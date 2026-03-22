La Fiorentina ferma la capolista obbligandola al pareggio per 1-1. Al gol di Pio Esposito in avvio di match, risponde Ndour al minuto 77.
La Fiorentina conquista un punto prezioso e sale a 29 punti restando al 16° posto. Al ritorno dalla sosta, la Viola sarà ospitata dell'Hellas Verona in una partita fondamentale in ottica salvezza.
Continua a non vincere l'Inter che raccoglie il secondo punto nelle ultime tre partite di Serie A. I nerazzurri salgono dunque a 69 punti, portandosi a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli. L'Inter è attesa dalla partita casalinga contro la Roma al ritorno dalla sosta.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:46
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ARTEMIO FRANCHI! Fiorentina-Inter 1-122:42
90'+5'
PIO ESPOSITO! Lavoro eccezionale di Esposito che riceve il cross da sinistra, difende col fisico e calcia cadendo col destro. Riflesso felino di De Gea che mantiene il risultato in parità!22:41
90'+4'
Acerbi colpisce di testa verso il centro dove Harrison spazza lontano.22:40
90'+3'
Tocco di mano di Ndour. Calcio di punizione per l'Inter. Ultimo minuto iniziato.22:40
90'+1'
OCCASIONE INTER!! Rimpallo nell'area della Fiorentina. La palla arriva ad Akanji che, cadendo, calcia col mancino. Para centralmente De Gea.22:38
90'+1'
4° sostituzione Fiorentina. Esce Albert Gudmundsson ed entra Pietro Comuzzo.22:37
90'+1'
3° sostituzione Fiorentina. Esce Nicolò Fagioli ed entra Giovanni Fabbian.22:37
90'
Deviazione sul primo palo di Piccoli. Ancora un corner per i nerazzurri.22:37
90'
4 minuti di recupero.22:36
90'
Bonny viene pescato sul fondo a sinistra e conquista corner sulla deviazione di Brescianini.22:36
89'
Fagioli riceve al limite e, non pressato, calcia col sinistro mirando l'incrocio dei pali. Palla in curva.22:35
87'
Akanji ruba palla e prende un fallo fondamentale per far rifiatare la squadra.22:33
86'
5° sostituzione Inter. Esce Denzel Dumfries ed entra Luis Henrique.22:32
86'
2° sostituzione Fiorentina. Esce Moise Kean ed entra Roberto Piccoli.22:31
85'
Cross di Frattesi da destra a cercare Esposito e Bonny. Allontana Ranieri.22:31
84'
Serie di cross per la Fiorentina. In affanno la difesa nerazzurra.22:30
83'
4° sostituzione Inter. Esce Nicolò Barella ed entra Petar Sucic.22:29
82'
ASSEDIO FIORENTINA! Harrison si accentra da destra, al termine di un contropiede fulmineo, e piazza col mancino a giro. Palla fuori di un soffio.22:28
82'
Torna a spingere anche l'Inter. Doppio tentativo da fuori, entrambi ribattuti dalla difesa viola.22:28
80'
OCCASIONE FIORENTINA! Ndour conduce palla verso il vertice sinistro e scodella per Gudmundsson che, da posizione favorevole, mastica la conclusione e spreca.22:27
79'
Clima infuocato al Franchi ora. 22:26
77'
GOOL!! FIORENTINA-Inter 1-1!! Rete di Cher Ndour! Ripagati gli sforzi della Viola che agguanta il pareggio! Pallone sanguinoso perso da Barella al limite dell'area di rigore. Palla allargata a sinistra e conclusione tentata da Gudmundsson col destro. Ndour insacca sulla respinta di Sommer.
Momento di massima spinta dalla Viola che recrimina per un tocco di mano di Pio Esposito in area di rigore. Braccio completamente aderente al corpo.22:22
75'
Ancora un cross per la Viola. Traversone di Dodò, troppo lungo. Dumfries non sa di essere solo e non si fida mettendo palla in corner.22:22
74'
Kean scarta Acerbi sulla sinistra e crossa al centro. Ancora Bisseck ad allontanare.22:21
73'
Spinge con insistenza la Fiorentina. Harrison crossa da destra e Fagioli calcia di prima intenzione sulla respinta della difesa nerazzurra. Palla a lato.22:20
71'
OCCASIONE FIORENTINA! Kean prova a sfondare da sinistra e trova l'opposizione di Akanji. La palla schizza al limite dove Ndour calcia a rimorchio trovando la respinta laterale di Sommer. Bisseck prezioso ancora una volta ad anticipare Brescianini sulla respinta.22:18
69'
1° sostituzione Fiorentina. Esce Fabiano Parisi ed entra Jack Harrison.22:15
69'
3° sostituzione Inter. Esce Hakan Çalhanoglu ed entra Davide Frattesi.22:15
68'
2° sostituzione Inter. Esce Marcus Thuram ed entra Ange-Yoan Bonny.22:15
65'
Ancora un giallo estratto da Colombo. Intervento in scivolata di Kean che travolge Dumfries da dietro.22:12
64'
Contropiede Fiorentina con Gudmundsson che scende sulla sinistra, sposta palla sul destro e calcia venendo murato dalla difesa meneghina.22:11
62'
Ammonito Barella che frana addosso a Dodò dopo essere stato anticipato.22:09
60'
Ammonizione per Ndour che viene anticipato da Akanji e, nello slancio, lo colpisce sulla caviglia. Calcio piazzato interessante dalla trequarti.22:08
59'
Dimarco mette al centro dalla bandierina. Thuram colpisce di testa ma mette fuori.22:05
58'
De Gea esce in maniera non perfetta e, con il pugno, devia in calcio d'angolo.22:05
57'
L'Inter prova ad abbassare il ritmo della partita mantenendo il possesso nelle retrovie.22:04
55'
Fallo tattico di Brescianini che ferma Dimarco ed impedisce la ripartenza nerazzurra. Giallo inevitabile.22:01
55'
Brescianini entra di forza in area di rigore. Bisseck trova l'intervento decisivo e mette in corner.22:01
54'
Gosens prova la verticalizzazione per Kean, probabilmente in off-side. Sommer avanza e cattura il pallone.22:00
53'
Ancora un buon sviluppo dell'Inter che libera Dimarco a destra giocando di prima. Il cross è leggermente troppo alto per Thuram.21:59
51'
Calhanoglu batte verso il secondo palo. Akanji trova l'impatto di testa ma non inquadra lo specchio.21:57
50'
Palla lunga per Dimarco. Dodò lo anticipa di testa e mette in calcio d'angolo.21:56
50'
Sommer prova a rilanciare direttamente su Pio Esposito. Palla fuori misura.21:56
49'
Tentativo di traversone da destra di Dodò. Sommer controlla senza problemi.21:55
48'
Azione veloce dell'Inter con la sponda di Pio Esposito per il break a centrocampo di Bisseck che, avanza palla al piede, e allarga a destra per Dumfries. Palla al centro immediata con la Fiorentina che copre e rispedisce al mittente.21:54
46'
1° sostituzione Inter. Esce Carlos Augusto ed entra Francesco Acerbi.21:51
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Fiorentina. 21:51
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita. 21:36
L'Inter, grazie alla rete di Pio Esposito nel corso del 1° minuto di gioco, chiude il primo tempo avanti 1-0. Numerosi le occasioni su entrambi i lati del campo con la partita che si sta svolgendo a grandissima intensità.21:35
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Fiorentina-Inter 0-121:43
45'
Un minuto di recupero.21:32
44'
Altra ammonizione in casa Inter. Thuram perde palla e Ranieri parte in contropiede. Carlos Augusto lo ferma con una fallo tattico e riceve il cartellino giallo. Diffidato, il brasiliano salterà la partita contro la Roma.21:32
42'
Ranieri parte palla al piede nella metà campo avversaria e viene fermato bruscamente da Dimarco. Colombo estrae il primo giallo della partita.21:29
41'
Riprende il gioco.21:28
40'
Caduta rovinosa di Calhanoglu al termine di un duello aereo. Gioco fermo al Franchi.21:28
39'
Gol annullato alla Fiorentina. Parisi serve Fagioli al limite che va al tiro. La palla, deviata dalla difesa, finisce nella disponibilità di Kean che, al volo, realizza da due passi. Fuorigioco chiaro dell'attaccante azzurro.21:27
38'
Palla stupenda di Kean che da centrocampo manda Ndour in campo aperto. Uscita provvidenziale di Sommer.21:25
37'
Combinano nello stretto Thuram e Pio Esposito con quest'ultimo che viene chiuso al momento della conclusione.21:24
33'
Torna ad attaccare l'Inter. Barella crossa da destra con la palla che risulta troppo alta per Pio Esposito. Raccoglie palla Dimarco che va alla conclusione col mancino trovando la deviazione della difesa in corner.21:21
32'
Parisi lanciato in profondità. Sommer esce e va a contrasto, col pallone che resta nella disponibilità dell'esterno viola. Palla al centro con Sommer al di fuori dei pali con Kean che viene anticipato di un soffio.21:20
29'
FIORENTINA AD UN PASSO DAL PAREGGIO! Brescianini fa sfilare il pallone e, da posizione defilata a destra, calcia verso il palo lontano. Kean scivola per deviare il pallone in rete ma non riesce a trovare la porta difesa da Sommer. Statica la difesa nerazzurra.21:17
28'
Schema della Fiorentina dal calcio piazzato. Palla messa dentro per Kean che viene murato da un grande intervento difensivo di Bisseck.21:16
28'
Fallo di Barella su Parisi. Potenziale occasione per la Viola con la punizione dalla trequarti destra.21:15
26'
L'Inter si prende qualche rischio partendo con la costruzione dal basso nonostante il pressing sostenuto della Fiorentina.21:13
24'
Barella recupera un buon pallone nella propria metà campo e prova a lanciare su Pio Esposito. Copre Pongracic che di testa si rifugia da De Gea.21:12
23'
Break di Zielinski che conquista un calcio piazzato dalla trequarti sulla spinta di Ndour.21:11
21'
OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Dodò dalla destra. Gudmundsson si inserisce sfuggendo ad Akanji e colpisce tra testa e spalla. La palla esce dallo specchio con Sommer lasciato immobile.21:09
19'
OCCASIONE INTER! Altra chance per Pio Esposito che va ad un passo dalla doppietta personale. Tiro con il destro ad incrociare da posizione defilata con la palla che esce a lato.21:08
19'
Kean lanciato nell'area avversaria. Carlos Augusto rincorre e riesce a sbilanciare l'avversario senza commettere fallo.21:07
18'
Lungo palleggio dell'Inter che improvvisamente accelera mandando Barella nello spazio. De Gea anticipa il centrocampista nerazzurro.21:06
17'
Thuram allarga per Dimarco a sinistra che mette immediatamente una palla bassa verso il centro. Deviazione della difesa e calcio d'angolo per l'Inter.21:04
16'
KEAN DAL LIMITE! Conclusione, potente ma centrale, di Kean con il destro dal limite dell'area nerazzurra. Para in due tempi Sommer.21:03
14'
Insiste la Fiorentina con Bresciani che, largo a destra, rientra sul sinistro e crossa verso il secondo palo. Palla troppo lunga per Kean.21:01
12'
Gudmundsson apre benissimo il campo per Dodò che ha spazio per sfrecciare sull'out di destra. Il brasiliano fa partire il cross che finisce direttamente oltre la linea di fondo campo.21:00
10'
Bisseck va da Thuram che, al limite dell'area di rigore, va a terra su un contatto con la difesa avversaria. Lascia correre Colombo.20:57
7'
Gol annullato all'Inter. Barella controlla palla sull'assist di Dumfries da destra e calcia trovando una della difesa deviazione che spiazza De Gea. Tutto fermo per fuorigioco.20:55
6'
Gosens servito in profondità, posizione irregolare, metta al centro da sinistra dove Kean sbaglia da posizione ravvicinata non trovando lo specchio.20:53
4'
INTER VICINA AL RADDOPPIO! Completamente addormentata la difesa della Fiorentina sull'incursione da sinistra di Thuram che raggiunge il fondo e mette al centro. La palla si alza in un campanile altissimo e De Gea non capisce la pericolisità dell'azione. Pio Esposito raccoglie ma viene chiuso dalla difesa.20:52
2'
Parte decisamente in salita la partita per la Fiorentina.20:51
1'
GOOL!! Fiorentina-INTER 0-1!! Rete di Francesco Pio Esposito! Passa subito l'Inter. Lotta a centro area Esposito con la difesa della Fiorentina che mette fuori verso l'esterno. Barella raccoglie il pallone e crossa al centro dove Esposito stacca tutto solo e di testa batte De Gea.
Palla indietro per Sommer che va subito al lancio lungo. Rimessa laterale guadagnata dall'Inter.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Colombo e l'Inter muove il primo pallone del match.20:47
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Inter!20:44
Le scelte di Chivu (non presente in panchina per squalifica, c'è Kolarov al suo psoto). Lautaro Martinez, Bastoni e Mkhitaryan sono ancora fermi per infortunio. In difesa sarà Carlos Augusto ad agire da bracetto di sinistra e a completare il reparto assieme ad Akanji e Bisseck. Barella, Calhanoglu e Zielinski compongono il centrocampo nerazzurro con Dumfries e Dimarco pronti a sfrecciare sulle corsie esterne. In attacco scelto Pio Esposito per affiancare Thuram.20:44
Le scelte di Vanoli. Difesa tipo per il tecnico di Varese: Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens agiscono a protezione di De Gea. A centrocampo giocano Fagioli, Bresciani e Ndour, con Gudmundsson e Parisi ad accompagnare l'azione offensiva di Kean.20:08
A disposizione Inter. J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bonny, Darmian, Diouf, Frattesi, Maye, Spinaccè, Sucic, Luis Henrique, De Vrij.20:04
FORMAZIONE UFFICIALE INTER. 3-5-2. Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.19:59
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 4-3-3. De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson.20:46
Il direttore di gara designato è il signor Andrea Colombo della sezione di Como.19:21
La gara del girone di andata, disputata al Meazza, è terminata 3-0 a favore del biscione. Decisiva la doppietta di Calhanoglu e il sigillo di Sucic.19:20
L'Inter non trova la vittoria da tre partite consecutive, considerando l'impegno di Coppa Italia contro il Como terminato 0-0, il derby di Milano perso a causa della rete di Estupinian e al pareggio 1-1 ottenuto contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. I nerazzuri guidano comunque la classifica con un distacco di 5 punti sul Milan e di 6 sul Napoli. Chivu vuole tornare alla vittoria per rispondere alle vittorie delle concorrenti della giornata in corso.19:18
La Fiorentina arriva dalla vittoria convincente di Cremona e dal superamento degli ottavi di Conference League ai danni del Rakow. La Viola è uscita dal fondo della classifica e si trova al 16° posto a 28 punti e stasera cerca continuità per staccarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.19:16
Siamo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita l'Inter di Cristian Chivu.19:13
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Inter, gara conclusiva della 30° giornata di Serie A Enilive.19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori19:57
Sostituzione: esce Carlos Augusto ed entra Francesco Acerbi (Inter)
55'
Ammonito Marco Brescianini (Fiorentina)
60'
Ammonito Cher Ndour (Fiorentina)
62'
Ammonito Nicolò Barella (Inter)
65'
Ammonito Moise Kean (Fiorentina)
68'
Sostituzione: esce Marcus Thuram ed entra Ange-Yoan Bonny (Inter)
69'
Sostituzione: esce Hakan Çalhanoglu ed entra Davide Frattesi (Inter)
77'
Gol di Cher Ndour (Fiorentina)
83'
Sostituzione: esce Nicolò Barella ed entra Petar Sucic (Inter)
86'
Sostituzione: esce Denzel Dumfries ed entra Luis Henrique (Inter)
91'
Sostituzione: esce Albert Gudmundsson ed entra Pietro Comuzzo (Fiorentina)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Fiorentina - Inter?
La gara tra Fiorentina e Inter si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Inter?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Inter sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Fiorentina - Inter?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Inter?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Inter?
La gara tra Fiorentina e Inter si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Inter?
Il marcatore della Fiorentina è stato Cher Ndour al 77' mentre il marcatore dell'Inter è stato Francesco Pio Esposito al 1'
PREPARTITA
Fiorentina - Inter è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
363
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
56
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
28-02-2026
Serie A
Verona-Napoli 1-2
08-03-2026
Serie A
Genoa-Roma 2-1
22-03-2026
Serie A
Fiorentina-Inter 1-1
Attualmente la Fiorentina si trova 16° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 69 punti (frutto di 22 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 35 gol e ne ha subiti 44; l'Inter ha segnato 66 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Inter - Fiorentina si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa la Fiorentina ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Cremonese e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Inter pareggiando 1-1 mentre L'Inter ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.
Fiorentina e Inter si sono affrontate 175 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 46 volte, l'Inter ha vinto 74 volte mentre i pareggi sono stati 55.
Fiorentina-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro la Fiorentina in campionato (10V, 5N), segnando 34 gol nel periodo (esattamente 2 di media a match) - vincendo quattro delle cinque più recenti (1P).
La Fiorentina ha vinto l'ultimo match al Franchi contro l'Inter in Serie A (3-0 il 6 febbraio 2025), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nei sette precedenti confronti casalinghi contro i nerazzurri (tre pareggi erano stati seguti da quattro sconfitte); la Viola non ottiene almeno due successi interni di fila contro i meneghini in campionato dal periodo tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2017 (tre in quel caso).
Considerando la classifica nel nuovo anno solare 2026 in Serie A, solo sei squadre (tra cui l'Inter, prima con 32 punti in 13 match) hanno guadagnato più punti della la Fiorentina: 19 punti per i viola in 12 match (al pari del Genoa).
La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. Più nel dettaglio, dopo lo 0-0 contro il Parma, i viola potrebbero pareggiare due partite interne di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).
L'Inter ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato; i nerazzurri non registrano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (cinque in quel caso - tra cui una sconfitta contro la Fiorentina).
Dopo l'1-1 contro l'Atalanta, l'Inter potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso - ultime due giornate del 2023/24 e prima giornata del 2024/25).
Da una parte l'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato (21 - di cui 15 da corner, altro record) in questo campionato, dall'altra solo l'Hellas Verona (19) ha subito più reti della Fiorentina (17, al pari Genoa) su calcio da fermo.
Sette delle otto reti di Moise Kean in questo campionato sono arrivate al Franchi, nessuno ha fatto meglio in partite casalinghe nella Serie A 2025/26 (sette gol appunto, al pari di Kenan Yildiz e Tasos Douvikas). In generale, dal suo arrivo a Firenze (dalla scorsa stagione), Kean ha segnato 20 reti in 28 gare interne di Serie A (in media un gol ogni 116 minuti) - tra cui una doppietta contro l'Inter il 6 febbraio 2025 - mentre in trasferta ha realizzato sette gol in 28 match esterni nel torneo (in media uno ogni 326 minuti).
Nel 2026 con Lautaro Martínez in campo l'Inter ha vinto il 77% delle partite tra tutte le competizioni (10 su 13), segnando 2.4 di media a incontro - mentre senza l'argentino la % di successi dei nerazzurri scende al 33% (2/6), realizzando 1.0 gol di media.
Dopo la rete contro l'Atalanta, Francesco Pio Esposito potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Più in generale, il classe 2005 (cinque reti nel 2025/26) potrebbe diventare solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola (sei nel 1998/99), Obafemi Martins (sette nel 2003/04 e 11 nel 2004/05) e Mario Balotelli (otto nel 2008/09 e nove nel 2009/10).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: