Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, la Roma prende il largo invece nella seconda frazione. I giallorossi rischiano poco o nulla e allo stesso tempo dominano in lungo e in largo e trovando anche la seconda e la terza rete del proprio pomeriggio. Prima Ferguson e poi Wesley chiudono la pratica, a poco serve la rete di Folino nel finale.

La Roma è la squadra che ha segnato più reti contro la Cremonese in Serie A: 40 gol in 16 sfide, incluso l'unico match in cui la Roma ha realizzato nove gol nella sua storia in Serie A (9-0 il 13 ottobre 1929).14:29

Dopo aver perso i quattro precedenti confronti in Serie A contro la Roma, la Cremonese ha vinto la sfida più recente contro i giallorossi (2-1 allo Zini il 28 febbraio 2023 con gol di Frank Tsadjout e Daniel Ciofani per i grigiorossi); i lombardi non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i capitolini nel massimo campionato.14:29

Prima frazione tutt'altro che noiosa quella tra Cremonese e Roma. Dopo i primi 45 minuti la Roma è avanti di un gol grazie alla rete splendida di Soulè, arrivata al 17esimo minuto di gioco. La partita si gioca su ottimi ritmi, con continui ribaltamenti di fronte e diverse occasioni da ambe le parti. Senza dubbio protagonisti Svilar e Audero, tutti e due protagonisti di grandissime parate: in particolare quelle su Bonazzoli da una parte e su Pellegrini dall'altra. Il primo tempo si conclude con il Var che revoca un rigore precedentemente assegnato alla Cremonese. All'intervallo la Roma è avanti per 0-1.15:57

GOL! Cremonese-ROMA 0-2! Rete di Evan FERGUSON! Azione insistita della Roma che si ripresenta in avanti in maniera decisa e concreta. Bravo El Aynaoui al limite dell'area a non concludere e a servire Ferguson, cinico e freddo a tu per tu con Audero. Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson 16:30

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cremonese - Roma? La gara tra Cremonese e Roma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cremonese - Roma? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cremonese - Roma sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Cremonese - Roma? La partita si gioca a Cremona In che stadio si gioca Cremonese - Roma? Stadio Giovanni Zini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Roma? La gara tra Cremonese e Roma si è conclusa con il risultato di 1-3 Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Roma? Il marcatore Cremonese è stato Francesco Folino al 93' mentre i marcatori della Roma sono stati Matías Soulé al 17', Evan Ferguson al 64' e Wesley al 69'

PREPARTITA

Cremonese - Roma è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Roma sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 159 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 22 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.8 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0

Attualmente la Cremonese si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece la Roma si trova 1° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16; la Roma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Cremonese ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e il Pisa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Milan e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa perdendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato l'Udinese vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol.

Cremonese e Roma si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, la Roma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 2.

La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1P), realizzando 27 gol (2.1 di media) e registrando ben nove clean sheet - l'unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata 15 dicembre 2024 contro il Como (2-0).

La Cremonese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A (4V, 4N). Dopo la sconfitta nel match più recente allo Zini contro la Juventus, i grigiorossi potrebbero perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2023 (contro Fiorentina e Atalanta in quel caso).

Solo il Bayern Monaco (2.43) vanta una media punti più alta della Roma (2.33, al pari del Barcellona) in trasferta nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei - per i giallorossi 11 vittorie, due pareggi e due sconfitte in 15 match fuori casa in quest'anno solare in Serie A.

La Roma è la formazione con più clean sheet in gare fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; solo due volte il club capitolino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta in un singolo anno solare nella sua storia in Serie A (10 sia nel 2018 che nel 2017).

Tra le squadre attualmente nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio tra tutte le competizioni: 21 match (15V, 6P), l'ultimo segno "X" dei giallorossi risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1 in quel caso in Serie A).

Roma e Cremonese hanno segnato esattamente lo stesso numero di gol in questa stagione di Serie A (entrambe 12); i giallorossi equamente divisi tra 1° e 2° tempo (sei e sei), i grigiorossi cinque nella prima frazione e sette nella seconda.

Jamie Vardy ha segnato in quattro dei suoi ultimi cinque match casalinghi in campionato, tra cui due reti nelle sue ultime due gare allo Zini; il classe '87 potrebbe trovare il gol in tre presenze casalinghe di fila tra Serie A e Premier League per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2019 (cinque in quel caso). In generale, sette delle ultime otto reti di Vardy in campionato sono arrivate in partite interne; inoltre la prossima sarà la gara numero 350 per Vardy tra Premier League e Serie A.

Dopo la rete nel match più recente contro l'Udinese su rigore, Lorenzo Pellegrini potrebbe segnare in almeno due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2024 (tre in quel caso). Il classe '96 ha realizzato 13 dei 17 rigori calciati con la maglia della Roma tra tutte le competizioni, inclusi sette degli ultimi otto tiri dal dischetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: