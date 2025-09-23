Il Napoli conquista la quarta vittoria in campionato battendo il Pisa 3-2. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Gilmour al 39’, nella ripresa i partenopei cercano di chiudere la gara ma il Pisa la riapre al 60’: l’arbitro fischia un calcio di rigore per un tocco di braccio di Beukema; dagli undici metri Nzola non sbaglia. Il Napoli spinge alla ricerca del nuovo vantaggio e al 73’ ci riesce: Spinazzola, servito fuori area da Lobotka, si accentra e batte Semper con un tiro potente e rasoterra. All’82’ arriva anche il terzo gol con Lucca: l’ex Pisa, entrato da poco, è servito in profondità da McTominay, si allarga e fa partire un diagonale sul primo palo all’incrocio che si infila alle spalle di Semper. Primo gol con il Napoli per Lucca. Nel finale la squadra di Conte si complica la vita: su un rinvio difficoltoso di Di Lorenzo irrompe Angori, che serve Lorran libero a centro area; primo gol in A per il 19enne brasiliano.

Il Napoli si trova al secondo posto (ma con ancora la partita di stasera da giocare) con nove punti, al pari di Milan e Roma e una lunghezza dietro la Juventus capolista. I partenopei hanno conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, l’ultima al Franchi contro la Fiorentina (1-3).20:08

Arbitra la sfida Jacopo Crezzini di Siena, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Mastrodonato e dal quarto uomo Manganiello. Mazzoleni e Giua rispettivamente al Var e Avar.20:39

Canestrelli scende sulla destra e cerca il corner, ma l'ultimo tocco è suo ed è rimessa dal fondo per il Napoli.22:45

PREPARTITA

Napoli - Pisa è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 settembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Pisa sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Pisa si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3; il Pisa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Napoli ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 3-2 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Kevin De Bruyne con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è M'Bala Nzola con 1 gol.

Napoli e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 6 volte, il Pisa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Napoli-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5N); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2N).

Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 - reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri); i partenopei hanno battuto i toscani per due match interni di fila soltanto nei primi due incroci del genere, a cavallo tra il 1969 e il 1983.

Il Napoli è la squadra che sta vivendo la più lunga serie in corso senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 15 gare consecutive, di cui 10 vittorie e cinque pareggi; in particolare, i partenopei potrebbero arrivare ad almeno cinque successi di fila in Serie A per la terza volta con Antonio Conte alla guida, dopo lo scorso ottobre e lo scorso gennaio (quest'ultima striscia arrivò a sette).

In caso di sconfitta, il Pisa si ritroverebbe con non più di un punto dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria, dopo il 1987/88 (zero) e il 1988/89 (uno).

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), subendo solo quattro gol nel parziale; nello specifico, i partenopei potrebbero ottenere tre clean sheet di fila al Maradona in campionato per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2021.

Il Pisa non ha mai vinto in 14 precedenti in Serie A contro la squadra campione in carica (4N, 10P); in particolare, le ultime due sfide del genere affrontate dai toscani sono state proprio contro il Napoli, nella stagione 1990/91: sconfitta nella gara di andata in casa dei partenopei (1-2) e pareggio casalingo per 1-1 in quella di ritorno, con Mircea Lucescu alla guida.

Napoli e Pisa sono due delle quattro squadre a non aver effettuato nemmeno un attacco in contropiede in questo campionato, assieme a Inter e Lecce; tuttavia, se da un lato i partenopei sono secondi per azioni composte da almeno 10 passaggi di fila (56, meno solo dell'Inter con 58), i toscani sono ultimi in questa graduatoria al pari del Torino (11 per entrambe).

Il Pisa è la squadra che ha visto giocare nella propria area di rigore più palloni da parte delle squadre avversarie in questa Serie A, ben 102 (una media di 34 a partita); dall'altro lato, il Napoli ne ha consentiti ai propri avversari meno della metà rispetto ai toscani (50).

Kevin De Bruyne è il giocatore che ha collezionato più passaggi filtranti in questo campionato: sette, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro (segue Youssouf Fofana a quota quattro); dopo la rete contro la Fiorentina, il belga potrebbe andare a segno per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2022 (contro Brighton e Leicester).

L'ultimo gol in Serie A di M'Bala Nzola è arrivato proprio contro il Napoli, nella sfida casalinga con la maglia della Fiorentina del 17 maggio 2024 (2-2); quella partita è stata anche l'ultima disputata da titolare da parte dell'attaccante angolano nella massima serie italiana (tre presenze da subentrato finora con il Pisa in campionato).

