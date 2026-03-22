E il Como centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. Dopo Juventus, Lecce, Cagliari e Roma, la squadra di Fabregas abbatte anche il Pisa e si issa al 4° posto in classifica. Dominio totale sulla squadra toscana che prova anche a rendersi pericolosa, ma non è concreta dalle parti di Butez. A segno Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz, Perrone nel festival del Como che sogna in grande. Serviva una grande vittoria prima della sosta per Nazionali e grande vittoria è stata. Adesso bisogna capire se i lariani sapranno tenere questa altitudine.
E, con questo risultato, il Como sale a quota 57 punti al 4° posto in solitaria. La Juventus scivola a -3, la Roma a -7, ma deve ancora giocare contro il Lecce
Il campionato di Serie A tornerà nel week end 4-6 aprile, il week end di Pasqua. Settimana prossima, infatti, tornano in campo le Nazionali con gli spareggi per andare ai Mondiali. Ci sarà anche l'Italia impegnata contro l'Irlanda del Nord. Il Como giocherà lunedì 6 aprile, nel lunch match, contro l'Udinese, mentre il Pisa ospiterà il Torino domenica 5.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.14:24
90'+2'
FINISCE QUI!!! Il Como batte 5-0 il Pisa e ora sogna davvero un posto per la Champions League 2026-202714:23
90'+1'
Due minuti di recupero...14:20
90'
Léris rifila un pestone ad Alberto Moreno. Rischia il giallo, ma il sig. Pairetto non estrae cartellini14:20
88'
Senza dimenticare che il Como ha anche la miglior difesa con soli 22 gol subiti, uno in meno di Milan (che ne ha subiti due dal Torino ieri) e Roma14:19
87'
E con i 5 gol di oggi, il Como diventa il 2° miglior attacco del campionato con 53 gol fatti (Juventus a 52, superata). Secondi solo all'Inter che ne ha fatti 6514:19
86'
Leris cerca uno spiovente dalla destra, ma sbaglia totalmente il passaggio. Ormai si attende solo il triplice fischio14:17
83'
Ci riprova il Pisa con una palla dentro per Stojilkovic che viene anticipato da Van Der Brempt14:13
82'
E per Perrone è il 3° gol in questo campionato dopo quelli realizzati all'Atalanta e, proprio, al Pisa all'andata14:13
81'
GOL! COMO-Pisa 5-0. Rete di Maximo Perrore. E arriva anche il pokerissimo dei padroni di casa. Altra manovra avvolgente e Perrone si inserisce dentro l'area piccola a battere Nicolas sull'assist di Kuhn. Ad aprire il gioco, ancora una volta, era stato Caqueret.
Goldaniga che, finora, aveva collezionato un solo minuto in questo campionato. Contro la Fiorentina alla terza giornata di campionato14:10
79'
E c'è spazio anche per Edoardo Goldaniga che, sul 4-0, fa rifiatare Diego Carlos14:09
78'
DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL COMO!!! Fuori Diao, autore di un gol e un assist. Dentro Kuhn a sottolineare la profondità della rosa del Como14:09
78'
Esce dal campo anche Tramoni che lascia a Piccinini. Diventa un 4-2-4 per il Pisa14:08
77'
DOPPIO CAMBIO PISA!!! Dentro Iling Junior che prende il posto di Canestrelli. Pisa che passa a quattro dietro14:10
76'
E sono 10 i gol di Nico Paz14:07
76'
GOL! COMO-Pisa 4-0. Rete di Nico Paz. E arriva anche il poker della squadra di Fabregas. Girata di Nico Paz che batte Nicolas, ma l'azione è bellissima. Verticalizzazione illuminante di Caqueret per Alberto Moreno, poi assist dello spagnolo da sinistra per Nico Paz.
Baturina cerca la percussione centrale, ma c'è la chiusura di Hojholt che blocca il croato14:05
73'
ANCORA MORATA!!! Girata di testa dello spagnolo sugli sviluppi del corner, ma non inquadra la porta di Nicolas14:02
72'
Ci prova anche Morata, ma l'ex Milan e Juventus viene chiuso in angolo da Caracciolo14:01
70'
Gioco fermo proprio per la pallonata subita da Raul Albiol. L'arbitro si sincera che l'ex Real Madrid e Napoli stia bene14:00
69'
Nico Paz prova il sinistro da fuori area, ma centra in pieno sul volto Raul Albiol14:00
67'
Van Der Brempt perde un pallone potenzialmente pericoloso, ma Tramoni e Stojilkovic non ne approfittano. È comunque un Pisa che ci prova in questo secondo tempo13:57
65'
Diego Carlos cerca una deviazione nell'area avversaria, ma non trova la porta di Nicolas13:55
64'
ALTRO CAMBIO PISA!!! Hiljemark fa entrare l'ex Feyenoord Stengs che prende il posto di Loyola13:54
63'
OCCHIO A MORATA!!! Palla in profondità per Morata che cerca un dribbling a rientrare sul sinistro, ma finisce a terra. Non c'è fallo. Sarà rimessa dal fondo per il Pisa13:54
62'
FUORIGIOCO CONFERMATO!!! Gol del Pisa annullato13:51
61'
C'è comunque un check in sala VAR per confermare la posizione di fuorigioco di Stojilkovic13:51
60'
ALTRO GOL ANNULLATO AL PISA!!! Stojilkovic col velo per Meister che batte Butez. Bellissima azione dei toscani, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco attivo di Stojilkovic anche se non tocca il pallone13:51
60'
E staffetta in attacco con Morata che prende il posto di Douvikas, autore del gol del 2-013:49
59'
DOPPIO CAMBIO FABREGAS!!! Nel Como dentro Caqueret che prende il posto di Da Cunha. Centrocampista per centrocampista13:49
55'
Loyola vede Butez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione da lontano, ma sbaglia tutto e Butez recupera13:45
52'
GOL ANNULLATO AL PISA!!! Spiovente per Léris che si inserisce in area, palla per Stojilkovic che mette dentro a porta vuota, ma c'è la bandierina alzata. Offside precedente di Léris13:43
51'
CAMBIO PISA!!! Seconda sostituzione per i toscani. Dentro Stojilkovic che prende il posto di Moreo13:41
51'
Angori in ritardo su Diao. L'esterno del Pisa viene ammonito13:41
50'
C'è un check in sala VAR sull'episodio, ma viene confermata la decisione dell'arbitro Pairetto13:40
49'
DOUVIKAS A TERRA!!! Il greco va giù in area dopo una trattenuta di Canestrelli, ma per Pairetto non c'è nulla13:41
49'
E sono 6 i gol in campionato per Baturina13:42
48'
GOL! COMO-Pisa 3-0. Rete di Martin Baturina. E dall'occasione immediata del Pisa al tris del croato con un collo-esterno dal limite che non lascia scampo a Nicolas. Baturina che è sgusciato via dopo un rimpallo con Canestrelli.
SUBITO IL PISA!!! Conclusione di Loyola deviata in angolo. I giocatori del Pisa chiedono il rigore per un tocco di braccio di Baturina che c'è, ma è attaccato al corpo13:36
46'
CAMBIO PISA!!! Dentro Meister che prende il posto di Akinsanmiro. Prestazione non positiva da parte del centrocampista nigeriano.13:37
46'
SI RIPARTE A COMO!!!13:36
Occhio a non rimettere però in partita il Pisa. Il Como ha sbagliato diverse volte in fase di impostazione, regalando palla in qualche occasione. Dall'altra parte, però, manca l'ultimo passaggio. Moreo e Tramoni predicano un po' nel deserto e vengono poco serviti (e serviti male).13:30
Como avanti di due reti all'intervallo e ne poteva fare anche di più. Solito possesso palla anche contro il Pisa che però un paio di occasioni le ha avute per sbloccare la partita. Como che, però, è stata letale nelle transizioni a campo aperto. Segnale che la squadra di Fabregas può giocare, e sa giocare, in diversi modi. È così, infatti, che si diventa una grande squadra.13:30
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Como avanti 2-0 sul Pisa: gol di Assane Diao e Douvikas13:20
45'+2'
Moreno crossa da sinistra, Douvikas ci arriva male. Era una ghiotta occasione questa per il Como13:20
45'+1'
Moreo col cross da sinistra, ma Butez intercetta. Moreo che era stato messo in difficoltà però dallo stesso Akinsanmiro che non aveva servito un passaggio perfetto13:19
45'
Due minuti di recupero...13:18
44'
CI PROVA DIAO!!! Grande giocata in mezzo al campo di Da Cunha, palla per Diao che si accentra sul sinistro e fa partire la conclusione deviata in angolo da Nicolas.13:16
43'
Van Der Brempt cerca la verticalizzazione per Douvikas, troppa potenza però sul passaggio e l'autore del 2-0 non ci arriva13:15
41'
Diao cerca Douvikas in area, ma Raul Albiol anticipa l'attaccante greco13:14
38'
Brutta botta anche per la Nazionale spagnola Under 21. Jesus Rodriguez era tra i convocati del ct Santiago Denia (così come Jacobo Ramon e Alex Valle) per le gare di qualificazione agli Europei di categoria.13:30
37'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Martin Baturina che prende il posto di Jesus Rodriguez. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, considerando che Baturina gioca sempre partendo da sinistra13:10
36'
Di nuovo a terra Jesus Rodriguez. Fabregas deve effettuare il primo cambio già nel primo tempo13:08
35'
Intanto giallo per Canestrelli che era intervenuto in scivolata su Douvikas13:08
35'
Niente di fatto dal calcio d'angolo, con un fallo in attacco di Diego Carlos su Nicolas13:07
34'
Jesus Rodriguez conquista un corner sull'opposizione di Léris. Lo spagnolo, però, chiede il cambio a Fabregas. Qualche problema fisico per l'ex Betis13:06
33'
CONTROPIEDE COMO!!! E il Como riparte di nuovo in contropiede, ma Angori è perfetto nel tackle difensivo a coprire su Diao prima del suo ingresso in area.13:05
32'
CI PROVA IL PISA!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, Caracciolo ci prova due volte ma viene murato in entrambi i casi13:05
30'
74% di possesso palla per il Como in questa prima mezz'ora di gioco...13:04
30'
E sono 11 i gol in campionato di Douvikas che è il vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Lautaro Martinez (14)13:09
29'
GOL! COMO-Pisa 2-0. Rete di Tasos Douvikas. Raddoppio dei lariani in ripartenza. Nico Paz lancia la transizione, poi Diao accende un duello con Canestrelli e serve l'assist per Douvikas che è letale davanti a Nicolas.
Di nuovo il Pisa in avanti, ma il cross di Léris è da dimenticare. Recupera Angori, ma si deve ripartire dal cerchio di centrocampo13:01
27'
Tramoni resta anche a terra dopo un contatto con Diego Carlos. Per Pairetto non c'era fallo12:59
26'
OCCASIONE PISA!!! Diego Carlos prova a mettere fuori di testa, Tramoni ha una chance ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Che occasione, Pisa vicino al gol12:59
24'
Contatto Diego Carlos-Loyola. Entrambi restano a terra e l'arbitro ferma il gioco. Proteste del cileno del Pisa che vuole la sanzione per una possibile gomitata di Diego Carlos12:57
23'
Dal momento del gol ad adesso, si è giocato solo nella metà campo del Pisa...12:55
22'
Van Der Brempt sempre molto mobile a destra, ma il suo cross viene messo fuori dalla difesa del Pisa12:55
18'
Bella l'idea di Diao che cerca Kempf che si inserisce sul secondo palo, ma capisce tutto Nicolas che recupera in uscita12:50
17'
Giro palla del Como che porta al cross di Van Der Brempt da destra, deviazione di Angori in angolo. Adesso Como sempre nella metà campo avversaria12:50
16'
Brutta botta per Nico Paz. L'argentino comunque si rialza e sembra in grado di poter riprendere a giocare12:49
14'
Jesus Rodriguez da solo contro quattro, ma alla fine Caracciolo chiude l'ex giocatore del Betis12:47
12'
Nico Paz vede il movimento di Alberto Moreno, cerca l'assist, ma Nicolas capisce tutto e anticipa lo spagnolo sull'uscita12:44
10'
Ancora Diao cercato dai compagni, ma in qualche modo la difesa del Pisa spazza via12:43
8'
E questo è il primo gol stagionale per Assane Diao che è rimasto tanto tempo fuori quest'anno. Diao che, l'anno scorso, ne aveva segnati ben 8 di gol in campionato (arrivando a gennaio).13:26
8'
GOL! COMO-Pisa 1-0. Rete di Assane Diao. Prima occasione per i lariani e il Como va a segno col diagonale di Diao che batte Nicolas che non riesce a distendersi. L'assist, involontario, lo fa Moreo che, col suo passaggio all'indietro, ha liberato il senegalese sulla corsa.
E siamo a 3 gli errori in fase di impostazione del Como. Questa volta incomprensione tra Jesus Rodriguez e Alberto Moreno. Molto arrabbiato Fabregas in panchina12:41
6'
Diao si accentra sul sinistro, ma il suo tiro-cross è facile preda di Nicolas12:38
6'
BRAVISSIMO NICOLAS!!! Akinsanmiro perde una palla sanguinosa sulla pressione di Nico Paz, capisce tutto il portiere Nicolas che esce e calcia in fallo laterale12:37
4'
Loyola prova ancora ad inserirsi sulla destra, questa volta Alberto Moreno contiene bene con un tackle a mandare in fallo laterale12:37
3'
Brutto avvio di partita da parte del Como12:35
3'
Ancora una palla persa dal Como. Doppio errore in fase di impostazione da parte della squadra di Fabregas ma, questa volta, salva tutto Perrone che intercetta il cross di Léris12:35
2'
CI PROVA IL PISA!!! Brutta palla persa da Alberto Moreno, poi Loyola prova la conclusione da fuori, ma non trova la porta di Butez12:34
2'
Ricordiamo che, in caso di successo, il Como sarebbe da solo al 4° posto in classifica con un +3 sulla Juventus12:33
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...12:33
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontemurato e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Mucera. A completare la squadra arbitrale, in sala VAR, ci sono Francesco Meraviglia (VAR) e Marco Di Bello (AVAR).23:16
Sono 31 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Como e Pisa. Il bilancio è in perfetta parità con 8 vittorie per parte oltre a 15 pareggi. L'ultima partita giocate tra le due al Sinigaglia è il 3-1 del 16 marzo 2024, ma entrambe giocavano in Serie B. L'ultimo hurrà del Pisa a Como risale al dicembre 2021, sempre in Serie B, con l'1-0 firmato Scaglia.23:16
Pisa senza Aebischer e Durosinmi squalificati oltre agli infortunati Cuadrado, Denoon, Marin, Scuffet e Vural. Hiljemark torna a far giocare titolare Raúl Albiol che non partiva dall'inizio dal 3 gennaio scorso, contro il Genoa.12:28
Como senza Addai e Jacobo Ramón infortunati. Il difensore spagnolo si è fermato proprio prima della partita a causa di un affaticamento muscolare. Fabregas ne cambia 6 rispetto alla vittoria contro la Roma, cambiando anche modulo. Si passa al 4-2-3-1 con gli inserimenti, dal 1', di Van der Brempt, Alberto Moreno, Perrone, Diao, Jesús Rodríguez e Douvikas. Continuano le rotazioni per la squadra lariana.12:04
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Nicolas Andrade - Ant.Caracciolo, Raúl Albiol, Canestrelli - Léris, Loyola, Hojholt, Akinsanmiro, Angori - Tramoni, Moreo. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Semper, Luppichini - Bozhinov, F.Coppola, Calabresi - I.Touré, Iling Junior, Lorran, Bettazzi, Piccinini, Stengs - Meister, Stojilkovic.12:25
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Van Der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno - Da Cunha, Perrone - A.Diao, Nico Paz, Jesús Rodríguez - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina - Smolcic, Vojvoda, De Paoli, Goldaniga, Valle - Sergi Roberto, Lahdo, Caqueret - Baturina, Kühn, Morata.11:59
Il Pisa è ultimissimo in classifica con soli 18 punti in 29 giornate, a -9 dal quartultimo posto. C’è un però. La squadra di Oscar Hiljemark arriva dalla vittoria sul Cagliari per 3-1 nonostante un’inferiorità numerica dal 37’ del primo tempo. La squadra toscana non ha mollato e crede ancora alla salvezza fin quando la matematica glielo consentirà.23:14
Como che sfida il Pisa a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Fabregas, infatti, arriva dai successi contro Juventus, Lecce, Cagliari e Roma. E Como che, in caso di successo, sarebbe da solo al 4° posto, sfruttando il pareggio della Juventus di ieri sera contro il Sassuolo.23:14
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Pisa, gara valida per la Giornata 30 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.23:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori23:13
La gara tra Como e Pisa si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Pisa?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Pisa sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Como - Pisa?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Pisa?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 10 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Como - Pisa?
La gara tra Como e Pisa si è conclusa con il risultato di 5-0
Chi sono stati i marcatori della partita Como - Pisa?
I marcatori Como sono stati Assane Diao al 7', Tasos Douvikas al 29', Martin Baturina al 48', Nico Paz al 75' e Máximo Perrone al 81'
PREPARTITA
Como - Pisa è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Pisa sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
257
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
51
Espulsioni
3
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
23-11-2025
Serie A
Verona-Parma 1-2
06-12-2025
Serie A
Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025
Serie A
Lazio-Cremonese 0-0
06-01-2026
Serie A
Pisa-Como 0-3
18-01-2026
Serie A
Parma-Genoa 0-0
01-02-2026
Serie A
Como-Atalanta 0-0
15-02-2026
Serie A
Parma-Verona 2-1
02-03-2026
Serie A
Udinese-Fiorentina 3-0
14-03-2026
Serie B
Bari-Reggiana 4-1
Attualmente Como si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte). Como ha segnato 53 gol e ne ha subiti 22; il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 54. La partita di andata Pisa - Como si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-3.
In casa Como ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e la Roma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Juventus e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 2-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Cagliari vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol.
Como e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 1 volta, il Pisa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Como-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa è rimasto imbattuto in sei delle sette sfide contro il Como in Serie A (2V, 4N), perdendo però la gara d'andata: 3-0 lo scorso 6 gennaio.
Como e Pisa hanno pareggiato tutte le tre sfide disputate al Sinigaglia in Serie A; quella più recente risale all'8 gennaio 1989 (1-1 con gol di Marco Simone per i lombardi e Mauro Boccafresca per i toscani).
Il Como arriva da quattro successi di fila in campionato e solo una volta ha ottenuto almeno cinque vittorie consecutive nella sua storia in Serie A: tra aprile e maggio 2025 (striscia di sei) - quattro anche nel marzo 1952.
Il Como ha realizzato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato, soltanto una volta i lariani hanno segnato almeno due reti in più match consecutivi di Serie A: tra aprile e settembre 1950 (sette gare di fila in quel caso).
Il Como ha vinto le ultime due partite contro squadre neopromosse in Serie A (contro Sassuolo e Pisa); i lariani potrebbero ottenere tre successi di fila contro queste formazioni nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 1988.
Nell'ultimo match contro il Cagliari, il Pisa ha vinto la sua seconda partita di questo campionato, dopo quella contro la Cremonese dello scorso 7 novembre; i toscani potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 1990 (contro Cesena e Torino in quel caso, con Mircea Lucescu allenatore).
Il Pisa è la squadra che ha pareggiato più trasferte (8 su 14) in questa stagione nei Big-5 campionati europei; i toscani sono però una delle tre formazioni ancora senza vittoria fuori casa in questi tornei, insieme a Wolverhampton ed Elche.
Sfida tra la squadra con il possesso palla più alto (Como, 61.4%) e quella con il possesso palla più basso (Pisa, 39.8%) in questa stagione di Serie A.
Prima di Tasos Douvikas (10 reti nel 2025/26), l'ultimo giocatore del Como che era andato in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A era stato Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10 anche per lui). L'ultimo campionato in cui dei calciatori lariani hanno realizzato più di 10 reti in Serie A risale invece al 1951/52: Giuseppe Baldini (13) e Renato Cattaneo (11).
Dopo la rete contro il Cagliari, Stefano Moreo potrebbe segnare in due match di fila per la prima volta in Serie A. Cinque delle sue sei reti in questo campionato sono arrivate in trasferta e nessun calciatore del Pisa ha mai realizzato più gol fuori casa in una singola stagione di Serie A (cinque anche per Lamberto Piovanelli nel 1990/91).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: