Zanetti conferma il tandem d'attacco Giovane-Orban con Belghali e Bradaric sulle corsie esterne; Bernede in mediana, Frese in difesa, ancora out Serdan. Cuesta schiera Corvi tra i pali per l'infortunato Suzuki e punta su Cutrone e Pellegrino come coppia offensiva e sull'inventiva di Bernabé; Ordonez rientra dalla squalifica e parte dalla panchina. 11:56

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Verona - Parma? La gara tra Verona e Parma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Verona - Parma? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Verona - Parma sarà Daniele Paterna Dove si gioca Verona - Parma? La partita si gioca a Verona In che stadio si gioca Verona - Parma? Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Verona è Suat Serdar con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Adrián Bernabé con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Verona - Parma? La gara tra Verona e Parma si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Parma? Il marcatore del Verona è stato Giovane al 65' mentre i marcatori del Parma sono stati Mateo Pellegrino al 18', 80'

PREPARTITA

Verona - Parma è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Parma sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 41 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 8.0 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2

Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Verona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 18; il Parma ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Verona ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 0-0 mentre Il Parma ha incontrato il Milan pareggiando 2-2.

Verona e Parma si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Parma ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Verona-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto la metà delle partite di Serie A disputate contro il Parma (10V, 4N, 6P); tra le squadre contro cui i veneti contano almeno 15 confronti nella competizione, l'avversaria emiliana è, alla pari dell'Ascoli, quella contro cui vantano la miglior percentuale di successi (50%).

Il Parma ha perso il 70% delle trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (2V, 1N, 7P) e tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa nella competizione solamente contro la Roma (76%) gli emiliani hanno una percentuale di sconfitte esterne più alta.

L'Hellas Verona non ha vinto nessuna delle prime 11 partite di Serie A (6N, 5P); solo in altre due stagioni i veneti non hanno trovato il successo nelle prime 12 gare di un massimo campionato, in entrambi i casi sono poi retrocessi (1989/90 e 2015/16).

L'Hellas Verona ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti nove (1V, 6N); i veneti non subiscono due sconfitte interne consecutive nella competizione da gennaio-febbraio scorsi.

Il Parma ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A (sette reti totali) ed è da settembre 2024 che gli emiliani non arrivano a quattro gare di fila con almeno due reti concesse nella competizione.

Il Parma ha segnato un solo gol in trasferta in questo campionato, nell'ultima gara esterna disputata, contro la Roma; nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessuna squadra ha fatto peggio, con una rete fuori casa anche per Wolverhampton, Osasuna e Lorient.

Da una parte l'Hellas Verona è la squadra che conta più attacchi diretti in questo campionato, ben 24, dall'altra il Parma è, con il Genoa, una delle due ad averne registrati di meno finora (sei ciascuna).

In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol di testa rispetto all'Hellas Verona (uno, come altre sei squadre) e nessuna ha concesso tante reti quante i veneti con questo fondamentale (cinque).

Gift Orban ha realizzato due gol su 31 tiri in questa Serie A con un valore di Expected Goals di 5.3; la differenza di 3.3 è la seconda più alta nella Serie A 2025/26, dietro solo al 3.7 di Moise Kean, con il nigeriano che ha segnato solo un gol con le sue ultime 22 conclusioni tentate nel massimo campionato.

L'Hellas Verona è la squadra contro cui Patrick Cutrone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A, quattro in totale, inclusa la sua ultima doppietta, realizzata il 29 settembre 2024 con la maglia del Como: tuttavia, l'attaccante del Parma non ha trovato né un gol né un assist in nessuna delle sue ultime nove presenze nel massimo campionato.

