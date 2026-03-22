Cala il sipario al Gewiss Stadium di Bergamo! Ayroldi manda i titoli di coda di un match dalle poche occasioni realmente insidiose, segnato da una marcata impronta nerazzurra e ricco di contrasti di gioco, conclusosi con una vittoria a favore della Dea per 1-0. I bergamaschi la sbloccano nel primo tempo con Davide Zappacosta, che al minuto 37' trova l'angolo lontano per battere Montipò con un mancino chirurgico. Nella ripresa l'Hellas sembra reagire, l'occasione più nitida è quella che si presenta ad Orban: controllo del numero 16 e conclusione che termina però incredibilmente oltre la traversa a pochi passi da Carnesecchi. Segue un finale di gara intenso, con la formazione ospite che prova il tutto per tutto senza trovare però la via del pari. Termina al minuto 94' questa sfida in terra lombarda, sorride l'Atalanta.
Con l'odierno trionfo la Dea si proietta a quota 50 punti, resta invece invariata la situazione dell'Hellas Verona. Uomini di Palladino e Sammarco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Lecce e Fiorentina.
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.16:55
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO DI AYROLDI! Atalanta-Hellas Verona termina 1-0.16:53
90'+2'
Rimessa laterale a favore dell'Atalanta, ancora due di gioco al Gewiss.16:51
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Crezzini, si giocherà fino al 94'.16:51
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso il recupero.16:50
88'
Sostituzione Atalanta: fuori dal campo Marten de Roon, dentro per lui Lazar Samardzic.16:50
85'
Sostituzione Hellas Verona: abbandona il campo Jean-Daniel Akpa Akpro, dentro Antoine Bernede.16:45
83'
AMMONITO Isak Hien: fallo tattico speso su Sarr.16:41
81'
Ci prova adesso Suslov con un tagliente rasoterra, rinvia Hien che allontana la minaccia.16:39
80'
Ancora Orban! Conclusione nello specchio da parte del numero 16, risponde Carnesecchi, salgono i giri del motore buteo al Gewiss.16:38
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà concesso il recupero.16:37
78'
Sostituzione Hellas Verona: esce anche Kieron Bowie, dentro per lui Amin Sarr.16:37
77'
CHE OCCASIONE PER ORBAN! Cross che arriva sui piedi del centravanti in maglia gialla, che a pochi passi da Carnesecchi controlla bene ma scarica una forte conclusione che termina sugli spalti. Occasionissima per la formazine ospite, si salva la Dea.16:36
77'
Anche lungo la panchina dell'Hellas si muove qualcosa, altri cambi in vista alle porte degli ultimi dieci di gioco più recupero.16:35
76'
Sostituzione Atalanta: esce anche Charles De Ketelaere, lo sostituisce Yunus Musah.16:34
76'
Sostituzione Atalanta: fuori Sead Kolasinac, dentro Isak Hien.16:34
73'
Gioco fermato da Ayroldi per dei chiarimenti verbali con un giocatore in maglia gialla, riprende la gara con il possesso dalla parte dei nerazzurri.16:32
70'
Scocca il minuto 70', non cambia il parziale in questa ripresa finora.16:27
68'
Bernasconi dall'out di sinistra tenta il cross verso il secondo palo, suggerimento che diviene di fatto un tiro in porta e costringe Montipo' ad intervenire.16:26
66'
Sostituzione Hellas Verona: fuori anche Abdou Harroui, dentro Tomás Suslov.16:25
66'
Sostituzione Hellas Verona: abbandona il rettangolo di gioco Roberto Gagliardini, subentra Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati.16:25
64'
Prime sostituzioni in vista a Bergamo, si attendono cambi.16:21
63'
Sostituzione Atalanta: esce dal campo Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, lo sostituisce Mario Pasalic.16:21
63'
Sostituzione Atalanta: fuori Nicola Zalewski, dentro Giacomo Raspadori.16:21
63'
AMMONITO Roberto Gagliardini: fallo tattico speso su Ederson.16:20
62'
Zappacosta prova a proiettarsi verso la porta avversaria ma non viene seguito da alcun compagno, costretto a tornare da Scalvini.16:20
60'
Scocca il 60', in vantaggio la formazione casalinga per 1-0 al Gewiss Stadium.16:19
57'
Fallo in attacco di Krstovic, si incarica della palla inattiva Montipo'.16:15
55'
TRAVERSA DI KRSTOVIC! Palla illuminante di De Ketelaere per il proprio centravanti che da pochi metri tenta il pallonetto ma colpisce in pieno il legno orizzontale, sfuma la chance del raddoppio per la Dea.16:14
54'
AMMONITO Nicolás Valentini: fallo su Krstovic.16:12
51'
Zalewski prova a verticalizzare verso Krstovic, duello del montenegrino con Edmundsson che ha la meglio sul centravanti bergamasco.16:12
49'
Valentini sbaglia il filtrante per Orban, recupera Scalvini che inizia il nuovo possesso nerazzurro.16:11
46'
Sostituzione Verona: fuori Martin Frese, lo sostituisce Daniel Oyegoke.16:05
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Verona.16:05
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:04
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:49
Si chiude dopo sessanta secondi di recupero la prima frazione di gioco a Bergamo, parziale che sorride momentaneamente all'Atalanta, 1-0 sul tabellino. Spicca in questi primi 45' di gioco il dato del possesso palla che pende notevolmente a favore della Dea, due i corner guadagnati dalla compagine butea che non riesce però a rispondere in maniera decisa alle avanzate dei giocatori di Palladino; da una di queste ultime, al minuto 37', arriva la rete di Davide Zappacosta che con il mancino dall'interno dell'area veneta trova l'angolo lontano e batte Montipo'. Finora un solo ammonito, è Edmundsson dell'Hellas Verona.15:49
45'+1'
FISCHIO DI AYROLDI: termina il primo tempo.15:46
45'
Un solo minuto addizionale concesso, si giocherà fino al 46'.15:46
44'
Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi si attenderanno indicazioni sul possibile extra-time.15:43
42'
Traversone di Zappacosta che è però troppo morbido, svetta Nelsson che rinvia in avanti.15:43
40'
Minuto 40', parziale sull'1-0, cinque più possibile recupero alla fine del primo tempo.15:42
39'
Prova subito a reagire l'Hellas, tentativo di Akpa Akpro deviato in calcio d'angolo, salgono le torri gialle.15:39
37'
GOL! GOL ZAPPACOSTA! ATALANTA-Verona: 1-0. Arriva la rete che sblocca il match, il timbro è di Davide Zappacosta! Dopo un iniziale tentativo di Scalvini prontamente respinto da Edmundsson, il rimpallo giunge sui piedi di Zappacosta che controlla, orienta sul mancino e pesca l'angolo basso lontano battendo Montipo'. Vantaggio casalingo al minuto 37'.
Poche le occasioni in questo primo tempo, palleggia ancora la Dea in attesa del tunnel giusto.15:37
33'
Triangolo di passaggi tra Krstovic e Zalewski che viene interrotto dall'intervento di Nelsson, palla di nuovo dalle parti della retroguardia nerazzurra.15:34
31'
Rimessa profonda di Frese verso Edmundsson, rimpallo che crea il presupposto per il primo corner ospite della sfida.15:31
30'
Scocca il minuto 30', parziale fermo a reti bianche, finora l'impronta più marcata è quella della formazione casalinga che non trova però il corridoio giusto per il vantaggio, difende efficacemente la compagine veneta.15:30
27'
Prosegue il possesso bergamasco, costretto a difendersi l'Hellas in questi recenti minuti di gioco.15:28
24'
Conclusione al volo di Scalvini sul rinvio di testa di un giocatore avversario, tentativo che termina però oltre la traversa.15:24
22'
Chiusura decisiva di Valentini che devia il filtrante di Zalewski per Krstovic, il montenegrino sarebbe stato proiettato a tu per tu con Montipo'.15:23
19'
Zalewski va diretto in porta ma colpisce la barriera di maglie gialle, rimessa con le mani sempre per i Nerazzurri.15:19
19'
Nelsson compie un contatto irregolare ai danni di Ederson, brasiliano che guadagna un calcio di punizione da posizione invitante.15:19
16'
AMMONITO Andrias Edmundsson: prima sanzione del match, arriva per l'Hellas.15:17
15'
Arriva il primo giro dalla bandierina della gara, è a favore della Dea, nessun effetto però da questo corner.15:15
14'
KRSTOVIC! Primo vero squillo del match con il centravanti dei bergamaschi che colpisce di testa trovando l'attenta risposta di Montipo'.15:15
12'
Flebile la conclusione di Orban che prova il tiro in porta dal limite dell'area, palla sul fondo e conseguente rinvio per Carnesecchi.15:13
10'
Scocca il decimo di gioco, parziale fisso sullo 0-0.15:10
9'
Palla tra i piedi di De Roon che attende il varco giusto per andare in avanti, sempre marcato Krstovic che subisce costanti raddoppi.15:09
7'
Rimpallo in area gialla che favorisce Zalewski, l'esterno tenta di calciare in porta ma lo fa mancando lo specchio.15:07
6'
Con le mani Bernasconi, si rifugia da Scalvini che da il via al nuovo possesso.15:06
4'
Rimessa laterale a favore della Dea, se ne incarica Zappacosta che va dalle parti di Krstovic.15:05
1'
Il primo possesso del match è amministrato dall'Atalanta.15:03
1'
PARTITI! Al via Atalanta-Hellas Verona.15:03
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:35
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre gara.14:35
FORMAZIONI UFFICIALI: HELLAS VERONA (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Montipo'; Edmundsson-Nelsson-Valentini; Belghali-Akpa Akpro-Gagliardini-Harroui-Frese; Bowie-Orban. Allenatore: Paolo Sammarco. A disposizione: Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Perilli, Niasse, Isaac, Cham, Al Musrati, Toniolo.14:34
A coadiuvare il fischietto barese sono designati gli assistenti di linea Bercigli-Fontani; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Valerio Crezzini; postazione VAR presidiata dal Sig. Maggioni, ausiliato dall'A. VAR La Penna.13:59
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta.13:59
Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo, tra pochi istanti sarà Atalanta-Hellas Verona! Nella trentesima giornata di A il calendario chiama al confronto Nerazzurri bergamaschi e Butei dopo più di tre mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 6 dicembre, nella sfida in terra veneta che si concluse per 3-1 proprio a favore del Verona. Attualmente la Dea occupa il 7^ tassello della classifica generale con 47 punti totali, penultimo posto invece per il Verona che ha sinora collezionato 18 punti.13:59
Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Hellas Verona, gara valida per il turno numero 30 del Campionato di Serie A Enilive.13:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori13:58
La gara tra Atalanta e Verona si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Verona?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Verona sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Atalanta - Verona?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Verona?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Verona?
La gara tra Atalanta e Verona si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Verona?
Il marcatore dell'Atalanta è stato Davide Zappacosta al 37'
PREPARTITA
Atalanta - Verona è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Verona sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
216
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026
Serie B
Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026
Serie B
Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Modena 1-2
04-03-2026
Serie B
Palermo-Mantova 2-1
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 41 gol e ne ha subiti 27; il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 52. La partita di andata Verona - Atalanta si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa l'Atalanta ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Udinese e l'Inter ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 1-1 mentre Il Verona ha incontrato il Genoa perdendo 0-2.
Atalanta e Verona si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 23 volte, il Verona ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Atalanta-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata dello scorso 6 dicembre, l'Hellas Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Atalanta in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2013/14.
Due vittorie a testa e un pareggio nelle ultime cinque sfide disputate a Bergamo tra Atalanta ed Hellas Verona in Serie A, con ben 20 gol totali nel periodo: esattamente 4 di media a match.
L'Atalanta ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro la formazione che ad inizio giornata occupava l'ultima posizione in classifica in Serie A (1P), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata però nel confronto più recente, proprio contro l'Hellas Verona (1-3 lo scorso 6 dicembre).
L'Atalanta arriva da due pareggi consecutivi in campionato (contro Udinese e Inter), tanti quanti segni "X" in tutte le precedenti 16 gare con Raffaele Palladino allenatore in Serie A (10V, 2N, 4P); la Dea non registra più pareggi di fila nel torneo dal periodo tra settembre e ottobre scorso (cinque in quel caso).
Dal primo match casalingo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dal weekend del 28-30 novembre 2025), la Dea è la squadra che ha guadagnato più punti in partite interne in Serie A: 22 punti in 9 gare alla New Balance Arena (7V, 1N, 1P).
Dopo il successo fuori casa contro il Bologna, l'Hellas Verona potrebbe vincere due trasferte di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2024 (contro Parma e Bologna in quel caso).
Sfida tra la miglior difesa (Atalanta, otto reti subite al pari del Milan) e la peggior difesa (Hellas Verona, 26 gol incassati) nell'anno solare 2026 in Serie A.
Dopo la doppietta contro l'Udinese alla New Balance Arena, Gianluca Scamacca potrebbe segnare in due partite casalinghe di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo le due con la maglia del Sassuolo tra novembre e dicembre 2021. Nel campionato in corso, solo Kenan Yildiz, Moise Kean e Tasos Douvikas (tutti e tre a quota sette) hanno realizzato più gol in gare interne di Scamacca (sei, al pari di Lautaro Martínez e Rafael Leão).
Otto delle ultime 10 reti di Charles De Ketelaere in campionato sono state realizzate in gare casalinghe. Più in generale, il classe 2001 è a quota 20 gol e 19 assist in Serie A e dalla sua prima stagione nel torneo (dal 2022/23), solo Rafael Leão (41G+27A) e Paulo Dybala (33G+20A) vantano almeno 20 reti e 20 assist nel massimo campionato italiano.
Solo Saïd El Mala del Colonia (cinque) ha segnato più gol in seguito a contropiede di Gift Orban (quattro, al pari di Harry Kane, Erling Haaland e Igor Thiago) in questa stagione nei Big-5 campionati europei. Il classe 2002 è rimasto però a secco di reti nelle sue ultime cinque presenze nel torneo e non è mai arrivato a sei senza segnare in Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: