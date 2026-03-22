Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.14:24

90'+2' FINISCE QUI!!! Il Como batte 5-0 il Pisa e ora sogna davvero un posto per la Champions League 2026-202714:23

90'+1' Due minuti di recupero...14:20

90' Léris rifila un pestone ad Alberto Moreno. Rischia il giallo, ma il sig. Pairetto non estrae cartellini14:20

88' Senza dimenticare che il Como ha anche la miglior difesa con soli 22 gol subiti, uno in meno di Milan (che ne ha subiti due dal Torino ieri) e Roma14:19

87' E con i 5 gol di oggi, il Como diventa il 2° miglior attacco del campionato con 53 gol fatti (Juventus a 52, superata). Secondi solo all'Inter che ne ha fatti 6514:19

86' Leris cerca uno spiovente dalla destra, ma sbaglia totalmente il passaggio. Ormai si attende solo il triplice fischio14:17

83' Ci riprova il Pisa con una palla dentro per Stojilkovic che viene anticipato da Van Der Brempt14:13

82' E per Perrone è il 3° gol in questo campionato dopo quelli realizzati all'Atalanta e, proprio, al Pisa all'andata14:13

81' GOL! COMO-Pisa 5-0. Rete di Maximo Perrore. E arriva anche il pokerissimo dei padroni di casa. Altra manovra avvolgente e Perrone si inserisce dentro l'area piccola a battere Nicolas sull'assist di Kuhn. Ad aprire il gioco, ancora una volta, era stato Caqueret.



Guarda la scheda del giocatore Máximo Perrone14:12

79' Goldaniga che, finora, aveva collezionato un solo minuto in questo campionato. Contro la Fiorentina alla terza giornata di campionato14:10

79' E c'è spazio anche per Edoardo Goldaniga che, sul 4-0, fa rifiatare Diego Carlos14:09

78' DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL COMO!!! Fuori Diao, autore di un gol e un assist. Dentro Kuhn a sottolineare la profondità della rosa del Como14:09

78' Esce dal campo anche Tramoni che lascia a Piccinini. Diventa un 4-2-4 per il Pisa14:08

77' DOPPIO CAMBIO PISA!!! Dentro Iling Junior che prende il posto di Canestrelli. Pisa che passa a quattro dietro14:10

76' E sono 10 i gol di Nico Paz14:07

76' GOL! COMO-Pisa 4-0. Rete di Nico Paz. E arriva anche il poker della squadra di Fabregas. Girata di Nico Paz che batte Nicolas, ma l'azione è bellissima. Verticalizzazione illuminante di Caqueret per Alberto Moreno, poi assist dello spagnolo da sinistra per Nico Paz.



Guarda la scheda del giocatore Nico Paz14:06

75' Baturina cerca la percussione centrale, ma c'è la chiusura di Hojholt che blocca il croato14:05

73' ANCORA MORATA!!! Girata di testa dello spagnolo sugli sviluppi del corner, ma non inquadra la porta di Nicolas14:02

72' Ci prova anche Morata, ma l'ex Milan e Juventus viene chiuso in angolo da Caracciolo14:01

70' Gioco fermo proprio per la pallonata subita da Raul Albiol. L'arbitro si sincera che l'ex Real Madrid e Napoli stia bene14:00

69' Nico Paz prova il sinistro da fuori area, ma centra in pieno sul volto Raul Albiol14:00

67' Van Der Brempt perde un pallone potenzialmente pericoloso, ma Tramoni e Stojilkovic non ne approfittano. È comunque un Pisa che ci prova in questo secondo tempo13:57

65' Diego Carlos cerca una deviazione nell'area avversaria, ma non trova la porta di Nicolas13:55

64' ALTRO CAMBIO PISA!!! Hiljemark fa entrare l'ex Feyenoord Stengs che prende il posto di Loyola13:54

63' OCCHIO A MORATA!!! Palla in profondità per Morata che cerca un dribbling a rientrare sul sinistro, ma finisce a terra. Non c'è fallo. Sarà rimessa dal fondo per il Pisa13:54

62' FUORIGIOCO CONFERMATO!!! Gol del Pisa annullato13:51

61' C'è comunque un check in sala VAR per confermare la posizione di fuorigioco di Stojilkovic13:51

60' ALTRO GOL ANNULLATO AL PISA!!! Stojilkovic col velo per Meister che batte Butez. Bellissima azione dei toscani, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco attivo di Stojilkovic anche se non tocca il pallone13:51

60' E staffetta in attacco con Morata che prende il posto di Douvikas, autore del gol del 2-013:49

59' DOPPIO CAMBIO FABREGAS!!! Nel Como dentro Caqueret che prende il posto di Da Cunha. Centrocampista per centrocampista13:49

55' Loyola vede Butez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione da lontano, ma sbaglia tutto e Butez recupera13:45

52' GOL ANNULLATO AL PISA!!! Spiovente per Léris che si inserisce in area, palla per Stojilkovic che mette dentro a porta vuota, ma c'è la bandierina alzata. Offside precedente di Léris13:43

51' CAMBIO PISA!!! Seconda sostituzione per i toscani. Dentro Stojilkovic che prende il posto di Moreo13:41

51' Angori in ritardo su Diao. L'esterno del Pisa viene ammonito13:41

50' C'è un check in sala VAR sull'episodio, ma viene confermata la decisione dell'arbitro Pairetto13:40

49' DOUVIKAS A TERRA!!! Il greco va giù in area dopo una trattenuta di Canestrelli, ma per Pairetto non c'è nulla13:41

49' E sono 6 i gol in campionato per Baturina13:42

48' GOL! COMO-Pisa 3-0. Rete di Martin Baturina. E dall'occasione immediata del Pisa al tris del croato con un collo-esterno dal limite che non lascia scampo a Nicolas. Baturina che è sgusciato via dopo un rimpallo con Canestrelli.



Guarda la scheda del giocatore Martin Baturina13:39

47' SUBITO IL PISA!!! Conclusione di Loyola deviata in angolo. I giocatori del Pisa chiedono il rigore per un tocco di braccio di Baturina che c'è, ma è attaccato al corpo13:36

46' CAMBIO PISA!!! Dentro Meister che prende il posto di Akinsanmiro. Prestazione non positiva da parte del centrocampista nigeriano.13:37

46' SI RIPARTE A COMO!!!13:36

Occhio a non rimettere però in partita il Pisa. Il Como ha sbagliato diverse volte in fase di impostazione, regalando palla in qualche occasione. Dall'altra parte, però, manca l'ultimo passaggio. Moreo e Tramoni predicano un po' nel deserto e vengono poco serviti (e serviti male).13:30

Como avanti di due reti all'intervallo e ne poteva fare anche di più. Solito possesso palla anche contro il Pisa che però un paio di occasioni le ha avute per sbloccare la partita. Como che, però, è stata letale nelle transizioni a campo aperto. Segnale che la squadra di Fabregas può giocare, e sa giocare, in diversi modi. È così, infatti, che si diventa una grande squadra.13:30

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Como avanti 2-0 sul Pisa: gol di Assane Diao e Douvikas13:20

45'+2' Moreno crossa da sinistra, Douvikas ci arriva male. Era una ghiotta occasione questa per il Como13:20

45'+1' Moreo col cross da sinistra, ma Butez intercetta. Moreo che era stato messo in difficoltà però dallo stesso Akinsanmiro che non aveva servito un passaggio perfetto13:19

45' Due minuti di recupero...13:18

44' CI PROVA DIAO!!! Grande giocata in mezzo al campo di Da Cunha, palla per Diao che si accentra sul sinistro e fa partire la conclusione deviata in angolo da Nicolas.13:16

43' Van Der Brempt cerca la verticalizzazione per Douvikas, troppa potenza però sul passaggio e l'autore del 2-0 non ci arriva13:15

41' Diao cerca Douvikas in area, ma Raul Albiol anticipa l'attaccante greco13:14

38' Brutta botta anche per la Nazionale spagnola Under 21. Jesus Rodriguez era tra i convocati del ct Santiago Denia (così come Jacobo Ramon e Alex Valle) per le gare di qualificazione agli Europei di categoria.13:30

37' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Martin Baturina che prende il posto di Jesus Rodriguez. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, considerando che Baturina gioca sempre partendo da sinistra13:10

36' Di nuovo a terra Jesus Rodriguez. Fabregas deve effettuare il primo cambio già nel primo tempo13:08

35' Intanto giallo per Canestrelli che era intervenuto in scivolata su Douvikas13:08

35' Niente di fatto dal calcio d'angolo, con un fallo in attacco di Diego Carlos su Nicolas13:07

34' Jesus Rodriguez conquista un corner sull'opposizione di Léris. Lo spagnolo, però, chiede il cambio a Fabregas. Qualche problema fisico per l'ex Betis13:06

33' CONTROPIEDE COMO!!! E il Como riparte di nuovo in contropiede, ma Angori è perfetto nel tackle difensivo a coprire su Diao prima del suo ingresso in area.13:05

32' CI PROVA IL PISA!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, Caracciolo ci prova due volte ma viene murato in entrambi i casi13:05

30' 74% di possesso palla per il Como in questa prima mezz'ora di gioco...13:04

30' E sono 11 i gol in campionato di Douvikas che è il vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Lautaro Martinez (14)13:09

29' GOL! COMO-Pisa 2-0. Rete di Tasos Douvikas. Raddoppio dei lariani in ripartenza. Nico Paz lancia la transizione, poi Diao accende un duello con Canestrelli e serve l'assist per Douvikas che è letale davanti a Nicolas.



Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas13:02

28' Di nuovo il Pisa in avanti, ma il cross di Léris è da dimenticare. Recupera Angori, ma si deve ripartire dal cerchio di centrocampo13:01

27' Tramoni resta anche a terra dopo un contatto con Diego Carlos. Per Pairetto non c'era fallo12:59

26' OCCASIONE PISA!!! Diego Carlos prova a mettere fuori di testa, Tramoni ha una chance ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Che occasione, Pisa vicino al gol12:59

24' Contatto Diego Carlos-Loyola. Entrambi restano a terra e l'arbitro ferma il gioco. Proteste del cileno del Pisa che vuole la sanzione per una possibile gomitata di Diego Carlos12:57

23' Dal momento del gol ad adesso, si è giocato solo nella metà campo del Pisa...12:55

22' Van Der Brempt sempre molto mobile a destra, ma il suo cross viene messo fuori dalla difesa del Pisa12:55

18' Bella l'idea di Diao che cerca Kempf che si inserisce sul secondo palo, ma capisce tutto Nicolas che recupera in uscita12:50

17' Giro palla del Como che porta al cross di Van Der Brempt da destra, deviazione di Angori in angolo. Adesso Como sempre nella metà campo avversaria12:50

16' Brutta botta per Nico Paz. L'argentino comunque si rialza e sembra in grado di poter riprendere a giocare12:49

14' Jesus Rodriguez da solo contro quattro, ma alla fine Caracciolo chiude l'ex giocatore del Betis12:47

12' Nico Paz vede il movimento di Alberto Moreno, cerca l'assist, ma Nicolas capisce tutto e anticipa lo spagnolo sull'uscita12:44

10' Ancora Diao cercato dai compagni, ma in qualche modo la difesa del Pisa spazza via12:43

8' E questo è il primo gol stagionale per Assane Diao che è rimasto tanto tempo fuori quest'anno. Diao che, l'anno scorso, ne aveva segnati ben 8 di gol in campionato (arrivando a gennaio).13:26

8' GOL! COMO-Pisa 1-0. Rete di Assane Diao. Prima occasione per i lariani e il Como va a segno col diagonale di Diao che batte Nicolas che non riesce a distendersi. L'assist, involontario, lo fa Moreo che, col suo passaggio all'indietro, ha liberato il senegalese sulla corsa.



Guarda la scheda del giocatore Assane Diao13:25

7' E siamo a 3 gli errori in fase di impostazione del Como. Questa volta incomprensione tra Jesus Rodriguez e Alberto Moreno. Molto arrabbiato Fabregas in panchina12:41

6' Diao si accentra sul sinistro, ma il suo tiro-cross è facile preda di Nicolas12:38

6' BRAVISSIMO NICOLAS!!! Akinsanmiro perde una palla sanguinosa sulla pressione di Nico Paz, capisce tutto il portiere Nicolas che esce e calcia in fallo laterale12:37

4' Loyola prova ancora ad inserirsi sulla destra, questa volta Alberto Moreno contiene bene con un tackle a mandare in fallo laterale12:37

3' Brutto avvio di partita da parte del Como12:35

3' Ancora una palla persa dal Como. Doppio errore in fase di impostazione da parte della squadra di Fabregas ma, questa volta, salva tutto Perrone che intercetta il cross di Léris12:35

2' CI PROVA IL PISA!!! Brutta palla persa da Alberto Moreno, poi Loyola prova la conclusione da fuori, ma non trova la porta di Butez12:34

2' Ricordiamo che, in caso di successo, il Como sarebbe da solo al 4° posto in classifica con un +3 sulla Juventus12:33

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...12:33

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Pinerolo. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontemurato e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Mucera. A completare la squadra arbitrale, in sala VAR, ci sono Francesco Meraviglia (VAR) e Marco Di Bello (AVAR).23:16

Sono 31 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Como e Pisa. Il bilancio è in perfetta parità con 8 vittorie per parte oltre a 15 pareggi. L'ultima partita giocate tra le due al Sinigaglia è il 3-1 del 16 marzo 2024, ma entrambe giocavano in Serie B. L'ultimo hurrà del Pisa a Como risale al dicembre 2021, sempre in Serie B, con l'1-0 firmato Scaglia.23:16

Pisa senza Aebischer e Durosinmi squalificati oltre agli infortunati Cuadrado, Denoon, Marin, Scuffet e Vural. Hiljemark torna a far giocare titolare Raúl Albiol che non partiva dall'inizio dal 3 gennaio scorso, contro il Genoa.12:28

Como senza Addai e Jacobo Ramón infortunati. Il difensore spagnolo si è fermato proprio prima della partita a causa di un affaticamento muscolare. Fabregas ne cambia 6 rispetto alla vittoria contro la Roma, cambiando anche modulo. Si passa al 4-2-3-1 con gli inserimenti, dal 1', di Van der Brempt, Alberto Moreno, Perrone, Diao, Jesús Rodríguez e Douvikas. Continuano le rotazioni per la squadra lariana.12:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Nicolas Andrade - Ant.Caracciolo, Raúl Albiol, Canestrelli - Léris, Loyola, Hojholt, Akinsanmiro, Angori - Tramoni, Moreo. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Semper, Luppichini - Bozhinov, F.Coppola, Calabresi - I.Touré, Iling Junior, Lorran, Bettazzi, Piccinini, Stengs - Meister, Stojilkovic.12:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Van Der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno - Da Cunha, Perrone - A.Diao, Nico Paz, Jesús Rodríguez - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina - Smolcic, Vojvoda, De Paoli, Goldaniga, Valle - Sergi Roberto, Lahdo, Caqueret - Baturina, Kühn, Morata.11:59

Il Pisa è ultimissimo in classifica con soli 18 punti in 29 giornate, a -9 dal quartultimo posto. C’è un però. La squadra di Oscar Hiljemark arriva dalla vittoria sul Cagliari per 3-1 nonostante un’inferiorità numerica dal 37’ del primo tempo. La squadra toscana non ha mollato e crede ancora alla salvezza fin quando la matematica glielo consentirà.23:14

Como che sfida il Pisa a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Fabregas, infatti, arriva dai successi contro Juventus, Lecce, Cagliari e Roma. E Como che, in caso di successo, sarebbe da solo al 4° posto, sfruttando il pareggio della Juventus di ieri sera contro il Sassuolo.23:14

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Pisa, gara valida per la Giornata 30 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.23:13

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