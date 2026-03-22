La Roma supera di misura il Lecce. Partita difficile per i padroni di casa contro una squadra molto compatta e ben organizzata difensivamente. Il Lecce regge per quasi un'ora, poi però crolla sotto i colpi di Vaz, alla prima rete con la maglia della Roma. Nel finale gli ospiti non riescono ad impensierire concretamente Svilar se non con una grande conclusione di Pierotti bloccata da Hermoso. La Roma vince e si porta a -3 dal Como.
Nel prossimo turno di campionato la Roma dovrà vedersela con l'Inter, mentre il Lecce dovrà affrontare l'Atalanta.
In casa Roma occhio ovviamente a Vaz per il secondo tempo, nel Lecce scalpita Cheddira.18:49
La Roma ha sempre avuto la palla in questo primo tempo, ma grandi occasioni non ne sono arrivate. Qualche spunto personale di Malen e una conclusione di Pellegrini, ma nulla di particolarmente impegnativo per una difesa molto compatta e ben organizzata come quella del Lecce.18:49
45'+1'
Finisce il primo tempo di ROMA-LECCE!18:48
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:45
42'
Azione insistita del Lecce che non riesce a trovare la conclusione, perfetto Hermoso in chiusura.18:44
38'
Cross teso e insidioso di Mancini, Falcone smanaccia in angolo.18:39
34'
Pisilli prova ad imbucare per Malen, perfetto Tiago Gabriel in chiusura!18:35
30'
Sempre Malen il più pericoloso, ancora una volta però molto bravo Siebert a chiudere.18:32
27'
Ci prova N'Dicka di testa, palla di poco alta sopra la traversa!18:32
24'
Azione davvero splendida della Roma con un grande assist di Malen per Pisilli che conclude con precisione battendo Falcone. L'arbitro interrompe tutto però per posizione di fuorigioco.18:26
21'
Ci prova Pellegrini con il mancino, molto bravo Falcone a respingere con i piedi.18:21
18'
Possesso palla prolungato ma allo stesso tempo sterile della Roma.18:19
14'
Provano a dialogare Malen e Pisilli con quest'ultimo che tenta il tiro, bravo Siebert a chiudere.18:17
10'
Ci prova Ramadani dalla lunga distanza: palla abbondantemente alta sopra la traversa!18:16
7'
Ritmi non particolarmente alti con la Roma che si appoggia ovviamente soprattutto a Malen. Per ora il Lecce regge.18:17
4'
Il copione tattico della partita è molto chiaro fin da subito: la Roma gestisce i ritmi, il Lecce si difende con un blocco parecchio basso!18:08
1'
Inizia il primo tempo di ROMA-LECCE!18:07
Nei precedenti disputati in Serie A tra le due squadre, la Roma domina nettamente il confronto. Su 20 incontri complessivi all’Olimpico sono infatti 17 le vittorie dei padroni di casa.17:09
Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini si preparano allo scontro numero 21. L’allenatore del Lecce affronterà il tecnico piemontese dopo venti incroci: nel bilancio dei precedenti, l’allenatore della Roma guida con 11 vittorie, mentre si contano 5 pareggi e 4 successi per Di Francesco.17:08
Le scelte di Di Francesco: confermato Stulic titolare, alle sue spalle Pierotti, Gandelman e Banda. Gioca Siebert in difesa. Ngom titolare a centrocampo.17:05
Le scelte di Gasperini: giocano Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen, in mediana c'è El Ainauoi. Giocano Rensch e Tsimikas a tutta fascia.17:05
La gara tra Roma e Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Lecce?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Lecce sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Roma - Lecce?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Lecce?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Lecce?
La gara tra Roma e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Lecce?
Il marcatore della Roma è stato Robinio Vaz al 57'
PREPARTITA
Roma - Lecce è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Lecce sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
248
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
34
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.2
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025
Serie A
Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026
Serie A
Lecce-Roma 0-2
16-01-2026
Serie B
Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026
Serie A
Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026
Serie A
Udinese-Roma 1-0
14-02-2026
Serie A
Lazio-Atalanta 0-2
07-03-2026
Serie A
Juventus-Pisa 4-0
Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 54 punti (frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte). La Roma ha segnato 40 gol e ne ha subiti 23; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 40. La partita di andata Lecce - Roma si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.
In casa la Roma ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Napoli perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.
Roma e Lecce si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 27 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Roma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi.
Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2N). In totale, in questi 19 confronti i capitolini hanno realizzato ben 50 reti (2.6 di media).
La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida (contro Milan, Udinese e Napoli in quel caso).
La Roma ha perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16V, 3N), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20V, 9N).
Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 gare fuori casa in Serie A (3V, 4N, 5P).
Il Lecce è la formazione che ha guadagnato meno punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in Serie A: solo quattro in 15 sfide di questo campionato (4N, 11P), segnando solo sei gol (altro record negativo, condiviso in questo caso con il Cagliari).
Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A: ben 11 - al terzo posto troviamo la Roma con 7 (al pari di Genoa e Udinese), a quota 8 invece il Bologna. Nel periodo, i salentini sono anche una delle due formazioni a non aver recuperato alcun punto dopo essere andate sotto nel punteggio, insieme alla Cremonese - mentre la Roma solo uno.
Da una parte il Lecce è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio piazzato (52% - 11/21), dall'altra la Roma è la formazione che ha subito più reti in % su calcio da fermo (52% - 12/23).
Evan Ndicka è andato a segno in tutte le ultime tre presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 83 precedenti; l'unico difensore che ha trovato il gol in quattro gare di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A è stato Christian Terlizzi, tra agosto e settembre 2005 con il Palermo.
Le ultime sette reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da sette calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic e Siebert. In più, tra i giocatori dell'attuale rosa del Lecce nessuno ha mai segnato contro la Roma in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: