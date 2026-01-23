9 risultati utili consecutivi per l’Inter in campionato. I meneghini primeggiano con 48 punti, a +3 sul Milan e +6 sul Napoli e stasera cercheranno di allungare almeno momentaneamente. Nell’ultima giorntata, i nerazzuri guidati da Chivu, hanno superato l’Udinese grazie alla rete di Lautaro Martinez. Altra sconfitta, la terza consecutiva, maturata in Champions per la beneamata con l’Arsenal che si è imposto a Milano per 3-1 confermandosi in testa alla classifica del girone.23:11

I PRECEDENTI. Inter e Pisa si affrontano per la 16° volta in Serie A. Bilancio a favore del biscione che conduce con 9 vittorie contro i 3 successi delle torri.L’ultimo incontro in terra milanese ha avuto luogo nella stagione '90/'91 e l'Inter di Trapattoni dilagò per 6-3 contro il Pisa di Lucescu.Nella gara di andata della stagione in corso i meneghini sono usciti vittoriosi dalla Cetilar Arena con la doppietta di Lautaro Martinez che ha fissato il risultato sul 2-0.22:39

Le scelte di Chivu. Torna in campo l'inter appena 3 giorni dopo la sconfitta subita dall'Arsenal e il tecnico rumeno si affida alle rotazioni. Sommer confermato tra i pali. In difesa salta la prima partita della stagione Akanji e gioca De Vrij centrale affiancato da Bisseck e Bastoni. Ancora titolare Sucic che va a comporre la linea di centrocampo assieme a Mkhitaryan e Zielinsky. Luis Henrique confermato a destra, mentre sulla sinistra un turno di riposo per Dimarco che lascia spazio a Carlos Augusto. Davanti confermatissimo Lautaro Martinez a comporre il tandem offensivo con il giovane Pio Esposito.20:18

Le scelte di Gilardino. Confermato in blocco l'11 titolare che ha fermato l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Scuffet in porta protetto dalla linea a 3 composta da Coppola, Canestrelli e Calabresi. Angori e Touré pronti a sfrecciare sulle fasce lasciando il centro del campo nella mani di Marin e Aebischer. Tramori e Moreo sostengono la manovra offensiva alle spalle di Meister. Parte ancora dalla panchina il nuovo arrivo Durosinmi, pronto ad essere utilizzato a partita in corso.20:21

Succede di tutto nel primo tempo di Inter-Pisa! La formazione toscana va in vantaggio con la doppietta di Moreo che al 11° soprende un colpevole Sommer dalla distanza e al 23° porta il Pisa avanti di due lunghezze colpendo di testa sugli sviluppi di un corner. Chivu corre ai ripari togliendo uno spento Luis Henrique e affidandosi a Dimarco che cambia la faccia della prima frazione di gioco. L'Inter accorcia su calcio di rigore (causato da un mani di Tramoni) trasformato da Zielinski al 39°, pareggia al 41° con la capocciata di Lautaro Martinez (assist di Dimarco) e completa la rimonta nei minuti di recupero con il colpo di testa di Pio Esposito sul cross perfetto di Bastoni.21:39

L'Inter gioca un secondo tempo perfetto, sbagliando diverse occasioni ma riuscendo a dilagare nella fase finale della partita. Pisa ampiamente rimontato dopo i 2 gol segnati da Moreo in avvio di partita, al 11° e 23° minuto. L'inter va a segno con Zielinski su rigore al 39°, al 41° con Lautaro Martinez e al 45+2° con la Pio Esposito che completa la rimonta. Nel secondo tempo arrivano le reti di Dimarco, autore anche di 2 assist, al minuto 82, di Bonny al 86° e al 90+3 con Mkhitaryan che mette il primo sigillo della sua stagione e fissa il risultato sul 6-2.22:46

Inter - Pisa è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Pisa sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 208 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 52 punti (frutto di 17 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 1 vittoria, 11 pareggi e 10 sconfitte).

L'Inter ha segnato 50 gol e ne ha subiti 19; il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Pisa - Inter si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Inter ha fatto 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 7 punti (0 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 6-2 mentre Il Pisa ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.

Inter e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 9 volte, il Pisa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Inter-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A, realizzando 18 gol (tre di media a match); solo una volta il club toscano ha perso sette gare consecutive contro una singola formazione nel massimo campionato: la Juventus (tra il 1987 e il 2025).

L'Inter ha vinto sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A, tra cui le cinque più recenti - la formazione toscana ha ottenuto un solo successo in trasferta contro il club meneghino nel massimo campionato: 1-0 il 6 marzo 1983.

L'Inter ha vinto 16 delle 21 partite in questa Serie A: in tutte le precedenti cinque occasioni in cui i nerazzurri erano riusciti ad ottenere almeno altrettanti successi dopo 21 gare stagionali nel torneo, hanno sempre poi vinto lo Scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24) - in più, in tutte le cinque precedenti occasioni hanno anche vinto la 22ª partita.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due match di campionato (contro Lecce e Udinese) e potrebbe registrare almeno tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (quattro in quel caso).

L'Inter è l'unico club ad aver vinto tutte le sfide (10 su 10) contro formazioni attualmente nella parte bassa della classifica in questa stagione di Serie A; i nerazzurri sono anche la formazione che ha subito meno gol (quattro) e realizzato più reti (25) contro queste squadre.

Il Pisa ha pareggiato sei delle ultime sette trasferte di campionato (1P); più in generale, la squadra toscana è quella che ha registrato più pareggi fuori casa in questa stagione di Serie A (7 su 10), anche se è l'unica ancora senza vittoria in gare esterne.

Nonostante sia la formazione che ha subito più reti in trasferta (20) nel campionato in corso, il Pisa ha segnato 14 gol fuori casa: solo Bologna (18), Inter (17), Milan (17) e Como (17) hanno realizzato più reti lontano da casa del club toscano (a quota 14 anche il Napoli).

Da una parte l'Inter (sette, al pari del Milan) è una delle due squadre con più gol segnati da fuori area in questo campionato, dall'altra il Pisa è l'unica ancora a secco di reti dalla distanza.

Lautaro Martínez (11 gol in 21 match nella Serie A 2025/26) è ad un solo gol di distanza dall'eguagliare il bottino di reti dello scorso campionato (12 marcature, ma in 31 presenze). L'argentino ha segnato 16 gol nelle sue ultime 20 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una doppietta contro il Pisa lo scorso 30 novembre.

Dopo il gol all'esordio contro l'Atalanta, Rafiu Durosinmi potrebbe diventare solo il terzo calciatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze in assoluto in Serie A arrivate giocando per una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Dario Hübner nel 1997 con il Brescia e Riccardo Zampagna nel 2004 con il Messina.

