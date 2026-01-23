L'Inter stacca, almeno momentaneamente, le dirette avversarie per lo scudetto portandosi a 52 punti. +6 sul Milan, +9 sul Napoli, +10 sulla Roma e +12 sulla Juventus. Tentativo di fuga che potrebbe concretizzarsi con gli scontri diretti che vedranno contrapporsi le 4 inseguitrici, si giocheranno Milan-Roma e Juventus-Napoli.
La formazione meneghina è ora attesa mercoledì a Dortmund per l'ultimo atto della fase a gironi della UEFA Champions League. Nel prossimo turno di campionato invece sarà ospitata dalla Cremonese nella 23° giornata di campionato.
Punizione probabilmente eccessiva per questo Pisa che gioca a viso aperto e mette in difficoltà l'Inter nella prima mezzora di gioco. La formazione toscana non muove la classifica, rimandendo fanalino di coda assieme all'Hellas Verona e nel prossimo turno di campionato ospiterà il Sassuolo alla Cetilar Arena.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:52
L'Inter gioca un secondo tempo perfetto, sbagliando diverse occasioni ma riuscendo a dilagare nella fase finale della partita. Pisa ampiamente rimontato dopo i 2 gol segnati da Moreo in avvio di partita, al 11° e 23° minuto. L'inter va a segno con Zielinski su rigore al 39°, al 41° con Lautaro Martinez e al 45+2° con la Pio Esposito che completa la rimonta. Nel secondo tempo arrivano le reti di Dimarco, autore anche di 2 assist, al minuto 82, di Bonny al 86° e al 90+3 con Mkhitaryan che mette il primo sigillo della sua stagione e fissa il risultato sul 6-2.22:46
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE MEAZZA! Inter-Pisa 6-222:43
90'+3'
GOOL!! INTER-Pisa 6-2!! Gol di Henrikh Mkhitaryan! Dimarco batte l'angolo, Bisseck allunga la traiettoria del pallone e Mkhitaryan spinge di testa da 2 passi alle spalle di Scuffet.
Ancora un angolo a sinistra per l'Inter. Dimarco si avvia con calma verso il punto di battuta.22:40
90'
4 minuti di recupero.22:38
90'
Leris calcia una punizione dalla trequarti sinistra e va a centro area. Sommer vola e allontana con il pugno.22:37
89'
Contrasto duro di Barella che entra con la gamba alta su Canestrelli. Ammonito.22:36
86'
GOOL!! INTER-Pisa 5-2!! Gol di Ange-Yoan Bonny! Verticalizzazione di Dimarco, ancora in assist, per Bonny che sfrutta il movimento di Mkhitaryan, entra da sinistra in area di rigore e incrocia col mancino. Battuto nuovamente Scuffet.
Non molla il Pisa che attacca con forza il portatore di palla. Leris riceve sulla sinistra ma non controlla bene e concede rimessa laterale.22:32
82'
GOOL!! INTER-Pisa 4-2!! Gol di Federico Dimarco! Conclusione chirurgica di Dimarco che finalizza un contropiede perfetto dell'Inter. Palla morbida di Thuram e sinistro al volo di Dimarco con la palla che sbatte su entrambi i pali prima di depositarsi in fondo alla rete.
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.22:28
80'
5° sostituzione Inter. Esce Lautaro Martínez ed entra Ange-Yoan Bonny.22:28
80'
4° sostituzione Inter. Esce Carlos Augusto ed entra Manuel Akanji.22:27
79'
Giocata di Martinez che vede l'inserimento di Mkhitatyan e lo serve con un colpo all'indietro. Palla poi per Thuram che da destra incrocia ma chiude troppo l'angolo. Palla ampiamente a lato.22:27
78'
Akinsanmiro protesta nei confronti di Marcenaro e viene ammonito.22:25
77'
DE VRIJ! La palla rimane pericolosamente al centro dell'area di rigore toscana, De Vrij riesce a crearsi spazio e, da spalle alla porta, calcia col sinistro in torsione. Conclusione potente ma centrale, para Scuffet.22:25
76'
Lautaro Martinez guadagna il fondo e trova il calcio d'angolo sulla deviazione di Canestrelli.22:23
75'
CHE BRIVIDO PER L'INTER! Ancora pericoloso il Pisa su calcio d'angolo. Canestrelli colpisce di testa mancando di un soffio l'incrocio dei pali.22:23
75'
Torna ad attaccare il Pisa. Touré scende sulla destra e trova la deviazione di Dimarco in corner.22:22
73'
Leris si accentra da sinistra e conclude con il destro dalla distanza. Palla centrale e parata comoda per Sommer.22:20
71'
VICINO AL GOL CARLOS AUGUSTO! Cross arcuato di Bastoni, Martinez spizza e la palla arriva a mezza altezza al brasiliano che si coordina e batte al volo col mancino. La palla sfiora l'incrocio dei pali.22:19
70'
Contropiede Inter. Zielinski viene servito a centro area da Martinez ma subisce un gran recupero da parte di Akisnanmiro.22:18
70'
Cambi esauriti per Gilardino quando mancano 20 minuti al termine della partita.22:17
70'
5° sostituzione Pisa. Esce Michel Aebischer ed entra Lorran.22:17
69'
4° sostituzione Pisa. Esce Samuele Angori ed entra Mehdi Léris.22:17
68'
Sgroppata di Bastoni sulla sinistra che crossa trovando Martinez che stoppa di petto e poi appoggia al limite per Mkhitaryan. Conclusione alta dell'armeno.22:16
66'
Azione veloce dell'Inter che gioca a massimo a due tocchi. La palla arriva al limite da Zielinski che libera il mancino ma la conclusione non supera la difesa.22:14
64'
Ancora Inter in avanti. Carlos Augusto calcia alto da buona posizione.22:12
63'
DOPPIA OCCASIONE PER L'INTER! Thuram riceve sulla trequarti e attacca l'area di rigore. Salta l'avversario entrando in area e piazza col mancino sul secondo palo. Scuffet miracoloso respinge sul mancino di Dimarco che a botta sicura centra il palo a seguito della deviazione provvidenziale di Calabresi.22:12
61'
3° sostituzione Inter. Esce Francesco Pio Esposito ed entra Marcus Thuram.22:08
61'
2° sostituzione Inter. Esce Petar Sucic ed entra Nicolò Barella.22:08
60'
ANCORA INTER! Dimarco conclude con il destro dal vertice sinistro cercando il primo palo. Respinge nuovamente Scuffet.22:08
59'
OCCASIONE INTER! Pio Esposito riceve entrando appena dentro l'area di rigore e prova a piazzare con il destro. Scuffet risponde smanacciando con la mano di richiamo.22:09
57'
L'Inter recupera palla pressando Aebischer. Cross di Carlos Augusto da destra con Pio Esposito che colpisce di testa mandando a lato.22:05
56'
Bel controllo orientato di Lautaro che scappa alla marcatura di Calabresi. Fallo del difensore per fermare l'argentino, ammonito.22:04
54'
Pio Esposito viene anticipato dall'uscita alta di Scuffet, che respinge con la palla che viene intercettata da Carlos Augusto. Palla al centro per Martinez che non riesce a coordinarsi per la conclusione.22:03
54'
Altro corner conquistato dall'Inter sull'asse Bastoni-Dimarco.22:01
51'
Durosinmi pressa con forza su Sommer che, in questa occasione, elude l'attaccante avversario e fa ripartire l'azione meneghina.21:59
50'
Scuffet restituisce, sportivamente, il pallone agli avversari.21:58
49'
Sfuma l'offensiva della beneamata con Zielinski che tocca verso al centro ma colpisce Marcenaro. La palla non viene riconsegnata all'Inter ma al Pisa perchè il tocco del direttore di gara è avvenuto all'interno dell'area di rigore.21:57
47'
Sugli sviluppi, la palla arriva a Sucic che controlla si suola e va alla conclusione sbattendo sulla difesa toscana.21:55
47'
Continua a sviluppare sulla sinistra l'Inter. Akinsanmiro chiude in corner il tentativo di cross di Bastoni.21:54
46'
3° sostituzione Pisa. Esce Matteo Tramoni ed entra Gabriele Piccinini.21:52
46'
2° sostituzione Pisa. Esce Marius Marin ed entra Ebenezer Akinsanmiro.21:52
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Pisa. Due sostituzioni per Gilardino nel corso dell'intervallo.21:53
Lorran alza la palla per Durosinmi ma il gioco è fermo per la posizione irregolare del nigeriano.22:33
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:41
Succede di tutto nel primo tempo di Inter-Pisa! La formazione toscana va in vantaggio con la doppietta di Moreo che al 11° soprende un colpevole Sommer dalla distanza e al 23° porta il Pisa avanti di due lunghezze colpendo di testa sugli sviluppi di un corner. Chivu corre ai ripari togliendo uno spento Luis Henrique e affidandosi a Dimarco che cambia la faccia della prima frazione di gioco. L'Inter accorcia su calcio di rigore (causato da un mani di Tramoni) trasformato da Zielinski al 39°, pareggia al 41° con la capocciata di Lautaro Martinez (assist di Dimarco) e completa la rimonta nei minuti di recupero con il colpo di testa di Pio Esposito sul cross perfetto di Bastoni.21:39
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Inter-Pisa 3-221:36
45'+3'
Rimane a terra Pio Esposito a seguito di un colpo ricevuto da Coppola col braccio largo. Proteste della panchina lombarda che chiede il cartellino.21:35
45'+2'
GOOL!! INTER-Pisa 3-2!! Gol di Pio Esposito! Rimonta completata. Martinez si gira sulla sinistra e mette palla con i giri contati per Bastoni che va al cross col mancino. Pio Esposito colpisce di testa e porta l'Inter in vantaggio.
Dimarco difende palla sulla linea di fondo. Touré lo attacca senza commettere fallo e conquista angolo per il Pisa.21:32
45'
Durosinmi va subito vedere i muscoli e supera Zielinski a centrocampo per poi servire un compagno sulla destra. Chiusura decisa di De Vrij.21:31
44'
L'Inter vuole chiudere il primo tempo in avanti. Bisseck viene fermato in rimessa laterale sulla fascia destra.21:30
42'
Martinez vicino al gol che avrebbe completato la rimonta ma il gioco viene fermato da Marcenaro per un fallo in attacco.21:29
41'
GOOL!! INTER-Pisa 2-2!! Gol di Lautaro Martinez!! 2 gol di 2 minuti per l'Inter. Cross delizioso di Dimarco dalla sinistra che pesca Martinez a centro area bravo ad anticipare Angori e mettere la palla alle spalle di Scuffet.
Check in corso per valutare il tocco di mano di Tramoni. Confermato.21:25
37'
CALCIO DI RIGORE INTER! La palla schizza al limite dove Zielinski batte di prima intenzione. Tramoni intercetta con le mani con le braccia completamente fuori misura.21:24
37'
DIMARCO! Dimarco, appena entrato, sfiora il gol con il mancino di prima intenzione dall'area piccola. Scuffet respinge!21:23
36'
Angolo Inter con Dimarco alla battuta. Bisseck colpisce di testa ma la palla si ferma sul corpo di un avversario.21:23
35'
Bocciatura per Luis Henrique. Chivu lo sostituisce poco dopo la mezzora di gioco.21:22
34'
1° sostituzione Inter. Esce Luis Henrique ed entra Federico Dimarco.21:21
34'
L'Inter staziona sulla metà campo avversaria ma il Pisa difende densamente il doppio vantaggio. Fallo di Bisseck in attacco su Coppola.21:21
32'
INTER VICINA AL GOL! Luis Henrique riceve in area defilato a destra e manda palla avanti per l'inserimento di Sucic che calcia forte verso il secondo palo. Martinez non arriva alla deviazione vincente per una questione di centimetri.21:19
29'
Ottimo lavoro di Meister che si abbassa a prendere palla e gira sulla destra per Tramoni. Destro tentato dal vertice sinistro dell'area di rigore che sbatte sulla difesa.21:16
28'
Altra palla dell'armeno che stavolta trova Lautaro Martinez. Bravo il capitano dell'Inter a girarsi per calciare, ma la sua conclusione impatta sulla difesa avversaria.21:14
27'
Prima reazione dell'Inter. Il cross di Mkhitaryan attraversa tutta l'area di rigore.21:14
26'
Step on foot di Martinez su Marin che lo aveva anticipato. Marcenaro estrae il cartellino giallo.21:13
25'
Chivu manda a scaldarsi Thuram e Dimarco per dare la scossa ai suoi.21:12
23'
GOOL!! Inter-PISA 0-2!! Gol di Stefano Moreo!! Doppietta in 23 minuti. Troppo statica la difesa dell'Inter sugli sviluppi del corner battuto da Tramoni. Moreo anticipa tutti sul primo palo e infila nuovamente Sommer.
Primi 10 minuti passati. Il Pisa concede spazio sugli esterni ma l'Inter non riesce a sfondare.20:57
9'
Zielinski prova la verticalizzazione sull'inserimento di Sucic. Gran palla, ma Aebischer è ben posizionato e chiude la linea di passaggio.20:56
7'
Prova a spingersi in avanti anche il Pisa. Touré tenta il dribbling sulla fascia destra ma non supera Mkhitaryan.20:54
5'
Azione insistita dell'Inter sulla sinistra. Arriva il cross di Mkhitaryan respinto dalla difesa. Carlos Augusto riesce a rimettere palla dentro e Pio Esposito cerca la girata con il destro. Palla a lato.20:52
4'
Cross da sinistra di Carlos Augusto. Sicuro Scuffet in presa.20:50
3'
Ancora Pio Esposito a fare sportellate al centro dell'area di rigore. Duello intenso con Canestrelli che sembra perderlo ma riesce a sporcare il suo tentativo di mettere palla al centro.20:50
3'
Esposito riceve a centro area da sinistra e prova a lottare in mezzo a 5 avversari. Ha la meglio la difesa toscana.20:49
2'
Forte pressione di Tramoni su Bisseck che riesce all'ultimo a rifugiarsi da Sommer.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marcenaro e l'Inter muove il primo pallone della partita.20:46
I giocatori fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Sfida agli antipodi della classifica per questo derby tutto nerazzuro, è tutto pronto per l'inizio di Inter-Pisa!20:42
Le scelte di Gilardino. Confermato in blocco l'11 titolare che ha fermato l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Scuffet in porta protetto dalla linea a 3 composta da Coppola, Canestrelli e Calabresi. Angori e Touré pronti a sfrecciare sulle fasce lasciando il centro del campo nella mani di Marin e Aebischer. Tramori e Moreo sostengono la manovra offensiva alle spalle di Meister. Parte ancora dalla panchina il nuovo arrivo Durosinmi, pronto ad essere utilizzato a partita in corso.20:21
Le scelte di Chivu. Torna in campo l'inter appena 3 giorni dopo la sconfitta subita dall'Arsenal e il tecnico rumeno si affida alle rotazioni. Sommer confermato tra i pali. In difesa salta la prima partita della stagione Akanji e gioca De Vrij centrale affiancato da Bisseck e Bastoni. Ancora titolare Sucic che va a comporre la linea di centrocampo assieme a Mkhitaryan e Zielinsky. Luis Henrique confermato a destra, mentre sulla sinistra un turno di riposo per Dimarco che lascia spazio a Carlos Augusto. Davanti confermatissimo Lautaro Martinez a comporre il tandem offensivo con il giovane Pio Esposito.20:18
FORMAZIONE UFFICIALE PISA. 3-4-2-1. Scuffet; Coppola, Canestrelli, Calabresi; Angori, Marin, Aebischer, Touré; Tramoni, Moreo; Meister.20:11
A disposizione Inter. J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Akanji, Barella, Bonny, Bovo, Cocchi, Darmian, Dimarco, Diouf, Frattesi, Thuram.20:16
FORMAZIONE UFFICIALE INTER. 3-5-2. Sommer; Bastoni, De Vrij, Bisseck; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Pio Esposito, Martinez.20:08
I PRECEDENTI. Inter e Pisa si affrontano per la 16° volta in Serie A. Bilancio a favore del biscione che conduce con 9 vittorie contro i 3 successi delle torri.L’ultimo incontro in terra milanese ha avuto luogo nella stagione '90/'91 e l'Inter di Trapattoni dilagò per 6-3 contro il Pisa di Lucescu.Nella gara di andata della stagione in corso i meneghini sono usciti vittoriosi dalla Cetilar Arena con la doppietta di Lautaro Martinez che ha fissato il risultato sul 2-0.22:39
Il direttore di gara designato per la sfida del Meazza è il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. 4 vittorie su 4 per i meneghini nei precedenti in Serie A con il fischietto ligure. 4 successi anche per i toscani, ma su 8 partite dirette da Marcenaro.23:09
Il Pisa arriva da un’ottima prestazione in cui ha agguantato il pari nella sfida contro l’Atalanta con l’1-1 firmato nei minuti finali dal neo acquisto Durosinmi. Le torri condividono l’ultimo posto in classifica con l’Hellas Verona a quota 14 punti.23:09
9 risultati utili consecutivi per l’Inter in campionato. I meneghini primeggiano con 48 punti, a +3 sul Milan e +6 sul Napoli e stasera cercheranno di allungare almeno momentaneamente. Nell’ultima giorntata, i nerazzuri guidati da Chivu, hanno superato l’Udinese grazie alla rete di Lautaro Martinez. Altra sconfitta, la terza consecutiva, maturata in Champions per la beneamata con l’Arsenal che si è imposto a Milano per 3-1 confermandosi in testa alla classifica del girone.23:11
Siamo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro! L’Inter di Cristian Chivu ospita il Pisa di Alberto Gilardino.23:08
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter e Pisa, gara valida per la 22° giornata di Serie A.23:07
