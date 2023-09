Grazie per avere seguito con noi la diretta di Salernitana-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:30

Nel prossimo turno, quello infrasettimanale, la Salernitana sfiderà l’Empoli, mentre il Frosinone ospiterà la Fiorentina.20:30

Partita divertente ed equilibrata tra Salernitana e Frosinone: due squadre che giocano a viso aperto, creano tanto e sfiorano la rete a più riprese. Finisce “solo” 1-1, con Romagnoli e Cabral in gol, ma con tantissime occasioni pericolose. Candreva e Jovane Cabral da una parte, Soulé e Turati dall’altra: loro i protagonisti principali del primo anticipo della 5a giornata di Serie A.20:29

90'+5' Fine partita: SALERNITANA-FROSINONE 1-1 (12’ Romagnoli, 52’ Cabral)20:29

90'+2' Sostituzione Frosinone: esce Enzo Barrenechea, entra Mehdi Bourabia.20:25

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero dall'arbitro Piccinini.20:24

85' Sostituzione Salernitana: esce Jovane Cabral, entra Erik Botheim.20:19

85' Sostituzione Salernitana: esce Alberto Martegani, entra Mateusz Łęgowski.20:19

85' Sostituzione Salernitana: esce Matteo Lovato, entra Flavius Daniliuc.20:19

81' Cartellino giallo per Matteo Lovato.20:14

78' Sostituzione Salernitana: esce Giulio Maggiore, entra Emil Bohinen.20:11

77' Sostituzione Frosinone: esce Walid Cheddira, entra Marvin Çuni.20:11

77' Sostituzione Frosinone: esce Matías Soulé, entra Giorgi Kvernadze.20:10

72' Altro spunto offensivo della Salernitana, questa volta con il neo entrato Ikwuemesi come protagonista: il centravanti dei granata impegna ancora Turati, attento in copertura sul primo palo.20:11

67' Sostituzione Salernitana: esce Pasquale Mazzocchi, entra Chukwubuikem Ikwuemesi.20:00

63' Sostituzione Frosinone: esce Giuseppe Caso, entra Jaime Báez.19:57

63' Sostituzione Frosinone: esce Marco Brescianini, entra Luca Garritano.19:57

60' Altra occasione per la Salernitana: tiro deviato di Maggiore, ma risposta splendida di Turati che si rende pericoloso di un intervento miracoloso deviando sopra la traversa.19:54

57' Ennesima azione personale pericolosa di Candreva: l'esterno granata si mette in proprio, rientra sul sinistro e lascia partire una conclusione rasoterra di sinistro che termina di pochissimo lontana dal palo alla destra di Turati.19:51

53' GOL! SALERNITANA-Frosinone 1-1! Rete di Jovane Cabral. L'ex Lazio sfrutta un pallone vagante che arriva a sua disposizione e lascia partire un tiro a giro rasoterra che si insacca alle spalle di Turati.



52' Grandissima occasione per la Salernitana, ancora una volta con Candreva: bravissimo l'esterno granata a girarsi velocemente a concludere verso la porta, dove trova però un reattivo Turati.19:46

50' Vicino alla rete il Frosinone che arriva al tiro con Mazzitelli, non sicurissimo Ochoa che in due tempi riesce però a far sua la sfera e ad evitare il raddoppio degli ospiti.19:43

48' Cartellino giallo per Pasquale Mazzocchi.19:42

46' Inizia il secondo tempo di SALERNITANA-FROSINONE!19:38

Buona prestazione fin qui del Frosinone, ben organizzato e spesso pericoloso in fase offensiva, oltre che cinico. E' mancata concretezza invece alla Salernitana, che dovrà necessariamente invertire la rotta nel secondo tempo: in tal senso potrebbero sicuramente offrire una mano concreta Ikwuemesi e Botheim.19:25

Primo tempo divertente all'Arechi: diverse occasioni da una parte e dall'altra. Traversa di Cabral in apertura, miracolo di Ochoa su Cheddira a metà prima frazione, nel mezzo tanti spunti interessanti di Soulé e Candreva, ma soprattutto la rete che sblocca il risultato, quella di Romagnoli arrivata al 10'.19:24

45'+5' Fine primo tempo: SALERNITANA-FROSINONE 0-1. Rete di Romagnoli.19:22

45'+3' Altra occasione per la Salernitana: Candreva protagonista di una conclusione pericolosa, ma bravissimo Romagnoli ad intervenire in scivolata, sventando definitivamente il pericolo.19:21

45' L'arbitro Piccinini concede 5 minuti di recupero.19:18

42' Martegani e Cabral provano a smuovere la situazione, ma il Frosinone si difende con ordine, rischiando poco o nulla.19:15

38' Tanti scontri duri, gioco spesso interrotto, animi tesi e risultato che resta sullo 0-1, con la Salernitana che risulta troppo timida nelle proprie sortite offensive.19:11

34' Cartellino giallo per Caleb Okoli.19:05

30' Cartellino giallo per Giuseppe Caso dopo proteste reiterate.19:01

26' Altra buona occasione per il Frosinone, questa volta con Soulé: l'argentino si mette in proprio e lascia partire una conclusione a giro di sinistro che termina fuori, vicinissima all'incrocio dei pali alla destra di Ochoa.18:59

24' Grandissima occasione per il Frosinone: calcio d'angolo preciso battuto da Soulé e stacco ravvicinato di Cheddira. Bravisso però Ochoa, reattivo e protagonista di un super intervento che nega la gia personale all'attaccante degli ospiti.18:57

20' Altra azione della Salernitana, questa volta culminata con un tiro a giro di Kastanos: la sua conclusione termina però fuori, alla destra della porta difesa da Turati.18:52

15' Timida reazione della Salernitana che prova a far male in contropiede con Cabral e Candreva, ma il cross di quest'ultimo finisce tra le braccia di Turati, bravo e sicuro in uscita.18:47

12' GOL! Salernitana-FROSINONE 0-1! Rete di Simone Romagnoli! Traversone preciso di Marchizza per il centrale dei ciociari che, in anticipo su Pirola e Lovato, stacca in maniera precisa e sigla il vantaggio per gli ospiti.



10' Prima grandissima occasione per la Salernitana: dopo 10 minuti arriva il terzo legno stagionale di Jovane Cabral che, da posizione molto defilata, lascia partire un missile terra-aria che si stampa sulla traversa.18:42

7' Manovra offensiva insistente da parte della Salernitana che arriva al cross con facilità, ma senza riuscire a rendersi pericolosa in maniera concreta.18:40

4' Le due squadre si studiano con la Salernitana più propensa ad attaccare: i granata pimpanti fin da subito, il Frosinone si difende con ordine.18:36

1' Inizia il primo tempo di SALERNITANA-FROSINONE!18:31

Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di Serie A (2V, 1N) e potrebbe centrare quattro partite di fila senza perdere per la seconda volta nella competizione (la prima tra ottobre e novembre 2018).17:13

La Salernitana ha perso nelle ultime due giornate di campionato senza trovare la via del gol: non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A senza segnare da febbraio; la squadra campana inoltre nelle ultime sette partite di campionato ha incassato 14 reti, esattamente due di media a match.17:13

Panchina FROSINONE: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Monterisi, Garritano, Lulic, Reinier, Ibrahimovic, Bourabia, Baez, Cuni, Kvernadze, Kaio Jorge.17:39

Panchina SALERNITANA: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Bohinen, Legowski, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Tchaouna.17:38

Formazione FROSINONE (4-3-3): Turati - Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza - Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli - Soulè, Cheddira, Caso.17:32

Formazione SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric - Candreva, Kastanos - Cabral.17:32

La Salernitana arriva dalla dura sconfitta casalinga maturata per 0-3 contro il Torino, mentre il Frosinone è reduce dalla vittoria in rimonta per 4-2 contro il Sassuolo.17:11

Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie A, si affrontano Salernitana e Frosinone.17:11