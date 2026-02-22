Dopo un primo tempo stentato, la Roma travolge la Cremonese nella ripresa: apre le danze Cristante al 59', girando di testa su corner di Pellegrini. Il raddoppio arriva ancora dalla bandierina: questa volta il 4 è assistman con la deviazione di tacco che permette a Ndicka di insaccare da pochi metri. Sul doppio svantaggio la squadra di Nicola si risveglia e va vicina a riaprire il match con Vardy e Thorsby prima di incassare la terza rete di Pisilli.

All'Olimpico fischierà Di Bello, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Ceolin e dal quarto ufficiale Sacchi. Al Var sono pronti Nasca e Meraviglia.20:40

GOL! ROMA-Cremonese 1-0. Ha segnato Cristante! Corner battuto sul primo palo da Pellegrini: Cristante è bravissimo a girare di testa in arretramento. Il pallone sfiora il montante e temrina dove Audero non può arrivare. Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante 22:08

PREPARTITA

Roma - Cremonese è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Cremonese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 242 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 9.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2 17-01-2026 Serie A Udinese-Inter 0-1 31-01-2026 Serie B Sampdoria-Spezia 1-0 22-02-2026 Serie A Roma-Cremonese 3-0

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 50 punti (frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

La Roma ha segnato 34 gol e ne ha subiti 16; la Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Cremonese - Roma si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa la Roma ha fatto 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Genoa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 3-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Roma e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 12 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Roma-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare contro la Cremonese in Serie A (1P); l'unica eccezione riguarda l'ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate nel girone di ritorno nella competizione (successo 2-1 dei lombardi allo Zini il 28 febbraio 2023).

La Roma ha vinto sei delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N, 1P), segnando in media esattamente tre gol a partita; ad una sfida interna contro i grigiorossi, inoltre, risale anche il più largo successo mai ottenuto dai giallorossi nella massima serie (9-0 il 13 ottobre 1929).

La Roma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1; più in generale, i giallorossi contano ben 14 successi nelle ultime 15 gare contro queste formazioni in Serie A - fa eccezione solo la sconfitta per 2-0 vs Como del 15 dicembre 2024.

La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva registrato tre successi di fila; inoltre, i giallorossi potrebbero pareggiare due match di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2025 (vs Juventus e Lazio in quel caso).

La Roma ha subito solo sei gol dopo 12 match casalinghi in questo campionato (media di 0.5), nei maggiori cinque tornei europei solo Paris Saint-Germain (quattro), Barcellona e Lens (entrambe cinque) hanno fatto meglio; tuttavia, i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet in casa di fila in questo torneo (2-0 vs Cagliari nell'ultima gara all'Olimpico).

Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell'ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre, nelle vittorie contro Bologna e Lecce; dopo quella serie di successi, tuttavia, i grigiorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 partite, segnando appena tre reti, entrambi record negativi della Serie A nel periodo.

La Roma ha subito 10 gol in meno rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals in questo campionato (16 reti incassate a fronte di un xGa di 26.0) - record condiviso con la Lazio - mentre la Cremonese è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nel torneo in corso (142, almeno 10 più di qualsiasi altra formazione).

Nessuna squadra ha subito più gol della Cremonese nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato (sette, come il Sassuolo); in generale, i grigiorossi sono la formazione che ha incassato in percentuale più reti nella prima frazione di gioco (55% - 18/33).

Prima di Donyell Malen l'ultimo giocatore ad aver segnato con la Roma due marcature multiple consecutive in Serie A era stato Henrikh Mkhitaryan nel novembre 2020 (tripletta vs Genoa e doppietta vs Parma); nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nessun giocatore è mai arrivato a tre presenze di fila nella competizione segnando almeno due reti con la maglia giallorossa.

Da inizio 2026, solo Jonathan Rowe ha tentato più conclusioni (19) di Federico Bonazzoli (18, come Jesús Rodríguez) tra i giocatori ancora a caccia del gol in questo anno solare in Serie A; inoltre, dopo avere segnato cinque reti nelle prime 11 partite di questo campionato, il classe '97 non ne ha realizzata nessuna in altrettante gare successive.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: