Dopo un primo tempo stentato, la Roma travolge la Cremonese nella ripresa: apre le danze Cristante al 59', girando di testa su corner di Pellegrini. Il raddoppio arriva ancora dalla bandierina: questa volta il 4 è assistman con la deviazione di tacco che permette a Ndicka di insaccare da pochi metri. Sul doppio svantaggio la squadra di Nicola si risveglia e va vicina a riaprire il match con Vardy e Thorsby prima di incassare la terza rete di Pisilli.
Dalla sua prima rete di testa in Serie A (contro il Palermo con l’Atalanta, il 12 febbraio 2017), Bryan Cristante è il centrocampista che ha segnato più reti con questo fondamentale: 15, uno in più di Sergej Milinkovic-Savic.
FINE PARTITA. ROMA-CREMONESE 3-0. Decidono Cristante, Ndicka e Pisilli.22:42
90'+2'
PISILLI VICINO ALLA DOPPIETTA! Tocco sotto porta fuori misura.22:42
90'
Saranno quattro i minuti di recupero. 22:37
89'
Mancino a giro di Venturini dal vertice destro dell'area: palla fuori di poco.22:35
86'
GOL! ROMA-Cremonese 3-0. Ha segnato Pisilli! Chiude la partita la Roma: Malen fermato in area da Folino, il pallone si sistema per il tiro di Pisilli che apre il destro sul secondo palo. Non può prenderla Audero.
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Celik, dentro Ziolkowski.22:31
84'
OCCASIONE PER THORSBY! La Cremonese di nuovo vicina a riaprirla: il norvegese spreca di testa da pochi passi.22:40
82'
SVILAR SALVA SU VARDY! Inoperoso finora ma fondamentale per sventare il primo pericolo su Vardy, che si era involato da solo verso la sua porta e aveta tentato il dribbling. Uscita bassa perfetta per fermarlo. 22:30
81'
Koné colpisce male col mancino da dentro l'area: tiro sbilenco. 22:27
80'
Ndicka di testa ancora molto pericoloso sulla punizione battuta in area da El Aynaoui: alto non di molto.22:26
78'
Solo Roma in campo, Cremonese sprofondata dopo il primo gol. 22:24
77'
GOL! ROMA-Cremonese 2-0. Ha segnato Ndicka! Ancora da corner, Cristante sul primo palo prolunga di tacco la traiettoria bassa di El Aynaoui. Ndicka arriva puntuale alla deviazione vincente, al terzo tentativo personale.
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Zerbin, dentro Faye. 22:21
74'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Pezzella, dentro Djuric.22:20
73'
Ennesimo strappo di Malen che sterza due volte al limite e poi conclude col mancino: deviazione decisiva di Luperto in corner.22:20
72'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Pellegrini, dentro Pisilli.22:18
70'
OCCASIONE PER CELIK! Sovrapposizione interna premiata con tempismo da Venturino. Il turco cerca il diagonale sul secondo palo, largo di mezzo metro. 22:17
66'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. El Aynaoui in netto ritardo su Bonazzoli.22:12
65'
ALTRA OCCASIONE PER NDICKA! Stavolta col sinistro trova la porta su invito di Venturino, si oppone Audero.22:12
65'
Continua ad attaccare la Roma sulle ali dell'entusiasmo.22:11
63'
Occasione di testa per Ndicka, quasi colpito dal pallone sul tentativo di girata di Cristante. Pallone sul fondo. 22:11
63'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Sanabria, dentro Vardy.22:10
60'
Cristante ha trovato il suo secondo gol in campionato alla presenza numero 350 tra tutte le competizioni con la maglia della Roma. 22:09
59'
GOL! ROMA-Cremonese 1-0. Ha segnato Cristante! Corner battuto sul primo palo da Pellegrini: Cristante è bravissimo a girare di testa in arretramento. Il pallone sfiora il montante e temrina dove Audero non può arrivare.
Cristante svirgola completamente una conclusione che termina addirittura in rimessa laterale. Precedentemente il tentativo ribattuto di Malen.22:04
56'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Zaragoza, dentro Venturino.22:02
53'
Si accende Malen che si ritaglia lo spazio in area per un tiro-cross quasi dal fondo. Respinge coi piedi Audero.21:59
51'
Problemi fisici ora sia per Audero sia per Folino dopo un corner per la Roma. Rimangono entrambi a terra.21:58
49'
SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Payero, che alla fine non ce la fa. Dentro Bondo.21:55
47'
Contatto al limite dell'area della Cremonese tra Zaragoza, che era andato bene via, e Zerbin. Tutto regolare per Di Bello.21:55
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Gasperini ha cambiato disposizione tattica.21:52
46'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Ghilardi, dentro El Aynaoui.21:51
Nella prossima giornata di Serie A la Roma ospiterà la Juventus, mentre la Cremonese attende il Milan. 21:38
La Roma manovra ma fatica a creare occasioni. L'unica del primo tempo, limpida, è la traversa colpita di testa da Mancini. Cremonese molto attenta in fase difensiva, non pervenuta invece nell'altra metà campo. 21:37
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: ROMA-CREMONESE 0-0. Gara bloccata all'Olimpico.21:36
45'+1'
Problema fisico per Payero che è molto dolante dopo essersi fatto male da solo.21:55
45'+1'
Diventano tre i minuti di recupero.21:39
45'
Ci saranno due minuti di recupero. 21:32
42'
Malen trova il fondo e cerca un pallone a rimorchio. Nell'interpretazione dell'arbitro si è però trascinato il pallone oltre la linea. 21:30
41'
Buona chance potenziale per la Cremonese con Zerbin che affonda a destra ma, invece di calciare, cerca un pallone morbido sul secondo palo. Dove non c'è nessuno.21:29
35'
TRAVERSA DI MANCINI! Cross da sinistra di Zaragoza per Mancini che svetta su Luperto in terzo tempo e manda il pallone sulla traversa. Quindi tentativo di acrobazia di Pellegrini, murato da Pezzella a un metro dalla linea di porta.21:39
34'
Punizione dai 28 metri di Pellegrini che va verso la porta. Il pallone scende tardi, era comunque sulla traiettoria Audero. 21:20
31'
Brutto pallone perso da Bonazzoli sulla propria trequarti. Wesley trova Celik dall'altra parte, il cui traversone basso non raggiunge Malen.21:19
30'
Partita che dà la sensazione di non essere ancora decollata. 21:16
26'
Koné va al tiro da dentro l'area sugli sviluppi di corner. Conclusione schiacciata che finisce addosso a Gilardi e poi termina in rimessa di fondo. Poteva fare meglio il francese. 21:13
25'
LUPERTO RISCHIA L'AUTORETE. Cross di trivela di Zaragoza da destra: traiettoria carica di effetto che Luperto allunga di testa. Palla di poco sul fondo.21:11
24'
AMMONIZIONE PER LA CREMONESE. Thorsby in netto ritardo su Pellegrini. 21:10
20'
Uscita tempestiva di Audero dopo una deviazione verso la propria porta di Thorsby. Malen si stava avventando sul pallone. 21:06
16'
Conclusione sul fondo di Celik dopo un contrasto aereo tra Mancini e Luperto. C'era poco angolo per fare meglio. 21:02
12'
Fase difensiva attenta della Cremonese che sta concedendo pochi spazi. 21:01
8'
Bonazzoli va a concludere in area: parata di posizione di Svilar. Ma Di Bello ravvisa un precedente fallo ai danni di Ghilardi. 20:54
5'
Grande controllo a seguire di Malen che va a puntare in area, decisivo il raddoppio di Maleh. 20:52
3'
La Roma verticalizza molto in avvio, è partita convinta la squadra di Gasperini. 20:50
1'
Subito un cross di Celik a cercare in area la testa di Malen, anticipato.20:47
1'
È cominciata ROMA-CREMONESE! Buona partita a tutti. 20:47
SI FERMA HERMOSO! Lo spagnolo era al rientro da titolare ma è costretto a dare forfait nel riscaldamento per un problema fisico. Lo sostituisce Ghilardi. 20:44
All'Olimpico fischierà Di Bello, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Ceolin e dal quarto ufficiale Sacchi. Al Var sono pronti Nasca e Meraviglia.20:40
Nicola si affida alla coppia Bonazzoli-Sanabria in attacco. Confermato Zerbin sulla fascia destra; non c’è Baschirotto, sostituito da Folino. Conferme in tutti gli altri reparti a partire dai nuovi Thorsby, Maleh e Luperto. 20:38
Gasperini senza Dybala e Soulé, riparte dal tridente con Zaragoza e Pellegrini alle spalle dell’uomo del momento Malen. Dopo un mese d'assenza rientra Koné in mezzo, recuperato anche Hermoso in difesa. A sinistra stringe i denti Wesley dopo il problema alla caviglia subito contro il Napoli.20:37
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, Koné, Wesley - Zaragoza, Pellegrini - Malen.20:28
La Cremonese, invece, persegue la via della continuità dopo il pareggio ottenuto col Genoa: Nicola cerca altri punti per muovere la classifica che si è fatta improvvisamente troppo corta. I grigiorossi sono lontani 76 giorni dall'ultima vittoria in campionato (2-0 al Lecce il 7 dicembre).20:27
Riparte dall'Olimpico la corsa alla prossima Champions League della Roma, frenata dal Napoli nell'ultimo turno dopo la vittoria col Cagliari. I giallorossi, quarti in classifica, hanno la ghiotta opportunità di sfruttare i passi falsi di Juventus, Napoli e Milan. 20:27
Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell'ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre.20:21
La Roma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1.20:20
I precedenti ufficiali a Roma fra le due squadre sono 10: sette vittorie giallorosse (ultima 2-1, Coppa Italia 2023/24), ub pareggio (1-1, Serie A 1994/95) e due successi grigiorossi (l’ultimo 1-2, Coppa Italia 2022/23).20:15
Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Cremonese, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. 20:13
PREPARTITA
Roma - Cremonese è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Cremonese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 50 punti (frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). La Roma ha segnato 34 gol e ne ha subiti 16; la Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Cremonese - Roma si è giocata il 23 novembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa la Roma ha fatto 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Genoa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 3-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Roma e Cremonese si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 12 volte, la Cremonese ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Roma-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare contro la Cremonese in Serie A (1P); l'unica eccezione riguarda l'ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate nel girone di ritorno nella competizione (successo 2-1 dei lombardi allo Zini il 28 febbraio 2023).
La Roma ha vinto sei delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N, 1P), segnando in media esattamente tre gol a partita; ad una sfida interna contro i grigiorossi, inoltre, risale anche il più largo successo mai ottenuto dai giallorossi nella massima serie (9-0 il 13 ottobre 1929).
La Roma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1; più in generale, i giallorossi contano ben 14 successi nelle ultime 15 gare contro queste formazioni in Serie A - fa eccezione solo la sconfitta per 2-0 vs Como del 15 dicembre 2024.
La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva registrato tre successi di fila; inoltre, i giallorossi potrebbero pareggiare due match di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2025 (vs Juventus e Lazio in quel caso).
La Roma ha subito solo sei gol dopo 12 match casalinghi in questo campionato (media di 0.5), nei maggiori cinque tornei europei solo Paris Saint-Germain (quattro), Barcellona e Lens (entrambe cinque) hanno fatto meglio; tuttavia, i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet in casa di fila in questo torneo (2-0 vs Cagliari nell'ultima gara all'Olimpico).
Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell'ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre, nelle vittorie contro Bologna e Lecce; dopo quella serie di successi, tuttavia, i grigiorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 partite, segnando appena tre reti, entrambi record negativi della Serie A nel periodo.
La Roma ha subito 10 gol in meno rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals in questo campionato (16 reti incassate a fronte di un xGa di 26.0) - record condiviso con la Lazio - mentre la Cremonese è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nel torneo in corso (142, almeno 10 più di qualsiasi altra formazione).
Nessuna squadra ha subito più gol della Cremonese nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato (sette, come il Sassuolo); in generale, i grigiorossi sono la formazione che ha incassato in percentuale più reti nella prima frazione di gioco (55% - 18/33).
Prima di Donyell Malen l'ultimo giocatore ad aver segnato con la Roma due marcature multiple consecutive in Serie A era stato Henrikh Mkhitaryan nel novembre 2020 (tripletta vs Genoa e doppietta vs Parma); nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nessun giocatore è mai arrivato a tre presenze di fila nella competizione segnando almeno due reti con la maglia giallorossa.
Da inizio 2026, solo Jonathan Rowe ha tentato più conclusioni (19) di Federico Bonazzoli (18, come Jesús Rodríguez) tra i giocatori ancora a caccia del gol in questo anno solare in Serie A; inoltre, dopo avere segnato cinque reti nelle prime 11 partite di questo campionato, il classe '97 non ne ha realizzata nessuna in altrettante gare successive.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: