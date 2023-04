Dallo stadio Arechi è tutto, buon proseguimento. Alla prossima.16:58

Nella trentaduesima giornata, i ragazzi di Paulo Sousa saranno impegnati nel derby contro il Napoli mentre Dionisi è atteso dalla sfida da ex contro l'Empoli.16:58

I granata ritrovano il successo dopo sei pareggi di fila e si riportano ad una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione: Coulibaly nella ripresa arrotonda il risultato dopo le reti di Pirola e Dia nella prima frazione. Neroverdi sottotono, imprecisi in fase di costruzione e poco incisivi in attacco.16:56

90'+4' FINITA! Salernitana-Sassuolo 3-0, triplice fischio di Camplone.16:52

90'+4' Ripartenza di Kastanos, Piatek scatta in offside.16:52

90'+3' OCCASIONE SALERNITANA! Percussione di Mazzocchi, Dia apre per Candreva che rientra sul sinistro, vola Consigli.16:50

90'+1' Giocata di Ceide sulla destra, Thorstvedt non trova spazio per concludere.16:49

90' Quattro minuti di recupero.16:48

90' Thorstvedt si defila sulla sinistra, cross stoppato in angolo da Bohinen.16:47

88' ULTIMO CAMBIO SALERNITANA. Paulo Sousa non si copre: fuori uno stremato Gyomber, scampoli per Piatek.16:46

86' Bohinen in profondità per Dia, Tressoldi attento in chiusura.16:45

84' Mazzocchi preme sulla destra, cross di Candreva troppo sul portiere.16:42

82' ULTIMO CAMBIO SASSUOLO. Presenza per Marchizza, esce Rogerio.16:40

80' AMMONITO Tressoldi, intervento da tergo su Kastanos.16:38

79' Traversone di Mazzocchi, Gyomber di testa non riesce ad inquadrare la porta.16:37

78' AMMONITO Henrique, fuori tempo su Kastanos.16:36

76' Da corner, Thorstvedt devia involontariamente a lato.16:34

76' Cross tagliato di Bajrami, Bronn anticipa Pinamonti in angolo.16:33

74' Lancio per Pinamonti, Gyomber lo ferma in angolo.16:32

73' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Staffetta in attacco tra Lauriente e Alvarez.16:32

72' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Vilhena lascia il campo a favore di Bohinen.00:03

72' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Fuori Lovato, dentro Troost-Ekong.16:30

72' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Finisce la gara di Botheim, si rivede Mazzocchi.16:30

71' Punizione di Lauriente, destro in orbita.16:29

70' AMMONITO Bronn, gioco pericoloso su Pinamonti.16:28

69' OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt si fa spazio ai 20 metri e piazza il sinistro, Ochoa si allunga e respinge.16:27

68' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Thorstvedt prende il posto di Lopez.16:26

67' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Dionisi richiama Defrel e inserisce Ceide.00:03

67' Lauriente cambia gioco per Toljan, cross inguardabile.16:24

65' GOL! SALERNITANA-Sassuolo 3-0! Rete di Coulibaly. Bella azione manovrata dei granata: Candreva si allarga sulla destra, Dia controlla per Coulibaly che con un preciso rasoterra infila Consigli dal limite.



62' Pinamonti controlla al limite, destro contrato da Gyomber.16:20

61' Candreva inventa per Kastanos il cui destro è smorzato da Ferrari, Consigli raccoglie la sfera.16:19

60' Lauriente si libera a sinistra, cross mal calibrato.16:18

58' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Pirola non ce la fa a continuare, entra Bronn.16:16

58' Problemi per Pirola, gioco fermo.16:15

57' Da corner, Ferrari in ottima posizione ciabatta di sinistro sul fondo.16:15

57' Ripartenza di Lauriente, copertura difensiva di Candreva, palla in angolo.16:14

55' Coulibaly insiste sulla destra, Ferrari lo ferma in angolo.16:13

53' Pinamonti prova a girarsi al limite, triplicato, non passa.16:10

51' Rogerio arriva sul fondo, Gyomber allontana la sfera.16:09

49' Coulibaly tocca dietro per Kastanos, sinistro oltre la traversa.16:07

47' Bajrami dialoga con Pinamonti, destro dal limite, alto.16:04

46' COMINCIA LA RIPRESA. Salernitana-Sassuolo 2-0, manovra dei neroverdi.16:02

46' SOSTITUZIONE SASSUOLO. Frattesi rimane negli spogliatoi, spazio a Pinamonti: Dionisi passa al 4-2-3-1.16:02

Paulo Sousa può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Dionisi ha bisogno di aumentare peso e qualità delle giocate offensive, Pinamonti pronto ad entrare.15:49

Granata convincenti fin dall'avvio e capaci di sbloccare il risultato con due conclusioni sottomisura di Pirola e Dia, Consigli non particolarmente reattivo. I neroverdi crescono nella manovra ma faticano ad essere incisivi, Ochoa è impegnato solo da Frattesi.15:48

45' FINE PRIMO TEMPO. Salernitana-Sassuolo 2-0, doppio vantaggio firmato da Pirola e Dia.15:46

45' Defrel controlla in area ma non s'intende con Henrique e l'azione sfuma.15:45

44' Ferrari rischia sulla pressione di Dia, Consigli libera con i piedi.15:44

43' I neroverdi faticano a riempire l'area, i granata si difendono con ordine.15:44

41' Punizione di Candreva, Pirola la spizza di testa, ampiamente a lato.15:42

39' Lauriente cade in area a contrasto con Lovato, intervento sulla palla, Camplone fa proseguire.15:39

38' Kastanos riceve ai 20 metri da Candreva, rasoterra centrale, facile preda di Consigli.15:38

36' Dia in verticale per Candela, pescato in offside.15:36

34' Punizione sprecata da Rogerio, sinistro direttamente sul fondo.15:34

32' Traversone di Rogerio, Bradaric si rifugia in angolo.15:32

30' I neroverdi aumentano il fraseggio alzando il baricentro.15:32

27' OCCASIONE SASSUOLO! Frattesi esplode il destro dal limite, Ochoa ci arriva a palmo aperto, Gyomber evita il tap-in di Defrel.15:27

26' Tentativo dalla distanza di Candreva, destro in curva.15:25

24' Corner battuto corto per Lauriente che prova a piazzare il destro dal limite, palla oltre il palo lontano.15:24

23' Traversone di Frattesi, Gyomber di testa anticipa Defrel in angolo.15:24

22' Accelerazione di Lauriente, chiusura decisiva di Coulibaly, palla in angolo.15:22

20' GOL! SALERNITANA-Sassuolo 2-0! Rete di Dia. Gyomber calibra in area, sponda di testa di Botheim, destro violento di Dia che Consigli non riesce a respingere, palla in fondo al sacco.



19' Lauriente punta l'area dalla sinistra, Vilhena non si fa superare.15:18

18' Da fallo latarela, Botheim addomestica per Candreva, sinistro sull'esterno della rete.15:18

17' Botheim sfonda in area ma non trova compagni, Lopez è ben posizionato.15:17

16' Candreva si fa spazio sulla destra, Tressoldi anticipa Botheim.15:17

14' Henrique cerca il taglio in area di Lauriente, Kastanos si frappone.15:14

12' Tiro cross di Lauriente, conclusione da dimenticare.15:12

11' Punizione di Henrique, Ferrari non riesce a girarsi a centro area.15:11

9' GOL! SALERNITANA-Sassuolo 1-0! Rete di Pirola. Da corner, torre di Gyomber, Pirola si tuffa sottomisura, Consigli è battuto.



7' Lancio di Vilhena per Candreva, Ferrari concede il primo angolo della gara.15:07

6' Bradaric spinge sulla fascia, Ferrari libera l'area.15:05

4' Bajrami centra dal fondo, cross troppo alto per Defrel.15:04

3' Dia prolunga di testa per Botheim, fermato in offside.15:03

1' Kastanos lungo linea per Candreva, cross spazzato da Tressoldi.15:01

1' INIZIA Salernitana-Sassuolo, palla ai granata.15:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Camplone.14:45

Dionisi dà una chance da titolare a Defrel al centro del tridente completato da Bajrami e Lauriente. Ferrari in difesa, Erlic in panchina.14:10

Paulo Sousa opta per Botheim prima punta con Dia e Candreva a supporto. Coulibaly preferito a Caviglia in mediana, Lovato al posto di Daniliuc in difesa.14:07

4-3-3 per il Sassuolo: Consigli - Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio - Frattesi, Lopez, Henrique - Bajrami, Defrel, Lauriente. A disp.: Pegolo, Russo, Romagna, Erlic, Marchizza, Zortea, Thorstvedt, Obiang, Harroui, Ceide, Alvarez, Pinamonti.16:32

Ecco le formazioni. Salernitana con il 3-4-2-1: Ochoa - Lovato, Gyomber, Pirola - Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric - Candreva, Dia - Botheim. A disp.: Sepe, Fiorillo, Mazzocchi, Daniliuc, Bronn, Troost-Ekong, Bohinen, Caviglia, Sambia, Bonazzoli, Piatek.14:11

I granata, con una striscia aperta di sei pareggi di fila, affrontano i neroverdi, reduci dalla vittoria contro la Juventus.14:03

Allo stadio Arechi tutto pronto per Salernitana-Sassuolo, trentunesima giornata di Serie A.14:01