Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Torino-Monza: 3-2 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
23 Ottobre 2026 ore 20:45
Torino
3
Monza
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 39' 1-0 Kian Fitz-Jim
  2. 47' 1-1 Gustavo Varela
  3. 61' 2-1 Rafik Belghali
  4. 72' 3-1 Nikola Vlasic
  5. 90+4' 3-2 Nathan Patterson (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Il Torino batte 3-2 il Monza e ottiene la terza vittoria di fila in campionato. Fitz-Jim sblocca il risultato al 39', pari di Varela al 47'. Belghali al 61' riporta in vantaggio i granata, tris di Vlasic al 72'. In pieno recupero l'autorete di Patterson.

Nel prossimo turno di campionato il Torino affronterà in casa il Como, il Monza ospiterà l'Udinese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

  2. 90'+5'

    Fine partita! TORINO-MONZA 3-2 (39' Fitz-Jim, 47' Varela, 61' Belghali. 72' Vlasic, 94' aut. Patterson).22:41

  3. 90'+4'

    GOL! Torino-MONZA 3-2! Autorete di Patterson. Cross di Ngonge, tocca Ismajli, Patterson devia la palla nella propria porta. 22:40

    Nathan Patterson
  4. 90'+3'

    OCCASIONE TORINO! Opportunità per Aboukhlal da posizione defilata, Tornqvist chiude lo specchio in uscita bassa. 22:39

  5. 90'+2'

    Spunto di Aboukhlal sulla sinistra, poi Patterson calcia in modo sbilenco. 22:37

  7. 90'+1'

    L'arbitro Marchetti concede quattro minuti di recupero. 22:35

  8. 89'

    Un altro tiro dal limite di Adams, il pallone rotola sul fondo. 22:34

  9. 85'

    Sostituzione MONZA: entra Mout esce Carboni.22:30

  10. 84'

    Sostituzione TORINO: entra Aboukhlal esce Belghali.22:29

  11. 83'

    Chance per Cutrone, ma l'attaccante del Monza parte da una posizione di fuorigioco. 22:28

  13. 79'

    Sostituzione MONZA: entra Cutrone esce Robinson.22:25

  14. 79'

    Sostituzione MONZA: entra Ngonge esce Mota Carvalho.22:24

  15. 79'

    Folorunsho libera il destro, tiro fuori misura. 22:24

  16. 76'

    OCCASIONE TORINO! Adams calcia da fuori area, pallone vicino al palo. 22:21

  17. 75'

    Fraseggio del Torino, granata ora avanti di due reti. 22:20

  19. 72'

    GOL! TORINO-Monza 3-1! Rete di Vlasic. Cross di Belghali deviato, Vlasic da centro area gonfia la rete con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic22:19

    Nikola Vlasic
  20. 71'

    Sostituzione TORINO: entra Braganca esce Fitz-Jim.22:19

  21. 71'

    Sostituzione TORINO: entra Kulenovic esce Simeone.22:17

  22. 71'

    Sostituzione TORINO: entra Patterson esce Cacciamani.22:17

  23. 70'

    OCCASIONE TORINO! Simeone scatta alle spalle della difesa, ma in area non inquadra il bersaglio. 22:15

  25. 69'

    OCCASIONE MONZA! Traversone di Mota Carvalho, colpo di testa di Mangas, prodigiosa la risposta in tuffo di Perri. 22:14

  26. 67'

    Adams ci prova da fuori area, Tornqvist non si fa sorprendere. 22:12

  27. 65'

    Reazione del Monza, due i cambi effettuati da Juric. 22:11

  28. 63'

    Sostituzione MONZA: entra Folorunsho esce Foe Ondoa.22:08

  29. 63'

    Sostituzione MONZA: entra Kouadio esce Lucchesi.22:08

  31. 61'

    GOL! TORINO-Monza 2-1! Rete di Belghali. Belghali riceve palla da Gineitis, converge verso il centro e batte Tornqvist con un tiro angolato scoccato da fuori area.

    Guarda la scheda del giocatore Rafik Belghali22:08

    Rafik Belghali
  32. 61'

    Conclusione da fuori area di Comuzzo, parata in tuffo di Tornqvist. 22:09

  33. 58'

    Cross di Simeone, Adams a centro area non controlla la sfera. 22:04

  34. 56'

    Simeone dopo un guizzo entra in area, Tornqvist in uscita fa buona guardia. 22:02

  35. 55'

    Insiste il Torino: tentativo dal limite di Adams, pallone largo ma non di molto.22:00

  37. 54'

    Torino pericoloso, Belghali impegna Tornqvist con un tiro dall'interno dell'area di rigore. 21:59

  38. 51'

    Sostituzione TORINO: entra Gineitis esce Mandragora.21:56

  39. 50'

    Problema muscolare per Mandragora, il centrocampista chiede il cambio. 21:55

  40. 47'

    GOL! Torino-MONZA 1-1! Rete di Varela. Retropassaggio corto di Comuzzo, Varela si avventa sul pallone e in area scavalca Perri con un morbido tocco sotto.

    Guarda la scheda del giocatore Gustavo Varela21:53

    Gustavo Varela
  41. 46'

    Inizio secondo tempo di TORINO-MONZA! 21:50

  43. Il Torino conduce 1-0 a fine primo tempo. L'equilibrio si rompe al 39', in gol Fitz-Jim su assist di Simeone. 21:36

  44. 45'+3'

    Fine primo tempo: TORINO-MONZA 1-0! In gol Fitz-Jim. 21:34

  45. 45'+1'

    Mangas cade in area dopo un contrasto con Belghali, l'arbitro non interviene. 21:33

  46. 45'

    L'arbitro Marchetti assegna un minuto di recupero. 21:31

  47. 42'

    Il Torino resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 21:29

  49. 39'

    GOL! TORINO-Monza 1-0! Rete di Fitz-Jim. Simeone intercetta un passaggio di Foe Ondoa e smista per Fitz-Jim, il centrocampista granata in area trafigge Tornqvist con un tiro di sinistro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Kian Fitz-Jim21:27

    Kian Fitz-Jim
  50. 37'

    Contropiede del Torino, ma Fitz-Jim dosa male la misura del passaggio per Cacciamani. 21:26

  51. 34'

    Ammonito ISMAJLI per gioco scorretto su Varela.21:21

  52. 32'

    Varela si gira e calcia da fuori area, tiro respinto. 21:20

  53. 31'

    Calcio d'angolo battuto da Birindelli, allontana di testa Simeone. 21:17

  55. 29'

    Batti e ribatti, poi Lucchesi spazza in avanti senza fronzoli. 21:16

  56. 26'

    Problema per Mandragora dopo un contrasto con Akinsanmiro, sanitari in campo. 21:12

  57. 23'

    Punizione dalla trequarti per il Monza, Mandragora trattiene Akinsanmiro. 21:09

  58. 20'

    Simeone pescato in posizione irregolare sul passaggio in area di Belghali, interrotta l'azione dei granata. 21:07

  59. 17'

    Coco arriva sul fondo, Lucchesi intercetta il cross. 21:03

  61. 15'

    Simeone a metà campo in scivolata strappa il pallone a Foe Ondoa, riparte il Torino. 21:02

  62. 12'

    OCCASIONE TORINO! Mandragora dalla bandierina, svetta Isamjli, pallone di poco a lato. 20:58

  63. 10'

    Simeone sguscia e mette al centro, Cacciamani in area non impatta la sfera con il piede destro.20:57

  64. 8'

    Adams, defilato sulla destra, si allunga troppo la palla. 20:55

  65. 5'

    Fase di studio del match, pressione alta del Monza. 20:51

  67. 2'

    Mandragora carica il mancino da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa. 20:49

  68. 1'

    Corner di Birindelli, Mota Carvalho stacca ma non riesce a direzionare verso la porta. 20:48

  69. 1'

    Inizio primo tempo di TORINO-MONZA! 20:46

  70. Le scelte di Juric: Varela guida l'attacco, Mota Carvalho e Robinson alle sue spalle. Akinsanmiro e Foe Ondoa in mediana, in difesa confermato Goglichidze.20:04

  71. Le scelte di Abate: in avanti il tandem Simeone-Adams, Belghali a Cacciamani gli esterni. Mandragora e Fitz-Jim a metà campo. Ismajli guida la difesa.20:03

  73. Panchina MONZA: Thiam, Strajnar, Kouadio, Antov, Bakoune, Colombo, Mout, Folorunsho, Forson, Ciurria, Tourè, Ngonge, Colpani, Cutrone, Zeballos.20:02

  74. Panchina TORINO: Mascardi, Siviero, Biraghi, Braganca, Comert, Patterson, Kulenovic, Gineitis, Aboukhlal, Zapata, Casadei, Fortini, Oristanio, Pellegri.20:01

  75. Formazione MONZA (3-4-2-1): Tornqvist - Goglichidze, Lucchesi, Carboni - Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas - Robinson, Mota Carvalho - Varela.20:01

  76. Formazione TORINO (3-5-2): Perri - Coco, Isamjli, Comuzzo - Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani - Adams, Simeone.20:50

  77. Manca poco all'inizio di Torino-Monza. Direzione di gara affidata all'arbitro Marchetti.19:58

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Monza.19:58

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori19:58

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Monza

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Monza?
La gara tra Torino e Monza si giocherà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Torino - Monza?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Monza sarà Luca Massimi
Dove si gioca Torino - Monza?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Monza?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Monza?
La gara tra Torino e Monza si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Monza?
I marcatori del Torino sono stati Kian Fitz-Jim al 39', Rafik Belghali al 61', Nikola Vlasic al 72' e Nathan Patterson(A) (autogol) al 94' mentre i marcatori del Monza sono stati Gustavo Varela al 47'
PREPARTITA

Torino - Monza è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Monza sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati24
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino24.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1
07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1
19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1
16-10-2026 Serie A Frosinone-Sassuolo 4-2

Attualmente il Torino si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Torino ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Monza ha segnato 15 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Torino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato il Cagliari vincendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 7 gol.

Torino e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 3 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Torino-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide di Serie A contro il Monza (3V 3N); tra le squadre contro cui i granata non hanno mai perso nel massimo campionato, hanno affrontato più spesso soltanto il Mantova (14) e la Salernitana (otto) - a quota sei anche Frosinone e Messina.
  • Nelle tre sfide di Serie A giocate in casa dei granata tra Torino e Monza, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol in una singola partita (due 1-1 ed un 1-0 dei piemontesi).
  • Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 11 gare (4N, 5P); l'ultima volta in cui ha ottenuto tre successi di fila in una singola stagione è stata tra febbraio e marzo 2019 sotto la guida di Walter Mazzarri.
  • Il Torino ha subito gol in otto partite casalinghe consecutive in Serie A; non registrava una striscia negativa più lunga in casa nel massimo campionato da quella di 10 gare registrata tra gennaio e maggio 2017.
  • Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 34 gare disputate nel massimo campionato (2V, 6N, 26P); i brianzoli non vincono due gare consecutive nella competizione da marzo 2024.
  • Il Monza ha vinto solo due delle 23 trasferte disputate in Serie A dalla stagione 2024/25 (5N, 16P); tra le squadre con almeno 20 gare esterne giocate nello stesso periodo, solo il Venezia (ancora senza successi) ha fatto peggio.
  • Solamente il Brighton (10) ha realizzato più gol grazie a giocatori nati dal 2005 in avanti del Monza in questa stagione nei cinque principali campionati europei: nove (sei Gustavo Varela, due Jay Robinson, uno Eddy Kouadio), come Barcellona e Racing Santander. Inoltre, in Serie A nessuna formazione ha mandato in gol più calciatori nati dal 2005 in avanti rispetto ai brianzoli (tre, come il Como).
  • Il Monza ha tentato il maggior numero di passaggi lunghi in questa Serie A (373), seguito dal Torino con 360; tuttavia, le due squadre occupano rispettivamente solo l'ottava e la tredicesima posizione per passaggi lunghi riusciti, con 158 e 137.
  • Dal suo primo campionato di Serie A nel 2016/17, Giovanni Simeone è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime 11 stagioni nel torneo, insieme a Piotr Zielinski e Matteo Politano. L'attaccante del Torino non va a segno in due gare consecutive di campionato dallo scorso marzo (contro Parma e Milan in quel caso); l'argentino è inoltre reduce da quattro partite casalinghe senza gol, dopo aver trovato la rete in ognuna delle cinque precedenti.
  • Con sei gol in appena sei presenze, Gustavo Varela del Monza è il secondo miglior marcatore di questa Serie A (al pari di Donyell Malen), alle spalle del solo Antonio Raimondo (sette). L'unico giocatore del Monza ad aver segnato più reti in una singola stagione di Serie A è stato Andrea Colpani, che ne realizzò otto nel 2023/24, ma in 38 presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoMonza
Partite giocate77
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1013
Gol totali subiti915
Media gol subiti per partita1.32.1
Percentuale possesso palla50.844.4
Numero totale di passaggi33002644
Numero totale di passaggi riusciti27852148
Tiri nello specchio della porta2242
Percentuale di tiri in porta42.353.2
Numero totale di cross90124
Numero medio di cross riusciti1835
Duelli per partita vinti321325
Duelli per partita persi314335
Corner subiti2935
Corner guadagnati2330
Numero di punizioni a favore8576
Numero di punizioni concesse6785
Tackle totali100107
Percentuale di successo nei tackle63.052.3
Fuorigiochi totali1224
Numero totale di cartellini gialli611
Numero totale di cartellini rossi01

Torino - Monza Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Inter22
  2. Lazio22
  3. Roma18
  4. Milan18
  5. Como17
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela7
  2. Antonio Raimondo7
  3. Nikola Krstovic6
  4. Donyell Malen6
  5. Tasos Douvikas5
MOSTRA COMPLETA

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio