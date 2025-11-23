Pesantissima prima vittoria in trasferta per il Parma che capitalizza la doppietta di Pellegrino: prima tap-in a seguito della traversa di Sorensen e nel finale innescato dall'errore di Giovane, il quale aveva momentaneamente pareggiato. Verona ancora senza vittorie.
In classifica, scaligeri ora ultimi appaiati alla Fiorentina a quota 6 mentre i ducali fanno un balzo salendo a 11 punti. Nel prossimo turno, Parma-Udinese e Genoa-Verona.
Per la diretta di Verona-Parma è tutto, buon proseguimento di domenica.
90'+4'
E' FINITA! VERONA-PARMA 1-2! Doppietta di Pellegrino e rete di Giovane. 14:28
90'+4'
Ultimo giro di orologio. 14:27
90'+3'
Stop e tiro al volo di Pellegrino, tiro centrale bloccato dal portiere. 14:26
90'+2'
Harroui a sinistra, raddoppio difensivo vincente. 14:25
90'
Quattro minuti di recupero. 14:23
90'
Tiro-cross di Sorensen, Montipò devia in corner. 14:22
89'
AMMONITO FRESE: steso Pellegrino al limite dell'area. 14:22
88'
QUINTO CAMBIO NEL VERONA: entra Harroui, esce Bella-Kotchap. 14:21
87'
Valeri difende la sfera sull'affondo di Belghali. 14:21
85'
TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Estevez, esce Bernabé. 14:18
83'
Troilo anticipa in gioco aereo Mosquera e subisce anche fallo. 14:18
81'
Tutto da rifare per gli scaligeri. 14:16
80'
PILLOLA STATISTICA: seconda doppietta per l'attaccante argentino che sale a quota 4 nella classifica marcatori. 14:18
80'
GOL! Verona-PARMA 1-2! Doppietta di Pellegrino. Ospiti nuovamente in vantaggio: clamoroso errore di Giovane in retropassaggio che innesca Pellegrino solo davanti a Montipò, pallonetto vincente.
Il giocatore polacco si mette subito in azione ma Unai lo ferma in scivolata. 14:12
77'
SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Benedyczak, esce Cutrone. 14:11
77'
PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Valeri, esce Britschgi. 14:11
76'
Tiro dalla bandierina per il Verona: Cuesta ''congela'' le mosse. 14:09
74'
Pronte le prime sostituzioni dell'allenatore ducale. 14:08
72'
Mosquera si propone al tiro ma colpisce male. 14:06
71'
Punizione trasformata da Valenti, sinistro potente centrale, blocca Montipò. 14:04
70'
AMMONITO NUNEZ: fallo su Cutrone. 14:03
69'
Batte Frese, sinistro sulla barriera. 14:02
67'
Altro errore di Keita, palla persa e poi fallo al limite dell'area ai danni di Giovane. 14:01
65'
GOL! VERONA-Parma 1-1! Rete di Giovane. Pareggio dei padroni di casa: Keita si fa soffiare la sfera da Mosquera che serve l'assist a Giovane, rimpallo con Lovik e palla che carambola alle spalle di Corvi. 14:14
65'
Assist Daniel Mosquera14:14
65'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per l'ex Corinthians. 14:02
64'
QUARTO CAMBIO NEL VERONA: entra Nunez, esce Nelsson. 13:58
64'
TERZO CAMBIO NEL VERONA: entra Sarr, esce Orban. 13:57
63'
Punizione dal limite di Bernabé smorzata dalla barriera, poi ci prova anche Pellegrino, muro gialloblù. 13:57
62'
ANCORA CUTRONE, PARA MONTIPO'! Tiro dal limite, smanacciata del portiere, si salva il Verona. 13:55
60'
Scocca l'ora di gioco al ''Bentegodi'', parziale sempre di 0 a 1. 13:53
59'
Tiro dalla bandierina per i veneti. 13:52
58'
Giovane si accentra sulla trequarti, conclusione secca che chiama Corvi alla parata a terra. 13:52
58'
Il Verona prova a riconquistare campo. 13:51
56'
PARMA ANCORA PERICOLOSO! Pellegrino controlla e calcia: sinistro deviato provvidenzialmente da Frese. 13:49
55'
AMMONITO AL MUSRATI: trattenuto Pellegrino. 13:49
55'
CUTRONE FALLISCE UN'OCCASIONE COLOSSALE! Pellegrino lancia il compagno di reparto solo davanti al portiere: il dribbling è sbagliato e la sfera esce sul fondo. 13:48
54'
SECONDO CAMBIO NEL VERONA: entra Mosquera, esce Bernede. 13:47
51'
CUTRONE! Frese perde un pallone sanguinoso e mette Cutrone in condizione di battere a rete: destro deviato dall'estremo difensore scaligero. 13:44
50'
Ci prova Keita, sinistro da fuori area, Montipò blocca senza problemi. 13:43
49'
Assist morbido di Lovik, colpo di testa di Sorensen a lato. 13:42
48'
AMMONITO BRITSCHGI: trattenuto Bernede. 13:41
47'
Orban si allarga a destra, cross rasoterra per Giovane, sfera troppo su Corvi. 13:40
46'
PRIMO CAMBIO NEL VERONA: entra Al Musrati, esce Akpa-Akpro. 13:39
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VERONA-PARMA! Si riparte dal risultato di 0-1. 13:38
Squadre negli spogliatoi: Zanetti studia le mosse per recuperare lo svantaggio, Cuesta per difendere i tre punti. 13:27
Ospiti in vantaggio all'intervallo: Parma avanti grazie al colpo di testa di Pellegrino a ribadire in rete la traversa di Sorensen. Verona partito forte con Orban, il quale aveva battuto Corvi ma in posizione di fuorigioco. Probabile infortunio a Akpa-Akpro. 13:25
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! VERONA-PARMA 0-1! Rete di Pellegrino al 18'. 13:23
45'+4'
Delprato anticipa Bradaric che commette anche fallo. 13:22
45'+2'
Assist di Britschgi per il taglio di Pellegrino, pallone leggermente troppo lungo. 13:20
45'+1'
E' iniziato il recupero di 4 minuti. 13:19
45'
Akpa-Akpro esce dal campo zoppicando: da valutare le sue condizioni. Zanetti potrebbe attendere l'intervallo per operare la sostituzione. 13:20
44'
Chiusura di Troilo su Orban e rimpallo favorevole alla formazione di Cuesta. 13:17
42'
CARTELLINO GIALLO A GIOVANE: entrata fallosa su Valenti. 13:14
40'
Cinque minuti al 45'. 13:13
39'
AMMONITO PELLEGRINO: calcio a Akpa-Akpro. 13:12
39'
Traversone di Akpa-Akpro in area, blocca il vice-Suzuki. 13:11
37'
Scontro tra Valenti e Gagliardini, piccolo problema per il centrocampista che in ogni caso si rialza. 13:10
35'
Tiro dalla bandierina di Bernabé insidioso diretto nello specchio di porta, smanaccia Montipò. 13:09
34'
ERRORE DI KEITA! Il mediano del Parma perde palla, Giovane si invola verso la porta di Corvi, che lo anticipa in uscita. 13:08
33'
Fallo di Bernede ai danni di Keita, rischio ammonizione. 13:06
32'
Punizione battuta da Bernabé, assist troppo profondo per le punte gialloblù ospiti. 13:05
30'
DESTRO DI BERNEDE! Il centrocampista transalpino si accentra e calcia dal limite, sfera che esce larga rispetto all'incrocio dei pali. 13:04
28'
Sorensen ruba palla a Bella-Kotchap e scappa via sull'out mancino, poi sterza all'indietro e conquista una punizione. 13:01
27'
Raddoppio falloso di Keita a Belghali. 13:00
26'
Pellegrino pivot, Cutrone più di manovra prova a cucire il gioco del centrocampo. 12:59
25'
Gagliardini stoppa la sfera e calcia alto ma c'è il tocco di mano. 12:57
23'
Offside di Orban. 12:56
21'
Discesa a sinistra di Lovik, cross rasoterra intercettato da Nelsson che favorisce la presa di Montipò. 12:55
20'
Chiusura in diagonale di Delprato che mette in fallo laterale. 12:54
18'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per l'ex Velez che non segnava dalla doppietta al Torino. 12:53
18'
GOL! Verona-PARMA 0-1! Rete di Pellegrino. Ospiti in vantaggio: rimessa di Valenti, spizzata dell'attaccante argentino per Sorensen che colpisce la traversa e Pellegrino di testa ribadisce in fondo al sacco.
Duello tra Sorensen e Akpa-Akpro a centrocampo. 12:50
15'
Belghali si allunga la palla e frana addosso a Keita, commettendo fallo. 12:48
14'
Iniziativa di Bernabé che appoggia a Sorensen, destro scarico sul fondo. 12:48
12'
Orban attivissimo, conclusione mancina a lato alla sinistra di Corvi. 12:46
11'
L'estremo difensore gialloblù di casa rimette in gioco dal fondo. 12:45
9'
La decisione finale annunciata dall'arbitro Pairetto dopo check del VAR. 12:44
8'
AMMONITO DELPRATO: proteste. 12:45
8'
GOL DEL VERONA IN OFFSIDE! Orban insacca su assist di Bradaric ma l'attaccante nigeriano è in fuorigioco. 12:43
6'
Rimessa battuta da Bradaric, Corvi esce e fa sua la sfera in due tempi. 12:39
5'
Uscita lontana dai pali di Montipò che spazza in fallo laterale. 12:38
3'
Pellegrino prova a imbeccare Cutrone in area ma il suggerimento è troppo profondo. 12:37
2'
ORBAN! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, tocco sotto respinto da Corvi ma c'era posione di fuorigioco. 12:36
1'
Subito Giovane all'attacco: sinistro dal limite, deviazione di Troilo in calcio d'angolo. 12:34
1'
INIZIA VERONA-PARMA! Primo pallone giocato da Akpa-Akpro. 12:33
Squadre in campo agli ordini di Pairetto: padroni di casa in completo blu con effetti gialli, ospiti in casacca crociata. 12:29
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 12:17
Zanetti conferma il tandem d'attacco Giovane-Orban con Belghali e Bradaric sulle corsie esterne; Bernede in mediana, Frese in difesa, ancora out Serdan. Cuesta schiera Corvi tra i pali per l'infortunato Suzuki e punta su Cutrone e Pellegrino come coppia offensiva e sull'inventiva di Bernabé; Ordonez rientra dalla squalifica e parte dalla panchina. 11:56
Nel turno che ha preceduto la sosta, pareggio per entrambe le compagini: 0 a 0 scaligero a Lecce, 2 a 2 dei ducali in rimonta sul Milan. Veneti ancora alla ricerca della prima vittoria, gli emiliani hanno ottenuto l'unico successo a fine settembre. 17:44
Dirige l'incontro il signor Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Monaco. Quarto Ufficiale Simone Galipò. Al VAR Paterna di Teramo, AVAR Guida di Torre Annunziata. 17:38
La sfida del ''Bentegodi'' mette in palio punti pesanti in chiave salvezza: padroni di casa ultimi con 6 punti a inseguire gli ospiti a quota 8. 11:58
Benvenuti alla diretta di Verona-Parma, gara valida per il lunch match del 12° turno di Serie A. 17:30
La gara tra Verona e Parma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 12:30
PREPARTITA
Verona - Parma è valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Parma sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
41
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
8.0
Falli per cartellino
5.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Verona ha segnato 7 gol e ne ha subiti 18; il Parma ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15.
In casa il Verona ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Milan ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 0-0 mentre Il Parma ha incontrato il Milan pareggiando 2-2.
Verona e Parma si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Parma ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Verona-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona ha vinto la metà delle partite di Serie A disputate contro il Parma (10V, 4N, 6P); tra le squadre contro cui i veneti contano almeno 15 confronti nella competizione, l'avversaria emiliana è, alla pari dell'Ascoli, quella contro cui vantano la miglior percentuale di successi (50%).
Il Parma ha perso il 70% delle trasferte contro l'Hellas Verona in Serie A (2V, 1N, 7P) e tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa nella competizione solamente contro la Roma (76%) gli emiliani hanno una percentuale di sconfitte esterne più alta.
L'Hellas Verona non ha vinto nessuna delle prime 11 partite di Serie A (6N, 5P); solo in altre due stagioni i veneti non hanno trovato il successo nelle prime 12 gare di un massimo campionato, in entrambi i casi sono poi retrocessi (1989/90 e 2015/16).
L'Hellas Verona ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti nove (1V, 6N); i veneti non subiscono due sconfitte interne consecutive nella competizione da gennaio-febbraio scorsi.
Il Parma ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A (sette reti totali) ed è da settembre 2024 che gli emiliani non arrivano a quattro gare di fila con almeno due reti concesse nella competizione.
Il Parma ha segnato un solo gol in trasferta in questo campionato, nell'ultima gara esterna disputata, contro la Roma; nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessuna squadra ha fatto peggio, con una rete fuori casa anche per Wolverhampton, Osasuna e Lorient.
Da una parte l'Hellas Verona è la squadra che conta più attacchi diretti in questo campionato, ben 24, dall'altra il Parma è, con il Genoa, una delle due ad averne registrati di meno finora (sei ciascuna).
In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol di testa rispetto all'Hellas Verona (uno, come altre sei squadre) e nessuna ha concesso tante reti quante i veneti con questo fondamentale (cinque).
Gift Orban ha realizzato due gol su 31 tiri in questa Serie A con un valore di Expected Goals di 5.3; la differenza di 3.3 è la seconda più alta nella Serie A 2025/26, dietro solo al 3.7 di Moise Kean, con il nigeriano che ha segnato solo un gol con le sue ultime 22 conclusioni tentate nel massimo campionato.
L'Hellas Verona è la squadra contro cui Patrick Cutrone ha segnato il maggior numero di gol in Serie A, quattro in totale, inclusa la sua ultima doppietta, realizzata il 29 settembre 2024 con la maglia del Como: tuttavia, l'attaccante del Parma non ha trovato né un gol né un assist in nessuna delle sue ultime nove presenze nel massimo campionato.
