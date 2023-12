Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:02

L'Atalanta crea più occasioni tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo ma Lookman e De Ketelaere non riescono ad abbattere il muro rossoblù. Poco incisivi gli ingressi di Muriel e Scamacca, proficuo invece quello di Orsolini che pennella il corner che Ferguson converte in rete a quattro minuti dal gong. A nulla serve l'assalto finale della Dea, il Bologna di Thiago Motta continua a sognare17:01

Il Bologna continua a sognare: con il successo di oggi la squadra di Motta è adesso a due punti dal terzo posto!16:57

90'+6' CALA IL SIPARIO AL DALL'ARA! Un'altra vittoria per il Bologna, la sesta consecutiva in casa!16:56

90'+5' Ammonito Scamacca che allarga troppo il braccio su un contrasto aereo16:55

90'+4' Lancio lungo verso Scamacca che controlla bene ma viene chiuso da Calafiori16:54

90' Quattro minuti di recupero16:50

89' Termina i cambi anche Thiago Motta, esce un applauditissimo Zirkzee ed entra Aebischer16:49

88' Brutto fallo di Hateboer che frana su Skorupski, giallo per lui16:48

86' GOL! BOLOGNA-Atalanta 1-0! Gol di Ferguson! Corner al bacio di Orsolini che pesca sul secondo palo la testa di Ferguson il quale batte Carnesecchi e porta avanti il Bologna!



Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson16:47

85' Ultimo cambio nell'Atalanta, esce Koopmeiners ed entra Miranchuk16:45

84' MURIEL! Si divora il vantaggio calciando alto sull'appoggio di Koopmeiners16:44

83' Ferguson! Conclusione al volo dopo una rimessa laterale, palla alta di poco16:43

80' Urbanski! Rientra sul destro e conclude da fuori, palla alta16:40

79' Ammonito Zappacosta per un fallo su Orsolini16:38

77' Ruba palla e riparte Ederson, il quale poi prova a servire Scamacca ma c'è la chiusura di Beukema16:37

75' Cambia anche il Bologna: rientra in campo Orsolini, esce Saelemaekers16:35

72' Torna in campo Scamacca, fuori Lookman16:32

72' Altri due cambi per l'Atalanta: Pasalic entra per Kolasinac16:32

70' Fallo di Freuler che ferma la ripartenza di Lookman, giallo anche per lui16:30

69' Intervento in ritardo di De Roon, giallo per il centrocampista nerazzurro16:29

67' Entra anche Muriel, gli lascia il posto De Keteleare16:27

67' Doppio cambio Atalanta: il primo è Zappacosta, che subentra a Ruggeri16:27

63' OCCASIONISSIMA BOLOGNA! Grande azione confezionata da Zirkzee, il quale serve Fabbian solo davanti a Carnesecchi ma l'ex Reggina colpisce male e manda alto da ottima posizione!16:24

62' Sta faticando adesso il Bologna, che si affida alla qualità di Zirkzee per cercare di creare qualche pericolo16:23

57' LOOKMAN! Spinge l'Atalanta adesso, altro tiro da fuori stavolta di Lookman che sfiora il palo16:17

55' De Ketelaere! Bomba da fuori respinta da Skorupski!16:15

52' Ancora Fabbian da fuori, pallone alto16:12

51' COSA SALVA FREULER! Lookman ruba un pallone sanguinoso a Beukema e mette in mezzo per De Ketelaere che deve solo spingere in porta, ma è provvidenziale Freuler in scivolata a togliere il pallone al belga!16:12

46' Subito Fabbian! Sponda di Urbanski e conclusione di prima del nuovo entrato che termina alta16:06

46' SI RIPARTE! Iniziato il secondo tempo!16:05

46' C'è un cambio all'intervallo nel Bologna: Fabbian rileva Moro16:05

Nota stonata tra le fila del Bologna è senza dubbio l'infortunio di Ndoye. Thiago Motta non ha rischiato il neo recuperato Orsolini, al posto dello svizzero è entrato il giovane Urbanski15:52

Una partita che parte con ritmi molto bassi quella tra Bologna e Atalanta ma che si accende nel finale. L'occasione più ghiotta capita sui piedi di Ederson che viene chiuso da un'ottima uscita di Skorupski, ma la Dea va vicina al gol anche con Lookman e Koopmeiners 15:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo tra Bologna e Atalanta!15:48

45'+2' Ancora Lookman! Da posizione defilata calcia alto sul filtrante di Ederson15:48

45' Due minuti di recupero15:46

45' Non ce la fa Ndoye, entra Urbański15:46

44' OCCASIONE ATALANTA! Imbucata di Lookman per Ederson che si ritrova a tu per tu con Skorupski ed è bravissimo il portiere polacco a chiudergli la strada in uscita!15:45

42' Problema muscolare per Ndoye, non sembra potercela fare l'esterno del Bologna15:43

39' Koopmeiners! Ottimo recupero di Scalvini, cross di De Keteleare per l'olandese che di testa manda alto15:40

37' Ancora Atalanta in avanti, De Ketelaere non riesce a servire Koopmeiners che era appostato in area piccola15:38

36' Va giù Saelemaekers dopo un contatto in area con Hateboer, non c'è niente per Rapuano15:37

35' LOOKMAN! Contropiede magistrale dell'Atalanta, De Ketelaere lancia il nigeriano che davanti a Skorupski calcia a lato!15:36

34' Azione un po' troppo leziosa da parte del Bologna che dopo il tacco di Moro in area non riesce a finalizzare15:34

30' Primo ammonito del match: fallo di Posch su De Roon e cartellino giallo per lui15:30

28' Ferguson! Viene murato al momento della conclusione dopo un brutto pallone perso da De Ketelaere15:28

26' Proteste eccessive di Gasperini, Rapuano sventola il giallo per il tecnico nerazzurro15:27

24' Saelemaekers! Appoggio di Zirkzee per il belga che dal limite fa girare il destro ma non riesce ad inquadrare la porta15:24

21' Cross di Koopmeiners dalla destra, Lookman prova ad avvitarsi ma impatta in malo modo15:22

16' Ritmi non particolarmente elevati fino a questo momento15:17

13' Colpo al volto per Lookman, viene soccorso dallo staff medico e gioco momentaneamente fermo15:14

10' Beukema respinge la conclusione di Lookman, un po' troppo egoista in questa circostanza15:11

7' Cross morbido da parte di Ederson, allontana il pericolo la retroguardia di casa15:07

5' Giocata al volo di Ferguson che prova a servire Saelemeakers, è in vantaggio Djmsiti e protegge la sfera che scivola sul fondo15:05

2' Prova l'inserimento centrale Lookman, chiude la difesa del Bologna15:02

1' SI PARTE! È iniziata Bologna-Atalanta, primo pallone toccato dalla Dea!15:01

Squadre in campo al Dall'Ara, tra pochi minuti il fischio d'inizio!14:57

Le scelte di Gasperini: parte in panchina Luis Muriel, l'uomo del momento in casa Atalanta. Il tecnico orobico schiera il tandem formato da Lookman e De Ketelaere in avanti, con Koopmeiners a supporto. Ederson e De Roon confermati in mediana, mentre Hateboer prende il posto di Zappacosta sulla destra con Ruggeri a sinistra. Dietro ce la fa Kolasinac e forma il terzetto difensivo insieme a Scalvini e Djimsiti davanti a Carnesecchi. In panchina il recuperato Scamacca14:11

Le scelte di Thiago Motta: il tecnico rossoblù si affida ai titolarissimi e lancia uno Zirkzee in stato di grazia al centro dell'attacco. Ai suoi lati confermati Ndoye e Saelemeakers, va in panchina il recuperato Orsolini. A centrocampo Ferguson con licenza di inserimento sulla trequarti, poi Moro e Freuler in mediana. Si rivede Skorupski tra i pali.14:04

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Lookman, De Ketelaere14:01

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori - Freuler, Moro - Ndoye, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee13:57

La direzione di gara è affidata a Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Fontemurato e dal quarto ufficiale Massimi. Al Var opereranno invece Di Paolo e Ferrieri Caputi15:21

L'Atalanta di Gasperini arriva al Dall'Ara per ritrovare una vittoria in trasferta che manca dallo scorso 30 ottobre contro l'Empoli. Le ultime gare fuori casa degli orobici sono state il tracollo contro il Torino e il pareggio al Bluenergy Stadium con l'Udinese.12:14

Momento positivo per il Bologna, rivelazione del campionato e fresca di passaggio del turno in Coppa Italia ai danni dell'Inter. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci dal successo interno contro la Roma e sono imbattuti in campionato da quattro partite12:10

Benvenuti alla diretta di Bologna-Atalanta, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!12:05