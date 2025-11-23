Con l'odierno trionfo la Lazio si proietta a quota 18 punti, resta invariata la situazione del Lecce. Uomini di Sarri e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima gara rispettivamente contro Milan e Torino.

Tutto pronto all'Olimpico di Roma, è tempo di Lazio-Lecce! In questa ricca domenica di A il calendario chiama al confronto Biancocelesti e Giallorossi salentini in una sfida che mette in palio tre punti importanti per la classifica generale: momentaneamente, Lazio fissa a quota 15 punti in 9^ posizione, 16^ posto invece quello occupato dal Lecce che ha sinora collezionato 10 punti nelle prime 11.17:40

PREPARTITA

Lazio - Lecce è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Lecce sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 106 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

La Lazio ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.

In casa la Lazio ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Fiorentina e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 2-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Verona pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol.

Lazio e Lecce si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 19 volte, il Lecce ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lazio-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto 10 delle 36 sfide contro la Lazio in Serie A (7N, 19P), solo contro Fiorentina e Udinese (entrambe 11) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.

Negli ultimi sette confronti tra Lazio e Lecce in Serie A, i salentini hanno ottenuto il doppio dei successi dei biancocelesti (quattro contro due), un pareggio completa il parziale - incluso il successo dei giallorossi nella sfida più recente (1-0 all'Olimpico all'ultima giornata lo scorso 25 maggio).

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle 18 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (11V, 5N), anche se una delle due sconfitte è arrivata in quella più recente (0-1 lo scorso 25 maggio con gol di Lassana Coulibaly) - i salentini non hanno infatti mai vinto due trasferte di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato.

La Lazio ha vinto le ultime due partite all'Olimpico senza subire gol in campionato (contro Juventus e Cagliari), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne in Serie A (2V, 9N, 4P). I biancocelesti potrebbero mantenere la porta inviolata in tre match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2023, mentre l'ultima volta che hanno ottenuto almeno tre successi interni di fila con annesso clean sheet nel massimo campionato risale al periodo tra settembre e ottobre 2015 (quattro in quel caso con Stefano Pioli allenatore).

Nelle 11 partite della Lazio in questo campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato, nel 3-3 in Lazio-Torino dello scorso 4 ottobre - i biancocelesti hanno registrato sei clean sheet ma sono anche rimasti a secco di gol in sei occasioni.

7 dei 10 punti guadagnati dal Lecce in questo campionato sono arrivati in trasferta, il 70%; solo la Fiorentina (80% - 4/5) ha ottenuto più punti in percentuale fuori casa fin qui nella Serie A 2025/26. In più, dopo il successo al Franchi contro la Viola, i salentini potrebbero vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023 (contro Cremonese e Atalanta in quel caso, con Marco Baroni allenatore).

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (1-0 vs Fiorentina e 0-0 vs Hellas Verona); i salentini potrebbero registrare tre clean sheet di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2004, con Delio Rossi allenatore in quel caso.

Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Lazio in questo campionato: sei, al pari della Roma. Dall'altra parte, tra le formazioni attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, nessuna ha mantenuto la porta inviolata più volte del Lecce (cinque, al pari del Torino); solo una volta i salentini hanno registrato più clean sheet dopo 11 match stagionali di Serie A (sei nel 1990/91).

Mattia Zaccagni è il giocatore che con i falli subiti ha fatto ricevere più cartellini agli avversari in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (nove, tutte ammonizioni - tre delle quali nel match più recente contro l'Inter). In più, solo Aleix Febas dell'Elche (43) ha subito più falli del fantasista della Lazio (41) in questi tornei.

Da una parte Wladimiro Falcone è il portiere che ha effettuato più parate (97) nell'anno solare 2025 in Serie A, dall'altra Ivan Provedel è l'estremo difensore con più parate (44) nel campionato in corso.

