Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:16

La Sampdoria ospita lo Spezia in questo derby ligure che si disputa in prima serata del sabato: in palio tre punti fondamentali per la classifica, con i locali ultimi a 16 e gli ospiti quartultimi a 26.20:16

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Sampdoria è l’unica contro cui lo Spezia ha sempre trovato il gol: tre vittorie degli Aquilotti, un pareggio e un successo blucerchiato nei cinque precedenti.20:19

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (3-4-2-1), Ravaglia - Gunter, Murillo, Amione - Zanoli, Rincòn, Wings, Augello - Leris - Lammers, Gabbiadini20:21

La formazione dello SPEZIA (4-3-3):´, Dragowski - Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni - Bourabia, Esposito, Ekdal - Gyasi, Nzola, Maldini20:22

Stankovic punta sulla doppia punta Lammers - Gabbiadini, alle loro spalle Leris. Murillo al centro della difesa.20:22

Spezia con Bastoni da terzino sinistro, Wisniewski - Nikolaou coppia centrale, Maldini dal primo minuto in attacco con Nzola e Gyasi.20:23

Lo Spezia ha vinto solo in una delle ultime 12 giornate di campionato (contro l’Inter) e non trova i tre punti in trasferta dal 15 gennaio contro il Torino; la media punti degli Aquilotti con Semplici in panchina è comunque superiore di poco (1 vs 0.86) alla media che i liguri avevano con Gotti allenatore.20:23

Un vero e proprio scontro salvezza per la Sampdoria, che con una vittoria potrebbe riaprire la corsa alla Serie A: Marassi lo dimostra, grandissimo ambiente tra curva e tribuna.20:29

Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:24

Sampdoria con la classica maglia azzurra con strisce rossobianche, Spezia in scuro.20:48

Ci prova ancora Maldini, il suo destro a giro termina alto.20:50

1' INIZIA SAMPDORIA - SPEZIA! Scontro salvezza al Ferraris!20:47

2' Parte forte la Sampdoria, due angoli per i locali nei primi due minuti.20:48

3' EKDAL! Contropiede Spezia, Maldini scarica per lo svedese che calcia centrale: facile la presa per Ravaiglia!20:49

4' AUGELLO! Ripartenza Samp, conclusione del terzino che termina a lato!20:49

5' Partita iniziata a ritmi altissimi, nonostante i tre punti in palio siano veramente pesanti!20:50

7' Spezia che cerca il possesso palla, molto piú verticale la Sampdoria di Stankovic.20:54

8' Gyasi non arriva su un pallone lungo, buona la chiusura di Amione.20:54

9' NZOLA! Tiro a giro della punta, pallone deviata in angolo da Murillo!20:55

10' Sugli sviluppi del cross, pallone dentro di Bastoni che si perde direttamente sul fondo.20:55

12' Sampdoria che sta guadagnando metri, Spezia costretto nella propria trequarti.20:57

13' LERIS! Sugli sviluppi dell'angolo, cross di Augello per il francese che, di testa, manda alto!20:58

15' A terra Amione dopo uno scontro di gioco: si ferma momentaneamente la partita.21:01

16' Ci prova Gabbiadini dalla distanza, palla che termina ampiamente a lato.21:02

18' Ci prova anche Winks, palla alta sopra la traversa.21:04

19' Sampdoria che ci prova dalla distanza, ma doriani che pagano la poca mira degli attaccanti.21:05

20' A terra Winks, Bastoni mette la palla in out per facilitare i soccorsi all'ex Tottenham.21:06

22' Ripreso il gioco, l'inglese sembra essere in grado di continuare la partita.21:08

23' GOL! SAMPDORIA - Spezia 1-0! Rete di Bruno Amione. Angolo per i locali, colpo di testa a centro area del difensore, con Zoet che riesce solo a sfiorare il pallone.



25' Samp che rompe l'equilibrio della gara grazie al cross di Augello, gran colpo di testa di Amione che insacca il suo primo gol in doriano.21:11

26' Punizione per lo Spazia dal limite dell'area, Bastoni e Maldini preparano il pallone.21:11

27' Punizione battuta da Bastoni, pallone distante dalla porta di Ravaglia.21:12

28' Partita non cattiva ma certamente fisica: intervento duro di Wisniewski che si prende il rimprovero dell'arbitro.21:13

29' LAMMERS! Cross di Leris, conclusione in area dell'ex Atalanta respinta sulla linea da Esposito!21:14

30' Problemi ora per Maldini, accompagnato fuori dal campo dal suo staff medico: probabile il cambio per il figlio d'arte.21:15