Nessun gol, poche emozioni, un punto a testa. Milan-Juventus si chiude in parità, senza reti. Molto agonismo in campo, gara molto tattica. Portieri poco impegnati. Da segnalare un colpo di testa impreciso di Emerson Royal e un tiro di Cambiaso respinto da Thiaw.

Nel prossimo turno di campionato per il Milan impegno in casa contro l'Empoli, la Juventus affronterà in trasferta il Lecce.