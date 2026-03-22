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Roma-Lecce: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
22 Marzo 2026 ore 18:00
Roma
1
Lecce
0
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 57' 1-0 Robinio Vaz
0'
45'
90'
90'
94'

La Roma supera di misura il Lecce. Partita difficile per i padroni di casa contro una squadra molto compatta e ben organizzata difensivamente. Il Lecce regge per quasi un'ora, poi però crolla sotto i colpi di Vaz, alla prima rete con la maglia della Roma. Nel finale gli ospiti non riescono ad impensierire concretamente Svilar se non con una grande conclusione di Pierotti bloccata da Hermoso. La Roma vince e si porta a -3 dal Como.

Nel prossimo turno di campionato la Roma dovrà vedersela con l'Inter, mentre il Lecce dovrà affrontare l'Atalanta.

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Roma-Lecce, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:53

  2. 90'+4'

    Fine partita: ROMA-LECCE 1-0 (57' Vaz).19:53

  3. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:50

  4. 89'

    Cartellino giallo per Danilo Veiga.19:49

  5. 89'

    Cartellino giallo per Niccolò Pisilli.19:49

  7. 86'

    Sostituzione Lecce: esce Ylber Ramadani, entra Álex Sala.19:45

  8. 86'

    Sostituzione Lecce: esce Santiago Pierotti, entra Thórir Helgason.19:45

  9. 84'

    Ci prova Arena, palla di poco fuori a lato.19:50

  10. 82'

    Cartellino giallo per Santiago Pierotti.19:41

  11. 80'

    Sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Lorenzo Venturino.19:39

  13. 78'

    Cartellino giallo per José Angelino.19:37

  14. 76'

    Sostituzione Roma: esce Donyell Malen, entra Antonio Arena.19:34

  15. 76'

    Sostituzione Roma; esce Kostas Tsimikas, entra José Angelino.19:34

  16. 73'

    Doppia occasione enorme per il Lecce: prima tiro di N'Dri parato alla grande da Svilar, e poi super intervento di Hermoso sul colpo di testa di Pierotti!19:33

  17. 71'

    Ci prova Fofana con il sinistro, palla abbondantemente fuori a lato.19:31

  19. 67'

    Sostituzione Lecce: esce Lameck Banda, entra Konan N’Dri.19:26

  20. 64'

    Prova il cross Ngom, bene Svilar in uscita!19:25

  21. 61'

    Sostituzione Lecce: esce Omri Gandelman, entra Sadik Fofana.19:20

  22. 61'

    Sostituzione Lecce: esce Nikola Stulic, entra Walid Cheddira.19:20

  23. 57'

    GOL! ROMA-Lecce 1-0! Rete di Robinio VAZ! Splendida palla di Malen per Hermoso che confeziona un assist perfetto per Vaz, bravissimo a battere Falcone di testa!

    Guarda la scheda del giocatore Robinio Vaz19:18

    Robinio Vaz
  25. 54'

    Ci prova Cristante con il destro, ancora una volta bravo Siebert a chiudere.19:15

  26. 51'

    Sostituzione Roma: esce Neil El Aynaoui, entra Robinio Vaz.19:11

  27. 47'

    Inizia il secondo tempo di ROMA-LECCE!19:06

  28. 46'

    Sostituzione Roma: esce Gianluca Mancini, esce Daniele Ghilardi.19:06

  29. In casa Roma occhio ovviamente a Vaz per il secondo tempo, nel Lecce scalpita Cheddira.18:49

  31. La Roma ha sempre avuto la palla in questo primo tempo, ma grandi occasioni non ne sono arrivate. Qualche spunto personale di Malen e una conclusione di Pellegrini, ma nulla di particolarmente impegnativo per una difesa molto compatta e ben organizzata come quella del Lecce.18:49

  32. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di ROMA-LECCE!18:48

  33. 45'

    E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:45

  34. 42'

    Azione insistita del Lecce che non riesce a trovare la conclusione, perfetto Hermoso in chiusura.18:44

  35. 38'

    Cross teso e insidioso di Mancini, Falcone smanaccia in angolo.18:39

  37. 34'

    Pisilli prova ad imbucare per Malen, perfetto Tiago Gabriel in chiusura!18:35

  38. 30'

    Sempre Malen il più pericoloso, ancora una volta però molto bravo Siebert a chiudere.18:32

  39. 27'

    Ci prova N'Dicka di testa, palla di poco alta sopra la traversa!18:32

  40. 24'

    Azione davvero splendida della Roma con un grande assist di Malen per Pisilli che conclude con precisione battendo Falcone. L'arbitro interrompe tutto però per posizione di fuorigioco.18:26

  41. 21'

    Ci prova Pellegrini con il mancino, molto bravo Falcone a respingere con i piedi.18:21

  43. 18'

    Possesso palla prolungato ma allo stesso tempo sterile della Roma.18:19

  44. 14'

    Provano a dialogare Malen e Pisilli con quest'ultimo che tenta il tiro, bravo Siebert a chiudere.18:17

  45. 10'

    Ci prova Ramadani dalla lunga distanza: palla abbondantemente alta sopra la traversa!18:16

  46. 7'

    Ritmi non particolarmente alti con la Roma che si appoggia ovviamente soprattutto a Malen. Per ora il Lecce regge.18:17

  47. 4'

    Il copione tattico della partita è molto chiaro fin da subito: la Roma gestisce i ritmi, il Lecce si difende con un blocco parecchio basso!18:08

  49. 1'

    Inizia il primo tempo di ROMA-LECCE!18:07

  50. Nei precedenti disputati in Serie A tra le due squadre, la Roma domina nettamente il confronto. Su 20 incontri complessivi all’Olimpico sono infatti 17 le vittorie dei padroni di casa.17:09

  51. Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini si preparano allo scontro numero 21. L’allenatore del Lecce affronterà il tecnico piemontese dopo venti incroci: nel bilancio dei precedenti, l’allenatore della Roma guida con 11 vittorie, mentre si contano 5 pareggi e 4 successi per Di Francesco.17:08

  52. Le scelte di Di Francesco: confermato Stulic titolare, alle sue spalle Pierotti, Gandelman e Banda. Gioca Siebert in difesa. Ngom titolare a centrocampo.17:05

  53. Le scelte di Gasperini: giocano Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen, in mediana c'è El Ainauoi. Giocano Rensch e Tsimikas a tutta fascia.17:05

  55. Panchina Lecce: Früchtl, Samooja, Ndaba, Aala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwinski, Cheddira.17:04

  56. Panchina Roma: De Marzi, Gollini, Angelino, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.17:04

  57. Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.17:02

  58. Formazione ROMA (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli; Pellegrini, Malen. 17:02

  59. La Roma è reduce dalla sconfitta per 3-4 in Europa League con il Bologna, mentre il Lecce arriva dal 2-1 subito dal Napoli in trasferta.17:02

  61. Benvenuti alla diretta del match tra Roma e Lecce, valevole per la 30a giornata di Serie A!17:01

  63. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori17:01

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Roma - Lecce

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Roma - Lecce?
La gara tra Roma e Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Lecce?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Lecce sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Roma - Lecce?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Lecce?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Lecce?
La gara tra Roma e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Lecce?
Il marcatore della Roma è stato Robinio Vaz al 57'
PREPARTITA

Roma - Lecce è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - Lecce sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati248
Fuorigioco26
Rigori assegnati3
Ammonizioni34
Espulsioni0
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino7.2

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3
03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2
16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0
14-02-2026 Serie A Lazio-Atalanta 0-2
07-03-2026 Serie A Juventus-Pisa 4-0

Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 54 punti (frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte).
La Roma ha segnato 40 gol e ne ha subiti 23; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 40.
La partita di andata Lecce - Roma si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa la Roma ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Napoli perdendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Roma e Lecce si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 27 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Roma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi.
  • Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2N). In totale, in questi 19 confronti i capitolini hanno realizzato ben 50 reti (2.6 di media).
  • La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida (contro Milan, Udinese e Napoli in quel caso).
  • La Roma ha perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16V, 3N), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20V, 9N).
  • Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 gare fuori casa in Serie A (3V, 4N, 5P).
  • Il Lecce è la formazione che ha guadagnato meno punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in Serie A: solo quattro in 15 sfide di questo campionato (4N, 11P), segnando solo sei gol (altro record negativo, condiviso in questo caso con il Cagliari).
  • Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A: ben 11 - al terzo posto troviamo la Roma con 7 (al pari di Genoa e Udinese), a quota 8 invece il Bologna. Nel periodo, i salentini sono anche una delle due formazioni a non aver recuperato alcun punto dopo essere andate sotto nel punteggio, insieme alla Cremonese - mentre la Roma solo uno.
  • Da una parte il Lecce è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio piazzato (52% - 11/21), dall'altra la Roma è la formazione che ha subito più reti in % su calcio da fermo (52% - 12/23).
  • Evan Ndicka è andato a segno in tutte le ultime tre presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 83 precedenti; l'unico difensore che ha trovato il gol in quattro gare di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A è stato Christian Terlizzi, tra agosto e settembre 2005 con il Palermo.
  • Le ultime sette reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da sette calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic e Siebert. In più, tra i giocatori dell'attuale rosa del Lecce nessuno ha mai segnato contro la Roma in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RomaLecce
Partite giocate2929
Numero di partite vinte167
Numero di partite perse1016
Numero di partite pareggiate36
Gol totali segnati3921
Gol totali subiti2339
Media gol subiti per partita0.81.3
Percentuale possesso palla56.342.3
Numero totale di passaggi139269569
Numero totale di passaggi riusciti115947222
Tiri nello specchio della porta13170
Percentuale di tiri in porta47.637.4
Numero totale di cross545494
Numero medio di cross riusciti120121
Duelli per partita vinti14841553
Duelli per partita persi15701624
Corner subiti90156
Corner guadagnati144134
Numero di punizioni a favore396383
Numero di punizioni concesse423363
Tackle totali456527
Percentuale di successo nei tackle56.858.6
Fuorigiochi totali4732
Numero totale di cartellini gialli5349
Numero totale di cartellini rossi22

Roma - Lecce Live

ENEL

Classifica SERIE A

  1. Inter71
  2. Milan63
  3. Napoli62
  4. Como57
  5. Juventus54
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez14
  2. Tasos Douvikas11
  3. Keinan Davis10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Nico Paz10
MOSTRA COMPLETA

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