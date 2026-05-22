Partita che parte con il freno a mano tirato, l'Atalanta inizia a creare e a rendersi pericolosa ma è la Fiorentina a passare in vantaggio con Piccoli. Nella ripresa la partita rimane equilibrata, ma i bergamaschi con una sfortunata deviazione di Comuzzo nella propria porta trovano il gol del pareggio.
Finisce il campionato per Atalanta e Fiorentina. I Viola chiudono a 42 lunghezze, mentre i bergamadchi a 59 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossimo partita di Serie A!22:38
90'+3'
Fine partita: FIORENTINA - ATALANTA 1-1.22:37
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.22:35
87'
Sostituzione nella Fiorentina, entra Lezzerini per Christensen.22:30
86'
Raspadori riceve al limite un pallone di De Ketelaere, controllo e conclusione che non trova lo specchio della porta.22:30
82'
GOL! Fiorentina - ATALANTA 1-1! Autorete di Comuzzo. Zappacosta scappa via sulla corsia di destra e mette un pallone teso in area, Comuzzo nel tentativo di anticipare Scamacca devia la palla nella propria rete.
Esordio per Vavassori che prende il posto di Sulemana.22:25
81'
Sostituzione nell'Atalanta, entra Scamacca per De Roon.22:25
80'
Colpo di testa centrale da calcio d'angolo di Fabbian, Sportiello attento devia in angolo.22:23
77'
CHRISTENSEN! Sulemana parte in velocità entra in area e prova a piazzarla, Christensen con un gran intervento salva la propria porta.22:21
76'
Dentro anche Solomon per Gudmundsson.22:19
76'
Doppio cambio nella Fiorentina, entra Balbo per Gosens.22:19
72'
Preme l'Atalanta che ha spostato il suo baricentro in avanti, la Fiorentina ben chiusa in difesa riesce a reggere.22:16
67'
Dentro anche Ndour per Brescianini.22:11
67'
Nella Fiorentina entra Pongracic per Rugani.22:10
67'
Sostituzione nell'Atalanta, entra Djimsiti per Scalvini.22:10
64'
Cross di Zappacosta dalla destra, Pasalic stacca di testa ma non inquadra la porta.22:07
62'
Sostituzione nell'Atalanta entra De Ketelaere per Samardzic.22:06
61'
MANDRAGORA! Punizione a giro dai 25 metri e palla che viene sfiorata da Sportiello prima che finisca sotto la traversa.22:07
60'
Cartellino giallo per Ahanor, strattonata ai danni di Gudmundsson.22:03
57'
Conclusioen centrale di Harrison da fupori area, blocca Sportiello.22:00
55'
Ripartenza della Fiorentina, palla dentro per Dodo che riesce a servire Mandragora, ma la provvidenziale uscita di Sportiello salva i bergamaschi.21:59
52'
L'Atalanta prova a spingere in questo avvio di ripresa, ma non trova molti spazi.21:56
47'
Cartellino giallo per Sulemana, fallo su Comuzzo.21:51
46'
Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - ATALANTA.21:49
46'
Sostituzione nell'Atalanta, entra Zappacosta per Bellanova.21:49
Ritmi non molto elevati e Atalanta che si rende più insidiosa nella prima mezz'ora, sfiorando in più di un'occasione il gol del vantaggio. La Fiorentina però al primo affondo passa con una conclusione su primo palo di Piccoli.21:32
45'+1'
Fine primo tempo: FIORENTINA - ATALANTA 1-0.21:31
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31
42'
Partita sbloccata e Atalanta che prova a spingere e a chiudere in avanti il primo tempo.21:27
39'
GOL! FIORENTINA - Atalanta 1-0! Rete di Piccoli. Brescianini imbuca per Piccoli, l'attaccante da posizione defilata entra in area e calcia sul primo palo, dove un non perfetto Sportiello non riesce a trattenere la sfera.
Punizione dai 30 metri per l'Atalanta, Raspadori prova il cross in area, Comuzzo svetta di testa e spazza la sfera.21:22
33'
De Roon ci prova dalla distanza, palla che non inquadra la porta.21:19
30'
Mezz'ora di gioco, l'Atalanta ci prova con più insistenza ma partita che fatica a prendere quota.21:15
24'
Atalanta più aggressiva in questa fase, la Fiorentina si difende.21:09
19'
Ancora Samardzic con un tiro e giro e poi De Roon da fuori area, ma Christensen riesce a deviare la prima conclusione, mentre la seconda si spegne sul fondo.21:06
18'
Ci prova anche Musah con una botta dalla distanza, Christensen è attento.21:03
17'
RASPADORI! Stop e conclusione angolata con il sinistro, palla di non molto alla sinistra di Christensen.21:02
15'
Ripartenza dell'Atalanta, Samardzic ci prova ancora dal limite ma colpisce la schiena di Raspadori e la palla si spegna sul fondo.21:00
10'
Tiene palla la Fiorentina ma il ritmo non è altissimo.20:56
5'
Conclusione a giro di Samardzic dal limite dell'area, Christensen in tuffo smanaccia.20:50
4'
Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara.20:50
1'
FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - ATALANTA. Arbitra Perri.20:45
Molto turnover e novità su entrambi i lati, nella Fiorentina spazio a Christensen in porta, mentre in difesa giocano Rugani e Comuzzo con Dodo e Gosens ai lati. In attacco con Piccoli ci sono Harrison e Gudmundsson. Nell'Atalanta in avanti c'è Raspadori con Samardzic e Sulemana alle sue spalle. Difesa a tre con Scalvini, Hien e Ahanor, mentre tra i pali gioca Sportiello.20:12
Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello - Scalvini, Hien, Ahanor - Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah - Samardzic, Sulemana - Raspadori. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta.20:08
Formazione FIORENTINA (4-3-3): Christensen - Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens - Brescianini, Mandragora, Fabbian - Harrison, Piccoli, Gudmundsson. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli.20:07
I Viola dopo una prima parte di campionato traumatica con l'ombra della retrocessione, sono riusciti ad incanalare risultati positivi che li hanno portati fuori dall'incubo. La stagione dei bergamaschi è andata invece avanti tra alti e bassi, con il raggiungimento dell'ultimo piazzamento europeo disponibile, ovvero la Conference League.18:47
Si apre l'ultima giornata di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Le due squadre hanno ormai poco da chiedere al campionato, se non la possibilità di chiudere la stagione in maniera positiva.18:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori18:45
Fiorentina - Atalanta è valevole per la giornata numero 38 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Atalanta sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
25
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Catanzaro-Reggiana 2-0
14-02-2026
Serie B
Modena-Carrarese 2-0
03-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Spezia 2-2
15-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Avellino 1-2
06-04-2026
Serie B
Venezia-Juve Stabia 3-1
25-04-2026
Serie B
Venezia-Empoli 2-0
22-05-2026
Serie A
Fiorentina-Atalanta 1-1
Attualmente la Fiorentina si trova 14° in classifica con 42 punti (frutto di 9 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 41 gol e ne ha subiti 50; l'Atalanta ha segnato 51 gol e ne ha subiti 36. La partita di andata Atalanta - Fiorentina si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa la Fiorentina ha fatto 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Milan e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Bologna perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.
Fiorentina e Atalanta si sono affrontate 125 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 38.
Fiorentina-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-0 nel match d'andata dello scorso 30 novembre, l'Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Fiorentina in Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2020/21.
La Fiorentina è rimasta imbattuta in 22 delle ultime 24 gare casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (14V, 8N), segnando 45 reti nel periodo (1.9 di media a match) e vincendo le due più recenti - nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta i viola hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila contro la Dea nel massimo campionato: quattro tra il 2012 e il 2015.
La Fiorentina è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N), guadagnando 17 punti - solo cinque squadre hanno fatto meglio dei viola nel periodo: Juventus (21), Como e Napoli (20), Inter e Roma (19) - a quota 17 anche la Lazio.
La Fiorentina ha registrato ben cinque clean sheet nelle ultime sette gare di campionato, tra cui le due più recenti; i viola potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023, con Vincenzo Italiano allenatore.
L'Atalanta arriva da una sconfitta contro il Bologna (0-1) e non ha mai perso due partite di fila in Serie A con Raffaele Palladino allenatore; la Dea potrebbe inoltre rimanere a secco di gol in due match consecutivi per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso novembre (nelle ultime due gare con Ivan Juric alla guida, contro Udinese e Sassuolo).
Da una parte, la Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite disputate come ultimo match stagionale in Serie A (tra cui il 3-2 contro l'Atalanta del 2 giugno 2024 - recupero della 29ª giornata), dall'altra parte l'Atalanta ha perso cinque delle sei gare più recenti all'ultima partita di campionato (1V).
L’Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in nove delle ultime 10 stagioni, nel periodo (dal 2016/17) solo Juventus e Roma hanno fatto meglio (10/10, inclusi preliminari) tra le squadre italiane.
Raffaele Palladino ha allenato la Fiorentina nella scorsa stagione, registrando 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte in 38 partite di Serie A, ottenendo il 6° posto a fine campionato. In cinque precedenti da tecnico contro la Fiorentina in Serie A, ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Rolando Mandragora ha segnato sette reti nella Serie A 2025/26 e nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) solo due centrocampisti hanno realizzato più gol con la maglia della Fiorentina in un singolo campionato: Giacomo Bonaventura nel 2023/24 (otto) e Jordan Veretout nel 2017/18 (otto).
Nikola Krstovic, autore di 10 gol in questo campionato, è vicino ad eguagliare il suo record di reti in una stagione di Serie A: 11 nel 2024/25, con il Lecce. In più, solo Lautaro Martínez (nove) ha realizzato più gol in trasferta del montenegrino (otto) nella Serie A 2025/26.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: