in una classifica che considera solo il rendimento delle prime frazioni, i gialloblù sarebbero a quota 23 punti in questo campionato e al di sopra solo di Pisa (20) e Fiorentina (22).
Uno dei quattro gol - tutti realizzati in casa, incluso quello contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno - di Adrián Bernabé in Serie A è arrivato contro il Milan, nel pareggio per 2-2 nella gara di andata; il centrocampista spagnolo ha guadagnato nove falli nell'ultimo terzo di campo: tra i pari ruolo solo Adrien Rabiot (12) ne conta di più in questa Serie A.
Tra i giocatori in doppia cifra di gol dall'inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino (64%) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto a Mateo Pellegrino (60% - 6/10); il classe 2001, inoltre, potrebbe andare a segno per due presenze di fila per la prima volta in Serie A.
Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell'intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: