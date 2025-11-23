Pulisic e Maignan: sono loro gli uomini derby per il Milan. Decisivi il gol al 54' dello statunitense, bravo a spingere in porta un tiro di Saelemaekers respinto corto da Sommer, e il calcio di rigore parato dal francese al Calhanoglu venti minuti più tardi. Nel primo tempo a rendersi più pericolosa è l'Inter, che prima va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Thuram parato da Maignan e poi colpisce due pali, con la girata aerea di Acerbi e il tiro al volo di Lautaro, deviato ancora da Maignan prima di colpire il legno. Nella ripresa, dopo il vantaggio di Pulisic, la squadra di Chivu ci prova con un tiro alto di Bastoni e, nel finale, con una conclusione sbagliata del subentrato Bonny. In mezzo, il rigore sbagliato da Calhanoglu e parato da Maignan, bravo a intuire la conclusione a incrociare del turco.

Grande momento di forma per la squadra di Cristian Chivu che, dopo la sconfitta sul campo del Napoli, ha ottenuto quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Il ko del Maradona è l'unico passo falso dei nerazzurri nelle ultime 12 partite tra tutte le competizioni, nelle quali sono arrivate 11 vittorie. Ha perso una sola partita in questa stagione, invece, il Milan, sconfitto all'esordio in campionato dalla Cremonese. Nelle ultime 6 partite, però, la formazione di Massimiliano Allegri per 4 volte non è riuscita ad andare oltre il pareggio.20:12

Ottime notizie, invece, per Allegri, che ritrova dal primo minuto tre giocatori fondamentali come Tomori e, soprattutto, Rabiot e Pulisic. Lo statuitense viene schierato in attacco al fianco di Leao, per la prima volta dall'inizio in campionato. Bartesaghi vince l'unico vero ballottaggio con Estupinan sulla fascia sinistra. Assenti Gimenez e Athekame.20:24

Nessun gol nel primo tempo del derby di Milano, ma almeno quattro occasioni importanti, di cui tre per l'Inter e una per il Milan. A partire meglio è la squadra di Chivu, che al 4' si rende pericolosa con il colpo di testa in tuffo di Thuram su cross di Dimarco, parato da Maignan. Al 27' Inter ancora vicina al gol di testa, stavolta con la girata di Acerbi su corner di Calhanoglu, respinta dal palo. È il primo dei due legni colpiti dai nerazzurri, che dieci minuti dopo costruiscono un'altra palla gol grazie alla sponda aerea di Thuram per Lautaro. Il suo tiro al volo viene allungato sul palo da Maignan. A pochi secondi dal recupero si fa vivo anche il Milan, con il tiro a giro da fuori di Pulisic, sul fondo di poco.21:44

L'Inter ha cercato spesso in profondità Thuram, apparso finora molto ispirato. Più difficoltà in fase offensiva per Carlos Augusto, costretto a giocare sul proprio piede debole e, quindi, difficilmente in grado di andare sul fondo e crossare. Nel Milan poco coinvolto Leao, che non è riuscito a duettare con Pulisic, sicuramente più attivo del portoghese. Meno pericoloso del solito anche Saelemaekers, probabilmente preoccupato dalla presenza di Dimarco sulla propria corsia.21:46

PREPARTITA

Inter - Milan è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Milan sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 152 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 18 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1

Attualmente l'Inter si trova 4° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

L'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13; il Milan ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9.

In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Milan ha incontrato il Parma pareggiando 2-2.

Inter e Milan si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Milan ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Inter-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l'Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).

Dopo l'1-1 nell'ultimo derby di campionato dello scorso 2 febbraio, Inter e Milan potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017.

Il Milan ha vinto gli ultimi due derby in trasferta contro l'Inter tra tutte le competizioni (2-1 in Serie A il 22 settembre 2024 e 3-0 in Coppa Italia lo scorso 23 aprile), tanti successi quanti nei precedenti 16 derby fuori casa (2V, 3N, 11P); i rossoneri potrebbero ottenere tre successi esterni di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 2003 e l'aprile 2005 (incluso il 3-0 a tavolino nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2004/05).

Dopo aver sconfitto il Milan il 22 aprile 2024 (match decisivo per la conquista dell'ultimo Scudetto dei nerazzurri), l'Inter ha affrontato Milan, Juventus e Napoli in 11 sfide tra tutte le competizioni senza più riuscire a vincere (5N, 6P), perdendo tutte le tre più recenti (0-3 vs Milan in Coppa Italia, 3-4 vs Juventus e 1-3 vs Napoli in Serie A).

L'Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1P), segnando 28 reti (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media). In più, i nerazzurri (12V, 3P) sono uno degli unici due club, insieme alla Roma, a non aver ancora pareggiato in questa stagione (dall'inizio di agosto) nei Big-5 campionati tra tutte le competizioni - il loro ultimo segno "X" risale allo scorso 18 giugno contro il Monterrey nel Mondiale per Club.

Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8V, 4N): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi 11 match (7V, 4N) e non registrano una serie più lunga in gare ufficiali dal periodo tra aprile e settembre 2022 (13 in quel caso).

Il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (contro Juventus, Atalanta e Parma); nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha registrato quattro pareggi consecutivi fuori casa in Serie A: tra aprile e maggio 2017 con Vincenzo Montella allenatore (uno di questi proprio contro l'Inter, 2-2 il 15 aprile 2017).

Inter (11) e Milan (nove) sono le due squadre che hanno segnato più gol nel 1° tempo in questa stagione di Serie A; più nel dettaglio nerazzurri (cinque) e rossoneri (quattro, al pari della Lazio) sono due delle tre formazioni con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco.

Lautaro Martínez ha realizzato nove gol in 20 sfide contro il Milan tra tutte le competizioni e potrebbe diventare solo il 7° giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nel derby della Madonnina, dopo Andriy Shevchenko (14), Giuseppe Meazza (13), Gunnar Nordalh, Stefano Nyers (entrambi 11), Zlatan Ibrahimovic ed Enrico Candiani (entrambi 10). Più nel dettaglio, nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) contro i rossoneri. La prossima sarà la 350ª presenza di Lautaro Martínez con i nerazzurri tra tutte le competizioni.

Rafael Leão ha preso parte a sette gol contro l'Inter con la maglia del Milan in 20 sfide tra tutte le competizioni (tre reti e quattro assist), solo contro Lazio e Roma (entrambe otto) è stato coinvolto in più gol in carriera con i rossoneri (a quota sette anche contro altre quattro formazioni). In più, dopo un passaggio vincente nell'ultima gara contro i nerazzurri, per la rete di Reijnders lo scorso 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il portoghese potrebbe prendere parte a un gol contro l'Inter in due match consecutivi per la prima volta.

