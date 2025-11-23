Il Milan torna a vincere dopo il pareggio di Parma, scavalca l'Inter e sale al secondo posto in classifica al pari del Napoli, a due punti di distanza dalla Roma, capolista solitaria. Seconda sconfitta nelle ultime 12 partite, invece, per l'Inter, che perde un altro scontro diretto dopo quello al Maradona e scende al quarto posto, restando a 3 punti dalla vetta.
Pulisic e Maignan: sono loro gli uomini derby per il Milan. Decisivi il gol al 54' dello statunitense, bravo a spingere in porta un tiro di Saelemaekers respinto corto da Sommer, e il calcio di rigore parato dal francese al Calhanoglu venti minuti più tardi. Nel primo tempo a rendersi più pericolosa è l'Inter, che prima va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Thuram parato da Maignan e poi colpisce due pali, con la girata aerea di Acerbi e il tiro al volo di Lautaro, deviato ancora da Maignan prima di colpire il legno. Nella ripresa, dopo il vantaggio di Pulisic, la squadra di Chivu ci prova con un tiro alto di Bastoni e, nel finale, con una conclusione sbagliata del subentrato Bonny. In mezzo, il rigore sbagliato da Calhanoglu e parato da Maignan, bravo a intuire la conclusione a incrociare del turco.
90'+6'
FISCHIO FINALE: INTER-MILAN 0-1. Il gol di Pulisic e le parate di Maignan regalano il derby ai rossoneri.22:46
90'+3'
Forcing finale dell'Inter. Il Milan si difende.22:44
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:41
89'
CHE OCCASIONE PER BONNY! Ottima protezione del pallone da parte di Diouf, che scarica al limite dell'area per l'ex Parma, il quale prova la conclusione di prima, ma colpisce male.22:40
88'
Diouf riceve sulla destra da Bonny, rientra sul sinistro e prova la conclusione. Parata facile per Maignan.22:39
86'
Terza sostituzione per il Milan. Esce Rafael Leão, entra Ruben Loftus-Cheek.22:36
85'
Quarta sostituzione per l'Inter. Fuori Nicolò Barella, dentro Francesco Pio Esposito.22:36
85'
Terza sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Francesco Acerbi, minuti per Andy Diouf.22:35
84'
Barella rientra sul destro e crossa sul secondo palo alla ricerca di Thuram. Maignan esce e blocca in presa alta.22:34
81'
OCCASIONE PER AKANJI! Corner a rientrare di Barella, spizzata di Acerbi sul secondo palo per l'inserimento di Akanji, che arriva in spaccata, ma non riesce a spingere il pallone in porta.22:32
81'
Sucic va via con un tunnel a Tomori, prende il fondo e guadagna un altro corner.22:32
78'
Seconda sostituzione per il Milan. Christian Pulisic lascia spazio a Christopher Nkunku.22:29
78'
Prima sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Youssouf Fofana, al suo posto Samuele Ricci.22:29
78'
Seconda sostituzione per l'Inter. Esce Hakan Çalhanoglu, entra Piotr Zielinski.22:28
75'
Dimarco si avventa su un pallone vagante e calcia di prima dall'interno dell'area. Conclusione sul primo palo bloccata da Maignan.22:26
74'
MAIGNAN PARA IL RIGORE DI CALHANOGLU! Conclusione a incrociare del turco, intuita e respinta con l'ennesimo grande intervento della partita del capitano del Milan.22:26
72'
AMMONITO Strahinja Pavlovic per il fallo da rigore.22:23
72'
CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Dopo la revisione al monitor, Sozza assegna il penalty ai nerazzurri per il fallo di Pavlovic su Thuram.22:23
71'
On field review in corso. Sozza va a rivedere al monitor il pestone di Pavlovic nei confronti di Thuram.22:22
70'
Problema fisico per Thuram, rimasto a terra dolorante dopo un colpo di Pavlovic nell'area del Milan.22:21
68'
Saelemaekers fa passare un pallone per Fofana, che calcia di prima dall'interno dell'area. Sommer blocca a terra.22:19
67'
Grande anticipo di testa di Akanji su Leao, che era già pronto a colpire sul cross morbido di Saelemaekers.22:18
66'
Prima sostituzione per l'Inter. Fuori Lautaro Martínez, dentro Ange-Yoan Bonny.22:16
64'
Ritmo altissimo in questa fase del derby. Squadre più lunghe e continui capovolgimenti di fronte.22:14
61'
AMMONITO Hakan Çalhanoglu per proteste.22:12
61'
Grande giocata di Barella, che lavora un pallone in area e riesce a scaricarlo per Carlos Augusto. Controllo difficile del brasiliano, che non riesce a trovare lo spazio per calciare.22:12
59'
OCCASIONE PER BASTONI! Thuram tiene vivo un pallone che sembrava perso in area e lo scarica per il numero 95, che calcia di prima con il sinistro. Conclusione alta.22:10
57'
L'Inter prova a reagire muovendo il pallone. Il Milan attende, compatto, nella propria metà campo.22:08
54'
GOL! Inter-MILAN 0-1! Rete di Christian Pulisic! Il Milan recupera palla a centrocampo con Rabiot che tocca corto per Fofana. Il francese apre per Saelemaekers, che arriva al limite dell'area e calcia a incrociare. Sommer si allunga e respinge ma lascia il pallone nella zona di Pulisic, che spinge in porta il vantaggio rossonero.
Thuram riceve in area, si libera sul destro e prova il tiro di interno destro. Parata facile per Maignan.22:02
50'
Bell'uscita dell'Inter, con Bastoni che cambia gioco per Carlos Augusto. Imbucata sulla corsa per Barella, fermato in corner da Pavlovic.22:00
49'
Calhanoglu imbuca sulla corsa per Dimarco, che crossa di prima, direttamente tra le braccia di Maignan.21:59
46'
Thuram arriva sul fondo e cerca il cross, ma scivola sulla pressione di Saelemaekers. Rimessa dal fondo per Maignan.21:57
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Milan. Nessun cambio all'intervallo.21:56
L'Inter ha cercato spesso in profondità Thuram, apparso finora molto ispirato. Più difficoltà in fase offensiva per Carlos Augusto, costretto a giocare sul proprio piede debole e, quindi, difficilmente in grado di andare sul fondo e crossare. Nel Milan poco coinvolto Leao, che non è riuscito a duettare con Pulisic, sicuramente più attivo del portoghese. Meno pericoloso del solito anche Saelemaekers, probabilmente preoccupato dalla presenza di Dimarco sulla propria corsia.21:46
Nessun gol nel primo tempo del derby di Milano, ma almeno quattro occasioni importanti, di cui tre per l'Inter e una per il Milan. A partire meglio è la squadra di Chivu, che al 4' si rende pericolosa con il colpo di testa in tuffo di Thuram su cross di Dimarco, parato da Maignan. Al 27' Inter ancora vicina al gol di testa, stavolta con la girata di Acerbi su corner di Calhanoglu, respinta dal palo. È il primo dei due legni colpiti dai nerazzurri, che dieci minuti dopo costruiscono un'altra palla gol grazie alla sponda aerea di Thuram per Lautaro. Il suo tiro al volo viene allungato sul palo da Maignan. A pochi secondi dal recupero si fa vivo anche il Milan, con il tiro a giro da fuori di Pulisic, sul fondo di poco.21:44
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: INTER-MILAN 0-0. Parità all'intervallo.21:37
45'+2'
AMMONITO Rafael Leão per un fallo su Barella.21:36
45'
Concessi tre minuti di recupero.21:34
44'
PULISIC VICINO AL GOL! Lo statunitense scambia con Rabiot, arriva al limite dell'area e prova la conclusione a giro, che esce di poco.21:33
41'
Diverbio tra Leao e Acerbi. L'arbitro Sozza richiama entrambi.21:30
40'
L'Inter torna a pressare molto alta. Il Milan fatica a uscire dalla propria metà campo.21:29
37'
MAIGNAN E IL PALO SALVANO IL MILAN! Cross sul secondo palo di Barella per Thuram, che fa la sponda per Lautaro. Conclusione al volo del capitano dell'Inter e super parata di Maignan, che spinge il pallone sul palo. Secondo legno della partita colpito dai nerazzurri.21:26
36'
Carlos Augusto riceve sulla destra, sfida Bartesaghi e prova la conclusione. Il numero 33 del Milan respinge in fallo laterale.21:25
33'
Errore tecnico di Pavlovic, che sbaglia il controllo e si trascina il pallone in fallo laterale.21:22
30'
Gran lavoro di Thuram, che difende il pallone in area e lo scarica all'indietro per Calhanoglu. Sinistro di prima del turco, che apre l'interno, ma non trova la porta.21:18
27'
ACERBI COLPISCE LA TRAVERSA! Corner a rientrare sul primo palo di Calhanoglu e colpo di testa dell'ex Lazio, che sbatte sul legno.21:16
26'
Richiamo verbale di Sozza nei confronti di Pavlovic, autore di un intervento in ritardo su Thuram.21:14
25'
Tiro estemporaneo col sinistro di Fofana. Palla altissima.21:13
24'
Ora è il Milan a muovere il pallone. L'Inter attende.21:13
21'
Grande giocata di Pulisic, che salta mezza difesa dell'Inter con un "sombrero", ma poi non è perfetto nel servire Leao, il quale è costretto a perdere un tempo di gioco.21:11
19'
Bell'anticipo di Acerbi su Leao. L'ex Lazio serve Sucic che porta palla fino al limite dell'area, poi cerca Lautaro, ma sbaglia la misura del passaggio.21:07
16'
Bartesaghi raccoglie un pallone nella zona sinistra dell'area, controlla e calcia a incrociare. Conclusione sul fondo.21:05
15'
Controllo di petto e tiro di controbalzo di sinistro da parte di Sucic. Conclusione larga.21:04
15'
Conclusione dal limite dell'area di Dimarco, deviata da Gabbia. Corner per l'Inter.21:03
14'
Derby molto tattico in questo avvio. Le due squadre sono molto attente a non concedere spazi.21:03
11'
Leao e Pulisic provano a combinare, ma lo statunitense sbaglia il tocco per il portoghese. Acerbi recupera e fa ripartire l'Inter.21:00
8'
Si riprende ora a giocare con Gabbia regolarmente in campo.20:57
6'
Gabbia resta a terra dopo uno scontro con Lautaro Martinez. Gioco fermo a San Siro.20:54
4'
MAIGNAN SALVA SU THURAM! Sucic serve Dimarco, che crossa di prima sul secondo palo per il francese. Thuram prende il tempo a Gabbia e in tuffo riesce a colpire di testa, Maignan si allunga e respinge a mano aperta.20:53
3'
Barella cerca Thuram in profondità. Pavlovic difende e mette in corner. Primo calcio d'angolo per l'Inter.20:52
CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Milan. Inizia il derby di Milano. Primo pallone per i nerazzurri.20:49
Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.20:30
Ottime notizie, invece, per Allegri, che ritrova dal primo minuto tre giocatori fondamentali come Tomori e, soprattutto, Rabiot e Pulisic. Lo statuitense viene schierato in attacco al fianco di Leao, per la prima volta dall'inizio in campionato. Bartesaghi vince l'unico vero ballottaggio con Estupinan sulla fascia sinistra. Assenti Gimenez e Athekame.20:24
Due assenze pesanti in casa Inter: Chivu deve fare a meno di Dumfries e Mkhitaryan, oltre a Darmian e Di Gennaro. Per sostituire l'esterno olandese, l'allenatore nerazzurro adatta Carlos Augusto, preferito a Luis Henrique. Sucic vince il ballottaggio con Zielinski al posto dell'armeno. In attacco si riforma la Thu-La: Thuram torna titolare, Bonny ed Esposito partono dalla panchina.20:19
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Estupiñan, Odogu, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku.20:16
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. A disposizione: Calligaris, J. Martínez, Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Diouf, Frattesi, L. Henrique, Zieliński, Bonny, Esposito.20:15
Grande momento di forma per la squadra di Cristian Chivu che, dopo la sconfitta sul campo del Napoli, ha ottenuto quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Il ko del Maradona è l'unico passo falso dei nerazzurri nelle ultime 12 partite tra tutte le competizioni, nelle quali sono arrivate 11 vittorie. Ha perso una sola partita in questa stagione, invece, il Milan, sconfitto all'esordio in campionato dalla Cremonese. Nelle ultime 6 partite, però, la formazione di Massimiliano Allegri per 4 volte non è riuscita ad andare oltre il pareggio.20:12
A Milano si gioca un derby fondamentale per le sorti della zona alta della classifica. Battendo il Milan, infatti, l'Inter tornerebbe in vetta in compagnia della Roma, al momento capolista solitaria con 27 punti. Se i rossoneri conquistassero i tre punti, invece, scavalcherebbero proprio i rivali cittadini e si porterebbero al secondo posto, a pari punti con il Napoli e a -2 dalla squadra di Gasperini.20:08
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Milan, gara valida per la 12^ giornata di Serie A.20:04
Inter - Milan è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Milan sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
152
Fuorigioco
19
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
18
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
Attualmente l'Inter si trova 4° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). L'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13; il Milan ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9.
In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Milan ha incontrato il Parma pareggiando 2-2.
Inter e Milan si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Milan ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 57.
Inter-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l'Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
Dopo l'1-1 nell'ultimo derby di campionato dello scorso 2 febbraio, Inter e Milan potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017.
Il Milan ha vinto gli ultimi due derby in trasferta contro l'Inter tra tutte le competizioni (2-1 in Serie A il 22 settembre 2024 e 3-0 in Coppa Italia lo scorso 23 aprile), tanti successi quanti nei precedenti 16 derby fuori casa (2V, 3N, 11P); i rossoneri potrebbero ottenere tre successi esterni di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 2003 e l'aprile 2005 (incluso il 3-0 a tavolino nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2004/05).
Dopo aver sconfitto il Milan il 22 aprile 2024 (match decisivo per la conquista dell'ultimo Scudetto dei nerazzurri), l'Inter ha affrontato Milan, Juventus e Napoli in 11 sfide tra tutte le competizioni senza più riuscire a vincere (5N, 6P), perdendo tutte le tre più recenti (0-3 vs Milan in Coppa Italia, 3-4 vs Juventus e 1-3 vs Napoli in Serie A).
L'Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1P), segnando 28 reti (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media). In più, i nerazzurri (12V, 3P) sono uno degli unici due club, insieme alla Roma, a non aver ancora pareggiato in questa stagione (dall'inizio di agosto) nei Big-5 campionati tra tutte le competizioni - il loro ultimo segno "X" risale allo scorso 18 giugno contro il Monterrey nel Mondiale per Club.
Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8V, 4N): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi 11 match (7V, 4N) e non registrano una serie più lunga in gare ufficiali dal periodo tra aprile e settembre 2022 (13 in quel caso).
Il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (contro Juventus, Atalanta e Parma); nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha registrato quattro pareggi consecutivi fuori casa in Serie A: tra aprile e maggio 2017 con Vincenzo Montella allenatore (uno di questi proprio contro l'Inter, 2-2 il 15 aprile 2017).
Inter (11) e Milan (nove) sono le due squadre che hanno segnato più gol nel 1° tempo in questa stagione di Serie A; più nel dettaglio nerazzurri (cinque) e rossoneri (quattro, al pari della Lazio) sono due delle tre formazioni con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco.
Lautaro Martínez ha realizzato nove gol in 20 sfide contro il Milan tra tutte le competizioni e potrebbe diventare solo il 7° giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nel derby della Madonnina, dopo Andriy Shevchenko (14), Giuseppe Meazza (13), Gunnar Nordalh, Stefano Nyers (entrambi 11), Zlatan Ibrahimovic ed Enrico Candiani (entrambi 10). Più nel dettaglio, nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) contro i rossoneri. La prossima sarà la 350ª presenza di Lautaro Martínez con i nerazzurri tra tutte le competizioni.
Rafael Leão ha preso parte a sette gol contro l'Inter con la maglia del Milan in 20 sfide tra tutte le competizioni (tre reti e quattro assist), solo contro Lazio e Roma (entrambe otto) è stato coinvolto in più gol in carriera con i rossoneri (a quota sette anche contro altre quattro formazioni). In più, dopo un passaggio vincente nell'ultima gara contro i nerazzurri, per la rete di Reijnders lo scorso 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il portoghese potrebbe prendere parte a un gol contro l'Inter in due match consecutivi per la prima volta.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: