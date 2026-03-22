Il Bologna è reduce da due vittorie nelle ultime 12 gare ufficiali casalinghe (entrambe per 1-0, contro l’Udinese in Serie A e il Brann in Europa League), con restante bilancio di 4 pareggi e 6 sconfitte.14:36

La Lazio è reduce da due vittorie di fila in Serie A (contro Sassuolo e Milan): è la prima volta che accade in questo campionato. Prima di queste, era capitato a febbraio 2025, in occasione di Cagliari-Lazio 1-2 e Lazio-Monza 5-1.14:37

Bologna e Lazio si sfidano al Dall'Ara per provare a rientrare nella corsa alle coppe. I rossoblù hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, l'ultima contro il Sassuolo, e vogliono altri tre punti per continuare a salire in classifica dopo l'esaltante ma anche stancante qualificazione ai quarti di Europa League a scapito della Roma. 14:41

A dirigere l'incontro sarà Feliciani, assistito da Berti e Laudato, con Zanotti quarto uomo. Al Var Di Paolo, Avar sarà Giua.15:00

Ora è il Bologna che sta facendo la gara.15:31

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Lazio? La gara tra Bologna e Lazio si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Lazio? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Lazio sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Bologna - Lazio? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Lazio? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Lazio? La gara tra Bologna e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Lazio? I marcatori della Lazio sono stati Kenneth Taylor al 72', 82'

PREPARTITA

Bologna - Lazio è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Lazio sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 270 Fuorigioco 45 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 29 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.3 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2 02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1 14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0

Attualmente il Bologna si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 38 gol e ne ha subiti 36; la Lazio ha segnato 31 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Lazio - Bologna si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre La Lazio ha incontrato il Milan vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol.

Bologna e Lazio si sono affrontate 143 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 49 volte, la Lazio ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Bologna-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo l'1-1 nel match d'andata dello scorso 7 dicembre, Bologna e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 1988/89.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato (4V, 2N), non subendo alcun gol nelle cinque più recenti - solo contro Torino (sei tra il 1981 e il 2001) e Triestina (sette tra il 1936 e il 1941) i rossoblù hanno mantenuto la porta inviolata in più match interni di fila in Serie A.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dai felsinei nelle precedenti 17 gare di Serie A (4V, 5N, 8P).

Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Bologna in partite casalinghe di Serie A (quattro in nove match, al pari di Hellas Verona e Pisa); nel periodo, gli emiliani hanno subito 15 reti in gare interne (record negativo insieme al Verona).

La Lazio arriva da due vittorie di fila in campionato, l'ultima volta che ha registrato almeno tre successi consecutivi in Serie A risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (cinque in quel caso).

La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta in questa stagione di Serie A: solo otto reti in 14 match fuori casa; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) i biancocelesti hanno sempre realizzato almeno 16 reti in trasferta in un'intera stagione nel torneo.

Lazio (sette) e Bologna (cinque) sono le due formazioni che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questa stagione di Serie A.

Le ultime otto reti del Bologna in Serie A sono state messe a segno da otto giocatori diversi (eslusi autogol): Fabbian, Ferguson, Moro, Castro, Bernardeschi, Odgaard, Rowe e Dallinga.

Con Lukasz Skorupski in campo il Bologna ha vinto il 53% delle partite (9 su 17) in questo campionato, guadagnando 1.8 punti e subendo 0.9 gol di media - mentre senza il portiere polacco la % di successi dei rossoblù scende al 25% (3 su 12), con 1.0 punti raccolti e 1.6 gol concessi di media.

Dopo la rete contro il Milan, Gustav Isaksen potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Il classe 2001, oltre ad aver eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (quatto reti, come nel 2024/25), ha preso parte a tre gol contro il Bologna nel torneo, record per lui contro una singola avversaria nella competizione (2G+1A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: