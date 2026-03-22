La Fiorentina arriva dalla vittoria convincente di Cremona e dal superamento degli ottavi di Conference League ai danni del Rakow. La Viola è uscita dal fondo della classifica e si trova al 16° posto a 28 punti e stasera cerca continuità per staccarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.19:16

Le scelte di Vanoli. Difesa tipo per il tecnico di Varese: Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens agiscono a protezione di De Gea. A centrocampo giocano Fagioli, Bresciani e Ndour, con Gudmundsson e Parisi ad accompagnare l'azione offensiva di Kean.20:08

Le scelte di Chivu (non presente in panchina per squalifica, c'è Kolarov al suo psoto). Lautaro Martinez, Bastoni e Mkhitaryan sono ancora fermi per infortunio. In difesa sarà Carlos Augusto ad agire da bracetto di sinistra e a completare il reparto assieme ad Akanji e Bisseck. Barella, Calhanoglu e Zielinski compongono il centrocampo nerazzurro con Dumfries e Dimarco pronti a sfrecciare sulle corsie esterne. In attacco scelto Pio Esposito per affiancare Thuram.20:44

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Inter? La gara tra Fiorentina e Inter si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Inter? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Inter sarà Fabio Maresca Dove si gioca Fiorentina - Inter? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Inter? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Inter? La gara tra Fiorentina e Inter si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Inter? Il marcatore della Fiorentina è stato Cher Ndour al 77' mentre il marcatore dell'Inter è stato Francesco Pio Esposito al 1'

PREPARTITA

Fiorentina - Inter è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 363 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 56 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2 28-02-2026 Serie A Verona-Napoli 1-2 08-03-2026 Serie A Genoa-Roma 2-1 22-03-2026 Serie A Fiorentina-Inter 1-1

Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 69 punti (frutto di 22 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 35 gol e ne ha subiti 44; l'Inter ha segnato 66 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Inter - Fiorentina si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa la Fiorentina ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 1-1 mentre L'Inter ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.

Fiorentina e Inter si sono affrontate 175 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 46 volte, l'Inter ha vinto 74 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Fiorentina-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro la Fiorentina in campionato (10V, 5N), segnando 34 gol nel periodo (esattamente 2 di media a match) - vincendo quattro delle cinque più recenti (1P).

La Fiorentina ha vinto l'ultimo match al Franchi contro l'Inter in Serie A (3-0 il 6 febbraio 2025), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nei sette precedenti confronti casalinghi contro i nerazzurri (tre pareggi erano stati seguti da quattro sconfitte); la Viola non ottiene almeno due successi interni di fila contro i meneghini in campionato dal periodo tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2017 (tre in quel caso).

Considerando la classifica nel nuovo anno solare 2026 in Serie A, solo sei squadre (tra cui l'Inter, prima con 32 punti in 13 match) hanno guadagnato più punti della la Fiorentina: 19 punti per i viola in 12 match (al pari del Genoa).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 contro il Parma, i viola potrebbero pareggiare due partite interne di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).

L'Inter ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato; i nerazzurri non registrano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (cinque in quel caso - tra cui una sconfitta contro la Fiorentina).

Dopo l'1-1 contro l'Atalanta, l'Inter potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso - ultime due giornate del 2023/24 e prima giornata del 2024/25).

Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da corner, altro record) in questo campionato, dall'altra solo l'Hellas Verona (19) ha subito più reti della Fiorentina (17, al pari Genoa) su calcio da fermo.

Sette delle otto reti di Moise Kean in questo campionato sono arrivate al Franchi, nessuno ha fatto meglio in partite casalinghe nella Serie A 2025/26 (sette gol appunto, al pari di Kenan Yildiz e Tasos Douvikas). In generale, dal suo arrivo a Firenze (dalla scorsa stagione), Kean ha segnato 20 reti in 28 gare interne di Serie A (in media un gol ogni 116 minuti) - tra cui una doppietta contro l'Inter il 6 febbraio 2025 - mentre in trasferta ha realizzato sette gol in 28 match esterni nel torneo (in media uno ogni 326 minuti).

Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media a incontro - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 33% (2/6), realizzando 1.0 gol di media.

Dopo la rete contro l'Atalanta, Francesco Pio Esposito potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Più in generale, il classe 2005 (cinque reti nel 2025/26) potrebbe diventare solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: