Da Lecce - Genoa é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:46

Grande entusiasmo al Via del Mare, Genoa che si lecca le ferite: si tornerà a giocare giá nell'infrasettimanale, Lecce con la Juventus, Grifone con la Roma.22:46

Una partita decisa dal gol ma anche dalla espulsione nel primo tempo di Aaron Martin, che ha obbligato il Genoa a giocare quasi un'ora con l'uomo in meno: la squadra di Gilardino ci ha provato, si é difesa, capitolando solo al 83'.22:45

Il Lecce vince grazie al gol di Oudin e si porta, almeno per una notte, al secondo posto in classifica.22:43

90'+6' FINISCE LECCE - GENOA! 1-0 per i salentini, miglior partenza di sempre per i giallorossi in Serie A!22:42

90'+5' EKUBAN! Colpo di testa della punta sul cross di Malinovskyi, palla alta!22:41

90'+4' Genoa ora tutto in avanti, Lecce che si difende arroccato nella propria trequarti.22:40

90'+3' Malinovskyi ci prova di potenza, palla alta sopra la traversa.22:38

90'+2' Ekuban guadagna una punizione dalla trequarti, Malinovskyi va subito a prendersi il pallone.22:38

90'+1' Saranno sei i minuti di recupero.22:37

90' Sostituzione GENOA: esce Stefano Sabelli, entra Ruslan Malinovskyi.22:37

89' Sostituzione GENOA: esce Albert Guðmundsson, entra George Alexandru Puşcaş.22:39

89' Contropiede Lecce, Piccoli prova la conclusione improvvisa, gran chiusura di Bani.22:35

88' Cross di Sabelli, esce in presa alta Falcone: esplode il Via del Mare.22:33

87' Sostituzione LECCE: esce Nikola Krstović, entra Alexis Blin.22:33

86' Dragusin anticipato al momento del colpo di testa, ma Genoa che rimane in attacco.22:31

85' Reazione immediata del Genoa, Ekuban guadagna l'angolo.22:31

83' GOL! LECCE - Genoa 1-0! Rete di Rémi Oudin. Il numero 10 si sposta il pallone sul sinistro e, dal limite, calcia di potenza: una leggera deviazione di Frendrup beffa Martinez.



82' Martinez in uscita subisce la carica di Piccoli: rimane a terra il portiere degli ospiti.22:27

81' D'Aversa con il 4-2-4, il tecnico vuole decisamente questa vittoria.22:26

80' Sostituzione LECCE: esce Gabriel Strefezza, entra Roberto Piccoli.22:25

79' Sostituzione LECCE: esce Mohamed Kaba, entra Nicola Sansone.22:25

79' Strefezza ancora dalla distanza, palla ancora a lato.22:25

78' Ramadani, senza la pressione soffocante del primo tempo, sta gestendo praticamente tutti i palloni della fase offensiva salentina.22:24

77' Sostituzione GENOA: esce Mateo Retegui, entra Caleb Ekuban.22:22

76' Sostituzione GENOA: esce Milan Badelj, entra Silvan Hefti.22:22

76' Che chiusura di Vasquez su Almqvist, dopo che l'esterno salentino lo aveva puntato in area.22:21

75' Dorgu prova a superare con il dribbling Sabelli, che lo ferma: battibecco poi tra i due.22:20

74' Krstovic ha lo spazio per l'uno contro uno con Bani ma sbaglia il controllo che lo avrebbe messo in area.22:19

72' Ci prova Strefezza al volo, palla ancora lontana dalla porta di Martinez.22:17

71' Gudmundsson prova l'azione personale l'esterno entra in area e calcia di potenza: palla sull'esterno della rete.22:16

70' Genoa ora con pochissime idee, Martinez calcia lungo, la sfera arriva a Falcone.22:15

69' Schema per il cross di Dorgu, attento Martinez in uscita alta.22:14

68' Ci prova Strefezza con il destro, una deviazione manda la sfera in angolo.22:14

66' ANCORA ALMQVIST! L'esterno ancora con il sinistro dal limite, palla che termina a fil di palo.22:12

65' ALMQVIST! Conclusione secca dal limite dell'esterno, Martinez blocca in tuffo.22:11

63' Cross di Oudin, Vasquez costretto alla deviazione in angolo.22:09

62' INCREDIBILE ROVESCIATA DI KRSTOVIC! La punta si alza il pallone e la colpisce in sforbiciata alta, mandandola di pochissimo a lato!22:08

61' Cross basso di Dorgu, Oudin anticipato al momento del tiro.22:07

60' Sostituzione LECCE: esce Antonino Gallo, entra Patrick Dorgu.22:06

60' Sostituzione LECCE: esce Hamza Rafia, entra Rémi Oudin.22:06

59' Gran giocata di Retegui che stoppa e trova un cross improvviso: Frendrup anticipato da Gallo sul palo lontano.22:05

58' AMMONITO Pontus Almqvist. Intervento in ritardo su Strootman. 22:04

57' BADELJ! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione al volo del regista: Falcone non trattiene ma poi si getta sul pallone, anticipando Sabelli.22:04

57' Sabelli prova il cross, Rafia in angolo: Genoa che sta reagendo dopo dieci minuti di apnea.22:03

56' Cross di Gudmundsson, non spazza la difesa locale, la torre tentata da Frendrup non trova Retegui.22:02

54' Gran chiusura di Vasquez che ferma Almqvist nell'uno contro uno in area. Si salva il Genoa.22:01

53' Vasquez per spazzare colpisce in pieno volto Almqvist: l'esterno inizialmente rimane a terra, poi si rialza tra gli applausi del suo pubblico.21:59

52' ALMQVIST! Cross di Gallo, stop e conclusione al volo dell'esterno che sfiora il palo!21:57

51' Errore di Ramadani, Badelj sbaglia peró il lancio per Retegui.21:56

50' Altra grande sponda di Krstovic che subisce poi il fallo d Badelj.21:56

49' Frendrup fa respirare i suoi subendo il fallo di Pongracic: Genoa che rompe l'assolo del Lecce di questi primi minuti.21:55

48' RAFIA! Gran palla di Krstovic che libera la mezzala al limite, conclusione a giro che termina a alta!21:53

47' Gilardino toglie il suo terzino ammonito, De Winter, per il piú fisico Vasquez: 4-4-1 con Sabelli che si abbassa in difesa.21:52

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LECCE - GENOA!21:51

46' Sostituzione GENOA: esce Koni De Winter, entra Johan Vázquez.21:51

Genoa che ha saputo soffrire, l'inferiorità numerica sta costringendo i genoani a lasciare il possesso palla agli avversari, aspettare ed eventualmente ripartire.21:46

Buon primo tempo del Lecce che sfiora il gol con Krstovic ma non trova la zampata per il vantaggio, forte anche del vantaggio numerico per l'espulsione di Aaron Martin al 36' per doppio giallo.21:45

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LECCE - GENOA! Risultato ancora bloccato sullo 0-0.21:33

45' Un minuto di recupero.21:31

43' Tacco di Retegui per Gudmundsson, la punta prova ad inserirsi ma é anticipato da Falcone.21:31

42' Cross di Almqvist, non ci arriva Strefezza sul secondo palo.21:29

40' Lecce che ora ha preso possesso totale del ritmo di gioco, tutti gli uomini di movimento salentini nella metá campo genoana.21:28

39' Non cambia per ora Gilardino, che ha abbassato Frendrup sulla linea difensiva. 4-4-1 per il Grifone.21:25

38' KRSTOVIC! Punizione di Gallo, colpo di testa sul primo palo della punta che manda di poco a lato!21:25

37' Prima svolta della partita, Genoa che dovrà giocarsi piú di 50 minuti di gara con l'inferiorità numerica21:24

36' ESPULSO Aarón Martín. Secondo giallo per l'ex Espanyol, che stende nell'uno contro uno Almqvist. 21:23

35' Krstovic prova la botta dalla distanza, respinge la barriera del Genoa.21:22

34' Ramadani guadagna un ottimo fallo sulla trequarti: arrivano dalla difesa le torri.21:21

32' OCCASIONE GENOA! Verticalizzazione per Gudmundsson che calcia di potenza: una deviazione in scivolata di Touba salva i salentini.21:20

31' Buon momento del Genoa, cross di Sabelli che Falcone blocca sul primo palo.21:18

30' Cross basso di Aaron Martin che cerca la palla sul dischetto, nessun compagno arriva per la conclusione.21:17

29' Lancio lungo di Martin per Retegui, pallone leggermente lungo che termina tra le braccia di Falcone.21:16

28' Meno preciso del solito Ramadani, seconda palla persa in pochi minuti per il regista salentino.21:15

26' Rafia prende gli applausi di tutto il Via del Mare per un dribbling di suola che mette a terra Frendrup.21:13

25' Strefezza con una trattenuta su Badelj: proteste del Genoa che chiede il giallo.21:12

24' Inserimento centrale di Kaba fermato da Rapuano, che fischia il tocco di mano della mezzala.21:11

23' KRSTOVIC! La punta controlla al limite dell'area e prova con il destro: palla che termina a fil di palo.21:10

22' ANCORA KRSTOVIC! Cross di Gallo, colpo di testa in solitaria della punta che manda peró alto!21:09

21' Partita non cattiva ma l'agonismo é decisamente alto, tanti i fischi di Rapuano.21:08

19' Fallo in attacco di Retegui che poi calcia di nervosismo in porta: richiamo anche per lui da parte di Rapuano.21:07

18' Partita che si sta giocando molto nei duelli sulle fasce, con Gallo - Strefezza che stanno per ora avendo la meglio sulla sinistra al duo Sabelli - De Winter.21:06

17' Cross di Sabelli, Retegui si lancia sul primo palo ma é anticipato da Touba.21:04

16' Intervento duro di Sabelli su Strefezza, richiamo di Rapuano per il capitano del Genoa.21:03

15' Genoa che ora comincia a prendere metri, dopo aver sofferto nei primi minuti un intenso Lecce.21:01

13' Kaba salta facile Martin e mette al centro, Bani dopo una deviazione di Dragusin riesce a spazzare.20:59

12' Genoa che sta soffrendo la pressione di un Lecce che si é messo uomo su uomo praticamente dal primo minuto.20:58

11' KRSTOVIC! Ripartenza del Lecce, palla di Strefezza per la punta che calcia debolmente da ottima posizione: blocca Martinez.20:57

10' STREFEZZA! Punizione da posizione pericolosa per il Lecce, schema per liberare il fantasista che calcia alto dal limite.20:57

9' AMMONITO Aarón Martín. Intervento falloso su Almqvist, punizione pericolosa per il Lecce e giallo per il terzino. 20:56

7' AMMONIITO Koni De Winter. Il terzino, superato da Strefezza, trattiene vistosamente l'avversario. Giallo per lui. 20:54

6' Mischione in area del Genoa, Krstovic prova a farsi largo ma Bani di testa manda lontano.20:52

5' Schema del Lecce, non riesce il pallone basso di Strefezza con Gudmundson che mette in out.20:51

4' Aaron Martin costretto a deviare in angolo per anticipare Almqvist: primo corner per i giallorossi.20:51

3' Strefezza trova la profonditá per Gallo, chiude Bani in out.20:49

2' Almqvist scarica su Rafia, pallone dentro immediato che Strefezza non controlla.20:49

1' INIZIA LECCE - GENOA! Primo pallone per gli ospiti.20:47

Minuto di raccoglimento per Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica morto a 98 anni.20:46

Dirige il match l'arbitro Antonio Rapuano.20:29

Gilardino conferma l'undici di Napoli, Retegui in avanti appoggiato da Gudmundsson, Sabelli esterno alto a sinistra, lo spagnolo Aaron terzino sinistro.20:27

D'Aversa si affida a Strefezza per sostituire l'assente Banda, in difesa Touba al posto dello squalificato Baschirotto. 4-3-3 canonico, bomber Krstovic in avanti.20:26

La formazione del GENOA: (4-4-2), Martinez - De Winter, Dragusin, Bani, Martin - Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup - Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Haps20:19

Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-3-3), Falcone - Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo - Kaba, Ramadani, Rafia - Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Blin, Burnete, Samek, Piccoli.20:19

Un inizio di stagione per i salentini con quattro partite e nessuna sconfitta, otto i punti guadagnati; quattro per il Grifone che arriva in fiducia dopo l'ottimo pareggio con il Napoli.20:17

La grande sorpresa di questo inizio campionato, il Lecce di D'Aversa, ospita allo Stadio Comunale Via del Mare il Genoa di Gilardino, alla ricerca di una vittoria che porterebbe i giallorossi momentaneamente secondi in classifica alle spalle dell'Inter.20:17