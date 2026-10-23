DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Monza? La gara tra Torino e Monza si giocherà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Torino - Monza? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Monza sarà Luca Massimi Dove si gioca Torino - Monza? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Monza? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Monza? La gara tra Torino e Monza si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Monza? I marcatori del Torino sono stati Kian Fitz-Jim al 39', Rafik Belghali al 61', Nikola Vlasic al 72' e Nathan Patterson(A) (autogol) al 94' mentre i marcatori del Monza sono stati Gustavo Varela al 47'

PREPARTITA

Torino - Monza è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Monza sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 24.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1 07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1 19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1 16-10-2026 Serie A Frosinone-Sassuolo 4-2

Attualmente il Torino si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Monza si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Torino ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Monza ha segnato 15 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Torino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Lazio e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato il Cagliari vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 7 gol.

Torino e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 3 volte, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Torino-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide di Serie A contro il Monza (3V 3N); tra le squadre contro cui i granata non hanno mai perso nel massimo campionato, hanno affrontato più spesso soltanto il Mantova (14) e la Salernitana (otto) - a quota sei anche Frosinone e Messina.

Nelle tre sfide di Serie A giocate in casa dei granata tra Torino e Monza, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol in una singola partita (due 1-1 ed un 1-0 dei piemontesi).

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 11 gare (4N, 5P); l'ultima volta in cui ha ottenuto tre successi di fila in una singola stagione è stata tra febbraio e marzo 2019 sotto la guida di Walter Mazzarri.

Il Torino ha subito gol in otto partite casalinghe consecutive in Serie A; non registrava una striscia negativa più lunga in casa nel massimo campionato da quella di 10 gare registrata tra gennaio e maggio 2017.

Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 34 gare disputate nel massimo campionato (2V, 6N, 26P); i brianzoli non vincono due gare consecutive nella competizione da marzo 2024.

Il Monza ha vinto solo due delle 23 trasferte disputate in Serie A dalla stagione 2024/25 (5N, 16P); tra le squadre con almeno 20 gare esterne giocate nello stesso periodo, solo il Venezia (ancora senza successi) ha fatto peggio.

Solamente il Brighton (10) ha realizzato più gol grazie a giocatori nati dal 2005 in avanti del Monza in questa stagione nei cinque principali campionati europei: nove (sei Gustavo Varela, due Jay Robinson, uno Eddy Kouadio), come Barcellona e Racing Santander. Inoltre, in Serie A nessuna formazione ha mandato in gol più calciatori nati dal 2005 in avanti rispetto ai brianzoli (tre, come il Como).

Il Monza ha tentato il maggior numero di passaggi lunghi in questa Serie A (373), seguito dal Torino con 360; tuttavia, le due squadre occupano rispettivamente solo l'ottava e la tredicesima posizione per passaggi lunghi riusciti, con 158 e 137.

Dal suo primo campionato di Serie A nel 2016/17, Giovanni Simeone è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime 11 stagioni nel torneo, insieme a Piotr Zielinski e Matteo Politano. L'attaccante del Torino non va a segno in due gare consecutive di campionato dallo scorso marzo (contro Parma e Milan in quel caso); l'argentino è inoltre reduce da quattro partite casalinghe senza gol, dopo aver trovato la rete in ognuna delle cinque precedenti.

Con sei gol in appena sei presenze, Gustavo Varela del Monza è il secondo miglior marcatore di questa Serie A (al pari di Donyell Malen), alle spalle del solo Antonio Raimondo (sette). L'unico giocatore del Monza ad aver segnato più reti in una singola stagione di Serie A è stato Andrea Colpani, che ne realizzò otto nel 2023/24, ma in 38 presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: