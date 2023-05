Nella trentasettesima giornata, i ragazzi di Zanetti saranno protagonisti del lunch match in casa del Verona mentre la squadra di Allegri è attesa dallo sfida contro il Milan.22:44

Serata magica dei toscani che dilagano nella ripresa grazie alla doppietta di Caputo e alla rete di Piccoli. Non basta Chiesa ai bianconeri, poco incisivi in attacco e con gravi lacune difensive.22:42

GOL! EMPOLI-Juventus 4-1! Rete di Piccoli. Kean sbaglia il rinvio, un rimpallo su Haas favorisce Piccoli che di destro non lascia scampo a Szczesny. Guarda la scheda del giocatore Roberto Piccoli 22:39

ULTIMO CAMBIO EMPOLI. Applausi per Caputo, scampoli per Piccoli.22:33

SOSTITUZIONE EMPOLI. Energie fresche sulla fascia: Stojanovic per Akpa-Akpro.22:33

Caputo riceve in area da Henderson, destro fuori misura.22:28

Traversone di Kostic, Vlahovic svetta in area ma di testa non inquadra la porta.22:27

Di Maria cerca spazio al limite, triplicato, non passa.22:25

SOSTITUZIONE EMPOLI. Crampi per Fazzini, entra Henderson.22:23

AMMONITO Paredes, in ritardo su Cambiaghi.22:20

Fazzini a terra, gioco fermo per qualche istante.22:18

Chiesa rientra sul sinistro, rasoterra deviato in angolo da Luperto.22:17

ULTIMO CAMBIO JUVENTUS. Fuori uno spento Alex Sandro, presenza per l'ex Rugani.22:08

Chiesa ruba palla in area a Bandinelli, Grassi decisivo in angolo.22:06

SOSTITUZIONE JUVENTUS. Allegri aumenta il peso offensivo: Di Maria per Locatelli.22:05

SOSTITUZIONE JUVENTUS. Staffetta in attacco tra Milik e Kean.22:05

OCCASIONE EMPOLI! Ebuehi centra basso per Fazzini che calcia un rigore in movimento tra le braccia di Szczesny.22:02

Chiesa prova a girarsi in area, destro sporcato in angolo da Bandinelli.21:56

Gatti di testa smarca Vlahovic in area che calcia scoordinato in orbita.21:52

Szczesny attento in uscita bassa su Caputo scattato però in offside.21:51

SOSTITUZIONE JUVENTUS. Non rientra nemmeno Barbieri, Allegri inserisce Chiesa.21:50

Zanetti può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Allegri ha bisogno di aumentare il peso e la qualità offensiva.21:37

Akpa-Akpro dai 25 metri, destro in curva.21:33

Vlahovic scatta in campo aperto, Vicario interviene in scivolata fuori area, Ayroldi fa proseguire.21:32

Alex Sandro la butta in area, rovesciata di Vlahovic sporcata da Bandinelli, Vicario raccoglie la sfera.21:32

Punizione di Fazzini, Rabiot salta più in alto di Ebuehi.21:29

Lancio per Caputo, Szczesny arriva prima.21:27

Milik apre per Kostic, cross smorzato in angolo da Ebuehi.21:20

Tentativo dalla distanza di Rabiot, sinistro alto, non di molto.21:18

Kostic dalla sinistra, cross troppo profondo per tutti.21:14

Azione prolungata dei toscani, Rabiot decisivo su Fazzini, palla in angolo.21:13

OCCASIONE JUVENTUS! Sugli sviluppi del corner, sponda di Milik per Bremer che spara incredibilmente alto da posizione ravvicinata.21:11

Rabiot sfonda in area, Grassi lo chiude in angolo.21:10

Cross di Parisi deviato da Gatti in angolo.21:07

Lancio per Akpa Akpro, Szczesny esce dalla propria area per anticiparlo.21:07

GOL! EMPOLI-Juventus 1-0! Rigore di Caputo. Szczesny indovina l'angolo ma non ci arriva, Caputo freddo dagli 11 metri. Guarda la scheda del giocatore Francesco Caputo 21:04

RIGORE EMPOLI! Punizione di Bandinelli, Szczesny smanaccia, Milik entra in ritardo su Cambiaghi, Ayroldi indica il dischetto.21:03

TRAVERSA JUVENTUS! Da corner, Milik incorna sulla traversa, Gatti insacca ma il gioco è fermo per carica di Bremer su Vicario.21:00

Ancora Barbieri sulla fascia, Bandinelli spazza in angolo.20:59

OCCASIONE JUVENTUS! Kostic s'incunea in area e incrocia il sinistro da posizione defilata, Vicario si distende e respinge.20:57

Cross di Miretti, Vlahovic controlla di braccio, fallo in attacco.20:56

Parisi lungo linea per Fazzini, Bremer è in vantaggio.20:51

Out Danilo, gioca Alex Sandro. Allegri si affida al tandem d'attacco Milik-Vlahovic con Kostic e il giovane Barbieri sulle fasce. Locatelli preferito a Paredes in cabina di regia.20:01

Zanetti opta per Fazzini alle spalle di Cambiaghi-Caputo e ridisegna la mediana con Akpa-Akpro e Bandinelli ai lati di Grassi.20:00

3-5-2 per la Juventus: Szczesny - Gatti, Bremer, Alex Sandro - Barbieri, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic - Milik, Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Riccio, Paredes, Sersanti, Chiesa, Kean, Di Maria, Iling.19:56

Toscani già salvi e capaci di raccogliere sette punti nelle ultime tre uscite; bianconeri reduci da tre successi consecutivi in campionato e dalla recente penalizzazione, vogliosi di mantenersi in corsa per la zona Champions.21:12