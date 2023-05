È tutto dall'Olimpico, grazie per aver seguito con noi la diretta di Roma-Salernitana. Arrivederci e al prossimo turno di Serie A! 20:43

Ultimi scontri quindi fondamentali per la Roma: sabato prossimo impegno al Franchi per la squadra di Mourinho, per poi ospitare lo Spezia dopo la finale di Europa League del 31 maggio. La Salernitana sfiderà prima l’Udinese e poi la Cremonese, già certa della retrocessione in Serie B.21:26

Ufficiale la sentenza della Corte federale d’appello della FIGC: dieci punti di penalizzazione alla Juventus che ora si trova a quota 59 punti, -1 dalla Roma. Con questo pari, i giallorossi sono dunque sesti a -1 dall’Atalanta, e a -4 dal Milan quarto in classifica.20:37

Mourinho cambia 7 giocatori rispetto agli 11 di giovedì contro il Bayer e l'assenza dei titolari, nel primo tempo, influisce sul risultato. Grande conclusione di Candreva che con la sua qualità spiazza Rui Patricio, poi un gol annullato a Ibanez per un fallo di mano di Belotti manda all'intervallo con il vantaggio dei granata. Nel secondo tempo i cambi ribaltano subito il ritmo della partita: Pellegrini guadagna calcio di punizione che dopo averlo battuto trova pronto El Shaarawy che la manda in rete. Dia poi sfrutta una deviazione e cambia ancora il risultato, ma Matic spegne l'entusiasmo della squadra di Paulo Sousa proprio sul finale. 2-2 dunque all'Olimpico di Roma. 20:44

90'+7' FISCHIO FINALE! Roma-Salernitana 2-2. Decidono le reti di Candreva e Dia per gli ospiti e di El Shaaway e Matic per i giallorossi. 20:35

90'+5' Giallo a Boulaye Dia per aver innescato la rissa. 20:31

90'+4' Ammonito anche Nicola Zalewski.20:37

90'+4' Maxi rissa all'Olimpico. Si alzano anche i giocatori dalla panchina e i rispettivi staff. 20:31

90'+2' CRISTANTE! Guizzo di Abraham che crossa morbido per Cristante. Il giocatore colpisce di testa ma Ochoa difende ancora la propria porta. 20:29

90' Sette minuti di recupero all'Olimpico di Roma. 20:27

89' EL SHAARAWY! Occasione Roma con un tiro al volo dell'ex Milan che viene involontariamente deviato dal compagno Abraham. Ottima coordinazione del giocatore della Roma. 20:26

87' Ammonito anche Flavius David Daniliuc.20:24

86' Ancora inziative della Roma, Zalewski ci prova con il sinistro da fuori area, la palla finisce fuori di poco. 20:23

85' Cartellino giallo per Francisco Guillermo Ochoa Magaña.20:23

83' GOOOL! ROMA-Salernitana 2-2! Ci pensa Matic a pareggiare il risultato all'Olimpico. Ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tenta di girarsi Llorente che però respinge involontariamente fuori dall'area. Ci arriva il serbo di potenza che calcia con il destro dove Ochoa non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Nemanja Matic20:22

81' Ci prova la Roma questa volta con un colpo di testa di Abraham. Facile per Ochoa che gli dice di no. 20:18

78' Fuori anche Antonio Candreva, dentro Erik Botheim.20:15

78' Lorenzo Pirola esce al posto di William Paul Troost-Ekong.20:15

74' Mohamed Mady Camara esce al posto di Bryan Cristante.20:12

73' Problemi per Camara. Il giocatore della Roma lascia il campo zoppincando. 20:11

71' Finisce la partita di Emil Bohinen, al suo posto entra Tonny Emílio Trindade de Vilhena.20:09

71' Norbert Gyömbér lascia il posto a Matteo Lovato.20:08

70' CHE BRIVIDO PER LA SALERNITANA! Ochoa non trattiene e fatica a recuperare la palla che rimane in area e finisce dalle parti di Camara. La conclusione finisce alta ma comunque l'arbitro fischia fallo in attacco. 20:08

69' Cartellino giallo per Norbert Gyömbér che stende Belotti. Il difensore era diffidato e salterà la prossima partita. 20:06

67' Georginio Gregion Emile Wijnaldum esce al posto di Tammy Bakumo-Abraham.20:04

66' OCCASIONE BELOTTI! Bellissima palla dalla sinistra di Pellegrini che trova i tempi giusti per l'ex Toro, smarcatosi dalla difesa granata. Il numero undici però manca clamorosamente la deviazione decisiva per metterla in rete. 20:04

64' Ancora duello Mazzocchi-Pellegrini, intervento preciso del capitano della Roma che in scivolata recupera il pallone e guadagna rimessa dal fondo. Si prende gli applausi il numero sette giallorosso. 20:02

63' Accelerazione di Mazzocchi verso l'area, interviene Pellegrini che manda in calcio d'angolo. 20:01

59' Primo cambio per la Salernitana: esce Grigoris Kastanos, al su posto Pasquale Mazzocchi.19:55

58' Proteste dei giocatori della Roma per una spinta in area ai danni di Wijnaldum che si era lanciato tutto solo verso la porta. Tutto regolare secondo l'arbitro. 19:55

54' Assist Krzysztof Piątek.19:53

54' GOOOL! Roma-Salernitana 1-2! Torna avanti la squadra di Sousa, ancora una volta con uno dei protagonisti di questa stagione, Boulaye Dia! Stop in area di Piatek che non se la sente di tirare e crossa in area per Dia arrivato in corsa. Un po' fortunato l'attaccante che grazie a una deviazione riesce a girarsi e metterla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia19:53

50' Finta di Matic al limite che scarica per El Shaarawy. L'attaccante senza stoppare cerca la conclusione di prima: la palla questa volta finisce altissima sopra la traversa. 19:49

49' È scesa in campo con un'altra convinzione la Roma che ci prova ancora, sempre con Pellegrini che calcia al volo. Palla respinta in calcio d'angolo. 19:46

47' GOOL! ROMA-Salernitana 1-1! PAREGGIANO SUBITO I GIALLOROSSI! Pellegrini calcia direttamente in porta costringendo alla respinta Ochoa. La palla finisce dalle parti di El Shaarawy che con il piatto di prima la mette alle spalle del portiere granata.



Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy19:45

46' Parte subito con un ritmo diverso la partita: Pellegrini guadagna punizione da posizione interessante. 19:43

46' Benjamin Tahirović lascia il posto a Nemanja Matić.19:41

46' Fuori Roger Ibañez da Silva per Diego Javier Llorente Ríos19:41

46' Tre cambi per Mourinho: Solbakken lascia il posto a Lorenzo Pellegrini.19:41

45' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Roma-Salernitana. 19:42

Ora José Mourinho potrebbe provare a ribaltare la partita grazie ai cambi: già a metà del primo tempo a riscaldarsi c'erano Abraham, Cristante, Matic e Pellegrini. Sorride invece Sousa che con "la mente sgombra" dall'ansia salvezza, gestisce la partita con più tranquillità. 19:30

PILLOLA STATISTICA: Prima di Antonio Candreva, solo due centrocampisti avevano segnato sia contro la Roma che contro Lazio in trasferta in una stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05): Matías Vecino nel 2017/18 e Kakà nel 2007/08.19:28

Intervallo all'Olimpico con la Salernitana avanti grazie a una splendida conclusione al volo di Candreva, che sfrutta una bellissima palla lunga e verticale di Coulibaly. La Roma prova a reagire con qualche conclusione interessante, fino al momento del gol del pareggio da calcio d'angolo: la palla nella mischia viene accompagnata però da Belotti con il braccio. Rete dunque annullata. 19:27

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! Roma-Salernitana 0-1. Primi 45 minuti decisi dalla rete di Candreva. 19:25

45'+4' Ora è la Roma che protesta chiedendo un fallo di mano di Pirola. Posizione del braccio non punibile. 19:24

45'+3' CHECK OVER. Gol annullato alla Roma. Si riparte dall'0-1 targato Candreva. 19:21

45'+2' On field review: Colombo va a rivedere l'azione. Momenti di attesa all'Olimpico. 19:24

45'+2' CHECK DEL VAR in corso sul gol del pareggio di Ibanez. Possibile deviazione con il braccio di Andrea Belotti in area. 19:23

45' Saranno tre i minuti di recupero. 19:17

43' Scontro Belotti-Gyomber, ad avere la peggio è il difensore della Salernitana che rimane a terra dolorante. L'arbitro invita il giocatore a rimettersi la scarpa fuori dal campo. 19:16

42' Calcio di punizione di Zalewski al centro dell'area, attento Ochoa che interviene anticipando i giocatori giallorossi. 19:14

40' Problemi per El Shaarawy a seguito dello scontro con Gyomber, intervenuto in ritardo. L'attaccante ex Milan rimane a terra dolorante ma guadagna un calcio di punizione da posizione interessante. 19:12

38' ANCORA ROMA! Azione in solitaria di Zalewski che dopo aver recuperato palla riparte in contropiede e tenta il tiro direttamente in porta dai 25 metri. Palla fuori di poco. 19:10

35' Sinistro di Bohinen da fuori area. Il centrocampista della Salernitana si coordina bene ma la palla finisce comunque fuori. 19:08

33' Cross sbagliato di Solbakken. Il norvegese manda la palla sul secondo palo dove però non c'è nessuno. Si riparte da Ochoa. 19:05

32' OCCASIONE ROMA! Iniziativa di Bove per El Shaarawy che colpisce di prima cercando il tiro a giro. La palla finisce fuori dallo specchio della porta. 19:04

26' Cross pericoloso di Candreva in area, attento Camara che prontamente respinge. 18:59

26' Pirola cerca il tiro dalla distanza, Smalling anticipa e respinge. 18:58

24' Ora è la Roma che prova ad accendersi. Tentativo a giro di Zalewski respinto involontariamente da Belotti. La palla rimane lì, Camara prova il tiro anticipato dalla difesa granata. 18:56

19' Respinta di Bove su un cross di Dia dopo un bello scambio con Coulibaly. Palla in calcio d'angolo. 18:51

17' Ci prova Kastanos con il mancino da fuori area. Il suo tiro, centrale, finisce direttamente da Rui Patricio. 18:49

12' Assist Lassana Coulibaly.18:46

12' GOOL! Roma-SALERNITANA 0-1!! CHE GOL DI CANDREVA! Meravigliosa conclusione dell'attaccante che, dopo essersi inserito con i tempi perfetti sul filo del fuorigioco, tocca al volo di prima mettendo la palla nell'angolino. Spiazzato Rui Patricio.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva18:46

7' Prova a spingere la Roma dalla fascia sinistra, dove si trova El Shaarawy. Sempre attenta la difesa della Saleritana che anticipa le azioni prima che diventino pericolose. 18:40

5' Tentativo di Smalling che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di testa. La palla finisce alta sopra la trasversa. 18:37

3' Daniliuc previdente su una verticalizzazione di El Shaarawy per Solbakken. Respingono i granata. 18:37

CALCIO D'INIZIO! Comincia Roma-Salernitana. Dirige il match l'arbitro Andrea Colombo. 18:32

Un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. 18:30

Nei granata davanti a Ochoa il terzetto difensivo sarà composto da Daniliuc, Gyomber e Pirola. Sulla trequarti torna titolare Candreva insieme a Dia a supporto di Piatek. Sulle fasce Kastanos e Bradaric con centrali Coulibaly e Bohinen. 18:25

José Mourinho costretto a rinunciare a Dybala. L'argentino non ha ancora recuperato al 100% dalla botta rimediata contro l'Atalanta e l'allenatore vuole risparmiarlo per la finale di Budapest. Davanti a Rui Patricio a gestire la linea difensiva ci saranno Smalling, Ibanez con Bove arretrato, in un ruolo inedito. Fasce presidiate dal recupero di El Shaarawy e Zalewski, pronti ad affiancare Tahirovic e Camara. Davanti spazio a Belotti, ancora alla ricerca del primo gol in Serie A, alle sue spalle Wijnaldum e Solbakken.18:30

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Kastanos, Coulibaly, Bohinen, BradariC - Candreva, Boulaye Dia - Piatek. All. Sousa18:14

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio - Bove, Smalling, Ibañez - Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy - Wijnaldum, Solbakken - Belotti. All. Mourinho18:13

Dall'altra parte invece la Salernitana, a quota 38 punti, è già artimeticamente salva. La squadra di Sousa ha festeggiato in questo turno per effetto del ko del Verona. Con una vittoria potrebbe superare l'Empoli e portarsi in 14ª posizione. 18:29

Dopo aver strappato il pass per la finale di Europa League, la Roma di Mourinho si prepara al lunedì sera targato Serie A. 3 punti in 5 partite per i giallorossi che non trovano la vittoria in campionato dal 16 aprile contro l'Udinese. Tre punti questa sera sarebbero fondamentali per poter agganciare e superare l'Atalanta, attualmente in zona Conference League a +2. 18:08

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Salernitana, match valido per la 36ª giornata di Serie A.18:02