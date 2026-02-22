DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Parma? La gara tra Milan e Parma si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Milan - Parma? L'arbitro del match sarà Marco Piccinini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Parma sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Milan - Parma? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Parma? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Parma? La gara tra Milan e Parma si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Parma? Il marcatore del Parma è stato Mariano Troilo al 80'

PREPARTITA

Milan - Parma è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Parma sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 139 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 17 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1

Attualmente il Milan si trova 2° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

Il Milan ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 19 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Parma - Milan si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Milan ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Bologna e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 0-1 mentre Il Parma ha incontrato il Verona vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 7 gol.

Milan e Parma si sono affrontate 57 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 30 volte, il Parma ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Milan-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo) - fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019.

Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.

Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri.

Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione.

Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2).

Il Parma è la squdra che ha segnato meno gol nei primi tempi (sette); in aggiunta, in una classifica che considera solo il rendimento delle prime frazioni, i gialloblù sarebbero a quota 23 punti in questo campionato e al di sopra solo di Pisa (20) e Fiorentina (22).

Uno dei quattro gol - tutti realizzati in casa, incluso quello contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno - di Adrián Bernabé in Serie A è arrivato contro il Milan, nel pareggio per 2-2 nella gara di andata; il centrocampista spagnolo ha guadagnato nove falli nell'ultimo terzo di campo: tra i pari ruolo solo Adrien Rabiot (12) ne conta di più in questa Serie A.

Tra i giocatori in doppia cifra di gol dall'inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino (64%) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto a Mateo Pellegrino (60% - 6/10); il classe 2001, inoltre, potrebbe andare a segno per due presenze di fila per la prima volta in Serie A.

Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell'intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre).

