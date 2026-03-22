Una Lazio cinica e fisicamente più fresca del Bologna passa al Dall'Ara grazie alla doppietta di Taylor nella ripresa. I rossoblù di Italiano pagano l'errore dal dischetto di Orsolini, il cui penalty è stato neutralizzato da Mottta. I biancocelesti, ora ottavi, firmano la terza vittoria consecutiva ed il sorpasso in classifica.
Edoardo Motta ha parato il suo primo rigore in Serie A.
OCCASIONE PER CANCELLIERI! Regalo di Lucumì che sbaglia il rinvio. Cancellieri quasi a tu per tu con Ravaglia viene murato dal portiere rossoblù. 16:41
80'
Contropiede della Lazio: dialogano Dia e Cancellieri che alla fine non riesce a servire Noslin in area. 16:40
78'
Cross pericoloso di Cambiaghi da sinistra, smanaccia Motta in uscita.16:38
78'
Il Bologna ora prepara l'assalto, si è abbassta la Lazio dopo il gol. 16:37
77'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Calcetto da dietro di Taylor a Dominguez. 16:36
75'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Bernardeschi, dentro Dallinga.16:35
75'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Heggem, dentro Lucumí.16:35
72'
GOL! Bologna-LAZIO 0-1. Ha segnato Taylor! Dia, con grande libertà, si costruisce un tiro al limite che viene smorzato. Il pallone diventa un assist per Taylor che davanti a Ravaglia lo spiazza col destro.
Tiro di Bernardeschi. Ci prova da lontano ma la palla si alza, e non di poco, sopra la traversa.16:30
67'
AMMONITO INTANTO VINCENZO ITALIANO! Portestava per un fallo ai danni di Dominguez. 16:28
65'
AMMONIZIONE PER IL BOLOGNA. Castro in ritardo su Cancellieri. 16:25
62'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Rowe, dentro Cambiaghi.16:23
62'
SOSTITUZIONE PER IL BOLOGNA. Fuori Orsolini, dentro Dominguez.16:23
62'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Maldini, dentro Dia.16:21
61'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Isaksen, dentro Cancellieri.16:21
61'
Noslin impegna Ravaglia di testa sul suggerimento di Patric, ma era in posizione irregolare. 16:20
60'
TIRO ISAKSEN! Ecco lo squillo della Lazio: sventola da fuori del danese. Si distende Ravaglia. 16:20
60'
Lazio non pervenuta sin qui nel secondo tempo. 16:19
59'
Ancora Orsolini che vuole cancellare l'errore dal dischetto. Conclusione di prima dopo la sponda di Rowe, facile per Motta. 16:18
55'
Orsolini punta Nuno Tavares e calcia col destro, fuori dallo specchio. Si lamentano Sohm e Castro in mezzo. 16:15
51'
MOTTA PARA IL RIGORE AD ORSOLINI! Grandissimo intervento: si distende alla sua destra come un gatto e blocca in due tempi. 16:11
50'
RIGORE PER IL BOLOGNA! Clamoroso infortunio di Dele-Bashiru che sbaglia il retropassaggio: Motta interviene in ritardo su Castro, abbattendolo. 16:10
46'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Pedro, dentro Noslin.16:05
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nelle fila biancocelesti.16:05
Nella prossima giornata di campionato il Bologna farà visita alle Cremonese, mentre la Lazio ospiterà il Parma.15:53
Partita a folate tra Bologna e Lazio: le migliori occasioni capitano a Marusic e a Moro che fa tremare la traversa con un missile dalla distanza. 15:51
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: BOLOGNA-LAZIO 0-0. Regge l'equlibrio. 15:49
45'
Due minuti di recupero. 15:46
41'
Isaksen cerca il mancino a giro dal vertice destro dell'area, respinge di testa Bernardeschi. 15:42
40'
Fa possesso il Bologna alla ricerca del varco giusto. 15:41
34'
Ennesima scorribanda di Marusic a destra: completamente sballato, però, il cross alla ricerca di Maldini. Ma Marusic buca sempre il Bologna da quella parte. 15:35
32'
Moro ci prova di nuovo da fuori: bella finta e destro, questa volta alto di molto. 15:33
30'
Ora è il Bologna che sta facendo la gara.15:31
26'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Gila, dentro Provstgaard. 15:28
25'
Problemi muscolari per Gila che ha bisogno del cambio. 15:26
22'
Si è accesa la partita negli ultimi minuti. 15:22
21'
TRAVERSA DI MORO! Conclusione improvvisa dalla distanza che parte benissimo: incrocio dei pali pieno a Motta probabilmente battuto. 15:22
19'
MALDINI SUL FONDO! Sul ribaltamento conclude di volo dal limite dopo un cross di Isaksen respinto. Conclusione schiacciata, poteva fare meglio. 15:52
18'
OCCASIONE PER ORSOLINI! Motta si lascia sfuggire il pallone in presa alta ma poi è bravo a buttarsi su Orsolini ribattendone la conclusione.15:20
17'
Orsolini molto determinato in questo avvio. Sorprende ancora Nuno Tavares alle spalle ma poi fa qualcosa a metà tra un tiro e un cross. 15:19
15'
Orsolini murato in area da Taylor dopoché aveva armato la sovrapposizione di Zortea a destra.15:16
14'
Chiusura tempestiva di Gila in anticipo su Castro, che era comunque scattato in posizione di offside.15:15
9'
OCCASIONE PER MARUSIC! Azione personale da destra: penetra in area e, dopo un dribbling, arriva a concludere. Bravo Ravaglia in uscita a chiudergli lo specchio. 15:11
7'
Orsolini giù in area dopo un contatto con Romagnoli: nulla per Feliciani. Sul prosieguo dell'azione Bernardeschi scarica addosso a Castro la conclusione. 15:08
4'
Patric libera la discesa di Marusic sulla destra, lo segue Rowe che ne ribatte il cross in corner.15:05
3'
È la Lazio che prova a proporre in questo avvio di partita.15:03
1'
È cominciata BOLOGNA-LAZIO! Buona partita a tutti.15:01
A dirigere l'incontro sarà Feliciani, assistito da Berti e Laudato, con Zanotti quarto uomo. Al Var Di Paolo, Avar sarà Giua.15:00
Sarri, squalificato, perde Zaccagni e lo sostituisce con Pedro, preferito a Noslin. Recupera Romagnoli che gioca da titolare accanto a Gila, confermato Patric in regia a centrocampo.15:00
Qualche novità per Italiano dopo la vittoria in Europa League sulla Roma. Scelte molto offensive, riecco Orsolini sulla trequarti con Bernardeschi e Rowe alle spalle di Castro. Chance dall'inizio per Heggem e Sohm.14:59
FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Dele-Bashiru, Patric, Taylor - Isaksen, Maldini, Pedro. 14:44
FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia - Zortea, Vitik, Heggem, Miranda - Sohm, Moro - Orsolini, Bernaderschi, Rowe - Castro.14:43
I biancocelesti giocano invece per il sorpasso dopo le due vittorie consecutive che hanno ridato un po' di entusiasmo alla squadra. 14:40
Bologna e Lazio si sfidano al Dall'Ara per provare a rientrare nella corsa alle coppe. I rossoblù hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, l'ultima contro il Sassuolo, e vogliono altri tre punti per continuare a salire in classifica dopo l'esaltante ma anche stancante qualificazione ai quarti di Europa League a scapito della Roma. 14:41
La Lazio è reduce da due vittorie di fila in Serie A (contro Sassuolo e Milan): è la prima volta che accade in questo campionato. Prima di queste, era capitato a febbraio 2025, in occasione di Cagliari-Lazio 1-2 e Lazio-Monza 5-1.14:37
Il Bologna è reduce da due vittorie nelle ultime 12 gare ufficiali casalinghe (entrambe per 1-0, contro l’Udinese in Serie A e il Brann in Europa League), con restante bilancio di 4 pareggi e 6 sconfitte.14:36
Sono 80 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia: bilancio di 44 successi del Bologna (ultimo 5-0, Serie A 2024/25), 20 pareggi (ultimo 1-1, Coppa Italia 2025/26) e 16 vittorie della Lazio (ultima 0-2, Serie A 2018/19).14:35
Benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lazio, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. 14:33
La gara tra Bologna e Lazio si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Lazio?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Lazio sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Bologna - Lazio?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Lazio?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Lazio?
La gara tra Bologna e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Lazio?
I marcatori della Lazio sono stati Kenneth Taylor al 72', 82'
PREPARTITA
Bologna - Lazio è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Lazio sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
270
Fuorigioco
45
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
29
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
9.3
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
02-03-2026
Serie A
Pisa-Bologna 0-1
14-03-2026
Serie B
Sampdoria-Venezia 0-0
Attualmente il Bologna si trova 9° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 43 punti (frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte). Il Bologna ha segnato 38 gol e ne ha subiti 36; la Lazio ha segnato 31 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Lazio - Bologna si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Bologna ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre La Lazio ha incontrato il Milan vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Gustav Isaksen con 4 gol.
Bologna e Lazio si sono affrontate 143 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 49 volte, la Lazio ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Bologna-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo l'1-1 nel match d'andata dello scorso 7 dicembre, Bologna e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 1988/89.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato (4V, 2N), non subendo alcun gol nelle cinque più recenti - solo contro Torino (sei tra il 1981 e il 2001) e Triestina (sette tra il 1936 e il 1941) i rossoblù hanno mantenuto la porta inviolata in più match interni di fila in Serie A.
Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dai felsinei nelle precedenti 17 gare di Serie A (4V, 5N, 8P).
Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Bologna in partite casalinghe di Serie A (quattro in nove match, al pari di Hellas Verona e Pisa); nel periodo, gli emiliani hanno subito 15 reti in gare interne (record negativo insieme al Verona).
La Lazio arriva da due vittorie di fila in campionato, l'ultima volta che ha registrato almeno tre successi consecutivi in Serie A risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (cinque in quel caso).
La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta in questa stagione di Serie A: solo otto reti in 14 match fuori casa; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) i biancocelesti hanno sempre realizzato almeno 16 reti in trasferta in un'intera stagione nel torneo.
Lazio (sette) e Bologna (cinque) sono le due formazioni che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questa stagione di Serie A.
Le ultime otto reti del Bologna in Serie A sono state messe a segno da otto giocatori diversi (eslusi autogol): Fabbian, Ferguson, Moro, Castro, Bernardeschi, Odgaard, Rowe e Dallinga.
Con Lukasz Skorupski in campo il Bologna ha vinto il 53% delle partite (9 su 17) in questo campionato, guadagnando 1.8 punti e subendo 0.9 gol di media - mentre senza il portiere polacco la % di successi dei rossoblù scende al 25% (3 su 12), con 1.0 punti raccolti e 1.6 gol concessi di media.
Dopo la rete contro il Milan, Gustav Isaksen potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Il classe 2001, oltre ad aver eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (quatto reti, come nel 2024/25), ha preso parte a tre gol contro il Bologna nel torneo, record per lui contro una singola avversaria nella competizione (2G+1A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: