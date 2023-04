Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:00

La Lazio si ferma a 71 punti e può essere superata dalla Juventus, in caso di vittoria nel posticipo di domani sera contro il Napoli. Il Torino si porta a 42 lunghezze agganciando la Fiorentina al nono posto.20:00

Il Torino sbanca l'Olimpico con una gara giocata in maniera molto compatta in difesa e non lasciando spazi alla Lazio che ci ha provato in più occasioni, senza però riuscire a trovare la via del gol. È la rete di Ilic dalla distanza sul finale del primo tempo a regalare i tre punti ai granata.19:59

90'+5' Fine partita: LAZIO - TORINO 0-1.19:55

90'+4' Ultimi assalti della Lazio con il Torino barricato in difesa.19:52

90'+2' LUIS ALBERTO! Conclusione dalla distanza, Milinkovic Savic non riesce a bloccarla ma c'è Schuurs sotto porta a spazzare via la sfera.19:51

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:49

89' Cross di Pellegrini in area, Milinkovic Savic stacca di testa ma c'è il fratello a bloccare la palla.19:48

87' BUONGIORNO! Calcio d'angolo di Ilic, stacca Buongiorno e palla di poco alta sopra la traversa.19:46

86' Felipe Anderson scodella in area per Immobile che prova una rovesciata ma impatta male la sfera che si perde sul fondo.19:45

84' Le due squadre iniziano ad essere stanche e non sembrano più lucide nei passaggi.19:43

80' Sostituzione nella Lazio, entra Pellegrini per Marusic.19:42

79' Cartellino giallo per Lazzari, intervento in ritardo da dietro.19:38

78' Cartellino giallo per Gravillon, braccio largo su Marusic.19:37

77' Sostituzione nel Torino, entra Gravillon per Singo.19:36

73' La Lazio prova a sfruttare i lanci lunghi per Immobile e Zaccagni, anche per via del fatto che Singo è ammonito.19:32

69' Lazzari per Hysaj.19:30

69' Altri due cambi nella Lazio, entra Casale per Patric.19:30

69' Nel Torino entra Karamoh per Radonjic.19:27

64' Marcos Antonio per Luis ALberto che ci prova dai 25 metri. Milinkovic Savic blocca sicuro.19:22

63' Cartellino giallo per Singo per perdita di tempo.19:22

62' Cartellino giallo per Rodríguez, fallo su Felipe Anderson.19:21

60' Azione prolungata della Lazio, Milinkovic Savic per Immobile che serve al limite Luis Alberto, conclusione di prima e palla lato. Ghersini ferma tutto per una posizione di fuorigioco dell'attaccante.19:19

56' PERICOLOSO IL TORINO! Incursione di Vlasic in area e palla al centro per Radonjic che calcia di prima ma centrale. Provedel smanaccia.19:16

55' Zaccagni prova a mettersi in proprio, conclusione a giro di destro dal limite, palla a lato.19:13

54' Dentro Marcos Antonio per Vecino.19:13

54' Doppio cambio nella Lazio, entra Immobile per Pedro.19:12

52' Si scalda Immobile nella Lazio che avrà bisogno di cambiare marcia in avanti.19:12

48' Cartellino giallo per Romagnoli in ritardo su Singo.19:06

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - TORINO. Si riparte senza sostituzioni.19:04

Un primo tempo con poche occasioni da rete e molto possesso palla. Lazio vicina al gol in apertura, ma le azioni più pericolose le crea il Torino con un ispirato Radonjic. Nel finale una conclusione dalla distanza di Ilic beffa Provedel e porta gli ospiti in vantaggio.18:48

45'+1' Fine primo tempo: LAZIO - TORINO 0-1.18:48

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:47

43' GOL! Lazio - TORINO 0-1! Rete di Ilic. Improvvisa conclusione di Ilic di collo esterno dalla distanza, Provedel non interviene bene e viene beffato.



Guarda la scheda del giocatore Ivan Ilic18:45

38' Punizione calciata sotto la traversa da Milinkovic Savic ma il fratello con un mezzo sorriso la blocca senza problemi.18:40

37' Calcio di punizione dal limite per la Lazio. Fallo di Singo su Zaccagni.18:38

34' Ritmo calato rispetto all'inizio della gara. Le due squadre si difendono bene.18:35

30' Mezz'ora di gioco, partita bloccata. Il Torino tiene palla e prova a rendersi insidioso con giocate di prima.18:31

25' Cartellino giallo per Linetty, fallo su Zaccagni.18:26

25' Altro spunto di Radonjic, questa volta dalla sinistra, prova l'uno contro uno con Marusic e calcia teso in area, ma la difesa della Lazio spazza.18:26

20' RADONJIC! Contropiede veloce del Torino, Sanabria per Radonjic che entra in area, gestisce il pallone e prova a calciare di potenza. Provedel devia in angolo.18:21

17' Prova ad aumentare il giro dei motori la Lazio, il Torino si chiude bene.18:18

13' La Lazio reclama un rigore per una possibile sbracciata di Singo su Hysaj, Ghersini lascia proseguire.18:15

9' Lunga manovra del Torino che partendo dal basso prova a far girare palla.18:11

5' Ritmo alto in questi primi minuti di gioco.18:06

1' SUBITO ZACCAGNI! Spunto di Pedro e cross in area, Zaccagni impatta di testa con Milinkovic Savic che non controlla benissimo ma riesce poi a salvare sulla linea.18:43

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - TORINO. Arbitra Ghersini.18:01

Nella Lazio Provedel in porta. Difesa con Hysaj, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo spazio per Vecino, insieme a lui Milinkovic Savic e Luis Alberto. In avanti tridente leggro formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Parte dalla panchina Immobile. Nel Torino Milinkovic Savic tra i pali. Difesa a tre con Djidji, Buongiorno e il rientrante dalla squaifica Schuurs. Rodriguez e Singo esterni, sulla trequarti Radonjic e Vlasic. L’unica punta sarà Sanabria.17:37

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Djidji, Schuurs, Buongiorno - Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez - Vlasic, Radonjic - Sanabria. A disposizione: Vojvoda, Lazaro, Gravillon, Miranchuk, Ricci, Bayeye, Adopo, Gineitis, Seck, Karamoh, Gemello, Fiorenza.17:33

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj - Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto - Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Pellegrini, Casale, Gila, Fares, Basic, Marcos Antonio, Romero, Bertini, Lazzaro, Immobile, Cancellieri, Adamonis, Maximiliano.17:31

All'andata, metà agosto, la partita terminò in parità 0-0, ma il Torino ha vinto solo una delle ultime 18 partite fuori casa nel massimo campionato contro la Lazio.17:29

La Lazio prova l'allungo per cercare di blindare il secondo posto, con una vittoria si porterebbe momentaneamente a +5 sulla Juventus, ora terza. Il Torino attraverso un momento complicato, non trovando la vittoria da cinque partite. L'ultia per 2-0 in trasferta a Lecce.17:27