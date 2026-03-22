Con l'odierno trionfo la Dea si proietta a quota 50 punti, resta invece invariata la situazione dell'Hellas Verona. Uomini di Palladino e Sammarco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Lecce e Fiorentina.

Cala il sipario al Gewiss Stadium di Bergamo! Ayroldi manda i titoli di coda di un match dalle poche occasioni realmente insidiose, segnato da una marcata impronta nerazzurra e ricco di contrasti di gioco, conclusosi con una vittoria a favore della Dea per 1-0. I bergamaschi la sbloccano nel primo tempo con Davide Zappacosta, che al minuto 37' trova l'angolo lontano per battere Montipò con un mancino chirurgico. Nella ripresa l'Hellas sembra reagire, l'occasione più nitida è quella che si presenta ad Orban: controllo del numero 16 e conclusione che termina però incredibilmente oltre la traversa a pochi passi da Carnesecchi. Segue un finale di gara intenso, con la formazione ospite che prova il tutto per tutto senza trovare però la via del pari. Termina al minuto 94' questa sfida in terra lombarda, sorride l'Atalanta.

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo, tra pochi istanti sarà Atalanta-Hellas Verona! Nella trentesima giornata di A il calendario chiama al confronto Nerazzurri bergamaschi e Butei dopo più di tre mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 6 dicembre, nella sfida in terra veneta che si concluse per 3-1 proprio a favore del Verona. Attualmente la Dea occupa il 7^ tassello della classifica generale con 47 punti totali, penultimo posto invece per il Verona che ha sinora collezionato 18 punti.13:59

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Verona? La gara tra Atalanta e Verona si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Atalanta - Verona? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Verona sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Atalanta - Verona? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Verona? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Verona? La gara tra Atalanta e Verona si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Verona? Il marcatore dell'Atalanta è stato Davide Zappacosta al 37'

PREPARTITA

Atalanta - Verona è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Verona sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 216 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece il Verona si trova 19° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 41 gol e ne ha subiti 27; il Verona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 52.

La partita di andata Verona - Atalanta si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Udinese e l'Inter ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 1-1 mentre Il Verona ha incontrato il Genoa perdendo 0-2.

Atalanta e Verona si sono affrontate 51 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 23 volte, il Verona ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Atalanta-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata dello scorso 6 dicembre, l'Hellas Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Atalanta in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2013/14.

Due vittorie a testa e un pareggio nelle ultime cinque sfide disputate a Bergamo tra Atalanta ed Hellas Verona in Serie A, con ben 20 gol totali nel periodo: esattamente 4 di media a match.

L'Atalanta ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro la formazione che ad inizio giornata occupava l'ultima posizione in classifica in Serie A (1P), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata però nel confronto più recente, proprio contro l'Hellas Verona (1-3 lo scorso 6 dicembre).

L'Atalanta arriva da due pareggi consecutivi in campionato (contro Udinese e Inter), tanti quanti segni "X" in tutte le precedenti 16 gare con Raffaele Palladino allenatore in Serie A (10V, 2N, 4P); la Dea non registra più pareggi di fila nel torneo dal periodo tra settembre e ottobre scorso (cinque in quel caso).

Dal primo match casalingo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dal weekend del 28-30 novembre 2025), la Dea è la squadra che ha guadagnato più punti in partite interne in Serie A: 22 punti in 9 gare alla New Balance Arena (7V, 1N, 1P).

Dopo il successo fuori casa contro il Bologna, l'Hellas Verona potrebbe vincere due trasferte di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2024 (contro Parma e Bologna in quel caso).

Sfida tra la miglior difesa (Atalanta, otto reti subite al pari del Milan) e la peggior difesa (Hellas Verona, 26 gol incassati) nell'anno solare 2026 in Serie A.

Dopo la doppietta contro l'Udinese alla New Balance Arena, Gianluca Scamacca potrebbe segnare in due partite casalinghe di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo le due con la maglia del Sassuolo tra novembre e dicembre 2021. Nel campionato in corso, solo Kenan Yildiz, Moise Kean e Tasos Douvikas (tutti e tre a quota sette) hanno realizzato più gol in gare interne di Scamacca (sei, al pari di Lautaro Martínez e Rafael Leão).

Otto delle ultime 10 reti di Charles De Ketelaere in campionato sono state realizzate in gare casalinghe. Più in generale, il classe 2001 è a quota 20 gol e 19 assist in Serie A e dalla sua prima stagione nel torneo (dal 2022/23), solo Rafael Leão (41G+27A) e Paulo Dybala (33G+20A) vantano almeno 20 reti e 20 assist nel massimo campionato italiano.

Solo Saïd El Mala del Colonia (cinque) ha segnato più gol in seguito a contropiede di Gift Orban (quattro, al pari di Harry Kane, Erling Haaland e Igor Thiago) in questa stagione nei Big-5 campionati europei. Il classe 2002 è rimasto però a secco di reti nelle sue ultime cinque presenze nel torneo e non è mai arrivato a sei senza segnare in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: