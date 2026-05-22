I Viola dopo una prima parte di campionato traumatica con l'ombra della retrocessione, sono riusciti ad incanalare risultati positivi che li hanno portati fuori dall'incubo. La stagione dei bergamaschi è andata invece avanti tra alti e bassi, con il raggiungimento dell'ultimo piazzamento europeo disponibile, ovvero la Conference League.18:47

Molto turnover e novità su entrambi i lati, nella Fiorentina spazio a Christensen in porta, mentre in difesa giocano Rugani e Comuzzo con Dodo e Gosens ai lati. In attacco con Piccoli ci sono Harrison e Gudmundsson. Nell'Atalanta in avanti c'è Raspadori con Samardzic e Sulemana alle sue spalle. Difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor, mentre tra i pali gioca Sportiello.20:12

PREPARTITA

Fiorentina - Atalanta è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Atalanta sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Mario Perri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 25 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0 14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0 03-03-2026 Serie B Calcio Padova-Spezia 2-2 15-03-2026 Serie B Virtus Entella-Avellino 1-2 06-04-2026 Serie B Venezia-Juve Stabia 3-1 25-04-2026 Serie B Venezia-Empoli 2-0 22-05-2026 Serie A Fiorentina-Atalanta 1-1

Attualmente la Fiorentina si trova 14° in classifica con 42 punti (frutto di 9 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 41 gol e ne ha subiti 50; l'Atalanta ha segnato 51 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Atalanta - Fiorentina si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Fiorentina ha fatto 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Bologna perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.

Fiorentina e Atalanta si sono affrontate 125 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 38.

Fiorentina-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata dello scorso 30 novembre, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2020/21.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (14V, 8N), segnando 45 reti nel periodo (1.9 di media a match) e vincendo le due più recenti - nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta i viola hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila contro la Dea nel massimo campionato: quattro tra il 2012 e il 2015.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N), guadagnando 17 punti - solo cinque squadre hanno fatto meglio dei viola nel periodo: Juventus (21), Como e Napoli (20), Inter e Roma (19) - a quota 17 anche la Lazio.

La Fiorentina ha registrato ben cinque clean sheet nelle ultime sette gare di campionato, tra cui le due più recenti; i viola potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023, con Vincenzo Italiano allenatore.

L'Atalanta arriva da una sconfitta contro il Bologna (0-1) e non ha mai perso due partite di fila in Serie A con Raffaele Palladino allenatore; la Dea potrebbe inoltre rimanere a secco di gol in due match consecutivi per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso novembre (nelle ultime due gare con Ivan Juric alla guida, contro Udinese e Sassuolo).

Da una parte, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite disputate come ultimo match stagionale in Serie A (tra cui il 3-2 contro l'Atalanta del 2 giugno 2024 - recupero della 29ª giornata), dall'altra parte l'Atalanta ha perso cinque delle sei gare più recenti all'ultima partita di campionato (1V).

L’Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in nove delle ultime 10 stagioni, nel periodo (dal 2016/17) solo Juventus e Roma hanno fatto meglio (10/10, inclusi preliminari) tra le squadre italiane.

Raffaele Palladino ha allenato la Fiorentina nella scorsa stagione, registrando 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte in 38 partite di Serie A, ottenendo il 6° posto a fine campionato. In cinque precedenti da tecnico contro la Fiorentina in Serie A, ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Rolando Mandragora ha segnato sette reti nella Serie A 2025/26 e nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) solo due centrocampisti hanno realizzato più gol con la maglia della Fiorentina in un singolo campionato: Giacomo Bonaventura nel 2023/24 (otto) e Jordan Veretout nel 2017/18 (otto).

Nikola Krstovic, autore di 10 gol in questo campionato, è vicino ad eguagliare il suo record di reti in una stagione di Serie A: 11 nel 2024/25, con il Lecce. In più, solo Lautaro Martínez (nove) ha realizzato più gol in trasferta del montenegrino (otto) nella Serie A 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: