La Roma ha sempre avuto la palla in questo primo tempo, ma grandi occasioni non ne sono arrivate. Qualche spunto personale di Malen e una conclusione di Pellegrini, ma nulla di particolarmente impegnativo per una difesa molto compatta e ben organizzata come quella del Lecce.18:49

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Lecce? La gara tra Roma e Lecce si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Roma - Lecce? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Lecce sarà Davide Ghersini Dove si gioca Roma - Lecce? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Lecce? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Lecce? La gara tra Roma e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Lecce? Il marcatore della Roma è stato Robinio Vaz al 57'

PREPARTITA

Roma - Lecce è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Lecce sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 248 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0 14-02-2026 Serie A Lazio-Atalanta 0-2 07-03-2026 Serie A Juventus-Pisa 4-0

Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 54 punti (frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte); invece il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte).

La Roma ha segnato 40 gol e ne ha subiti 23; il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Lecce - Roma si è giocata il 6 gennaio 2026 e si è conclusa 0-2.

In casa la Roma ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Cremonese e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 2-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Napoli perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol.

Roma e Lecce si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 27 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Roma-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi.

Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2N). In totale, in questi 19 confronti i capitolini hanno realizzato ben 50 reti (2.6 di media).

La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida (contro Milan, Udinese e Napoli in quel caso).

La Roma ha perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16V, 3N), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20V, 9N).

Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 gare fuori casa in Serie A (3V, 4N, 5P).

Il Lecce è la formazione che ha guadagnato meno punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in Serie A: solo quattro in 15 sfide di questo campionato (4N, 11P), segnando solo sei gol (altro record negativo, condiviso in questo caso con il Cagliari).

Nel 2026 il Lecce è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in Serie A: ben 11 - al terzo posto troviamo la Roma con 7 (al pari di Genoa e Udinese), a quota 8 invece il Bologna. Nel periodo, i salentini sono anche una delle due formazioni a non aver recuperato alcun punto dopo essere andate sotto nel punteggio, insieme alla Cremonese - mentre la Roma solo uno.

Da una parte il Lecce è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su calcio piazzato (52% - 11/21), dall'altra la Roma è la formazione che ha subito più reti in % su calcio da fermo (52% - 12/23).

Evan Ndicka è andato a segno in tutte le ultime tre presenze in Serie A, dopo che non aveva realizzato alcun centro nelle 83 precedenti; l'unico difensore che ha trovato il gol in quattro gare di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A è stato Christian Terlizzi, tra agosto e settembre 2005 con il Palermo.

Le ultime sette reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da sette calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic e Siebert. In più, tra i giocatori dell'attuale rosa del Lecce nessuno ha mai segnato contro la Roma in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: