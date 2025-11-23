Cala il sipario all'Olimpico di Roma! Ruben Arena manda i titoli di coda di un match a conduzione prevalentemente biancoceleste, conclusosi con una vittoria per 2-0 a favore della Lazio. Nel primo tempo, dopo una rete revocata a Sottil al minuto 5', alle porte del trentesimo di gioco la gara viene sbloccata da Guendouzi che porta i suoi sull'1-0 all'intervallo. Nella ripresa prosegue il possesso continuo della Lazio, che deve però fronteggiare la reazione del Lecce che non sembra decisamente mollare, al minuto 95' però Noslin mette la parola 'fine' alla sfida appoggiando in rete con la testa una precedente respinta di Falcone, che ha tenuto a galla i suoi fino agli ultimi istanti del match con delle prodezze in respinta. Sorride la Lazio che sigilla la terza vittoria consecutiva in casa, subisce una sconfitta il Lecce in una gara difficile.
Con l'odierno trionfo la Lazio si proietta a quota 18 punti, resta invariata la situazione del Lecce. Uomini di Sarri e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima gara rispettivamente contro Milan e Torino.
90'+8'
TRIPLICE FISCHIO DI ARENA! Lazio-Lecce termina 2-0.19:57
90'+7'
Un minuto aggiuntivo, match che si chiuderà al 98'.19:57
90'+5'
GOL! GOL NOSLIN! LAZIO-Lecce: 2-0. Raddoppia e chiude i conti la Lazio, firma di Tijjani Noslin! Con caparbietà il centravanti vince il duello fisico con due difensori avversaria, scavalca Falcone che non può nulla e batte in rete con la testa.
Giropalla del Lecce che prova a trovare il corridoio vincente, cross profondo di Gallo verso Pierotti ma Marusic svetta e devia efficacemente fuori dalla propria area.19:54
90'+1'
Conclusione di Kaba dal limite dell'area laziale, tiro che viene deviato e sarà quindi corner per i Giallorossi.19:51
90'
Sono 7' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marinelli, si giocherà fino al 97'.19:50
90'
Angolo a favore delle Aquile, sul punto di battuta si affaccia Zaccagni.19:50
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.19:49
89'
Rimessa con le mani spendibile dalla Lazio, batte Lazzari che torna da Patric senza verticalizzare.19:48
87'
Sostituzione Lazio: esce dal campo Boulaye Dia, subentra Tijjani Noslin.19:47
87'
Sostituzione Lazio: non ce la fa Mario Gila, subentra Patricio Gabarrón Gil.19:47
86'
Resta a terra Gila che dovrà essere sostituito, pronto Patric per lui.19:46
84'
Marusic guadagna un calcio di punizione importante vicino al cerchio di centrocampo, possesso Lazio che riparte ora.19:46
82'
Sostituzione Lazio: fuori Gustav Isaksen, lo sostituisce Pedro Rodríguez Ledesma.19:51
82'
AMMONITO Konan N’Dri: il leccese interrompe irregolarmente la corsa di Zaccagni.19:42
80'
Ultimi 600'' del match, poi verrà assegnato l'extra time.19:41
79'
Punizione a favore del Lecce, colpisce forte con il collo Banda che prende però in pieno la barriera di maglie biancocelesti.19:41
79'
AMMONITO Mattéo Guendouzi: primo giallo estratto dall'arbitro.19:40
76'
Sostituzione Lecce: esce anche José Antonio Morente Oliva, lo sostituisce Konan N’Dri.19:40
76'
Sostituzione Lecce: fuori Lassana Coulibaly, dentro Mohamed Kaba.19:40
75'
Sostituzione Lazio: abbandona il campo Luca Pellegrini, lo sostituisce Manuel Lazzari.19:35
74'
Palleggia nervosamente il Lecce in attesa del corridoio giusto, Lazio che attende e chiude gli spazi.19:35
72'
Lazio che a breve cambierà assetto, Marusic cambierà lato al momento dell'ingresso in campo di Lazzari.19:34
70'
Si muove qualcosa lungo la panchina di casa, possibile sostituzione in vista.19:34
67'
Bella gara ora all'Olimpico, numerosi capovolgimenti di fronte nonostante le poche occasioni realmente insidiose.19:33
65'
Risale ora il Lecce, ritmo alto dei giallorossi che prendono coraggio con Tiago Gabriel che prova una conclusione subito deviata.19:28
63'
Sostituzione Lecce: fuori Riccardo Sottil, lo sostituisce Santiago Pierotti.19:27
62'
Cross che si conclude con un nulla di fatto, riparte il Lecce con Banda che è però da solo e deve attendere la sovrapposizione di Sottil.19:22
62'
Altro angolo a favore della Lazio, stavolta lo guadagna Adam Marusic.19:21
62'
Momento difficile per il Lecce, Lazio che continua a spingere in fase offensiva.19:21
60'
Lecce che subisce un altro corner, ancora una volta Gaspar costretto ad intervenire in area di rigore, scivolata che devia la sfera sul fondo.19:20
59'
Cross basso e forte da parte di Pellegrini alla ricerca di soluzioni amiche, respinge Gaspar che devia sul fondo concedendo il nuovo giro dalla bandierina.19:19
57'
Zaccagni tenta il cambio di gioco verso Basic ma colpisce in pieno Danilo Veiga, presupposto per il nuovo possesso leccese.19:17
55'
STREPITOSO FALCONE! L'estremo difensore ospite si rende protagonista di una doppia parata di fondamentale importanza: prima neutralizza l'incornata di Marusic, poi respinge la conclusione di Isaksen mantenendo i suoi ancora a galla.19:17
52'
CHECK OVER: GOL REVOCATO A DIA! Il centravanti biancoceleste avrebbe siglato la rete del raddoppio laziale, dopo un on field review il direttore di gara stabilisce la fallosità dell'intervento di Dia facendo proseguire la gara sull'1-0.19:15
46'
Sostituzione Lazio: fuori Danilo Cataldi, lo sostituisce Matías Vecino.19:15
46'
Sostituzione Lecce: fuori Medon Berisha, subentra al suo posto Lameck Banda.19:15
46'
Sostituzione Lecce: esce dal campo Francesco Camarda, subentra Nikola Stulic.19:15
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dalla Lazio.19:14
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:14
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:51
Si chiude dopo sessanta secondi di recupero la prima frazione di gioco all'Olimpico, parziale che sorride ai Biancocelesti. Nei primi quarantacinque di questa sfida, l'impronta maggiore sembra essere quella impressa dai padroni di casa, nonostante qualche brivido creato dal Lecce; uno di questi arriva al minuto 5', quando Sottil si libera, però fallosamente, dalla marcatura di Isaksen e calcia in porta battendo Provedel: gioco fermo, fallo di Sottil e si riparte da una punizione laziale. Segue un lungo possesso biancoceleste, che al minuto 29' porta i propri frutti: Basic serve all'indietro un difficile pallone su cui di controbalzo piomba Guendouzi che in spaccata timbra l'1-0. Nonostante i numerosi contrasti duri, nessun cartellino finora estratto dal direttore di gara. Termina al minuto 46' il primo tempo in terra capitolina.18:51
45'+1'
FISCHIO DI ARENA: termina il primo tempo.18:47
45'
Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.18:47
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile recupero.18:46
42'
Guendouzi va a caccia della doppietta personale, apre il piattone sinistro ma la sfera termina non di poco al lato della porta difesa da Falcone.18:43
40'
Scocca il minuto 40', Lazio momentaneamente in vantaggio all'Olimpico.18:42
38'
Corner che termina con un nulla di fatto, il pallone torna dalle parti di Cataldi.18:41
37'
Pellegrini prova ad innescare Zaccagni lungo l'out di destra, chiude ancora una volta Gaspar che concede soltanto un calcio d'angolo.18:40
35'
Cross di Marusic verso il centro dell'area avversaria, allontana Gaspar che spazza via la minaccia.18:38
32'
Continua il giropalla della Lazio che sembra ora aver acquisito fiducia, momento difficile per il Lecce che è chiamato a reagire.18:34
29'
GOL! GOL GUENDOUZI! LAZIO-Lecce: 1-0. La sbloccano le Aquile al minuto 29', il timbro è di Matteo Guendouzi! Iniziativa personale di Basic, che dalla linea di fondo perde l'equilibrio ma riesce comunque a servire Guendouzi, il francese colpisce in spaccata e di controbalzo batte Falcone. Lazio in vantaggio, assist servito da Toma Basic.
Cataldi riceve da Marusic, poi finta la verticalizzazione ma riapre il gioco verso Basic.18:31
26'
Zaccagni sfida Gaspar all'uno contro uno, chiude in fallo laterale il centrale di Di Francesco.18:30
23'
Pallino del gioco che sembra ora stabilizzarsi dalla parte dei Biancocelesti, Lecce che segue passivamente e chiude gli spazi.18:25
20'
Tentativo di conclusione da parte di Basic, viene neutralizzata però da un muro di maglie giallorosse.18:21
19'
Gallo prova a prolungare il rinvio di Falcone con la testa, non vi è però alcun compagno e Romagnoli può ricominciare la manovra coinvolgendo Gila dal basso.18:21
16'
Conclusione strozzata di Isaksen dopo il colpo di tacco di Dia, sarà rimessa dal fondo per Falcone.18:18
14'
Cataldi recupera efficacemente un pallone a centrocampo, poi manda in avanti Basic che serve con due tocchi Dia, conclusione dell'ex Salernitana che trova la deviazione di Gaspar. Corner a favore delle Aquile.18:17
12'
Falcone chiamato a posizionare la barriera, batte Basic sul primo palo che pesca Zaccagni, poi il fantasista tenta il colpo di tacco ma il risultato è nullo. Rinvio dal fondo spendibile dall'estremo dei pugliesi.18:15
9'
Conclusione flebile di Guendouzi dal limite dell'area pugliese, Falcone fa sua la sfera senza troppi problemi.18:11
9'
Fallo di Danilo Veiga sulla trequarti biancoceleste, si prosegue con un altro calcio piazzato per la Lazio.18:10
7'
Squadre che sembrano ora acquistare ampiezza sul rettangolo verde, cresce il Lecce.18:09
5'
GOL REVOCATO A SOTTIL! L'ex Viola avrebbe siglato la rete dello 0-1, il numero 23 sbraccia però irregolarmente ai danni di Isaksen nel momento della conclusione, si prosegue con una punizione da posizione arretrata a favore dei padroni di casa.18:09
2'
Zaccagni guadagna una rimessa con le mani sfruttando la deviazione di Veiga, possesso Lazio.18:04
1'
Il primo possesso del gioco è amministrato dal Lecce.18:02
1'
PARTITI! Al via Lazio-Lecce.18:01
Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:47
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:47
FORMAZIONI UFFICIALI:; LECCE (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Falcone; Danilo Veiga-Gaspar-Tiago Gabriel-Gallo; Coulibaly-Ramadani; Tete Morente-Berisha-Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Ignacio, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh.17:46
A coadiuvare il fischietto campano sono designati gli assistenti di linea Mastrodonato-Luciani; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Livio Marinelli; postazione VAR presidiata dal Sig. Serra, ausiliato dall'A.VAR Piccinini.17:42
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco.17:40
Tutto pronto all'Olimpico di Roma, è tempo di Lazio-Lecce! In questa ricca domenica di A il calendario chiama al confronto Biancocelesti e Giallorossi salentini in una sfida che mette in palio tre punti importanti per la classifica generale: momentaneamente, Lazio fissa a quota 15 punti in 9^ posizione, 16^ posto invece quello occupato dal Lecce che ha sinora collezionato 10 punti nelle prime 11.17:40
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, gara valida per il turno numero 12 del Campionato di Serie A Enilive.17:37
Lazio - Lecce è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Lecce sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). La Lazio ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.
In casa la Lazio ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 2-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Verona pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol.
Lazio e Lecce si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 19 volte, il Lecce ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Lazio-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7N, 19P), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe 11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.
Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i salentini hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - incluso il successo dei giallorossi nella sfida più recente (1-0 all'Olimpico all'ultima giornata lo scorso 25 maggio).
La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle 18 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (11V, 5N), anche se una delle due sconfitte è arrivata in quella più recente (0-1 lo scorso 25 maggio con gol di Lassana Coulibaly) - i salentini non hanno infatti mai vinto due trasferte di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato.
La Lazio ha vinto le ultime due partite all'Olimpico senza subire gol in campionato (contro Juventus e Cagliari), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne in Serie A (2V, 9N, 4P). I biancocelesti potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2023, mentre l'ultima volta che hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila con annesso clean sheet nel massimo campionato risale al periodo tra settembre e ottobre 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli allenatore).
Nelle 11 partite della Lazio in questo campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato, nel 3-3 in Lazio-Torino dello scorso 4 ottobre - i biancocelesti hanno registrato sei clean sheet ma sono anche rimasti a secco di gol in sei occasioni.
7 dei 10 punti guadagnati dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta, il 70%; solo la Fiorentina (80% - 4/5) ha ottenuto più punti in percentuale fuori casa fin qui nella Serie A 2025/26. In più, dopo il successo al Franchi contro la Viola, i salentini potrebbero vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023 (contro Cremonese e Atalanta in quel caso, con Marco Baroni allenatore).
Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (1-0 vs Fiorentina e 0-0 vs Hellas Verona); i salentini potrebbero registrare tre clean sheet di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2004, con Delio Rossi allenatore in quel caso.
Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Lazio in questo campionato: sei, al pari della Roma. Dall'altra parte, tra le formazioni attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, nessuna ha mantenuto la porta inviolata più volte del Lecce (cinque, al pari del Torino); solo una volta i salentini hanno registrato più clean sheet dopo 11 match stagionali di Serie A (sei nel 1990/91).
Mattia Zaccagni è il giocatore che con i falli subiti ha fatto ricevere più cartellini agli avversari in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove, tutte ammonizioni - tre delle quali nel match più recente contro l'Inter). In più, solo Aleix Febas dell'Elche (43) ha subito più falli del fantasista della Lazio (41) in questi tornei.
Da una parte Wladimiro Falcone è il portiere che ha effettuato più parate (97) nell'anno solare 2025 in Serie A, dall'altra Ivan Provedel è l'estremo difensore con più parate (44) nel campionato in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: