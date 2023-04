Da Sampdoria - Spezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:52

Partita con ampio recupero, dovuto ai minuti di interruzione ad inizio secondo tempo per i fumogeni lanciati in campo dalla curva locale.22:51

Partita combattuta, entrambe le squadre hanno cercato fino alla fine la vittoria, con protagonisti Zoet e Ravaglia, abili a salvare le proprie porte.22:51

Un punto che non serve alla Sampdoria, un pareggio che avvicina lo Spezia alla salvezza. 1-1 il finale, al gol di Amione risponde Verde nel secondo tempo.22:50

90'+13' FINISCE SAMPDORIA - SPEZIA! 1-1 il finale in una partita decisamente combattuta.22:48

90'+11' Si continua a giocare, visti i due check del VAR nel recupero.22:47

90'+10' AGUDELO! Tiro cross del fantasista, Kovalenko sul secondo palo non trova la deviazione vincente per un tocco di Augello!22:46

90'+9' Si riprende a giocare, nessun rigore a favore dalla Sampdoria.22:45

90'+8' Altro check del VAR per un contatto in area dello Spezia: tutto il Marassi in attesa.22:44

90'+7' VERDE! Ripartenza di Nzola, la punta scarica sul suo compagno che calcia di potenza: una deviazione salva Ravaglia.22:43

90'+6' Vince la stanchezza in campo, squadre che faticano a creare occasioni.22:42

90'+4' Sostituzione SPEZIA: esce Albin Ekdal, entra Viktor Kovalenko.22:40

90'+4' Sostituzione SPEZIA: esce Dimitrios Nikolaou, entra Mattia Caldara.22:40

90'+3' Maresca, dopo aver ascoltato il VAR, dice che si puó continuare a giocare.22:39

90'+2' Checking del VAR per un possibile rigore, possibile tocco di mano di Reca in area.22:39

90'+1' ZANOLI! Il terzino entra in area e conclude a botta sicura, Zoet respinge in uscita!22:37

90' Saranno ben dieci i minuti di recupero.22:36

88' Gran palla in profonditá di Agudelo per Ekdal, il cross dell'ex deviato in angolo.22:34

87' GUNTER! Colpo di testa del centrale, palla che termina di poco a lato.22:33

86' Leris entra in area e prova il cross, chiusura in angolo da parte della retroguardia ospite.22:33

85' Partita in estremo equilibrio, entrambe le formazioni alla ricerca del gol vittoria.22:32

83' Cross di Verde, respinge la difesa doriana: İlkhan non si fida e calcia in out.22:29

82' Cross di Verde, nessuno pronto per intervenire: palla Amian che guadagna un angolo.22:28

81' Cambi per entrambe le squadre: sia Stankovic che Semplici vogliono provare il colpaccio vittoria, importantissimo per il proseguo della stagione.22:27

79' Sostituzione SPEZIA: esceMehdi Bourabia, entra Kevin Agudelo.22:25

79' Sostituzione SPEZIA: esce Simone Bastoni, entra Arkadiusz Reca.22:25

79' Sostituzione SAMPDORIA: esce Harry Winks, entra Emirhan İlkhan.22:24

78' Sostituzione SAMPDORIA: esce Bruno Amione, entra Marios Oikonomou.22:24

77' ANCORA RAVAGLIA! Il portiere é ancora attento nel chiudere Nzola, Spezia pericoloso.22:23

75' BOURABIA! Percussione palla al piede dell'ex Sassuolo, il suo sinistro dal limite é bloccato da Ravaglia.22:21

74' Stankovic torna alla difesa a quattro, con Djuricic da trequartista.22:19

73' AMMONITO Simone Bastoni. Intervento in ritardo su Leris, giallo per il terzino. 22:19

72' Sostituzione SAMPDORIA: esce Jeison Murillo, entra Filip Đuričić.22:18

72' Sostituzione SAMPDORIA: esce Sam Lammers, entra Jesé.22:18

71' BASTONI SALVA I SUOI! Colpo di testa di Amione, il terzino davanti alla sua porta allontana.22:16

69' Sugli sviluppi dell'angolo, colpo di testa di Ekdal alto sopra la traversa.22:15

68' ESPOSITO! Punizione Spezia, la conclusione del mediano é deviata costringendo Ravaglia a mettere in angolo.22:14

67' AMMONITO Koray Günter. Trattenuta su Nzola, giallo per l'ex Verona. 22:13

65' VERDE! Cross di Amian, il fantasista riesce in spaccata a rimettere al centro, sfiorando il palo e quasi servendo a Bastoni il pallone del vantaggio.22:11

63' Altro cross velenoso di Bastoni, non ci arriva Nzola.22:08

62' Palla persa di Nikolaou, Leris non ne approfitta sbagliando il cross per Gabbiadini.22:08

61' Partita riaperta dallo Spezia, che trova il gol dopo 15' di forcing nell'area di una Sampdoria abbastanza sottotono.22:07

59' GOL! Sampdoria - SPEZIA 1-1! Rete di Daniele Verde. Gran colpo di testa del fantasista che mette in rete il cross dalla sinistra di Bastoni.



59' Altra ripartenza dello Spezia, Nzola scarica per Verde, il suo cross é deviato in angolo.22:04

58' AMIAN! Angolo di Esposito, colpo di testa del terzino che termina a lato!22:03

57' Angolo Spezia, ma altri fumogeni che cadono in campo.22:02

56' Secondo tempo condotto dallo Spezia, che sta gestendo i ritmi: Samp che aspetta per ripartire.22:02

55' Visibilitá non ancora al 100%, giocatori che si lamentano in campo.22:01

54' VERDE! palla persa sanguinosa di Winks, il fantasista si invola e lascia partire un sinistro deviato in angolo da Amione!22:00

53' Si riprende il gioco, Maresca fa segno che tutti questi minuti persi verranno recuperati.21:59

52' Maresca parla con i capitani, si dovrebbe riprendere la partita.21:58

50' Annuncio ora a tutto lo stadio: partita a rischio sospensione se continueranno ad essere accesi fumogeni.21:56

49' Gioco ancora fermo, visibilitá praticamente nulla a Marassi.21:54

48' Gioco fermo per il fumo arrivato dai fumogeni della curva, giocatori in campo che aspettano l'ok di Maresca.21:53

47' Nessun cambio nell'intervallo, allenatori che optano per gli stessi uomini che hanno finito la prima frazione.21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SAMPDORIA - SPEZIA!21:51

Verde entrato al posto di Maldini, infortunato nella metá del primo tempo.21:34

Primo tempo combattuto, Sampdoria che passa in vantaggio con Amione sugli sviluppi di un angolo di Augello, Spezia che prova la reazione ma non impegna Ravaglia se non con un tiro-cross di Verde.21:34

45'+3' FINISCE IL PRMO TEMPO DI SAMPDORIA - SPEZIA! 1-0 il risultato parziale, in rete Amione.21:33

45'+2' Punizione per lo Spezia: Bastoni per Nzola, la punta non controlla in area.21:33

45' Due i minuti di recupero.21:31

44' Cross di Augello, Zoet in uscita alta blocca il pallone.22:37

43' Maresca richiama Wisniewski, sempre molto fisico nei suoi interventi.21:30

42' Squadre che ora stanno aspettando, subentra la stanchezza anche mentale dopo un primo tempo giocato a mille.21:29

40' OCCASIONE SPEZIA! Pallone vagante in area, Bourabia da buona posizione calcia alto!21:26

39' Siparietto ora in campo, con Maresca che riprende i giocatori che si stanno scaldando perché troppo vicini al campo.21:26

38' Sampdoria che ora ha ripreso la gestione dei ritmi di gioco, dopo la sfuriata dello Spezia.21:25

36' Buon momento dello Spezia, Sampdoria che fatica ad uscire dalla propria trequarti.21:21

35' VERDE! tiro cross del neo entrato, pallone messo in angolo da Ravaglia!21:20

35' GYASI! La punta controlla in area e cerca il sinistro, pallone respinto da Murillo.21:19

34' Altro cross dalla sinistra, Bastoni mette al centro ma Nzola, sul secondo palo, non trova il colpo di testa.21:18

33' Doppio passo e cross di Verde, pallone deviato in out da Augello.21:17

32' Rincon prova un cross forte sul secondo palo, palla che si perde sul fondo.21:17

30' Sostituzione SPEZIA: esce Daniel Maldini, entra Daniele Verde.21:16

30' Problemi ora per Maldini, accompagnato fuori dal campo dal suo staff medico: probabile il cambio per il figlio d'arte.21:15

29' LAMMERS! Cross di Leris, conclusione in area dell'ex Atalanta respinta sulla linea da Esposito!21:14

28' Partita non cattiva ma certamente fisica: intervento duro di Wisniewski che si prende il rimprovero dell'arbitro.21:13

27' Punizione battuta da Bastoni, pallone distante dalla porta di Ravaglia.21:12

26' Punizione per lo Spazia dal limite dell'area, Bastoni e Maldini preparano il pallone.21:11

25' Samp che rompe l'equilibrio della gara grazie al cross di Augello, gran colpo di testa di Amione che insacca il suo primo gol in doriano.21:11

23' GOL! SAMPDORIA - Spezia 1-0! Rete di Bruno Amione. Angolo per i locali, colpo di testa a centro area del difensore, con Zoet che riesce solo a sfiorare il pallone.



22' Ripreso il gioco, l'inglese sembra essere in grado di continuare la partita.21:08

20' A terra Winks, Bastoni mette la palla in out per facilitare i soccorsi all'ex Tottenham.21:06

19' Sampdoria che ci prova dalla distanza, ma doriani che pagano la poca mira degli attaccanti.21:05

18' Ci prova anche Winks, palla alta sopra la traversa.21:04

16' Ci prova Gabbiadini dalla distanza, palla che termina ampiamente a lato.21:02

15' A terra Amione dopo uno scontro di gioco: si ferma momentaneamente la partita.21:01

13' LERIS! Sugli sviluppi dell'angolo, cross di Augello per il francese che, di testa, manda alto!20:58

12' Sampdoria che sta guadagnando metri, Spezia costretto nella propria trequarti.20:57

10' Sugli sviluppi del cross, pallone dentro di Bastoni che si perde direttamente sul fondo.20:55

9' NZOLA! Tiro a giro della punta, pallone deviata in angolo da Murillo!20:55

8' Gyasi non arriva su un pallone lungo, buona la chiusura di Amione.20:54

7' Spezia che cerca il possesso palla, molto piú verticale la Sampdoria di Stankovic.20:54

5' Partita iniziata a ritmi altissimi, nonostante i tre punti in palio siano veramente pesanti!20:50

4' AUGELLO! Ripartenza Samp, conclusione del terzino che termina a lato!20:49

3' EKDAL! Contropiede Spezia, Maldini scarica per lo svedese che calcia centrale: facile la presa per Ravaiglia!20:49

2' Parte forte la Sampdoria, due angoli per i locali nei primi due minuti.20:48

1' INIZIA SAMPDORIA - SPEZIA! Scontro salvezza al Ferraris!20:47

Sampdoria con la classica maglia azzurra con strisce rossobianche, Spezia in scuro.20:48

Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:24

Un vero e proprio scontro salvezza per la Sampdoria, che con una vittoria potrebbe riaprire la corsa alla Serie A: Marassi lo dimostra, grandissimo ambiente tra curva e tribuna.20:29

Lo Spezia ha vinto solo in una delle ultime 12 giornate di campionato (contro l’Inter) e non trova i tre punti in trasferta dal 15 gennaio contro il Torino; la media punti degli Aquilotti con Semplici in panchina è comunque superiore di poco (1 vs 0.86) alla media che i liguri avevano con Gotti allenatore.20:23

Spezia con Bastoni da terzino sinistro, Wisniewski - Nikolaou coppia centrale, Maldini dal primo minuto in attacco con Nzola e Gyasi.20:23

Stankovic punta sulla doppia punta Lammers - Gabbiadini, alle loro spalle Leris. Murillo al centro della difesa.20:22

La formazione dello SPEZIA (4-3-3):´, Zoet - Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni - Bourabia, Esposito, Ekdal - Gyasi, Nzola, Maldini22:38

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (3-4-2-1), Ravaglia - Gunter, Murillo, Amione - Zanoli, Rincòn, Wings, Augello - Leris - Lammers, Gabbiadini20:21

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Sampdoria è l’unica contro cui lo Spezia ha sempre trovato il gol: tre vittorie degli Aquilotti, un pareggio e un successo blucerchiato nei cinque precedenti.20:19

La Sampdoria ospita lo Spezia in questo derby ligure che si disputa in prima serata del sabato: in palio tre punti fondamentali per la classifica, con i locali ultimi a 16 e gli ospiti quartultimi a 26.20:16